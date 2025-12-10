ଏହି ସରକାରୀ ସ୍କିମ୍ କରିଦେଇପାରେ ଆପଣଙ୍କୁ ମାଲାମାଲ୍, ଘରେ ବସି ମାସିକ 61000 ଟଙ୍କା ଏପରି କମାନ୍ତୁ
ଏପରି ଏକ ପୋଷ୍ଟ ଅଫିସ୍ ସ୍କିମ୍ ଯାହା ସୁରକ୍ଷା ସହିତ ଟ୍ୟାକ୍ସ ବେନିଫିଟ୍ ମଧ୍ୟ ଦେଇଥାଏ । ଚାଲନ୍ତୁ ଜାଣିବା ଏହା ବିଷୟରେ...
Published : December 10, 2025 at 11:20 PM IST
ହାଇଦ୍ରାବାଦ: ସରକାରୀ ପୋଷ୍ଟ ଅଫିସ୍ରେ ନିବେଶ କରିବା ଏକ ସୁରକ୍ଷିତ ନିବେଶ ଅଟେ । ଏହା ଆପଣଙ୍କୁ ଲମ୍ବା ସମୟ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଲାଭ ଦେବାରେ ସାହାଯ୍ୟ କରିଥାଏ । ଏପରିକି ଆପଣଙ୍କୁ କରୋଡ଼ପତି ମଧ୍ୟ କରିବାର ସମ୍ଭାବନା ରହିଛି । ଏହି ଯୋଜନାରେ ଆପଣ ଯଦି ଲଗାତାର 25 ବର୍ଷ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଲଗାତାର ନିବେଶ କରନ୍ତି ତେବେ ଆପଣଙ୍କୁ 1.03 କୋଟି ଟଙ୍କା ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଧନରାଶି ସଞ୍ଚୟ କରିପାରିବେ । ଏଥିରେ ଆପଣଙ୍କୁ 7.1% ସୁଧ ମଧ୍ୟ ମିଳିବ । ଅର୍ଥାତ୍ ମାସିକ ପାଖାପାଖି 61,000ଟଙ୍କା ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଆୟ କରି ପାରିବେ । ଚାଲନ୍ତୁ ଜାଣିବା କିପରି ଏହି ସ୍କିମ୍ରେ ନିବେଶ କରି ଆପଣ ଲାଭ ଉଠାଇ ପାରିବେ ।
“15+5+5” ରଣନୀତି:
PPF ଯୋଜନାରେ ଆପଣ ନିବେଶ କରିବାକୁ ଯାଉଥିଲେ, “15+5+5” ରଣନୀତି ଲାଭକାରୀ ହୋଇଥାଏ । ଅର୍ଥାତ୍ ଆପଣଙ୍କ ମୂଳ ଯୋଜନାଟି 15 ବର୍ଷର ଅବଧି ବିଶିଷ୍ଟ ଅଟେ । ମାତ୍ର ଆପଣ ଏହାକୁ 5-5 ବର୍ଷ ଅର୍ଥାତ୍ 10 ବର୍ଷ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ବଢାଇପାରିବେ । ଏପରି ଆପଣ ସମୁଦାୟ 25 ବର୍ଷ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ନିବେଶ କରିପାରିବେ । ଏହି ଯୋଜନାରେ ନିବେଶ କରୁଥିବା ଭାରତୀୟ ନାଗରିକ ଆୟକର ଅଧିନିୟମର ଧାରା 80C ଅନୁଯାୟୀ ଆପଣ 1.5 ଲକ୍ଷ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଆୟକର ଉପରେ ରିହାତିର ଫାଇଦା ଉଠାଇପାରିବେ ।
କିପରି କରିବେ ନିବେଶ ଜାଣନ୍ତୁ:
ଚାଲନ୍ତୁ ଏହି ଯୋଜନା ବିଷୟରେ ସରଳ ଭାଷାରେ ବୁଝିବା । ଯଦି ଆପଣ ପ୍ରଥମ 15 ବର୍ଷ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ପ୍ରତିବର୍ଷ 1.5 ଲକ୍ଷ ଟଙ୍କା ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଜମା କରନ୍ତି ତେବେ ଆପଣଙ୍କ ସମୁଦାୟ ଜମା 22.5 ଲକ୍ଷ ଟଙ୍କା ହେବ । ଏଥିରେ ଆପଣଙ୍କ ସୁଧ ମିଶାଇଲେ ଏହି ଅର୍ଥରାଶି 18.18 ଲକ୍ଷ ଟଙ୍କା ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ପହଞ୍ଚିବ । ଏହି ରାଶିକୁ ଆପଣ ଯଦି ଆଉ 5 ବର୍ଷ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ରଖନ୍ତି ତେବେ 20 ବର୍ଷ ପରେ ଏହା 57.32 ଲକ୍ଷ ଟଙ୍କାରେ ପହଞ୍ଚିବ । ଯେଉଁଥିରେ 16.64 ଲକ୍ଷ ଟଙ୍କା ସୁଧ ରୂପେ ମିଳିବ ।
ପୁନଶ୍ଚ ଆଉ 5 ବର୍ଷ ଏହାକୁ ରଖିଲେ ଆପଣଙ୍କ ଜମା ରାଶି 80.77 ଲକ୍ଷ ଟଙ୍କାରେ ପହଞ୍ଚିବ । ଯେଉଁଥିରୁ ଆପଣଙ୍କର 23.45 ଲକ୍ଷ ଟଙ୍କା ସଞ୍ଚୟ ହେବ । ଯଦି ଆପଣ 10 ବର୍ଷ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ 1.5 ଲକ୍ଷ ଟଙ୍କା ବାର୍ଷିକ ଜମା କରିବେ ତେବେ ଆପଣଙ୍କ ନିବେଶ 1.03 କୋଟି ଟଙ୍କାରେ ପହଞ୍ଚିବ । ଯାହା ଉପରେ ଆପଣଙ୍କୁ 7.1% ସୁଧ ମିଳିବ ଯାହା ବାର୍ଷିକ 7.31 ଲକ୍ଷ ଟଙ୍କା ଓ ମାସିକ 60,941 ଟଙ୍କା । ଏହା ପରେ ମଧ୍ୟ ଆପଣ ନିଜର PPF ଖାତା ଚାଲୁ ରଖିପାରିବେ ଏବଂ ସୁଧ ଅର୍ଜନ କରିପାରିବେ ।
ବିଶେଷଜ୍ଞଙ୍କ ଅନୁଯାୟୀ ଏହା ଏକ ଦୀର୍ଘକାଳୀନ ଅବଧି ପାଇଁ ଏକ ଲାଭକାରୀ ନିବେଶ ଅଟେ । ନିବେଶକାରୀ ନିୟମିତ ଭାବେ ଏଥିରେ ଜମା କରିଲେ ଭବିଷ୍ୟତରେ ଆର୍ଥିକ ସୁରକ୍ଷା ସୁନିଶ୍ଚିତ କରିପାରିଥାନ୍ତି ।
(Disclaimer:ଯଦି ଆପଣ ଟଙ୍କା ନିବେଶ କରିବାକୁ ଚାହୁଁଛନ୍ତି ତେବେ ପ୍ରଥମେ ଜଣେ ପ୍ରମାଣିତ ନିବେଶ ପରାମର୍ଶଦାତାଙ୍କ ସହ ପରାମର୍ଶ କରନ୍ତୁ, ETV ଭାରତ ଆପଣଙ୍କର କୌଣସି ପ୍ରକାରର ଲାଭ କିମ୍ବା କ୍ଷତି ପାଇଁ ଦାୟୀ ରହିବ ନାହିଁ।)
