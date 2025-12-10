ETV Bharat / business

ଏହି ସରକାରୀ ସ୍କିମ୍ କରିଦେଇପାରେ ଆପଣଙ୍କୁ ମାଲାମାଲ୍, ଘରେ ବସି ମାସିକ 61000 ଟଙ୍କା ଏପରି କମାନ୍ତୁ

ଏପରି ଏକ ପୋଷ୍ଟ ଅଫିସ୍ ସ୍କିମ୍ ଯାହା ସୁରକ୍ଷା ସହିତ ଟ୍ୟାକ୍ସ ବେନିଫିଟ୍ ମଧ୍ୟ ଦେଇଥାଏ । ଚାଲନ୍ତୁ ଜାଣିବା ଏହା ବିଷୟରେ...

Representational Images
ସାଙ୍କେତିକ ଫଟୋ (Getty Image)
By ETV Bharat Odisha Team

Published : December 10, 2025 at 11:20 PM IST

2 Min Read
ହାଇଦ୍ରାବାଦ: ସରକାରୀ ପୋଷ୍ଟ ଅଫିସ୍‌ରେ ନିବେଶ କରିବା ଏକ ସୁରକ୍ଷିତ ନିବେଶ ଅଟେ । ଏହା ଆପଣଙ୍କୁ ଲମ୍ବା ସମୟ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଲାଭ ଦେବାରେ ସାହାଯ୍ୟ କରିଥାଏ । ଏପରିକି ଆପଣଙ୍କୁ କରୋଡ଼ପତି ମଧ୍ୟ କରିବାର ସମ୍ଭାବନା ରହିଛି । ଏହି ଯୋଜନାରେ ଆପଣ ଯଦି ଲଗାତାର 25 ବର୍ଷ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଲଗାତାର ନିବେଶ କରନ୍ତି ତେବେ ଆପଣଙ୍କୁ 1.03 କୋଟି ଟଙ୍କା ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଧନରାଶି ସଞ୍ଚୟ କରିପାରିବେ । ଏଥିରେ ଆପଣଙ୍କୁ 7.1% ସୁଧ ମଧ୍ୟ ମିଳିବ । ଅର୍ଥାତ୍ ମାସିକ ପାଖାପାଖି 61,000ଟଙ୍କା ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଆୟ କରି ପାରିବେ । ଚାଲନ୍ତୁ ଜାଣିବା କିପରି ଏହି ସ୍କିମ୍‌ରେ ନିବେଶ କରି ଆପଣ ଲାଭ ଉଠାଇ ପାରିବେ ।

“15+5+5” ରଣନୀତି:

PPF ଯୋଜନାରେ ଆପଣ ନିବେଶ କରିବାକୁ ଯାଉଥିଲେ, “15+5+5” ରଣନୀତି ଲାଭକାରୀ ହୋଇଥାଏ । ଅର୍ଥାତ୍ ଆପଣଙ୍କ ମୂଳ ଯୋଜନାଟି 15 ବର୍ଷର ଅବଧି ବିଶିଷ୍ଟ ଅଟେ । ମାତ୍ର ଆପଣ ଏହାକୁ 5-5 ବର୍ଷ ଅର୍ଥାତ୍ 10 ବର୍ଷ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ବଢାଇପାରିବେ । ଏପରି ଆପଣ ସମୁଦାୟ 25 ବର୍ଷ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ନିବେଶ କରିପାରିବେ । ଏହି ଯୋଜନାରେ ନିବେଶ କରୁଥିବା ଭାରତୀୟ ନାଗରିକ ଆୟକର ଅଧିନିୟମର ଧାରା 80C ଅନୁଯାୟୀ ଆପଣ 1.5 ଲକ୍ଷ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଆୟକର ଉପରେ ରିହାତିର ଫାଇଦା ଉଠାଇପାରିବେ ।

କିପରି କରିବେ ନିବେଶ ଜାଣନ୍ତୁ:

ଚାଲନ୍ତୁ ଏହି ଯୋଜନା ବିଷୟରେ ସରଳ ଭାଷାରେ ବୁଝିବା । ଯଦି ଆପଣ ପ୍ରଥମ 15 ବର୍ଷ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ପ୍ରତିବର୍ଷ 1.5 ଲକ୍ଷ ଟଙ୍କା ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଜମା କରନ୍ତି ତେବେ ଆପଣଙ୍କ ସମୁଦାୟ ଜମା 22.5 ଲକ୍ଷ ଟଙ୍କା ହେବ । ଏଥିରେ ଆପଣଙ୍କ ସୁଧ ମିଶାଇଲେ ଏହି ଅର୍ଥରାଶି 18.18 ଲକ୍ଷ ଟଙ୍କା ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ପହଞ୍ଚିବ । ଏହି ରାଶିକୁ ଆପଣ ଯଦି ଆଉ 5 ବର୍ଷ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ରଖନ୍ତି ତେବେ 20 ବର୍ଷ ପରେ ଏହା 57.32 ଲକ୍ଷ ଟଙ୍କାରେ ପହଞ୍ଚିବ । ଯେଉଁଥିରେ 16.64 ଲକ୍ଷ ଟଙ୍କା ସୁଧ ରୂପେ ମିଳିବ ।

ପୁନଶ୍ଚ ଆଉ 5 ବର୍ଷ ଏହାକୁ ରଖିଲେ ଆପଣଙ୍କ ଜମା ରାଶି 80.77 ଲକ୍ଷ ଟଙ୍କାରେ ପହଞ୍ଚିବ । ଯେଉଁଥିରୁ ଆପଣଙ୍କର 23.45 ଲକ୍ଷ ଟଙ୍କା ସଞ୍ଚୟ ହେବ । ଯଦି ଆପଣ 10 ବର୍ଷ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ 1.5 ଲକ୍ଷ ଟଙ୍କା ବାର୍ଷିକ ଜମା କରିବେ ତେବେ ଆପଣଙ୍କ ନିବେଶ 1.03 କୋଟି ଟଙ୍କାରେ ପହଞ୍ଚିବ । ଯାହା ଉପରେ ଆପଣଙ୍କୁ 7.1% ସୁଧ ମିଳିବ ଯାହା ବାର୍ଷିକ 7.31 ଲକ୍ଷ ଟଙ୍କା ଓ ମାସିକ 60,941 ଟଙ୍କା । ଏହା ପରେ ମଧ୍ୟ ଆପଣ ନିଜର PPF ଖାତା ଚାଲୁ ରଖିପାରିବେ ଏବଂ ସୁଧ ଅର୍ଜନ କରିପାରିବେ ।

ବିଶେଷଜ୍ଞଙ୍କ ଅନୁଯାୟୀ ଏହା ଏକ ଦୀର୍ଘକାଳୀନ ଅବଧି ପାଇଁ ଏକ ଲାଭକାରୀ ନିବେଶ ଅଟେ । ନିବେଶକାରୀ ନିୟମିତ ଭାବେ ଏଥିରେ ଜମା କରିଲେ ଭବିଷ୍ୟତରେ ଆର୍ଥିକ ସୁରକ୍ଷା ସୁନିଶ୍ଚିତ କରିପାରିଥାନ୍ତି ।

(Disclaimer:ଯଦି ଆପଣ ଟଙ୍କା ନିବେଶ କରିବାକୁ ଚାହୁଁଛନ୍ତି ତେବେ ପ୍ରଥମେ ଜଣେ ପ୍ରମାଣିତ ନିବେଶ ପରାମର୍ଶଦାତାଙ୍କ ସହ ପରାମର୍ଶ କରନ୍ତୁ, ETV ଭାରତ ଆପଣଙ୍କର କୌଣସି ପ୍ରକାରର ଲାଭ କିମ୍ବା କ୍ଷତି ପାଇଁ ଦାୟୀ ରହିବ ନାହିଁ।)

ବ୍ୟୁରୋ ରିପୋର୍ଟ, ଇଟିଭି ଭାରତ

ସମ୍ପାଦକଙ୍କ ପସନ୍ଦ

