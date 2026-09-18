ETV Bharat / business

ପୁଣି ଥରେ ଏନ ଚନ୍ଦ୍ରଶେଖରନଙ୍କୁ ଚେୟାରମ୍ୟାନ ନିଯୁକ୍ତ ସପକ୍ଷରେ ଭୋଟ ଦେଲା ଟାଟା ସନ୍ସ

ଟାଟା ଟ୍ରଷ୍ଟର ଚେୟାରମ୍ୟାନ ନୋଏଲ ଟାଟା ଏହି ପୁନଃନିଯୁକ୍ତି ବିରୋଧରେ ଭୋଟ ଦେଇଥିଲେ । କିନ୍ତୁ ବହୁମତରେ ପ୍ରସ୍ତାବଟି ପାରିତ ହୋଇଯାଇଥିଲା।

FILE - Chairman of Tata Sons N Chandrasekaran
ପୁଣି ଥରେ ଏନ ଚନ୍ଦ୍ରଶେଖରନଙ୍କୁ ଚେୟାରମ୍ୟାନ ନିଯୁକ୍ତ ସପକ୍ଷରେ ଭୋଟ ଦେଲା ଟାଟା ସନ୍ସ ((PTI))
author img

By ETV Bharat Odisha Team

Published : September 18, 2026 at 8:44 AM IST

3 Min Read
Choose ETV Bharat

ନୂଆଦିଲ୍ଲୀ/ମୁମ୍ବାଇ: ପୁଣି ଥରେ ଏନ ଚନ୍ଦ୍ରଶେଖରନଙ୍କୁ ଚେୟାରମ୍ୟାନ ନିଯୁକ୍ତ କରିବା ସପକ୍ଷରେ ଭୋଟ ଦେଇଛି ଟାଟା ସନ୍ସର ବୋର୍ଡ । ଏନ ଚନ୍ଦ୍ରଶେଖରନ ତୃତୀୟ ଥର ପାଞ୍ଚ ବର୍ଷର କାର୍ଯ୍ୟକାଳ ପାଇଁ ପୁନଃନିଯୁକ୍ତ ହେବେ। କିଛି ସପ୍ତାହ ପୂର୍ବରୁ ସେ ନିର୍ଦ୍ଦେଶକ ମାନଙ୍କୁ ପୁନଃନିଯୁକ୍ତି ଚାହାଁନ୍ତି ନାହିଁ ବୋଲି କହିଥିଲେ । କିନ୍ତୁ ଗ୍ରୁପର ହୋଲ୍ଡିଂ କମ୍ପାନୀ ଉପରେ ନିୟାମକ ଚାପ ହେତୁ ଏହି ପରିବର୍ତ୍ତନ ଘଟିଛି। ନନ ବ୍ୟାଙ୍କିଂ ଫାଇନାନ୍ସିଆଲ କମ୍ପାନୀ ଭାବରେ ନିଜର ପଞ୍ଜୀକରଣ ପ୍ରତ୍ୟାହାର କରିବା ପାଇଁ ଟାଟା ସନ୍ସ କରିଥିବା ଆବେଦନକୁ ଗତ ସପ୍ତାହରେ ରିଜର୍ଭ ବ୍ୟାଙ୍କ ଅଫ ଇଣ୍ଡିଆ ପ୍ରତ୍ୟାଖ୍ୟାନ କରିବା ପରେ ଏହି ପରିବର୍ତ୍ତନ ଆସିଛି।

ଏହି ନିଷ୍ପତ୍ତି କମ୍ପାନୀର ତାଲିକାଭୁକ୍ତ ସମ୍ଭାବନାକୁ ପୁଣି ଥରେ ଉଜ୍ଜୀବିତ କରିଛି । ଯାହାକୁ ଏଡ଼ାଇବା ପାଇଁ କମ୍ପାନୀ ଏକ ବର୍ଷରୁ ଅଧିକ ସମୟ ଧରି ଚେଷ୍ଟା କରିଥିଲା । ଏଥିରେ ୨୧ ହଜାର କୋଟି ଟଙ୍କାରୁ ଅଧିକ ଋଣ ପରିଶୋଧ କରିବା ମଧ୍ୟ ସାମିଲ ଥିଲା। ସୂତ୍ର ଅନୁଯାୟୀ ବୋର୍ଡ ସଦସ୍ୟ ମାନେ ଅନୁଭବ କରିଛନ୍ତି ଯେ ନେତୃତ୍ୱରେ ନିରନ୍ତରତା ବଜାୟ ରହିଲେ ଯେକୌଣସି ଲିଷ୍ଟିଂ ପ୍ରକ୍ରିୟା ପୂର୍ବରୁ ସମ୍ଭାବ୍ୟ ନିବେଶକମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ଆତ୍ମବିଶ୍ୱାସ ସୃଷ୍ଟି ହେବ। ଯେତେବେଳେ କୌଣସି କମ୍ପାନୀ IPO ପ୍ରକ୍ରିୟା ଆରମ୍ଭ କରେ ସମ୍ଭାବ୍ୟ ନିବେଶକମାନେ ସାଧାରଣତଃ ପରିଚାଳନା ସ୍ଥିରତାକୁ ନେଇ ଆଶ୍ୱାସନା ଚାହାଁନ୍ତି।

ଟାଟା ସନ୍ସର ନୋମିନେସନ୍ ଆଣ୍ଡ ରେମ୍ୟୁନେରେସନ୍ କମିଟି ଆନୁଷ୍ଠାନିକ ଭାବେ ୬୩ ବର୍ଷୀୟ ଚନ୍ଦ୍ରଶେଖରନଙ୍କୁ ଅଗଷ୍ଟରେ ବୋର୍ଡକୁ ଜଣାଇଥିବା ନିଷ୍ପତ୍ତି ଉପରେ ପୁନର୍ବିଚାର କରିବାକୁ ଅନୁରୋଧ କରିବ। ଏହି ନିଷ୍ପତ୍ତି ଆରବିଆଇର ଆଦେଶ ପୂର୍ବରୁ ଏବଂ କମ୍ପାନୀର ରେଗୁଲେଟ୍ରି ପଥକୁ ନେଇ ଭିନ୍ନ ଭିନ୍ନ ଧାରଣା ଆଧାରରେ ନିଆଯାଇଥିଲା। ସୂତ୍ର ଅନୁଯାୟୀ ଟାଟା ଟ୍ରଷ୍ଟର ଚେୟାରମ୍ୟାନ ନୋଏଲ ଟାଟା ଯିଏ କି ସହଯୋଗୀ ଟ୍ରଷ୍ଟଗୁଡ଼ିକ ସହିତ ମିଳିତ ଭାବେ ଟାଟା ସନ୍ସର ପ୍ରାୟ ୬୬ ପ୍ରତିଶତ ଅଂଶଧନ ନିୟନ୍ତ୍ରଣ କରନ୍ତି ସେ ଏହି ପୁନଃନିଯୁକ୍ତି ବିରୋଧରେ ଭୋଟ ଦେଇଥିଲେ । କିନ୍ତୁ ବହୁମତରେ ପ୍ରସ୍ତାବଟି ପାରିତ ହୋଇଯାଇଥିଲା।

ନୋଏଲ ଟାଟା ଫେବୃଆରୀ ମାସରୁ ହିଁ ଲିଷ୍ଟିଂକୁ ବିରୋଧ କରିଆସୁଛନ୍ତି। ଚନ୍ଦ୍ରଶେଖରନଙ୍କ ପୂର୍ବ କାର୍ଯ୍ୟକାଳ ବଢ଼ାଇବା ପାଇଁ ସେ ଯେଉଁ ସର୍ତ୍ତ ରଖିଥିଲେ ସେଥିରେ ଏହି କଥା ମଧ୍ୟ ସାମିଲ ଥିଲା। ଶାପୁରଜୀ ପାଲୋନଜୀ ଗ୍ରୁପ୍ ଯାହା ପାଖରେ ଟାଟା ସନ୍ସର ପ୍ରାୟ ୧୮ ପ୍ରତିଶତ ଅଂଶଧନ ରହିଛି ଏବଂ ଏହାକୁ ନୋଏଲ ଟାଟାଙ୍କ ଶ୍ୱଶୁର ଆରମ୍ଭ କରିଥିଲେ ସେ ଏହି ଲିଷ୍ଟିଂକୁ ସମର୍ଥନ କରିଛି।

ଗୁରୁବାର ଅନୁଷ୍ଠିତ ମତଦାନର ପରିଣାମ ସ୍ୱରୂପ ସାର ଦୋରାବଜୀ ଟାଟା ଟ୍ରଷ୍ଟ ପକ୍ଷରୁ ଚେୟାରମ୍ୟାନ ଚୟନ ପାଇଁ ପୂର୍ବରୁ ଆରମ୍ଭ ହୋଇଥିବା ପ୍ରକ୍ରିୟାକୁ ସ୍ଥଗିତ କିମ୍ବା ବନ୍ଦ କରିଦିଆଯିବ। ଟାଟା ସନ୍ସ ଏବଂ ଟାଟା ଟ୍ରଷ୍ଟ ବୋର୍ଡ ବୈଠକର ଫଳାଫଳ ଉପରେ ତୁରନ୍ତ କୌଣସି ମନ୍ତବ୍ୟ ଦେଇନାହାଁନ୍ତି। ଆରବିଆଇ ସେପ୍ଟେମ୍ବର ୨୦ ରନରରେ ନିଜର ସ୍କେଲ-ବେସଡ୍ ରେଗୁଲେଟ୍ରି ଫ୍ରେମୱର୍କ ଅଧୀନରେ ଟାଟା ସନ୍ସକୁ ଅପର୍‌ ଲେୟାର ନନ-ବ୍ୟାଙ୍କିଙ୍ଗ୍ ଫାଇନାନ୍ସିଆଲ କମ୍ପାନୀ ଭାବରେ ବର୍ଗୀକୃତ କରିଥିଲା । ଏହି ବର୍ଗରେ ଆସୁଥିବା କମ୍ପାନୀଗୁଡ଼ିକ ପାଇଁ ତିନି ବର୍ଷ ମଧ୍ୟରେ ଲିଷ୍ଟ ହେବା ବାଧ୍ୟତାମୂଳକ ଅଟେ।

ସେପ୍ଟେମ୍ବର ୨୦୨୫ ରେ ଏହି ସମୟ ସୀମା ଶେଷ ହୋଇଯାଇଥିଲା । ଯେତେବେଳେ କି ଟାଟା ସନ୍ସକୁ କୋର୍ ଇନଭେଷ୍ଟମେଣ୍ଟ କମ୍ପାନୀ ଭାବେ ଡି-ରେଜିଷ୍ଟର କରିବା ପାଇଁ କରାଯାଇଥିବା ଆବେଦନ ବିଚାରାଧୀନ ରହିଥିଲା । ଏହାଦ୍ୱାରା ତାହାକୁ ଲିଷ୍ଟିଂ ନିୟମରୁ ଛାଡ଼ ମିଳିଥାନ୍ତା। କେନ୍ଦ୍ରୀୟ ବ୍ୟାଙ୍କ ୧୧ ସେପ୍ଟେମ୍ବରରେ ସେହି ଆବେଦନକୁ ପ୍ରତ୍ୟାଖ୍ୟାନ କରିଦେଇଥିଲା।

ଚନ୍ଦ୍ରଶେଖରନ ୨୦୧୭ ଠାରୁ ଟାଟା ସନ୍ସର ଦାୟିତ୍ୱ ସମ୍ଭାଳି ଆସୁଛନ୍ତି। ବୋର୍ଡ ଦ୍ୱାରା ସାଇରସ୍ ମିସ୍ତ୍ରୀଙ୍କୁ ହଟାଯିବା ପରେ ସେ ରତନ ଟାଟାଙ୍କ ସ୍ଥାନରେ ଅନ୍ତରୀଣ ଚେୟାରମ୍ୟାନ ପଦ ସମ୍ଭାଳିଥିଲେ । ୨୦୨୨ ରେ ତାଙ୍କୁ ଦ୍ୱିତୀୟ କାର୍ଯ୍ୟକାଳ ପାଇଁ ପୁନଃନିଯୁକ୍ତ କରାଯାଇଥିଲା। ଅଗଷ୍ଟରେ ବୋର୍ଡକୁ ତାଙ୍କର ଯିବା ଯୋଜନା ବିଷୟରେ ଜଣାଇ ଦିଆଯାଇଥିଲା। ଏହି ନିଷ୍ପତ୍ତି ଏୟାର ଇଣ୍ଡିଆ, ଟାଟା ଡିଜିଟାଲ ଏବଂ ବିଗ ବାସ୍କେଟ୍ ଭଳି ଗ୍ରୁପର ନୂତନ ଉଦ୍ୟୋଗ ଗୁଡ଼ିକରେ ପୁଞ୍ଜି ବଣ୍ଟନ ଏବଂ ଲିଷ୍ଟିଂ ପ୍ରସଙ୍ଗକୁ ନେଇ ନୋଏଲ ଟାଟାଙ୍କ ସହ ମାସ ମାସ ଧରି ଚାଲିଥିବା ମତଭେଦ ପରେ ନିଆଯାଇଥିଲା। ଏହି ନୂତନ ଉଦ୍ୟୋଗଗୁଡ଼ିକ କ୍ଷତି ସହିଛନ୍ତି। ବମ୍ବେ ହାଉସରେ ପ୍ରାୟ ତିନି ଘଣ୍ଟା ଧରି ଚାଲିଥିବା ବୈଠକରେ ନୋଏଲ ଟାଟା ଏହିସବୁ ଚିନ୍ତା ପ୍ରକଟ କରିବା ପରେ ବୋର୍ଡ ପ୍ରଥମେ ଫେବୃଆରୀରେ ତାଙ୍କର ତୃତୀୟ କାର୍ଯ୍ୟକାଳ ଉପରେ ନିଷ୍ପତ୍ତି ସ୍ଥଗିତ ରଖିଥିଲା।

ଚନ୍ଦ୍ରଶେଖରନଙ୍କ ଯିବା ସମ୍ଭାବନାକୁ ଦୃଷ୍ଟିରେ ରଖି ଟାଟା ସନ୍ସ ଜଣେ ଉତ୍ତରାଧିକାରୀ ଖୋଜୁଥିଲା। ଖବର ଅନୁଯାୟୀ ଟାଟା ଷ୍ଟିଲର ସିଇଓ ଟିଭି ନରେନ୍ଦ୍ରନ, ଟାଟା ସନ୍ସ ଗ୍ରୁପର ସିଏଫଓ ସୌରଭ ଅଗ୍ରୱାଲ ଏବଂ ନ୍ୟାସନାଲ ଷ୍ଟକ୍ ଏକ୍ସଚେଞ୍ଜର ସିଇଓ ଆଶିଷ ଚୌହାନଙ୍କ ସହ କମ୍ପାନୀ ଭିତରର କିଛି ଅନ୍ୟ ବ୍ୟକ୍ତିଙ୍କ ନାମ ମଧ୍ୟ ଦାବିଦାର ଭାବେ ସାମ୍ନାକୁ ଆସିଥିଲା। ଯଦି ଟାଟା ସନ୍ସର ଲିଷ୍ଟିଂ ହୁଏ ତେବେ ଏହା ଭାରତୀୟ ଇତିହାସର ସବୁଠାରୁ ବଡ଼ ଆଇପିଓ ମଧ୍ୟରୁ ଗୋଟିଏ ହୋଇପାରେ। କେବଳ ୧% ଅଂଶଧନ ବିକ୍ରି କରିବା ଦ୍ୱାରା ୧୫,୦୦୦-୨୦,୦୦୦ କୋଟି ଟଙ୍କା ମିଳିବାର ଅନୁମାନ କରାଯାଉଛି। ଏହାର ଅର୍ଥ ହେଉଛି ଏହି ଗ୍ରୁପର ମୋଟ ମୂଲ୍ୟାଙ୍କନ ପ୍ରାୟ ୨୦ ଲକ୍ଷ କୋଟି ଟଙ୍କା ହେବ। ଏହି ଗ୍ରୁପ୍ ଷ୍ଟିଲ, ଅଟୋମୋବାଇଲ, ସଫ୍ଟୱେର୍ ସର୍ଭିସ, ହସ୍ପିଟାଲିଟି ଏବଂ ଆଭିଏସନ ଭଳି କ୍ଷେତ୍ରରେ ଏକ ଦଶନ୍ଧିରୁ ଅଧିକ ତାଲିକାଭୁକ୍ତ କମ୍ପାନୀ ଗୁଡ଼ିକରେ ନିୟନ୍ତ୍ରଣ ଅଂଶଧନ ରଖିଛି ଏବଂ ଏହାର ଅନେକ ବଡ଼ ବଡ଼ ଅଣ-ତାଲିକାଭୁକ୍ତ ବ୍ୟବସାୟ ମଧ୍ୟ ରହିଛି।

ଏହା ମଧ୍ୟ ପଢନ୍ତୁ ମହଙ୍ଗା ହେବ ବଡ UPI କାରବାର; ବ୍ୟବସାୟୀ କହିଲେ ଆମ ଉପରେ ଆର୍ଥିକ ଚାପ ବଢିବ, ଗ୍ରାହକ ଅତିରିକ୍ତ ଖର୍ଚ୍ଚ ବହନ କଲେ ଭଲ

ଏହା ମଧ୍ୟ ପଢନ୍ତୁ Onion Price: ଗ୍ରାହକଙ୍କ ପାଇଁ ଆଶ୍ୱସ୍ତ; ପାଇକାରୀ ବଜାରରେ ପିଆଜ ଦର ୯% ହ୍ରାସ, ଖୁଚୁରା ମୂଲ୍ୟ ହ୍ରାସ ପାଇବ

TAGGED:

NOEL TATA
NATARAJAN CHANDRASEKARAN
TATA GROUP LEADERSHIP
ଟାଟା ସନ୍‌ସ ବୋର୍ଡ
TATA SONS BOARD

Quick Links / Policies

ସମ୍ପାଦକଙ୍କ ପସନ୍ଦ

ETV Bharat Logo

Copyright © 2026 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.