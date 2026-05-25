ଆସିବ 'ଜିରୋ' ବିଦ୍ୟୁତ୍ ବିଲ୍ ! 78,000 ଟଙ୍କା ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ସବସିଡି ଦେବେ ସରକାର, ଏହି ଯୋଜନାରେ କରନ୍ତୁ ଆବେଦନ
ପ୍ରବଳ ଗରମରେ ମଧ୍ୟ, ଆପଣଙ୍କର ବିଦ୍ୟୁତ୍ ବିଲ୍ ଶୂନ୍ୟ ରହିବ । ସରକାରୀ ଯୋଜନାରେ ସୌର ପ୍ୟାନେଲ୍ ଲଗାନ୍ତୁ । ସବସିଡି ଏବଂ କିପରି ଆବେଦନ କରିବେ ସେ ବିଷୟରେ ଜାଣନ୍ତୁ ।
Published : May 25, 2026 at 8:30 PM IST
ନୂଆଦିଲ୍ଲୀ: ଗ୍ରୀଷ୍ମ ପ୍ରବାହ ଏତେ ଯୋରରେ ହେଉଛି ଯେ, ଏସି (AC), କୁଲର, ଫ୍ୟାନ ବିନା ଘରେ ରହି ହେଉନାହିଁ । ଘର ହେଉ କି ଅଫିସ, ଦିନରାତି ଏସି ଏବଂ କୁଲର ଚାଲୁଛି । ଫଳରେ ଲୋକଙ୍କ ଉପରେ ମୋଟା ଅଙ୍କର ବିଦ୍ୟୁତ୍ ବିଲ୍ ବୋଝ ବଢ଼ୁଛି । ଆପଣ ମଧ୍ୟ ପ୍ରତି ମାସରେ 5,000 ଟଙ୍କା ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ମୋଟା ଅଙ୍କର ବିଦ୍ୟୁତ୍ ବିଲ୍କୁ ନେଇ ଟେନସନ୍ରେ ଅଛନ୍ତି କି ? ତେବେ ଏନେଇ କେନ୍ଦ୍ର ସରକାରଙ୍କ "ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ସୂର୍ଯ୍ୟ ଘର: ମାଗଣା ବିଦ୍ୟୁତ୍ ଯୋଜନା" (PM Surya Ghar: Muft Bijli Yojana) ଆପଣଙ୍କ ପାଇଁ ଏକ ବଡ଼ ଲାଭଦାୟକ ହେବ । ସରକାର ଏହି ଯୋଜନାର ଲାଭ ଉଠାଇବାର ଡେଡ୍ଲାଇନ ମାର୍ଚ୍ଚ 2027 ତାରିଖ ଧାର୍ଯ୍ୟ କରିଛନ୍ତି ।
କେତେ ଖର୍ଚ୍ଚ ହେବ ଏବଂ କେତେ ସବସିଡି ପାଇବେ ?
ସବସିଡି ବିନା ସୌର ପ୍ୟାନେଲ ସ୍ଥାପନ କରିବା ପାଇଁ ସାଧାରଣତଃ ପ୍ରତି କିଲୋୱାଟ ପାଇଁ 60,000 ଟଙ୍କାରୁ 80,000 ଟଙ୍କା ଖର୍ଚ୍ଚ ହୁଏ । ମାତ୍ର, ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ସୂର୍ଯ୍ୟ ଘର ଭଳି ସରକାରୀ ଯୋଜନା ଅଧୀନରେ, 40%ରୁ 60% ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ସବସିଡି ପ୍ରଦାନ କରାଯାଉଛି..
- 1 kW ସିଷ୍ଟମ: ସରକାର ଆପଣଙ୍କୁ ଏଥିରେ 30,000 ଟଙ୍କା ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ସବସିଡି ଦେବେ (ଛୋଟ ପରିବାର ପାଇଁ ଉପଯୁକ୍ତ)।
- 2 kW ସିଷ୍ଟମ: ଏହି ପ୍ଲାଣ୍ଟ ସ୍ଥାପନ କରିବା ଉପରେ ଆପଣଙ୍କୁ 60,000 ଟଙ୍କାର ସବସିଡି ମିଳିବ ।
- 3 kW କିମ୍ବା ତା’ଠାରୁ ଅଧିକ ସିଷ୍ଟମ୍: ଏହି ସିଷ୍ଟମ୍ ସର୍ବାଧିକ 78,000 ଟଙ୍କା ସବସିଡି ପାଇଁ ଯୋଗ୍ୟ (AC ଚାଲୁଥିବା ବଡ଼ ଘର ପାଇଁ ସର୍ବୋତ୍ତମ)।
ଅଧିକାରୀଙ୍କ ଅନୁଯାୟୀ, ଏହି ସୋଲାର ସିଷ୍ଟମ ସ୍ଥାପନର ମୋଟ ଖର୍ଚ୍ଚ 80,000 ଟଙ୍କାରୁ 2,00,000 ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ହୋଇଥାଏ, ଯାହା ସବସିଡି ପରେ ବହୁତ ହ୍ରାସ ପାଏ ।
କେବଳ 7% ସୁଧରେ ଋଣ ଉପଲବ୍ଧ ହେବ
ଯଦି ଆପଣଙ୍କ ପାଖରେ ସୋଲାର ପ୍ୟାନେଲ ସ୍ଥାପନ କରିବା ପାଇଁ ପାଣ୍ଠି ନାହିଁ, ତେବେ ଚିନ୍ତା କରିବାର କୌଣସି ଆବଶ୍ୟକତା ନାହିଁ । ସରକାର ଏହି ପ୍ରକଳ୍ପ ପାଇଁ ସହଜ କିସ୍ତିରେ ବ୍ୟାଙ୍କ ଋଣ ମଧ୍ୟ ପ୍ରଦାନ କରୁଛନ୍ତି । ଆବେଦନକାରୀମାନେ ମାତ୍ର 7%ର ବହୁତ କମ ସୁଧ ହାରରେ 2,00,000 ଟଙ୍କା ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଋଣ ପାଇପାରିବେ ।
ଆବେଦନ ପାଇଁ ଆବଶ୍ୟକୀୟ ଡକ୍ୟୁମେଣ୍ଟ୍:
ଅନଲାଇନରେ ଆବେଦନ କରିବା ପାଇଁ, ଆପଣଙ୍କର ନିମ୍ନଲିଖିତ ଡକ୍ୟୁମେଣ୍ଟ୍ ଏବଂ ଜିନିଷ ଗୁଡ଼ିକ ରହିବା ଆବଶ୍ୟକ:
- ଆଧାର କାର୍ଡ ଏବଂ ମୋବାଇଲ୍ ନମ୍ବର
- ବ୍ୟାଙ୍କ ଆକାଉଣ୍ଟ (ସବସିଡି ସ୍ଥାନାନ୍ତର ପାଇଁ)
- ସ୍ମାର୍ଟ ପ୍ରିପେଡ୍ ମିଟର ସଂଯୋଗ
- ଋଣ ପାଇବା ପାଇଁ: ପ୍ୟାନ୍ କାର୍ଡ ଏବଂ ଏକ ବୈଧ ଇମେଲ୍ ଆଇଡି
ଅନଲାଇନରେ କିପରି ଆବେଦନ କରିବେ ?
ଇଚ୍ଛୁକମାନେ ସରକାରୀ ପୋର୍ଟାଲ୍ pmsuryaghar.gov.inକୁ ଯାଇ ଅନଲାଇନରେ ପଞ୍ଜିକରଣ କରିପାରିବେ । ପ୍ରଥମେ, ଆପଣଙ୍କୁ ଆପଣଙ୍କର ରାଜ୍ୟ ଏବଂ ବିଦ୍ୟୁତ୍ ବଣ୍ଟନ କମ୍ପାନୀ (DISCOM) ଚୟନ କରିବାକୁ ପଡିବ ଏବଂ ଆପଣଙ୍କର ଉପଭୋକ୍ତା ନମ୍ବର (Consumer Number) ପ୍ରବେଶ କରିବାକୁ ପଡିବ । ଏହା ପରେ, ଆପଣଙ୍କର ବିଦ୍ୟୁତ୍ ବିଲ୍ ଅପଲୋଡ୍ କରନ୍ତୁ ଏବଂ ଅନୁମୋଦନ ପ୍ରାପ୍ତ କରନ୍ତୁ । ଯଦି ଆପଣ ଅନଲାଇନ୍ ପ୍ରକ୍ରିୟାରେ କୌଣସି ଅସୁବିଧାର ସମ୍ମୁଖୀନ ହୁଅନ୍ତି, ତେବେ ଆପଣ ଆପଣଙ୍କର ନିକଟସ୍ଥ ବିଦ୍ୟୁତ୍ ବିଭାଗ କାର୍ଯ୍ୟାଳୟକୁ ଯାଇ ମଧ୍ୟ ସହାୟତା ପାଇପାରିବେ । ମାର୍ଚ୍ଚ 2027 ପୂର୍ବରୁ ଆବେଦନ କରି ଆଜି ହିଁ ଆପଣଙ୍କ ଘରକୁ ସ୍ୱଚ୍ଛ ଶକ୍ତି ସହିତ ସଂଯୋଗ କରନ୍ତୁ ଏବଂ ପ୍ରତି ମାସରେ 300 ୟୁନିଟ୍ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ମାଗଣା ବିଦ୍ୟୁତ୍ ପାଆନ୍ତୁ ।