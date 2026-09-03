Explained |ସୁଭାଷ ଚନ୍ଦ୍ର ଏବଂ ₹୨୨,୦୦୬ କୋଟିର NCLT ବିବାଦ
₹୨୨,୦୦୦ କୋଟିରୁ ଅଧିକ ଋଣ ମାତ୍ର ₹୬.୫ କୋଟିରେ ସମାଧାନ ହୋଇଗଲା। ତେବେ ଏହି ହେଡଲାଇନ୍ଠାରୁ ଏହାର କାହାଣୀ କାହିଁକି ଅଧିକ ଜଟିଳ ?
By R Srinivasan
Published : September 3, 2026 at 6:20 PM IST
ଆର ଶ୍ରୀନିବାସନଙ୍କ ଆଲେଖ୍ୟ
- ମାମଲାଟି କ’ଣ ?
ଏହି ମାମଲାର ଆରମ୍ଭ ୨୦୧୬ ଡିସେମ୍ବରରେ ହୋଇଥିଲା। ସେତେବେଳେ ଇଣ୍ଡିଆବୁଲ୍ସ ହାଉସିଂ ଫାଇନାନ୍ସ, Zee ଏବଂ Essel ଗ୍ରୁପ୍ର ପ୍ରମୋଟର ସୁଭାଷ ଚନ୍ଦ୍ରଙ୍କ ସହ ସମ୍ପର୍କିତ କମ୍ପାନୀ Vivek Infracon Pvt Ltdକୁ ₹୧୭୦ କୋଟି ଋଣ ଦେଇଥିଲା।
ଏହା Vivek Infracon ଏବଂ ଏହା ସହ ସମ୍ପର୍କିତ ଅନ୍ୟ ଋଣଗ୍ରାହୀଙ୍କୁ ଦିଆଯାଇଥିବା ଅନେକ ଋଣ ଓ ଆର୍ଥିକ ସୁବିଧା ମଧ୍ୟରୁ ପ୍ରଥମ ଥିଲା। ପରବର୍ତ୍ତୀ ସମୟରେ ଏହି ମୋଟ ରାଶି ₹୭୨୬ କୋଟିରେ ପହଞ୍ଚିଥିଲା।
୨୦୧୮ ଡିସେମ୍ବର ୫ ତାରିଖରେ ସୁଭାଷ ଚନ୍ଦ୍ର ବ୍ୟକ୍ତିଗତ ଗ୍ୟାରେଣ୍ଟି ଦେଇଥିଲେ। NCLTର ୨୦୨୪ ଏପ୍ରିଲ ୨୨ ତାରିଖର ଆଦେଶ ଅନୁଯାୟୀ, ମୁଖ୍ୟ ଋଣଗ୍ରାହୀମାନେ ଋଣ ପରିଶୋଧରେ ବିଫଳ ହେଲେ, ସୁଭାଷ ଚନ୍ଦ୍ରଙ୍କ ବ୍ୟକ୍ତିଗତ ଗ୍ୟାରେଣ୍ଟି ଅନୁସାରେ ସେ ₹୭୨୬ କୋଟି ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ପରିଶୋଧ କରିବାକୁ ବାଧ୍ୟ ଥିଲେ।
୨୦୨୨ ଜାନୁଆରୀରେ ଇଣ୍ଡିଆବୁଲ୍ସ ଏହି ଗ୍ୟାରେଣ୍ଟିକୁ ଲାଗୁ କରି ସୁଭାଷ ଚନ୍ଦ୍ରଙ୍କୁ ତାଙ୍କ ବ୍ୟକ୍ତିଗତ ଗ୍ୟାରେଣ୍ଟି ବାବଦରେ ପ୍ରାୟ ₹୧୭୮.୭୯ କୋଟି ପରିଶୋଧ କରିବାକୁ ଦାବି କରିଥିଲା।
କିନ୍ତୁ ଟଙ୍କା ପରିଶୋଧ ନହେବାରୁ ଇଣ୍ଡିଆବୁଲ୍ସ, IBC (Insolvency and Bankruptcy Code) ଅନୁସାରେ ସୁଭାଷ ଚନ୍ଦ୍ରଙ୍କ ବିରୋଧରେ ବ୍ୟକ୍ତିଗତ ଗ୍ୟାରେଣ୍ଟର ଭାବେ ଦେବାଳିଆ ପ୍ରକ୍ରିୟା ଆରମ୍ଭ କରିବାକୁ ଆବେଦନ କରିଥିଲା। ଏହାପରେ NCLT ୨୦୨୨ ମେ’ରେ ଜଣେ ରିଜୋଲ୍ୟୁସନ୍ ପ୍ରଫେସନାଲ୍(RP)ଙ୍କୁ ନିଯୁକ୍ତ କରିଥିଲା।
- ମୂଳ ₹୧୭୦ କୋଟି କିପରି ₹୨୨,୦୦୬ କୋଟିରେ ପହଞ୍ଚିଲା ?
ସୁଭାଷ ଚନ୍ଦ୍ର ନିଜେ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ₹୨୨,୦୦୬ କୋଟି ଋଣ ନେଇନଥିଲେ। ତେବେ ତାଙ୍କ ସହ ସମ୍ପର୍କିତ ବିଭିନ୍ନ ସଂସ୍ଥା ଏବଂ Essel Groupର ବିଭିନ୍ନ କମ୍ପାନୀ ନେଇଥିବା ଋଣ ପାଇଁ ସେ ଅନେକ ବ୍ୟକ୍ତିଗତ ଗ୍ୟାରେଣ୍ଟି ଦେଇଥିଲେ।
ସମୟକ୍ରମେ ଏହି ମାମଲାରେ ଅନ୍ୟ ଋଣଦାତାମାନେ ମଧ୍ୟ ସାମିଲ ହୋଇଥିଲେ। Essel Groupର ବିଭିନ୍ନ ଡିଫଲ୍ଟ କରିଥିବା କମ୍ପାନୀ ବିରୋଧରେ ବିଭିନ୍ନ ଋଣଦାତାଙ୍କ ଦାବିର ମୋଟ ରାଶି ₹୨୨,୦୦୬ କୋଟିରୁ ଅଧିକ ହୋଇଥିଲା। ବ୍ୟକ୍ତିଗତ ଗ୍ୟାରେଣ୍ଟି ଯୋଗୁଁ ଏହି ଦାୟିତ୍ୱ ଶେଷରେ ସୁଭାଷ ଚନ୍ଦ୍ରଙ୍କ ଉପରେ ଆସିଥିଲା।
ଫଳରେ ଇଣ୍ଡିଆବୁଲ୍ସର ମୂଳ ଆବେଦନଟି ପରବର୍ତ୍ତୀ ସମୟରେ ଏକ ସାମୂହିକ ବ୍ୟକ୍ତିଗତ-ଗ୍ୟାରେଣ୍ଟି ଦେବାଳିଆ ପ୍ରକ୍ରିୟା (personal-guarantor insolvency proceeding)ରେ ପରିଣତ ହୋଇଥିଲା।
- ସୁଭାଷ ଚନ୍ଦ୍ରଙ୍କ ଦାବି କ’ଣ ?
ଚନ୍ଦ୍ରଙ୍କ ଦାବି ଅନୁଯାୟୀ, ₹୨୨,୦୦୬ କୋଟିର ଆକଳନ ଠିକ୍ ନୁହେଁ। NCLT ଦ୍ୱାରା ନିଯୁକ୍ତ ରିଜୋଲ୍ୟୁସନ୍ ପ୍ରଫେସନାଲ୍ କେତେକ ଦାବିକୁ ଖାରଜ କରିଥିବାରୁ ପ୍ରକୃତ ସ୍ୱୀକାର କରାଯାଇଥିବା ଦାବି ₹୨୧,୬୯୬ କୋଟି ଥିଲା।
ଏହି ରାଶି ମଧ୍ୟରୁ ₹୧,୪୯୪ କୋଟି ଅନେକ ଋଣଗ୍ରାହୀ କମ୍ପାନୀ ପରିଶୋଧ କରିବାକୁ ପ୍ରସ୍ତାବ ଦେଇଥିଲେ। ଏହି କମ୍ପାନୀଗୁଡ଼ିକ ଋଣ ପାଇଁ ମୁଖ୍ୟତଃ ଦାୟୀ ରହିଥିଲେ।
ଚନ୍ଦ୍ର ଆହୁରି ଦାବି କରିଛନ୍ତି ଯେ ସମ୍ପୃକ୍ତ ରାଶିକୁ କେବଳ ₹୩,୯୯୨ କୋଟି ଭାବେ ବିଚାର କରାଯିବା ଉଚିତ। ଏହା ଥିଲା ସେହି ଋଣଦାତାମାନଙ୍କର ମୋଟ ଦାବି, ଯେଉଁମାନେ ତାଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ପ୍ରସ୍ତାବିତ ପରିଶୋଧ ଯୋଜନା ବିରୋଧରେ ଭୋଟ୍ ଦେଇଥିଲେ।
ଏହି ₹୩,୯୯୨ କୋଟି ମଧ୍ୟରୁ ଆଉ ₹୬୨୦ କୋଟିର ଦାବି ସମାଧାନ ହୋଇସାରିଥିବା ମଧ୍ୟ ସେ ଦାବି କରିଥିଲେ।
- ତେବେ ପରିଶୋଧ ଯୋଜନା କ’ଣ ଥିଲା ?
ପ୍ରସ୍ତାବିତ ଯୋଜନା ଅନୁସାରେ, ସୁଭାଷ ଚନ୍ଦ୍ର ନିଜ ବ୍ୟକ୍ତିଗତ ମୋଟ ମୂଲ୍ୟରୁ ₹୬.୨୫ କୋଟି ପରିଶୋଧ କରିବେ। ଏହା ସହିତ ଦେବାଳିଆ ପ୍ରକ୍ରିୟାର ଖର୍ଚ୍ଚ ପାଇଁ ₹୨୫ ଲକ୍ଷ ଦେବେ। ଅର୍ଥାତ୍ ତାଙ୍କ ପକ୍ଷରୁ ମୋଟ ପରିଶୋଧ ରାଶି ହେଉଛି ₹୬.୫ କୋଟି।
ଏହା ବ୍ୟତୀତ ମୁଖ୍ୟ ଋଣଗ୍ରାହୀ କମ୍ପାନୀଗୁଡ଼ିକ ପ୍ରାୟ ₹୧,୪୯୪ କୋଟି ପରିଶୋଧ କରିବା ପାଇଁ ଏକ ପୃଥକ ପ୍ରସ୍ତାବ ଥିଲା।
- ଏହାପରେ କ’ଣ ଘଟିଲା ?
ଏହି ଯୋଜନାକୁ ଋଣଦାତାମାନଙ୍କ ଭୋଟ୍ ପାଇଁ ରଖାଯାଇଥିଲା। ଯୋଜନାକୁ ଅନୁମୋଦନ କରାଯିବ କି ନାହିଁ, ତାହା ନେଇ ଭୋଟ୍ ହୋଇଥିଲା।
ମୋଟ ଯୋଗ୍ୟ ଭୋଟ ଅଂଶ ମଧ୍ୟରୁ:
- ୭୭.୪୮% ଯୋଜନା ସପକ୍ଷରେ ଭୋଟ୍ ଦେଇଥିଲେ।
- ୧୮.୪୨% ବିରୋଧରେ ଭୋଟ୍ ଦେଇଥିଲେ।
- ୪.୧୦% ମୁଖ୍ୟତଃ ମ୍ୟୁଚୁଆଲ୍ ଫଣ୍ଡ ଟ୍ରଷ୍ଟ୍ ଭୋଟ୍ରୁ ବିରତ ରହିଥିଲେ।
ଅବସ୍ଥାନ ନେଇନଥିବା ଏହି ୪.୧୦% ଭୋଟ୍କୁ cast votesରୁ ବାଦ ଦିଆଯାଇଥିଲା। ତେଣୁ ଶେଷ ଫଳାଫଳରେ ୮୦.୮୧୪% ଭୋଟ୍ ଯୋଜନା ସପକ୍ଷରେ ଏବଂ ୧୯.୧୮୬% ଭୋଟ୍ ବିରୋଧରେ ପଡ଼ିଥିଲା।
- ବିବାଦ କାହିଁକି ସୃଷ୍ଟି ହେଲା ?
ଭୋଟିଂକୁ ନେଇ ମୁଖ୍ୟତଃ ତିନୋଟି ବିବାଦ ଦେଖାଦେଇଥିଲା।
୧. ଅତ୍ୟନ୍ତ କମ୍ ପୁନରୁଦ୍ଧାର
ସବୁଠାରୁ ବଡ଼ ପ୍ରଶ୍ନ ଥିଲା recoveryର ପରିମାଣ। ₹୨୨,୦୦୦ କୋଟିରୁ ଅଧିକ ଦାବି ବିପକ୍ଷରେ ମାତ୍ର ₹୬.୨୫ କୋଟିର recovery ଅର୍ଥାତ୍ ପ୍ରାୟ ୦.୦୨୮% recovery।
୨. ଭୋଟିଂକୁ ନେଇ ପ୍ରଶ୍ନ
ଯେଉଁ ଋଣଦାତା, ବ୍ୟାଙ୍କ ଏବଂ ଆର୍ଥିକ ସଂସ୍ଥାଗୁଡ଼ିକ, ଏହି ଯୋଜନାକୁ ବିରୋଧ କରିଥିଲେ, ସେମାନେ ଅଭିଯୋଗ କରିଥିଲେ ଯେ ଯୋଜନା ସପକ୍ଷରେ ପଡ଼ିଥିବା ଅଧିକାଂଶ ଭୋଟ୍ ସୁଭାଷ ଚନ୍ଦ୍ରଙ୍କ ସହ ସମ୍ପର୍କିତ କିମ୍ବା ତାଙ୍କ ସହ ଜଡ଼ିତ ସଂସ୍ଥାଗୁଡ଼ିକ ଦେଇଥିଲେ।
ତେଣୁ ଏହି ସଂସ୍ଥାଗୁଡ଼ିକୁ ଭୋଟ୍ ଦେବାକୁ ଅନୁମତି ଦିଆଯିବା ଉଚିତ ନଥିଲା ବୋଲି ବିରୋଧୀ ଋଣଦାତାମାନେ ଯୁକ୍ତି ଦେଇଥିଲେ।
ସେହି ସଂସ୍ଥାଗୁଡ଼ିକ ହେଲେ:
- Veena Investments Pvt Ltd
- Direct Media Distribution Ventures Pvt Ltd
- World Crest Advisors LLP
- Lemonade Capital Advisors LLP
- Corpcall Capital Advisors LLP
ବିରୋଧୀ ଋଣଦାତାମାନଙ୍କ ଅନୁଯାୟୀ, ଏହି ସଂସ୍ଥାଗୁଡ଼ିକ ମିଳିତ ଭାବେ ସୁଭାଷ ଚନ୍ଦ୍ରଙ୍କ ପରିଶୋଧ ଯୋଜନା ସପକ୍ଷରେ ପଡ଼ିଥିବା ଭୋଟ୍ର ପ୍ରାୟ ୬୧.୭୮% ଅଂଶ ଦେଇଥିଲେ।
୩. ସୁଭାଷ ଚନ୍ଦ୍ରଙ୍କ ନେଟ୍ ଓ୍ବର୍ଥକୁ ନେଇ ପ୍ରଶ୍ନ
ଆଉ ଏକ ବିବାଦ ଥିଲା ସୁଭାଷ ଚନ୍ଦ୍ରଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ଦର୍ଶାଯାଇଥିବା ନେଟ୍ ଓ୍ବର୍ଥକୁ ନେଇ। କେତେକ ଋଣଦାତା ୨୦୧୭ ଓ ୨୦୧୮ର net worth certificates ଦାଖଲ କରିଥିଲେ। ଏହି ପ୍ରମାଣପତ୍ରଗୁଡ଼ିକରେ ଋଣ ଦିଆଯାଇଥିବା ସମୟରେ ଉଦ୍ୟୋଗପତି ସୁଭାଷ ଚନ୍ଦ୍ରଙ୍କ net worth ପ୍ରାୟ ₹୪୫,୮୮୮ କୋଟି ଏବଂ ₹୪୦,୫୬୨ କୋଟି ବୋଲି ଦର୍ଶାଯାଇଥିଲା।
- ସୁଭାଷ ଚନ୍ଦ୍ରଙ୍କ ପକ୍ଷରୁ କ’ଣ ଯୁକ୍ତି ଦିଆଯାଇଥିଲା ?
ଚନ୍ଦ୍ରଙ୍କ ଯୁକ୍ତି ଥିଲା ଯେ ଉପରୋକ୍ତ ସଂସ୍ଥାଗୁଡ଼ିକ ସମ୍ବନ୍ଧିତ ପକ୍ଷଗୁଡ଼ିକ ନୁହେଁ। କାରଣ, ୨୦୦୮ରେ ଏକ ପାରିବାରିକ ବ୍ୟବସାୟ ସମାଧାନ ଅନୁସାରେ ଏହି ସଂସ୍ଥାଗୁଡ଼ିକ ତାଙ୍କ ଭାଇ ଜବାହର ଗୋୟଲଙ୍କୁ ହସ୍ତାନ୍ତର କରାଯାଇଥିଲା।
ନେଟ୍ ଓ୍ବର୍ଥକୁ ନେଇ ସେ ଯୁକ୍ତି ଦେଇଥିଲେ ଯେ ଦର୍ଶାଯାଇଥିବା ବଡ଼ ରାଶିଗୁଡ଼ିକ ତାଙ୍କ ବ୍ୟକ୍ତିଗତ ସମ୍ପତ୍ତି ନୁହେଁ; ବରଂ ଗୋଷ୍ଠୀ ବ୍ୟବସାୟ ହୋଲ୍ଡିଂର ମୂଲ୍ୟ ଥିଲା।
ସେ ୨୦୧୬ରେ ସଂସଦରେ ଦାଖଲ କରିଥିବା ନିଜ ସମ୍ପତ୍ତି ଘୋଷଣା ମଧ୍ୟ ଦର୍ଶାଇଥିଲେ। ସେଥିରେ ତାଙ୍କ ବ୍ୟକ୍ତିଗତ ସମ୍ପତ୍ତିର ମୂଲ୍ୟ ₹୩୯.୦୮ କୋଟି ବୋଲି ଦର୍ଶାଯାଇଥିଲା।
- NCLT କ’ଣ କଲା ?
ଏହି ମାମଲାର ନିଷ୍ପତ୍ତି ପାଇଁ NCLT ଦୁଇଜଣ ସଦସ୍ୟଙ୍କୁ ନେଇ ଏକ bench ଗଠନ କରିଥିଲା। କିନ୍ତୁ ଦୁଇ ସଦସ୍ୟ ମାମଲାରେ ମୌଳିକ ଭାବେ ଭିନ୍ନ ମତ ଦେଇଥିଲେ।
ବୈଷୟିକ ସଦସ୍ୟ ରୀନା ସିହ୍ନା ପୁରୀ ପରିଶୋଧ ଯୋଜନାକୁ ଖାରଜ କରିଥିଲେ।
ଅନ୍ୟପକ୍ଷରେ ବିଚାର ବିଭାଗୀୟ ସଦସ୍ୟ ଅଶୋକ କୁମାର ଭରଦ୍ୱାଜ ପରିଶୋଧ ଯୋଜନାକୁ ଅନୁମୋଦନ କରିଥିଲେ। ତେବେ ସେ ଏହା ମଧ୍ୟ କହିଥିଲେ ଯେ ଅସହମତ ଥିବା ବ୍ୟାଙ୍କ ଏବଂ ଆର୍ଥିକ ସଂସ୍ଥାଗୁଡ଼ିକ ନିଜ ଦାବି ପାଇଁ ପୁନରୁଦ୍ଧାର ପ୍ରକ୍ରିୟା ଜାରି ରଖିପାରିବେ।
ଅର୍ଥାତ୍, ସେମାନଙ୍କର ମୂଳ ଦାବି ଏହି ସମାଧାନ ଦ୍ୱାରା ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଭାବେ ଶେଷ ହୋଇନଥିଲା।
- ତୃତୀୟ ସଦସ୍ୟଙ୍କ ମତ
ଦୁଇ ସଦସ୍ୟଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ମତଭେଦ ରହିବାରୁ ମାମଲାଟି ତୃତୀୟ ସଦସ୍ୟ ନୀଲେଶ ଶର୍ମାଙ୍କ ନିକଟକୁ ପଠାଯାଇଥିଲା।
୨୦୨୬ ଅଗଷ୍ଟ ୨୫ରେନୀଲେଶ ଶର୍ମା, ଦେବାଳିଆ ଏବଂ ଦେବାଳିଆ କୋଡ୍ ଧାରା 114 ଅନୁସାରେ ପରିଶୋଧ ଯୋଜନାକୁ ଅନୁମୋଦନ କରିଥିଲେ।
- ବିବାଦ ତୀବ୍ର ହେଲା
ଅତ୍ୟନ୍ତ ବଡ଼ ଦାବି ବିପକ୍ଷରେ ଅତି କମ୍ ପୁନରୁଦ୍ଧାର ଥିବାରୁ ଏହି ଆଦେଶ ପରେ ଗଣମାଧ୍ୟମରେ ବ୍ୟାପକ ଚର୍ଚ୍ଚା ଓ ବିବାଦ ସୃଷ୍ଟି ହୋଇଥିଲା। ଏହାପରେ NCLTର ସଭାପତି, ଅବସରପ୍ରାପ୍ତ ଜଷ୍ଟିସ୍ ଅନୁପିନ୍ଦର ସିଂହ ଗ୍ରେୱାଲ, ଏହି ମାମଲାର ସମୀକ୍ଷା ପାଇଁ ଏକ ପାଞ୍ଚ ସଦସ୍ୟ ବିଶିଷ୍ଟ ବେଞ୍ଚ ଗଠନ କରିଥିଲେ।
ତିନିଜଣ ସଦସ୍ୟ ଏହି ମାମଲାରେ ଗୋଟିଏ ସ୍ପଷ୍ଟ ଏବଂ ଅଧିକାଂଶ ମତ ଦେଇପାରିନଥିବାରୁ, ପାଞ୍ଚ ସଦସ୍ୟ ବିଶିଷ୍ଟ ବେଞ୍ଚ ପ୍ରଥମ ପଦକ୍ଷେପ ଭାବେ ଅଗଷ୍ଟ ୨୫ର ନୀଲେଶ ଶର୍ମାଙ୍କ ଆଦେଶ ଉପରେ ଷ୍ଟେ ଲଗାଇଛି।
ମାମଲାର ପରବର୍ତ୍ତୀ ଶୁଣାଣି ୨୦୨୬ ସେପ୍ଟେମ୍ବର ୨୩ରେ ହେବାକୁ ଧାର୍ଯ୍ୟ ହୋଇଛି।
- କାହାଣୀ ଏଠାରେ ଶେଷ ହୋଇନାହିଁ
ଅସହମତ ଥିବା ଋଣଦାତାମାନେ ନୀଲେଶ ଶର୍ମାଙ୍କ ଆଦେଶକୁ ଅପିଲ୍ ବଡି NCLAT (National Company Law Appellate Tribunal)ରେ ଚ୍ୟାଲେଞ୍ଜ କରିଛନ୍ତି। ତେଣୁ ଏହି ମାମଲା ଏବେ ଦୁଇଟି ଟ୍ରାକ୍ରେ ଆଗକୁ ବଢ଼ିବ
୧. NCLTର ପାଞ୍ଚ ସଦସ୍ୟ ବିଶିଷ୍ଟ ବେଞ୍ଚ, ଅଗଷ୍ଟ ୨୫ର ନୀଲେଶ ଶର୍ମାଙ୍କ ଆଦେଶର ସମୀକ୍ଷା କରିବ।
୨. ଅନ୍ୟପକ୍ଷରେ, ଋଣଦାତାମାନଙ୍କ ପକ୍ଷରୁ କରାଯାଇଥିବା NCLAT challenge ମଧ୍ୟ ଚାଲିବ।
ଅର୍ଥାତ୍, ₹୨୨,୦୦୬ କୋଟିର ଦାବି, ₹୬.୫ କୋଟିର settlement ଏବଂ ଏହାକୁ ନେଇ ଉଠିଥିବା ଭୋଟିଂ ଓ related-party ବିବାଦର ଅନ୍ତିମ ନିଷ୍ପତ୍ତି ଏପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ହୋଇନାହିଁ।