ଇରାନ-ଇସ୍ରାଏଲ ଯୁଦ୍ଧ ମଧ୍ୟରେ ସେୟାର ବଜାର ବଡ଼ କ୍ରାସ୍, ସେନସେକ୍ସ ୨,୩୩୩ ପଏଣ୍ଟ ହ୍ରାସ
ଇରାନ-ଇସ୍ରାଏଲ ଯୁଦ୍ଧ ଯୋଗୁଁ ଭାରତୀୟ ଷ୍ଟକ୍ ବଜାର କ୍ରାସ୍ ହୋଇଛି, ସେନସେକ୍ସ ୨,୩୩୩ ପଏଣ୍ଟ ହ୍ରାସ ପାଇଛି ଏବଂ ଅଶୋଧିତ ତୈଳ ମୂଲ୍ୟ $୧୧୦ ଅତିକ୍ରମ କରିଛି ।
ମୁମ୍ବାଇ: ସୋମବାର ୯ ମାର୍ଚ୍ଚ, ୨୦୨୬ରେ, ଭାରତୀୟ ଷ୍ଟକ୍ ବଜାର ଏକ ଅସ୍ଥିରତା ମଧ୍ୟରେ ଆରମ୍ଭ ହୋଇଥିଲା । ମଧ୍ୟପ୍ରାଚ୍ୟରେ ବଢ଼ୁଥିବା ଭୂରାଜନୈତିକ ଉତ୍ତେଜନା ଏବଂ ଅଶୋଧିତ ତୈଳ ମୂଲ୍ୟରେ ବୃଦ୍ଧି ଯୋଗୁଁ ପ୍ରାରମ୍ଭିକ କାରବାରରେ ସେନସେକ୍ସ ଏବଂ ନିଫ୍ଟି ପ୍ରାୟ ୩ ପ୍ରତିଶତ ହ୍ରାସ ପାଇଲା । ଏହି ହ୍ରାସ ନିବେଶକଙ୍କ କୋଟି କୋଟି ଟଙ୍କା କ୍ଷତି କରିଛି ।
ବଜାର ଅପଡେଟ୍
ସକାଳ ୯:୨୨ ସୁଦ୍ଧା, ବମ୍ବେ ଷ୍ଟକ୍ ଏକ୍ସଚେଞ୍ଜର ସେନସେକ୍ସ ୨,୩୩୩ ପଏଣ୍ଟ (୨.୯୬%) ହ୍ରାସ ପାଇ ୭୬,୫୮୫ରେ ପହଞ୍ଚିଛି । ସେପଟେ ନ୍ୟାସନଲ ଷ୍ଟକ୍ ଏକ୍ସଚେଞ୍ଜ ନିଫ୍ଟି ୬୮୬ ପଏଣ୍ଟ (୨.୮୧%) ହ୍ରାସ ପାଇ ୨୩,୭୬୪ରେ ପହଞ୍ଚିଛି । ବଜାରରେ ଏହି "ବ୍ଲଡ୍ ବାଥ୍" ନିବେଶକଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ଭୟର ବାତାବରଣ ସୃଷ୍ଟି କରିଛି । ମିଡକ୍ୟାପ୍ ଏବଂ ସ୍ମଲକ୍ୟାପ୍ ସୂଚକାଙ୍କ ମଧ୍ୟ ଏଥିରୁ ବାଦ୍ ପଡ଼ିନାହିଁ, ଯଥାକ୍ରମେ ୩.୨୮% ଏବଂ ୩.୩୭% ହ୍ରାସ ପାଇଛି ।
ଅଶୋଧିତ ତୈଳ ଏବଂ ଯୁଦ୍ଧ ପ୍ରଭାବ
ଏହି ହ୍ରାସର ମୁଖ୍ୟ କାରଣ ହେଉଛି, ଅଶୋଧିତ ତୈଳ ମୂଲ୍ୟ ବ୍ୟାରେଲ ପ୍ରତି $୧୧୦ ପାଖାପାଖି ପହଞ୍ଚିବା । ଆମେରିକା ଏବଂ ଇରାନ ମଧ୍ୟରେ ବଢ଼ୁଥିବା ସାମରିକ ସଂଘର୍ଷ ହର୍ମୁଜ୍ ପ୍ରଣାଳୀ ଦେଇ ତୈଳ ଯୋଗାଣକୁ ବାଧାପ୍ରାପ୍ତ କରିଛି । ଆମେରିକା ରାଷ୍ଟ୍ରପତି ଡୋନାଲ୍ଡ ଟ୍ରମ୍ପ ତେଲ ମୂଲ୍ୟ ବୃଦ୍ଧିକୁ ସମର୍ଥନ କରି ଏହାକୁ ଇରାନର ପରମାଣୁ ବିପଦକୁ ସମାଧାନ କରିବା ପାଇଁ ଏକ "ଅସ୍ଥାୟୀ ଖର୍ଚ୍ଚ" ବୋଲି କହିଛନ୍ତି ।
ଲାଲ ରଙ୍ଗରେ ସମସ୍ତ କ୍ଷେତ୍ର
ବଜାରରେ ପ୍ରାୟ ସମସ୍ତ କ୍ଷେତ୍ରରେ ବ୍ୟାପକ ବିକ୍ରୟ ଦେଖାଯାଇଥିଲା । PSU ବ୍ୟାଙ୍କ କ୍ଷେତ୍ର ସର୍ବାଧିକ କ୍ଷତିଗ୍ରସ୍ତ ହୋଇଥିଲା, 5.32% ହରାଇଥିଲା । ଏହା ବ୍ୟତୀତ, ଅଟୋ, ଧାତୁ ଏବଂ ଘରୋଇ ବ୍ୟାଙ୍କ ସୂଚକାଙ୍କ ମଧ୍ୟ 3%ରୁ ଅଧିକ ହ୍ରାସ ପାଇଥିଲା। ବିଶେଷଜ୍ଞମାନେ କହିଛନ୍ତି ଯେ ଯେପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଅଶୋଧିତ ତୈଳ ମୂଲ୍ୟ ସ୍ଥିର ନହୁଏ, ସେପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ବଜାରରେ ଅସ୍ଥିରତା ଜାରି ରହିବ ।
ବିଶ୍ୱ ବଜାର ପ୍ରଦର୍ଶନ
କେବଳ ଭାରତୀୟ ବଜାର ନୁହେଁ, ବରଂ ବିଶ୍ୱ ବଜାରରେ ମଧ୍ୟ ପ୍ରବଳ ବିକ୍ରୟ ଦେଖିବାକୁ ମିଳିଛି । ଜାପାନର ନିକ୍କେଇ 6.98% ଏବଂ ଦକ୍ଷିଣ କୋରିଆର କୋସ୍ପି 7.36% ହ୍ରାସ ପାଇଛି । ପୂର୍ବ ଅଧିବେଶନରେ ଆମେରିକୀୟ ବଜାର ମଧ୍ୟ ଲାଲ ରଙ୍ଗରେ ବନ୍ଦ ହୋଇଥିଲା ଏବଂ ଏହାର ପ୍ରଭାବ ଆଜି ଏସୀୟ ବଜାରରେ ସ୍ପଷ୍ଟ ଭାବେ ଦେଖାଯାଉଛି ।
ବଜାର ବିଶେଷଜ୍ଞଙ୍କ ଅନୁଯାୟୀ, ନିଫ୍ଟି ପାଇଁ 24,600–24,700 ସ୍ତର ଏକ ପ୍ରମୁଖ ପ୍ରତିବନ୍ଧକ ରହିଛି । ଭୂ-ରାଜନୈତିକ ଉତ୍ତେଜନା କମିବା ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ନିବେଶକମାନଙ୍କୁ ସତର୍କ ରହିବାକୁ ପରାମର୍ଶ ଦିଆଯାଇଛି ।
