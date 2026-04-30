ବଜାର ଦୁର୍ବଳ ଆରମ୍ଭ, ସେନସେକ୍ସ 1200 ପଏଣ୍ଟ ହ୍ରାସ ଏବଂ ନିଫଟି 23,850 ତଳେ
ଆମେରିକୀୟ ଫେଡେରାଲ ରିଜର୍ଭ ବଜାର ଉପରେ ପ୍ରଭାବ ପକାଇବା ଦ୍ୱାରା ନିଫଟି ଏବଂ ସେନସେକ୍ସରେ ହ୍ରାସ ଘଟିଛି ।
Published : April 30, 2026 at 3:29 PM IST
ମୁମ୍ବାଇ: ଗୁରୁବାର ଦିନ ନିଫ୍ଟି 50 ଏବଂ ସେନସେକ୍ସ ନିମ୍ନ ସ୍ତରରେ ଖୋଲିଥିଲା । ଯାହା ଆମେରିକାର ଫେଡେରାଲ ରିଜର୍ଭର ଅକ୍ଲାନ୍ତ ମନୋଭାବ ଯୋଗୁଁ ହ୍ରାସ ପାଇଥିଲା । ବଜାରରେ ଏହି ଚାପ ସ୍ପଷ୍ଟ ଭାବେ ଦେଖାଯାଇଥିଲା । ପ୍ରାରମ୍ଭିକ କାରବାରରେ ସେନସେକ୍ସ 821.79 ପଏଣ୍ଟ ହ୍ରାସ ପାଇ 76,674.57 ରେ ପହଞ୍ଚିଥିଲା, ଯେତେବେଳେ ନିଫ୍ଟି 287.3 ପଏଣ୍ଟ ହ୍ରାସ ପାଇ 23,890.35 ରେ ପହଞ୍ଚିଥିଲା ।
ସେନସେକ୍ସ ଏବଂ ନିଫ୍ଟି ଉଭୟ 1 ପ୍ରତିଶତରୁ ଅଧିକ ହ୍ରାସ ପାଇଥିଲା । ଆଶୋଧିତ ତୈଳ ମୂଲ୍ୟ ଐତିହାସିକ ସର୍ବନିମ୍ନ ସ୍ତରରେ ପହଞ୍ଚିଥିଲା, ଟଙ୍କା ସର୍ବକାଳୀନ ସର୍ବନିମ୍ନ ସ୍ତରରେ ପହଞ୍ଚିଥିଲା ଏବଂ ଅନ୍ୟାନ୍ୟ କାରଣଗୁଡ଼ିକ ନିବେଶକଙ୍କ ବିଶ୍ୱାସକୁ ହ୍ରାସ କରିଥିଲା । ବିଶ୍ୱ ତୈଳ ମାନଦଣ୍ଡ, ବ୍ରେଣ୍ଟ କ୍ରୁଡ୍, ବ୍ୟାରେଲ ପିଛା 4.08 ପ୍ରତିଶତ ବୃଦ୍ଧି ପାଇ 122.8 ଆମେରିକୀୟ ଡଲାରରେ କାରବାର କରିଛି । ଏକ୍ସଚେଞ୍ଜ ତଥ୍ୟ ଅନୁଯାୟୀ, ବୁଧବାର ଦିନ ବିଦେଶୀ ସଂସ୍ଥାଗତ ନିବେଶକମାନେ 2,468.42 କୋଟି ଟଙ୍କାର ଇକ୍ୱିଟି ଅଫଲୋଡ୍ କରିଛନ୍ତି ।
ଅଶୋଧିତ ତୈଳ ମୂଲ୍ୟରେ ତୀବ୍ର ବୃଦ୍ଧି, ଦୁର୍ବଳ ବିଶ୍ୱ ପରିସ୍ଥିତି ଏବଂ ବିଦେଶୀ ପୁଞ୍ଜି ପ୍ରବାହ ଯୋଗୁଁ ପ୍ରାରମ୍ଭିକ ବାଣିଜ୍ୟରେ ସେନସେକ୍ସ ଏବଂ ନିଫ୍ଟି ହ୍ରାସ ପାଇଥିଲା । ସେନସେକ୍ସର 30ଟି କମ୍ପାନୀ ମଧ୍ୟରେ, ଇଣ୍ଟରଗ୍ଲୋବ ଆଭିଏସନ୍, ଇଟର୍ନାଲ୍, ଅଲଟ୍ରାଟେକ୍ ସିମେଣ୍ଟ, ମହିନ୍ଦ୍ରା ଆଣ୍ଡ ମହିନ୍ଦ୍ରା, ଆକ୍ସିସ୍ ବ୍ୟାଙ୍କ ଏବଂ ଆଦାନୀ ପୋର୍ଟସ୍ ସବୁଠାରୁ ଅଧିକ କ୍ଷତି ସହିଥିଲା । ସପଟେ କିନ୍ତୁ ବଜାଜ ଫାଇନାନ୍ସ, ବଜାଜ ଫିନସର୍ଭ, ଟେକ୍ ମହିନ୍ଦ୍ରା, ଇନଫୋସିସ୍ ଏବଂ ପାୱାର ଗ୍ରୀଡର ସେୟାର ବୃଦ୍ଧି ପାଇଥିଲା ।
ଏସୀୟ ବଜାରରେ, ଦକ୍ଷିଣ କୋରିଆର କୋସ୍ପି, ଜାପାନର ନିକେଇ 225 ଏବଂ ହଂକଂର ହ୍ୟାଙ୍ଗ ସେଙ୍ଗ ହ୍ରାସ ପାଇଥିଲା, ଯେତେବେଳେ କି ଚୀନର SSE କମ୍ପୋଜିଟ୍ ସାମାନ୍ୟ ବୃଦ୍ଧି ପାଇଥିଲା । ବୁଧବାର ଆମେରିକୀୟ ବଜାର ହ୍ରାସ ପାଇ ବନ୍ଦ ହୋଇଥିଲା ।
ଷ୍ଟକ୍ ବଜାର ତଥ୍ୟ ଅନୁଯାୟୀ, ବୁଧବାର ବିଦେଶୀ ସଂସ୍ଥାଗତ ନିବେଶକ (FII) ବିକ୍ରେତା ଥିଲେ, ସେମାନେ ₹2,468.42 କୋଟି ମୂଲ୍ୟର ସେୟାର ବିକ୍ରି କରିଥିଲେ । ସେନସେକ୍ସ 0.79 ପ୍ରତିଶତ ଏବଂ ନିଫଟି 50 0.76 ପ୍ରତିଶତ ବୃଦ୍ଧି ପାଇ ବନ୍ଦ ହୋଇଥିଲା ।
ନିଫଟି 50 ପ୍ରାୟ 1 ପ୍ରତିଶତ ହ୍ରାସ ପାଇଥିଲା, ଯେତେବେଳେ ସେନସେକ୍ସ 0.91 ପ୍ରତିଶତ ହ୍ରାସ ପାଇଥିଲା । ବେଞ୍ଚମାର୍କ ସୂଚକାଙ୍କ ସହିତ ବିସ୍ତୃତ ବଜାର ମଧ୍ୟ ହ୍ରାସ ପାଇଥିଲା । ନିଫଟି ରିଅଲ୍ଟି ଏବଂ ନିଫଟି ଅଟୋ ସବୁଠାରୁ ଅଧିକ କ୍ଷତିଗ୍ରସ୍ତ ହୋଇଥିଲେ । ତଥାପି ନିଫଟି କେମିକାଲ୍ ଏବଂ ନିଫଟି IT ଛୋଟ ହ୍ରାସ ପାଇଥିଲା ।
ଆମେରିକାର ଫେଡେରାଲ୍ ଓପନ ମାର୍କେଟ କମିଟି ଫେଡେରାଲ୍ ପାଣ୍ଠି ହାର ଲକ୍ଷ୍ୟକୁ 3.5-3.75 ପ୍ରତିଶତରେ ସ୍ଥିର ରଖିବାକୁ ନିଷ୍ପତ୍ତି ନେଇଛି । ରିପୋର୍ଟ ଅନୁଯାୟୀ, ଆମେରିକା ଇରାନର ଶାନ୍ତି ପ୍ରସ୍ତାବକୁ ପ୍ରତ୍ୟାଖ୍ୟାନ କରିଛି ଏବଂ ହର୍ମୁଜ୍ ପ୍ରଣାଳୀରେ ଅବରୋଧକୁ ଆହୁରି କଡ଼ାକଡ଼ି କରିବାକୁ ନିର୍ଦ୍ଦେଶ ଦେଇଛି ।
ଇରାନର ଏହି ନିଷ୍ପତ୍ତି ବ୍ରେଣ୍ଟ ଅଶୋଧିତ ତୈଳ ମୂଲ୍ୟକୁ ବ୍ୟାରେଲ ପ୍ରତି $120ର ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ସ୍ତର ଉପରକୁ ଠେଲି ଦେଇଛି । ଏହା ଭାରତ ପାଇଁ ଭଲ ପରିସ୍ଥିତି ନୁହେଁ, କାରଣ ଭାରତ ଏହାର ତୈଳ ଆବଶ୍ୟକତାର 80 ପ୍ରତିଶତରୁ ଅଧିକ ଆମଦାନୀ କରେ। ଏପ୍ରିଲ ଫ୍ୟୁଚର୍ସ କଣ୍ଟ୍ରାକ୍ଟ $122.43 ରେ କାରବାର କରୁଥିଲା, ଯାହା 3.73 ପ୍ରତିଶତ ବୃଦ୍ଧି ପାଇଥିଲା।
ସୁନା ଏବଂ ରୂପା ଫ୍ୟୁଚର୍ସ ଯଥାକ୍ରମେ 0.70 ପ୍ରତିଶତ ଏବଂ 1.80 ପ୍ରତିଶତ ଅଧିକ କାରବାର କରୁଥିଲା ।
ଅଧିକାଂଶ ଏସୀୟ ବଜାରରେ ମଧ୍ୟ ଆଜି ଏକ ମନ୍ଥର ଆରମ୍ଭ ଦେଖିବାକୁ ମିଳିଥିଲା । ନିକେଇ 225 ଏବଂ ହ୍ୟାଙ୍ଗ ସେଙ୍ଗ ଯଥାକ୍ରମେ 1.24 ପ୍ରତିଶତ ଏବଂ 0.71 ପ୍ରତିଶତ ହ୍ରାସ ପାଇଥିଲା । କୋସ୍ପି 0.01 ପ୍ରତିଶତର ସାମାନ୍ୟ ବୃଦ୍ଧି ସହିତ ବନ୍ଦ ହୋଇଥିଲା ।
ଆମେରିକୀୟ ଡଲାର ତୁଳନାରେ ଟଙ୍କା 32 ପଇସା ହ୍ରାସ ପାଇ ସର୍ବକାଳୀନ ସର୍ବନିମ୍ନ 95.20ରେ ପହଞ୍ଚିଛି
ପ୍ରାରମ୍ଭିକ କାରବାରରେ ଭାରତୀୟ ଟଙ୍କା ମଧ୍ୟ ଚାପରେ ପଡ଼ିଥିଲା । ଯାହା 32 ପଇସା ହ୍ରାସ ପାଇ ଆମେରିକୀୟ ଡଲାର ତୁଳନାରେ 95.20ରେ ପହଞ୍ଚିଛି । ଏହା ମୁଦ୍ରାର ସବୁଠାରୁ ଦୁର୍ବଳ ସ୍ତର ।
ବ୍ୟବସାୟୀମାନେ କହିଛନ୍ତି ଯେ, ଅଶୋଧିତ ତୈଳ ମୂଲ୍ୟରେ ତୀବ୍ର ବୃଦ୍ଧି, ପ୍ରତି ବ୍ୟାରେଲ ପ୍ରାୟ $120 ରେ ପହଞ୍ଚିବା, ଏହି ହ୍ରାସ ପଛରେ ଏକ ପ୍ରମୁଖ କାରଣ । କାରଣ ଏହା ଭାରତର ଆମଦାନୀ ବିଲ୍ ବୃଦ୍ଧି କରେ ଏବଂ ଅର୍ଥନୀତି ଉପରେ ଚାପ ସୃଷ୍ଟି କରେ । ଏକ ଶକ୍ତିଶାଳୀ ଆମେରିକୀୟ ଡଲାର ଏବଂ ପଶ୍ଚିମ ଏସିଆରେ ଜାରି ଉତ୍ତେଜନା ଚିନ୍ତାକୁ ଆହୁରି ବଢ଼ାଇ ଦେଇଛି।
ବ୍ୟୁରୋ ରିପୋର୍ଟ, ଇଟିଭି ଭାରତ