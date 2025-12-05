ପରଲୋକରେ ରତନ ଟାଟାଙ୍କ ସାବତ ମାଆ ସିମୋନ ଟାଟା
95 ବର୍ଷ ବୟସରେ ଶେଷନିଶ୍ବାସ ତ୍ୟାଗ କରିଛନ୍ତି ରତନ ଟାଟାଙ୍କ ସାବତ ମାଆ ତଥା ନୋଏଲ ଟାଟାଙ୍କ ମାଆ ସିମୋନ ଟାଟା ।
Published : December 5, 2025 at 1:50 PM IST
Simone Tata Passes Away ମୁମ୍ବାଇ: ପରଲୋକରେ ରତନ ଟାଟାଙ୍କ ସାବତ ମାଆ ସିମୋନ ଟାଟା । ଆଜି 95 ବର୍ଷ ବୟସରେ ସେ ମୁମ୍ବାଇର ବ୍ରିଚ୍ କ୍ୟାଣ୍ଡି ହସ୍ପିଟାଲରେ ଶେଷନିଶ୍ବାସ ତ୍ୟାଗ କରିଛନ୍ତି । ସିମୋନ ଟାଟା ଭାରତୀୟ ବ୍ୟବସାୟ ଜଗତରେ ଜଣେ ପ୍ରତିଷ୍ଠିତ ଉଦ୍ୟୋଗୀ ଥିଲେ । ଏହାସହ ପରୋପକାରୀ ଭାବରେ ବେଶ ପରିଚିତ ଥିଲେ । ସିମୋନଙ୍କ ମୃତ୍ୟୁ ପରେ ଟାଟା ପରିବାର ଏବଂ ବିଜନେସ ଜଗତରେ ଶୋକର ଛାୟା ଖେଳିଯାଇଛି ।
ବ୍ୟବସାୟରେ ଯୋଗଦାନ:
ଭାରତର ପ୍ରମୁଖ କସ୍ମେଟିକ ବ୍ରାଣ୍ଡ୍ 'ଲାକ୍ମି' (Lakme)ର ବିକାଶରେ ସିମୋନ ଟାଟା ଯୋଗଦାନ ରହିଥିଲା । ସେ 'ଲାକ୍ମି'କୁ ଏକ ଶେଷ୍ଠ କସ୍ମେଟିକ ବ୍ରାଣ୍ଡ୍ ଭାବରେ ପରିଣତ କରିବା ସହ ଏହାର ବିସ୍ତାର କରିବାରେ ଏକ ପ୍ରମୁଖ ଭୂମିକା ଗ୍ରହଣ କରିଥିଲେ । 1996 ମସିହାରେ ଲାକ୍ମିକୁ ହିନ୍ଦୁସ୍ତାନ ୟୁନିଲିଭର ଲିମିଟେଡ୍ (HUL)କୁ ବିକ୍ରି କରିବା ପରେ ଏଥିରୁ ମିଳିଥିବା ଅର୍ଥକୁ ଉପଯୋଗ କରି ସେ ଟ୍ରେଣ୍ଡ ଲିମିଟେଡ୍ର ପ୍ରତିଷ୍ଠା କରିଥିଲେ । ଯାହା ଅଧିନରେ ଲୋକପ୍ରିୟ ୱେବସାଇଟ ରିଟେଲ ବ୍ରାଣ୍ଡକୁ ଲଞ୍ଚ କରାଯାଇଥିଲା । ସିମୋନ ଟାଟା 2006 ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଟ୍ରେଣ୍ଡ୍ର ନନ୍-ଏକ୍ସିକ୍ୟୁଟିଭ ଚେୟାରପର୍ସନ ରହିଥିଲେ ।
ପରୋପକାରୀ ସିମୋନ ଟାଟା:
ସିମୋନ ଟାଟା ଅନେକ ପରୋପକାରୀ ସଂଗଠନର କାର୍ଯ୍ୟକୁ ମାଗଦର୍ଶନ କରିଥିଲେ । ସେ ସାର୍ ରତନ ଟାଟା ପ୍ରତିଷ୍ଠାନର ଅଧ୍ୟକ୍ଷ ଏବଂ ଚିଲଡ୍ରେନ୍ ଅଫ୍ ଦି ୱାର୍ଲ୍ଡ ଇଣ୍ଡିଆ (CWI)ର ଟ୍ରଷ୍ଟି ଭାବରେ କାର୍ଯ୍ୟ କରିଥିଲେ । ସେ ଇଣ୍ଡିଆ ଫାଉଣ୍ଡେସନ୍ ଫର୍ ଦି ଆର୍ଟସର ମଧ୍ୟ ଜଣେ ଟ୍ରଷ୍ଟି ଥିଲେ, ଯାହା ଭାରତରେ କଳା ଏବଂ ସାଂସ୍କୃତିକ ଅନୁଷ୍ଠାନକୁ ସୁଦୃଢ଼ କରିବା ପାଇଁ କାର୍ଯ୍ୟ କରେ । ତାଙ୍କର ସାମାଜିକ ଅବଦାନ ଏବଂ ପରୋପକାରୀ ଆଭିମୁଖ୍ୟ ଭାରତୀୟ ସମାଜ ଉପରେ ସକାରାତ୍ମକ ପ୍ରଭାବ ପକାଇଛି ।
ବ୍ୟକ୍ତିଗତ ଜୀବନ ଓ ଶିକ୍ଷା:
ସିମୋନ ଟାଟା ୧୯୩୦ ମସିହାରେ ସ୍ୱିଜରଲ୍ୟାଣ୍ଡର ଜେନେଭାରେ ଜନ୍ମଗ୍ରହଣ କରିଥିଲେ । ସେ ଜେନେଭା ବିଶ୍ୱବିଦ୍ୟାଳୟରେ ପାଠ ପଢିଥିଲେ । 1955 ମସିହାରେ ସେ ନାଭାଲ ଏଚ୍. ଟାଟାଙ୍କୁ ବିବାହ କରିଥିଲେ । 1960 ଦଶକର ଆରମ୍ଭରେ ସେ ଟାଟା ଗ୍ରୁପର ବ୍ୟବସାୟ କ୍ଷେତ୍ରରେ ପ୍ରବେଶ କରିଥିଲେ ।
ରତନ ଟାଟାଙ୍କ ପିତା ନାଭେଲ ଟାଟା ସିମୋନଙ୍କୁ ଦ୍ବିତୀୟ ବିବାହ କରିଥିଲେ । ସିମୋନଙ୍କ ପରିବାରରେ ତାଙ୍କ ପୁଅ ନୋଏଲ ଟାଟା, ନୋଏଲଙ୍କ ସ୍ତ୍ରୀ ଆଲୁ ମିସ୍ତ୍ରୀ ଏବଂ ନାତି ନାତୁଣୀ ନେଭିଲ, ମାୟା ଏବଂ ଲେହ ଅଛନ୍ତି । ରତନ ଟାଟାଙ୍କ ମୃତ୍ୟୁର ପ୍ରାୟ 14 ମାସ ପରେ ତାଙ୍କ ମୃତ୍ୟୁ ଘଟିଛି । ତାଙ୍କ ଜୀବନ ଶିଳ୍ପ, ପରୋପକାର ଏବଂ ସମାଜସେବା କ୍ଷେତ୍ରରେ ପ୍ରେରଣାର ଉତ୍ସ ଥିଲା । ଲାକ୍ମି ଏବଂ ୱେଷ୍ଟସାଇଡ୍ ଭଳି ସଂସ୍ଥା ପ୍ରତି ତାଙ୍କର ଅବଦାନ ଭାରତୀୟ ଉପଭୋକ୍ତା ଏବଂ ଫ୍ୟାଶନ୍ ଦୁନିଆକୁ ଏନ ନୂଆ ଦିଗ ଦେଇଥିଲା ।
