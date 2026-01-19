ରେକର୍ଡ ସ୍ତରରେ ରୁପା ଦର: ଟପିଲା 3 ଲକ୍ଷ, ସାମାନ୍ୟ ଶସ୍ତା ହେଲା ସୁନା
ଅନ୍ତର୍ଜାତୀୟ ବଜାରରେ ଆକାଶ ଛୁଆଁ ରୁପା ଦର । ଇତିହାସରେ ପ୍ରଥମ ଥର ପାଇଁ ରୁପା କେଜି ପ୍ରତି 3 ଲକ୍ଷ ଟଙ୍କା ଟପିଛି । ଜାଣନ୍ତୁ ଆପଣଙ୍କ ସହରରେ ସୁନା ଦର କେତେ
Published : January 19, 2026 at 2:20 PM IST
Gold Silver Price ନୂଆଦିଲ୍ଲୀ: ଚାଲିଛି ବିବାହ ଋତୁ । ବିବାହ ଋତୁକୁ ଆଖି ଆଗରେ ରଖି ସୁନା କିମ୍ବା ରୁପା କିଣିବାର ଯୋଜନା କରୁଛନ୍ତି କି ? ତାହାଲେ ଜାଣି ନିଅନ୍ତୁ ବଜାରରେ କଣ ରହିଛି ସୁନା ରୁପା ଦର । ବର୍ଷ ଆରମ୍ଭରୁ ସୁନା-ରୁପା ଦରରେ ଲଗାତାର ଆକାଶ ଛୁଆଁ ହେଉଛି । କିନ୍ତୁ ଆଜି(19 ଜାନୁଆରୀ) ରୁପା ଦର ବୃଦ୍ଧି ପାଇଛି । ରୁପା କେଜି 3 ଲକ୍ଷ ଟପିଛି । ଆସନ୍ତୁ ଜାଣିବା ବଜାରରେ ସୁନା-ରୁପା ଦର କଣ ରହିଛି ।
ସାମାନ୍ୟ କମିଲା ସୁନା ଦର:
ଆଜି ସାରା ଦେଶରେ 24 କ୍ୟାରେଟ ସୁନା ଦର ଗ୍ରାମ ପ୍ରତି 14,377 ଟଙ୍କା ରହିଛି । ତେବେ ପୂର୍ବ ଦର ଅପେକ୍ଷା ମାତ୍ର 1 ଟଙ୍କା କମିଛି । ସେହିପରି 22 କ୍ୟାରେଟ ସୁନା ଦର ଗ୍ରାମ ପ୍ରତି 13,179 ଟଙ୍କା ରହିଛି । 18 କ୍ୟାରେଟ କଥା ଯଦି ଦେଖିବା ଏହା ଗ୍ରାମ ପ୍ରତି 10,783 ଟଙ୍କା ରହିଛି ।
ନିବେଶ ପାଇଁ ସୁନା ଏକ ସୁରକ୍ଷିତ ବିକଳ୍ପ:
ଏନେଇ ବିଶେଷଜ୍ଞ କୁହନ୍ତି, ‘ଆଜି ସୁନା ଦର ସାମାନ୍ୟ କମିଛି । କିନ୍ତୁ ଜାନୁଆରୀ ମାସ ଯଦି ଦେଖାଯାଏ ତେବେ 6 ପ୍ରତିଶତ ସୁନା ଦର ବଢିଛି । ଆଉ ନିବେଶ କଥା ଯଦି ଭାବୁଛନ୍ତି ସୁନା ଏକ ସୁରକ୍ଷିତ ବିକଳ୍ପ ଭାବେ ଗଣାଯାଉଛି ।’
3 ଲକ୍ଷ ଟପିଲା ରୂପା:
ଅନ୍ତର୍ଜାତୀୟ ବଜାରରେ ରୂପା ଓ ସୁନା ଦାମରେ ଅହେତୁକ ବୃଦ୍ଧି ଜାରି ରହିଛି । ପ୍ରଥମ ଥର ପାଇଁ ରୁପା ଦାମ ରେକର୍ଡ ସ୍ତରରେ ପହଞ୍ଚିଛି । ରୁପା କିଲୋଗ୍ରାମ ପ୍ରତି 3 ଲକ୍ଷ ଟଙ୍କା ଟପିଛି । ମଲ୍ଟି କମୋଡିଟି ଏକ୍ସଚେଞ୍ଜ(MCX)ରେ ମାର୍ଚ୍ଚ ଡେଲିଭରି ପାଇଁ ରୁପା ଦର ଆକାଶ ଛୁଆଁ ହୋଇଛି । ରୁପା ଦର 13, 553 ବା 4.71 ପ୍ରତିଶତ ବୃଦ୍ଧି ପାଇ କିଲୋଗ୍ରାମ ଦର 3,01,315ରେ ପହଞ୍ଚିଛି । ସେହିପରି ଅନ୍ତର୍ଜାତୀୟ ବଜାରରେ ମାର୍ଚ୍ଚ ମାସ ଡେଲିଭରି ପାଇଁ ରୁପା ଦର ଅହେତୁକ ବୃଦ୍ଧି ପାଇଛି । ଆମେରିକାରେ ରୁପା ଦର 5.81 ଆମେରିକୀୟ ଡଲାର ବା 6.56 ପ୍ରତିଶତ ବୃଦ୍ଧି ପାଇ ଆଉନ୍ସ ପ୍ରତି ଆମେରିକୀୟ ଡଲାର 94.35 ରେକର୍ଡ ସ୍ତରରେ ପହଞ୍ଚିଛି ।
କେଉଁ ସହରରେ କେତେ ରହିଛି ସୁନା ଦର ?
ଟ୍ୟାକ୍ସ ପାଇଁ ପ୍ରତ୍ୟେକ ରାଜ୍ୟରେ ସୁନାର ଦର ଅଲଗା ରହିଥାଏ । ଆଜି ମୁମ୍ବାଇ, କୋଲକାତା ଓ ବେଙ୍ଗାଲୁରୁରେ 24 କ୍ୟାରେଟ ସୁନାର ଦର ଗ୍ରାମ ପ୍ରତି 14,377 ରହିଛି । ସେହିପରି ନୂଆଦିଲ୍ଲୀରେ ଗ୍ରାମ ପ୍ରତି 14,392 ଦର ରହିଥିବା ବେଳେ ଚେନ୍ନାଇରେ ଗ୍ରାମ ପ୍ରତି 14,486 ଟଙ୍କା ରହିଛି । ସେହିପରି 22 କ୍ୟାରେଟ ସୁନା ଦର ମଧ୍ୟ ଅଲଗା ରହିଛି ।
|ସହର
|24 କ୍ୟାରେଟ (ଗ୍ରାମ ପ୍ରତି)
|22 କ୍ୟାରେଟ (ଗ୍ରାମ ପ୍ରତି)
|18 କ୍ୟାରେଟ (ଗ୍ରାମ ପ୍ରତି)
|ଭୁବନେଶ୍ବର
|14,569
|13,355
|10,927
|ମୁମ୍ବାଇ
|14,377
|13,179
|10,783
|ନୂଆଦିଲ୍ଲୀ
|14,392
|13,194
|10,798
|କୋଲକାତା
|14,377
|13,179
|10,783
|ବେଙ୍ଗାଲୁରୁ
|14,377
|13,179
|10,783
|ଚେନ୍ନାଇ
|14,486
|13,279
|11,089