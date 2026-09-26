ETV Bharat / business

ଆସନ୍ତା 28ରୁ ବ୍ୟାଙ୍କ ଧର୍ମଘଟ, ତିନି ଦିନ ଏଟିଏମ କାରବାର ଶୁଳ୍କ ଛାଡ଼ କଲା SBI

ବ୍ୟାଙ୍କ ଧର୍ମଘଟ ସମୟରେ ଏସବିଆଇ ଏଟିଏମ ଏବଂ ୟୋନୋ ସେବା ଚାଲୁ ରହିବ ।

Bank Strike from Sept 28-30, 2026: SBI Waives ATM Charges
ତିନି ଦିନ ଏସବିଆଇ ଏଟିଏମ କାରବାର ଶୁଳ୍କ ଛାଡ଼ ((ANI))
author img

By ETV Bharat Odisha Team

Published : September 26, 2026 at 1:12 PM IST

2 Min Read
Choose ETV Bharat

ନୂଆଦିଲ୍ଲୀ: ଷ୍ଟେଟ ବ୍ୟାଙ୍କ ଅଫ ଇଣ୍ଡିଆ ଗ୍ରାହକଙ୍କ ପାଇଁ ଏକ ବଡ଼ ଆଶ୍ୱସ୍ତିର ଖବର ଆଣିଛି। ଆସନ୍ତା ସେପ୍ଟେମ୍ବର ୨୮ ରୁ ୩୦ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ହେବାକୁ ଥିବା ଦେଶବ୍ୟାପୀ ବ୍ୟାଙ୍କ ଧର୍ମଘଟ ପାଇଁ ଏସବିଆଇ ଏଟିଏମ କାରବାର ଶୁଳ୍କ ଛାଡ଼ କରିବ। ଏସବିଆଇ ନିଜର ଅଫିସିଆଲ ପେଜ ଏକ୍ସରେ ଏନେଇ ଘୋଷଣା କରିଛି। ଏହି ତିନି ଦିନ ବ୍ୟାଙ୍କ ଧର୍ମଘଟ ସମୟରେ ମଧ୍ୟ ଗ୍ରାହକମାନେ ଅତ୍ୟାବଶ୍ୟକ ବ୍ୟାଙ୍କିଂ ସେବା ପାଇପାରିବେ।

ଏସବିଆଇର ଆଶ୍ବସ୍ତିକର ଖବର

ବ୍ୟାଙ୍କ ଧର୍ମଘଟ ସମୟରେ ଏସବିଆଇ ଏଟିଏମ ଏବଂ ୟୋନୋ ସେବା ଚାଲୁ ରହିବ । ତିନି ଦିନିଆ ଧର୍ମଘଟକୁ ଦୃଷ୍ଟିରେ ରଖି ଏସବିଆଇ କହିଛି ଯେ ଏହା ଏଟିଏମ, ୟୋନୋ, ଇଣ୍ଟରନେଟ ବ୍ୟାଙ୍କିଙ୍ଗ, ମୋବାଇଲ ବ୍ୟାଙ୍କିଙ୍ଗ, ହ୍ୱାଟ୍ସଆପ ବ୍ୟାଙ୍କିଙ୍ଗ ଏବଂ ୨୪ ଘଣ୍ଟିଆ ଯୋଗାଯୋଗ ସେବା ମାଧ୍ୟମରେ ଅତ୍ୟାବଶ୍ୟକ ବ୍ୟାଙ୍କିଙ୍ଗ ସେବା ଚାଲୁ ରଖିବ। ଏହା ନିଜ ଗ୍ରାହକଙ୍କ ପାଇଁ ଟୋଲ ଫ୍ରି ନମ୍ବର ୧୮୦୦ ୧୨୩୪ ଏବଂ ୧୮୦୦ ୨୧୦୦ ମଧ୍ୟ ଜାରି କରିଛି। ଏହି ସମୟରେ ଏସବିଆଇ ସମେତ ସମସ୍ତ ସରକାରୀ ବ୍ୟାଙ୍କ ସେପ୍ଟେମ୍ବର ୨୭, ୨୦୨୬ (ରବିବାର) ଦିନ ଖୋଲା ରହିବ।

ଏସବିଆଇ ନିଜର ଏକ୍ସ ଆକାଉଣ୍ଟରେ ପୋଷ୍ଟ କରିଛି ଯେ “ଏହି ରବିବାର ଦିନ ଆପଣଙ୍କର କିଛି ବ୍ୟାଙ୍କ କାମ ଅଛି କି? ଆମେ ଆପଣଙ୍କ ପାଇଁ ଖୋଲା ଅଛୁ! ଆପଣଙ୍କ ସୁବିଧା ପାଇଁ ଅତ୍ୟାବଶ୍ୟକ ବ୍ୟାଙ୍କିଙ୍ଗ ସେବା ଯୋଗାଇବା ସହ ସମସ୍ତ ଏସବିଆଇ ଶାଖା ସେପ୍ଟେମ୍ବର ୨୭, ୨୦୨୬ ରବିବାର ଦିନ ଖୋଲା ରହିବ। ଆପଣଙ୍କର ନିକଟସ୍ଥ ଏସବିଆଇ ଶାଖା ପରିଦର୍ଶନ କରନ୍ତୁ ଏବଂ ଆପଣଙ୍କର ବ୍ୟାଙ୍କିଙ୍ଗ ଆବଶ୍ୟକତା ପୂରଣ କରନ୍ତୁ” ।

ଏସବିଆଇ ଏହାର ଗ୍ରାହକମାନଙ୍କୁ ୟୋନୋ ଆପ୍ ସେବା ବ୍ୟବହାର କରିବାକୁ ଅନୁରୋଧ କରିଛି । କାରଣ ଧର୍ମଘଟ ଅବଧି ମଧ୍ୟରେ ଏହା ସୁରୁଖୁରୁରେ କାମ କରିବ। ବ୍ୟାଙ୍କ କହିଛି ଯେ 'ୟୋନୋ ବିଜନେସ' ସାହାଯ୍ୟରେ ଗ୍ରାହକମାନେ ସେମାନଙ୍କର ଅତ୍ୟାବଶ୍ୟକ ବ୍ୟାଙ୍କିଙ୍ଗ ଆବଶ୍ୟକତାକୁ ଡିଜିଟାଲ ପଦ୍ଧତିରେ ପରିଚାଳନା କରିପାରିବେ । ଏହି ସରକାରୀ ବ୍ୟାଙ୍କ ଗ୍ରାହକମାନଙ୍କୁ ଏସବିଆଇ ହ୍ୱାଟ୍ସଆପ ବ୍ୟାଙ୍କିଙ୍ଗ ବ୍ୟବହାର କରିବାକୁ ମଧ୍ୟ ପରାମର୍ଶ ଦେଇଛି । ଏଥିରେ ୨୪ ଘଣ୍ଟିଆ ଅତ୍ୟାବଶ୍ୟକ ବ୍ୟାଙ୍କିଙ୍ଗ ସେବା ପାଇଁ ଉପଲବ୍ଧ ରହିବ। ଏସବିଆଇ ଗ୍ରାହକମାନଙ୍କୁ ଏହି ସେବା ଆରମ୍ଭ କରିବା ପାଇଁ ସେମାନଙ୍କର ପଞ୍ଜୀକୃତ ମୋବାଇଲ ନମ୍ବରରୁ ୯୦୨୨୬ ୯୦୨୨୬ କୁ 'Hi' ପଠାଇବାକୁ ହେବ। ବ୍ୟାଙ୍କ ଏହାର ଗ୍ରାହକମାନଙ୍କୁ ନିକଟସ୍ଥ ଏସବିଆଇ କଷ୍ଟମର ସର୍ଭିସ ପଏଣ୍ଟ ପରିଦର୍ଶନ କରିବାକୁ ନିବେଦନ କରିଛି ଯାହାକି ସେମାନଙ୍କୁ ଅତ୍ୟାବଶ୍ୟକ ବ୍ୟାଙ୍କିଙ୍ଗ ସେବା ଯୋଗାଇବାରେ ସାହାଯ୍ୟ କରିବ।

ସାରା ଦେଶରେ ଏସବିଆଇର ୭୯,୦୦୦ ସିଏସପି ଆଉଟଲେଟ ରହିଛି। CSP ଆଉଟଲେଟ ଗୁଡିକରେ ଆକାଉଣ୍ଟ ଖୋଲିବା, ନଗଦ ଟଙ୍କା ଜମା ଏବଂ ପ୍ରତ୍ୟାହାର (ଉଠାଣ), ବାଲାନ୍ସ ଯାଞ୍ଚ ଏବଂ ମିନି ଷ୍ଟେଟମେଣ୍ଟ, ପାସବୁକ୍ ସେବା, ଏଟିଏମ/ଡେବିଟ୍ କାର୍ଡ ସେବା, ପାଣ୍ଠି ସ୍ଥାନାନ୍ତର, ବିଲ ପେମେଣ୍ଟ ଏବଂ ଅନ୍ୟାନ୍ୟ ସେବା ମିଳିଥାଏ।

ସେପ୍ଟେମ୍ବର ୨୮ ରୁ ବ୍ୟାଙ୍କ ୟୁନିଅନ ଗୁଡ଼ିକର ତିନି ଦିନିଆ ଦେଶବ୍ୟାପୀ ଧର୍ମଘଟ ଡାକରା ଦେଇଛି । କେନ୍ଦ୍ର ଅର୍ଥ ମନ୍ତ୍ରଣାଳୟ ବ୍ୟାଙ୍କ କର୍ମଚାରୀମାନଙ୍କୁ ଧର୍ମଘଟରେ ଭାଗ ନନେବାକୁ ଏବଂ ଆଲୋଚନା ମାଧ୍ୟମରେ ସେମାନଙ୍କର ବାକି ଥିବା ଦାବି ଗୁଡିକର ସମାଧାନ କରିବାକୁ ଅପିଲ କରିବାର ଦିନକ ପରେ ଏହି ବୈଠକ ଅନୁଷ୍ଠିତ ହୋଇଥିଲା। UFBU ର ପ୍ରମୁଖ ଦାବିଗୁଡ଼ିକ ମଧ୍ୟରୁ ସପ୍ତାହକୁ ୫ ଦିନିଆ ବ୍ୟାଙ୍କିଙ୍ଗ କାର୍ଯ୍ୟଦିବସ ଲାଗୁ କରିବା ଅନ୍ୟତମ ।

ଏହା ମଧ୍ୟ ପଢନ୍ତୁ କେନ୍ଦ୍ର ସରକାରଙ୍କ ଘୋଷଣା; ସେପ୍ଟେମ୍ବର ପାଇଁ ୨୫ରେ ମିଳିବ ଦରମା ଓ ପେନସନ

ଏହା ମଧ୍ୟ ପଢନ୍ତୁ ଏସବୁ ବ୍ୟାଙ୍କରେ ଆକାଉଣ୍ଟ ଅଛି କି ? ଶୀଘ୍ର ସାରନ୍ତୁ ଜରୁରୀ କାମ, ଲଗାତାର 5 ଦିନ ବନ୍ଦ ରହିବ ବ୍ୟାଙ୍କ !

TAGGED:

BANK STRIKE UPDATE
SBI STRIKE UPDATE
ଏସବିଆଇ ଏଟିଏମ ନିୟମ
ବ୍ୟାଙ୍କ ଧର୍ମଘଟ ଅପଡେଟ
SBI ATM CHARGES

Quick Links / Policies

ସମ୍ପାଦକଙ୍କ ପସନ୍ଦ

ETV Bharat Logo

Copyright © 2026 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.