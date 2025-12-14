15 ଡିସେମ୍ବରରୁ ବଦଳିବ SBIର ନିୟମ, ଗୃହ ଋଣ ହେବ ଶସ୍ତା
ଡିସେମ୍ବର 15 ରୁ ନୂତନ ପରିବର୍ତ୍ତନ ଲାଗୁ ହେବ । ଗୃହ ଋଣ ଏବଂ ଅନ୍ୟାନ୍ୟ ଋଣ ଶସ୍ତା ହେବ ।
Published : December 14, 2025 at 11:56 AM IST
SBI Rate cut, ହାଇଦ୍ରାବାଦ: ଦେଶର ସବୁଠାରୁ ବଡ଼ ବ୍ୟାଙ୍କ ଷ୍ଟେଟ ବ୍ୟାଙ୍କ ଅଫ୍ ଇଣ୍ଡିଆ (SBI) ନିଜର ବିଭିନ୍ନ ଦରରେ ସଂଶୋଧନ ଆଣିଛି । ଯାହା ଫଳରେ ଲୋନ ନେବା (Lending) ଓ ଡିପୋଜିଟ କରିବା ଦରରେ ସଂଶୋଧନ କରାଯାଇଛି । ରିଜର୍ଭ ବ୍ୟାଙ୍କ ଅଫ୍ ଇଣ୍ଡିଆ ନିଜର ମନିଟାରୀ ପଲିସି(Monetary Policy)ରେ ପରିବର୍ତ୍ତନ କରିବା ପରେ SBI ଏପରି ପରିବର୍ତ୍ତନ ଆଣିଛି । ବ୍ୟାଙ୍କ ନିଜର ଏକ୍ସଟରନାଲ ବେଞ୍ଚ ମାର୍କ ଲିଙ୍କଡ ରେଟ(EBLR)ରେ 25ବେସିସ୍ ପଏଣ୍ଟ କମ୍ କରାଯାଇଛି । ଯାହା ଦ୍ବାରା ବର୍ତ୍ତମାନ ଋଣନେଇଥିବା ବ୍ୟକ୍ତି ଓ ନୂଆ ଲୋନ ନେବାକୁ ଯାଉଥିବା ଲୋକଙ୍କୁ କମ୍ ଟଙ୍କା ଦେବାକୁ ପଡ଼ିବ ।
ଲୋନ ଦରରେ ହ୍ରାସ:
SBI କହିଛି ଏବେ ବ୍ୟାଙ୍କର EBLR 7.90 ପ୍ରତିଶତ ହେବ । ଯାହା ଆଗରୁ 8.15 ପ୍ରତିଶତ ଥିଲା । ଏହାଦ୍ବାରା ମାର୍ଜିନାଲ କଷ୍ଟ ଅଫ୍ ଫଣ୍ଡସ୍ ବେସଡ୍ ଲେଣ୍ଡିଂ ରେଟ୍(MCLR)ରେ ମଧ୍ୟ ସମସ୍ତ କ୍ୟାଟେଗୋରୀରେ 5 ବେସିସ୍ ପଏଣ୍ଟରେ ହ୍ରାସ ଘଟିବ । ପ୍ରଥମ ବର୍ଷର MCLR ଏବେ 8.70 ପ୍ରତିଶତ ରହିବ ଯାହା ଆଗରୁ 8.75 ପ୍ରତିଶତ ଥିଲା ।
ଏହି ପରିବର୍ତ୍ତନର ଫାଇଦା ସିଧାସଳଖ ହୋମ ଲୋନ, ପର୍ସନାଲ ଲୋନ, MSME ଲୋନ ଓ ଅନ୍ୟ ରିଟେଲ କ୍ରେଡିଟ୍ ନେଉଥିବା ଗ୍ରାହକଙ୍କ ଉପରେ ପଡ଼ିବ । ବ୍ୟାଙ୍କ କହିଛନ୍ତି EBLR ଅନୁଯାୟୀ ସମସ୍ତ ରିଟେଲ ଓ MSME ଲୋନର ଦର ସ୍ଥିର କରାଯିବ । ତେଣୁ ଏହାର ସକାରତ୍ମକ ପ୍ରଭାବ EMI ଉପରେ ପଡିବ ।
FD ଉପରେ ସୁଧ ହ୍ରାସ:
ଲୋନ ଦର କମ୍ କରିବା ସହିତ ବ୍ୟାଙ୍କ ଫିକ୍ସଡ ଡିପୋଜିଟ ଉପରେ ମିଲୁଥିବା ସୁଧର ଦରରେ ମଧ୍ୟ ସଂଶୋଧନ ଆଣିଛନ୍ତି । ଟର୍ମ ଡିପୋଜିଟ ପାଇଁ 2-3 ବର୍ଷରୁ ପ୍ରଚଳିତ ଦାମ୍ରେ 5 ବେସିସ୍ ପଏଣ୍ଟ କମ୍ କରାଯାଇଛି । ଯାହା ଆଗରୁ 6.45 ପ୍ରତିଶତରୁ 6.40 ପ୍ରତିଶତ କରାଯାଇଛି । ଅନ୍ୟ ମାଚ୍ୟୁରିଟି ବକେଟର ଦରରେ କୌଣସି ପରିବର୍ତ୍ତନ କରାଯାଇନାହିଁ ।
ଏହା ବ୍ୟତୀତ ବ୍ୟାଙ୍କର ସ୍ବତନ୍ତ୍ର 444 ଦିନର ଅମୃତ ବୃଷ୍ଟି ସ୍କିମ୍ ଉପରେ ମିଳୁଥିବା ସୁଧ ଦରରେ 15 ବେସିସ୍ ପଏଣ୍ଟ କମ୍ କରାଯାଇଛି । ଯାହା ଦ୍ବାରା ଏହା 6.60 ପ୍ରତିଶତରୁ 6.40 ପ୍ରତିଶତ ହୋଇଯାଇଛି । ଯାହା ଫଳରେ ଏକ ବର୍ଷର ମ୍ୟାଚୁରିଟି ପରେ ସୁଧର ଦର 8.75 ପ୍ରତିଶତରୁ 8.70 ପ୍ରତିଶତ ହୋଇଯାଇଛି ।
କେବେ ଠାରୁ ଲାଗୁ ହେବ?
SBI କହିଛି ଏହି ନୁଆ ସୁଧର ଦର ଆସନ୍ତା 15 ଡିସେମ୍ବରରୁ ଲାଗୁ ହେବ । ବ୍ୟାଙ୍କର ଏହି ପଦକ୍ଷେପ, RBIର Monetary Policyରେ ପରିବର୍ତ୍ତନ ଆଣିବା ପରେ ଗ୍ରାହକଙ୍କୁ ବହୁ ଫାଇଦା ଦେବ ।
SBI ଭଳି ବଡ଼ ବ୍ୟାଙ୍କ ଏପରି ଦର କମ୍ କରିବା ଯୋଗୁଁ କ୍ରେଡିଟ୍ ନେବା ପାଇଁ ମୂଲ୍ୟରେ ହ୍ରାସ ଆସିବ । ଯାହା ଫଳରେ ଋଣଗ୍ରହିତାଙ୍କ ଉପରୁ ଋଣ ବୋଝ କମ୍ ହେବ । ଏହା ହେବା ଫଳରେ ହୋମ୍ ଲୋନ ଓ ପର୍ସନାଲ ଲୋନ ନେବା ସହଜ ହେବ । ହେଲେ ଫିକ୍ସଡ ଡିପୋଜିଟ ଉପରେ ସୁଧହାର କମ୍ ହେବା କାରଣରୁ ଏଥିରୁ ଆୟ କରୁଥିବା ବ୍ୟକ୍ତିଙ୍କ ଉପରେ ସାମାନ୍ୟ ପ୍ରଭାବ ପଡିବ ।
ବ୍ୟୁରୋ ରିପୋର୍ଟ, ଇଟିଭି ଭାରତ