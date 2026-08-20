ETV Bharat / business

SBI ଆକାଉଣ୍ଟ ଧାରକଙ୍କ ପାଇଁ ବଢିଲା ଚିନ୍ତା, ଏଥର ଜମା ଖାତାରୁ ଟଙ୍କା ଉଠାଇଲେ ପଡ଼ିବ ଅଲଗା ଦେୟ

ନୂତନ ନିୟମ ଅନୁଯାୟୀ, ଜିରୋ ବାଲାନ୍ସ ଖାତାଧାରୀମାନଙ୍କୁ ମାସକୁ ମାତ୍ର ଚାରି ଥର ମାଗଣାରେ ନଗଦ ଟଙ୍କା ଉଠାଇବାକୁ ଅନୁମତି ମିଳିବ । ଖବରରେ ଅଧିକ ଜାଣନ୍ତୁ...

SBI BSBD Account New Rule
SBI ଆକାଉଣ୍ଟ ଧାରକଙ୍କ ପାଇଁ ବଢିଲା ଚିନ୍ତା, ଏଥର ଜମା ଖାତାରୁ ଟଙ୍କା ଉଠାଇଲେ କଟିବ ଚାର୍ଜ (Getty Images)
author img

By ETV Bharat Odisha Team

Published : August 20, 2026 at 8:09 PM IST

2 Min Read
Choose ETV Bharat

SBI BSBD Account New Rule, ନୂଆଦିଲ୍ଲୀ: ଦେଶର ସବୁଠାରୁ ବଡ଼ ସରକାରୀ ବ୍ୟାଙ୍କ, ଷ୍ଟେଟ୍ ବ୍ୟାଙ୍କ ଅଫ୍ ଇଣ୍ଡିଆ (SBI) ଏହାର ବେସିକ୍ ସେଭିଂସ୍ ବ୍ୟାଙ୍କ ଡିପୋଜିଟ୍ (BSBD) ବା ଜିରୋ ବାଲନ୍ସ ଆକାଉଣ୍ଟରେ ଏକ ପରିବର୍ତ୍ତନ ଆଣିବାକୁ ଯାଉଛି । ଏହା ଜିରୋ ବାଲନ୍ସ ଆକାଉଣ୍ଟ ଧାରକଙ୍କୁ ଏକ ବଡ଼ ଝଟକା ଦେଇଛି । ବ୍ୟାଙ୍କ ନିଜ ବ୍ରାଞ୍ଚରୁ କ୍ୟାସ୍ ବାହାର କରିବାର ନିୟମରେ ଏକ ବଡ଼ ପରିବର୍ତ୍ତନ ଆଣିଛି । ଏହି ନିୟମ 1 ଅକ୍ଟୋବର 2026ରୁ ଲାଗୁ ହେବାକୁ ଯାଉଛି । SBI ଏନେଇ ସୋସିଆଲ୍ ମିଡିଆ ପ୍ଲାଟଫର୍ମ Xରେ ଏକ ସାର୍ବଜନୀନ ନୋଟିସ୍ ଜାରି କରି ସୂଚନା ଦେଇଛି ।

ମାସକୁ ଏତିକି ଥର ବାହାର କରିପାରିବେ ମାଗଣା କ୍ୟାସ୍:
ନୂଆ ନିୟମ ଅନୁସାରେ ଜିରୋ ବାଲନ୍ସ ଆକାଉଣ୍ଟ ଧାରକ ପ୍ରତି ମାସ ମାତ୍ର 4 ଥର ମାଗଣାରେ କ୍ୟାସ୍ ବାହାର କରିପାରିବେ । ଏହା ପରେ ଆପଣ ଯେତେଥର କ୍ୟାସ୍ ବାହାର କରିବେ, ଆପଣଙ୍କୁ ପ୍ରତି ଟ୍ରାଞ୍ଜାକ୍ସନ 15 ଟଙ୍କା ଓ ଏହା ସହିତ GST ମୂଲ୍ୟ ଦେବାକୁ ହେବ । ଏହି ମାଗଣା ସୀମା ମଧ୍ୟରେ ବ୍ୟାଙ୍କ ଶାଖା, SBI ATM, ଅନ୍ୟ ବ୍ୟାଙ୍କର ATM ଏବଂ ଆଧାର-ସକ୍ଷମ ପେମେଣ୍ଟ ସିଷ୍ଟମ୍ (AePS) ମାଧ୍ୟମରେ ନଗଦ ଉଠାଣ ମଧ୍ୟ ଅନ୍ତର୍ଭୁକ୍ତ ରହିବ ।

ଆଧାରକାର୍ଡରେ କ୍ୟାସ୍ ବାହାର କରିଲେ ମଧ୍ୟ ଦେବେ ଦେୟ:
ଏହି ପରିବର୍ତ୍ତନ ସହିତ ଆଧାରକାର୍ଡ ସହିତ ଜଡିତ ଟ୍ରଞ୍ଜାକ୍ସନ ମଧ୍ୟଯୋଡି ହୋଇଛି । ପୂର୍ବରୁ ଆଧାରକାର୍ଡ ଦ୍ବାରା କରାଯାଉଥିବା ଟ୍ରାଞ୍ଜାକ୍ସନକୁ ଡିଜିଟାଲ ଟ୍ରାଞ୍ଜାକ୍ସନ ବୋଲି ଗ୍ରହଣ କରାଯାଉଥିଲା । ଏହାକୁ 4ଟି ମାଗଣା ଟ୍ରାଞ୍ଜାକ୍ସନରୁ ଅଲଗା ରଖାଯାଇଥିଲା । ମାତ୍ର ନୂଆ ନିୟମ ଅନୁଯାୟୀ ଆଧାର-ସକ୍ଷମ ପେମେଣ୍ଟ ସିଷ୍ଟମ୍ (AePS) ମାଧ୍ୟମରେ ନଗଦ ଉଠାଣ 4ଟି ମାଗଣା ଟ୍ରାଞ୍ଜାକ୍ସନ ମଧ୍ୟରେ ଗଣାଯିବ । ଏହା ବ୍ୟତୀତ UPI, NEFT କିମ୍ବା IMPS ଦ୍ବାରା ଟଙ୍କା ନେଣଦେଣ ଏବେ ମଧ୍ୟ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ମାଗଣା ରହିବ ।

ବର୍ଷର ପ୍ରଥମ ଭାଗରେ SBIକୁ ଲାଭ:
ବିତ୍ତ ବର୍ଷ 2026-27ର ପ୍ରଥମ 3 ମାସ (Q1FY27) ମଧ୍ୟରେ ଭଲ ଲାଭ ଆୟ କରିଥିବାର ଘୋଷଣା କରିଛି । ଏପ୍ରିଲ ମାଶ ଠାରୁ ନେଇ ଜୁନ୍ ମାସ ମଧ୍ୟରେ ବ୍ୟାଙ୍କର ସମୁଦାୟ ଲାଭ (Net Profit) 10.23% ବଢି 21,121 କୋଟି ଟଙ୍କାରେ ପହଞ୍ଚିଛି । ପୂର୍ବ ବର୍ଷ ଏହି ସଂଖ୍ୟା 19,160 କୋଟି ଟଙ୍କା ରହିଥିଲା । ବ୍ୟାଙ୍କକୁ ସୁଧରୁ ମିଳୁଥିବା ଆୟ ମଧ୍ୟ 14.9% ବଢି 46,992 କୋଟି ଟଙ୍କାରେ ପହଞ୍ଚିଛି ।

ସେୟାର ବଜାର ହାଲ୍‌ଚାଲ୍:
ସେୟାର ବଜାରରେ ବର୍ତ୍ତମାନ SBIର ସେୟାର ସାମାନ୍ୟ ଭାବେ ବ୍ୟାପାର କରୁଥିବାର ଦେଖିବାକୁ ମିଳିଛି । BSEରେ ମାତ୍ର 0.2 ପ୍ରତିଶତ ବୃଦ୍ଧି ପାଇ ସେୟାରର ଦର 1,048.05 ଟଙ୍କା ରହିଛି । ସେୟାର ବଜାରର ଅଙ୍କ ଅନୁଯାୟୀ ଗତବର୍ଷ SBIର ସେୟାରର ସର୍ବୋଚ୍ଚ ମୂଲ୍ୟ 1,234.80 ଟଙ୍କା ଓ ସର୍ବନିମ୍ନ ମୂଲ୍ୟ 798.60 ଟଙ୍କା ରହିଥିଲା ।

ଏହା ମଧ୍ୟ ପଢନ୍ତୁ:

ପୁଣି କନ୍ଦାଇଲା ପିଆଜ, 50 ଛୁଇଁଲା ଦର

କମ୍ ଭଡ଼ାରେ ଏକ ସୁରକ୍ଷିତ କ୍ୟାବ୍ ସେବା ଖୋଜୁଛନ୍ତି କି ? ଭାରତ ଟ୍ୟାକ୍ସି ହୋଇପାରେ ଭଲ ବିକଳ୍ପ

ଟାଟା ସନ୍ସ ଅଧ୍ୟକ୍ଷ ଏନ୍. ଚନ୍ଦ୍ରଶେଖରନଙ୍କ ଇସ୍ତଫା, ଫେବ୍ରୁଆରୀରେ କାର୍ଯ୍ୟକାଳ ସରିବା ପରେ ନେବେନି ପୁନଃ ନିଯୁକ୍ତି

TAGGED:

SBI SAVING ACCOUNT CASH WITHDRAWAL
SBI CASH WITHDRAWAL CHARGES 2026
SBI NEW RULES FROM 1 OCTOBER
SBI BSBD ACCOUNT RULE CHANGES
SBI SAVING ACCOUNT NEW RULES

Quick Links / Policies

ସମ୍ପାଦକଙ୍କ ପସନ୍ଦ

ETV Bharat Logo

Copyright © 2026 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.