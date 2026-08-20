SBI ଆକାଉଣ୍ଟ ଧାରକଙ୍କ ପାଇଁ ବଢିଲା ଚିନ୍ତା, ଏଥର ଜମା ଖାତାରୁ ଟଙ୍କା ଉଠାଇଲେ ପଡ଼ିବ ଅଲଗା ଦେୟ
ନୂତନ ନିୟମ ଅନୁଯାୟୀ, ଜିରୋ ବାଲାନ୍ସ ଖାତାଧାରୀମାନଙ୍କୁ ମାସକୁ ମାତ୍ର ଚାରି ଥର ମାଗଣାରେ ନଗଦ ଟଙ୍କା ଉଠାଇବାକୁ ଅନୁମତି ମିଳିବ । ଖବରରେ ଅଧିକ ଜାଣନ୍ତୁ...
Published : August 20, 2026 at 8:09 PM IST
SBI BSBD Account New Rule, ନୂଆଦିଲ୍ଲୀ: ଦେଶର ସବୁଠାରୁ ବଡ଼ ସରକାରୀ ବ୍ୟାଙ୍କ, ଷ୍ଟେଟ୍ ବ୍ୟାଙ୍କ ଅଫ୍ ଇଣ୍ଡିଆ (SBI) ଏହାର ବେସିକ୍ ସେଭିଂସ୍ ବ୍ୟାଙ୍କ ଡିପୋଜିଟ୍ (BSBD) ବା ଜିରୋ ବାଲନ୍ସ ଆକାଉଣ୍ଟରେ ଏକ ପରିବର୍ତ୍ତନ ଆଣିବାକୁ ଯାଉଛି । ଏହା ଜିରୋ ବାଲନ୍ସ ଆକାଉଣ୍ଟ ଧାରକଙ୍କୁ ଏକ ବଡ଼ ଝଟକା ଦେଇଛି । ବ୍ୟାଙ୍କ ନିଜ ବ୍ରାଞ୍ଚରୁ କ୍ୟାସ୍ ବାହାର କରିବାର ନିୟମରେ ଏକ ବଡ଼ ପରିବର୍ତ୍ତନ ଆଣିଛି । ଏହି ନିୟମ 1 ଅକ୍ଟୋବର 2026ରୁ ଲାଗୁ ହେବାକୁ ଯାଉଛି । SBI ଏନେଇ ସୋସିଆଲ୍ ମିଡିଆ ପ୍ଲାଟଫର୍ମ Xରେ ଏକ ସାର୍ବଜନୀନ ନୋଟିସ୍ ଜାରି କରି ସୂଚନା ଦେଇଛି ।
August 20, 2026
ମାସକୁ ଏତିକି ଥର ବାହାର କରିପାରିବେ ମାଗଣା କ୍ୟାସ୍:
ନୂଆ ନିୟମ ଅନୁସାରେ ଜିରୋ ବାଲନ୍ସ ଆକାଉଣ୍ଟ ଧାରକ ପ୍ରତି ମାସ ମାତ୍ର 4 ଥର ମାଗଣାରେ କ୍ୟାସ୍ ବାହାର କରିପାରିବେ । ଏହା ପରେ ଆପଣ ଯେତେଥର କ୍ୟାସ୍ ବାହାର କରିବେ, ଆପଣଙ୍କୁ ପ୍ରତି ଟ୍ରାଞ୍ଜାକ୍ସନ 15 ଟଙ୍କା ଓ ଏହା ସହିତ GST ମୂଲ୍ୟ ଦେବାକୁ ହେବ । ଏହି ମାଗଣା ସୀମା ମଧ୍ୟରେ ବ୍ୟାଙ୍କ ଶାଖା, SBI ATM, ଅନ୍ୟ ବ୍ୟାଙ୍କର ATM ଏବଂ ଆଧାର-ସକ୍ଷମ ପେମେଣ୍ଟ ସିଷ୍ଟମ୍ (AePS) ମାଧ୍ୟମରେ ନଗଦ ଉଠାଣ ମଧ୍ୟ ଅନ୍ତର୍ଭୁକ୍ତ ରହିବ ।
ଆଧାରକାର୍ଡରେ କ୍ୟାସ୍ ବାହାର କରିଲେ ମଧ୍ୟ ଦେବେ ଦେୟ:
ଏହି ପରିବର୍ତ୍ତନ ସହିତ ଆଧାରକାର୍ଡ ସହିତ ଜଡିତ ଟ୍ରଞ୍ଜାକ୍ସନ ମଧ୍ୟଯୋଡି ହୋଇଛି । ପୂର୍ବରୁ ଆଧାରକାର୍ଡ ଦ୍ବାରା କରାଯାଉଥିବା ଟ୍ରାଞ୍ଜାକ୍ସନକୁ ଡିଜିଟାଲ ଟ୍ରାଞ୍ଜାକ୍ସନ ବୋଲି ଗ୍ରହଣ କରାଯାଉଥିଲା । ଏହାକୁ 4ଟି ମାଗଣା ଟ୍ରାଞ୍ଜାକ୍ସନରୁ ଅଲଗା ରଖାଯାଇଥିଲା । ମାତ୍ର ନୂଆ ନିୟମ ଅନୁଯାୟୀ ଆଧାର-ସକ୍ଷମ ପେମେଣ୍ଟ ସିଷ୍ଟମ୍ (AePS) ମାଧ୍ୟମରେ ନଗଦ ଉଠାଣ 4ଟି ମାଗଣା ଟ୍ରାଞ୍ଜାକ୍ସନ ମଧ୍ୟରେ ଗଣାଯିବ । ଏହା ବ୍ୟତୀତ UPI, NEFT କିମ୍ବା IMPS ଦ୍ବାରା ଟଙ୍କା ନେଣଦେଣ ଏବେ ମଧ୍ୟ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ମାଗଣା ରହିବ ।
ବର୍ଷର ପ୍ରଥମ ଭାଗରେ SBIକୁ ଲାଭ:
ବିତ୍ତ ବର୍ଷ 2026-27ର ପ୍ରଥମ 3 ମାସ (Q1FY27) ମଧ୍ୟରେ ଭଲ ଲାଭ ଆୟ କରିଥିବାର ଘୋଷଣା କରିଛି । ଏପ୍ରିଲ ମାଶ ଠାରୁ ନେଇ ଜୁନ୍ ମାସ ମଧ୍ୟରେ ବ୍ୟାଙ୍କର ସମୁଦାୟ ଲାଭ (Net Profit) 10.23% ବଢି 21,121 କୋଟି ଟଙ୍କାରେ ପହଞ୍ଚିଛି । ପୂର୍ବ ବର୍ଷ ଏହି ସଂଖ୍ୟା 19,160 କୋଟି ଟଙ୍କା ରହିଥିଲା । ବ୍ୟାଙ୍କକୁ ସୁଧରୁ ମିଳୁଥିବା ଆୟ ମଧ୍ୟ 14.9% ବଢି 46,992 କୋଟି ଟଙ୍କାରେ ପହଞ୍ଚିଛି ।
ସେୟାର ବଜାର ହାଲ୍ଚାଲ୍:
ସେୟାର ବଜାରରେ ବର୍ତ୍ତମାନ SBIର ସେୟାର ସାମାନ୍ୟ ଭାବେ ବ୍ୟାପାର କରୁଥିବାର ଦେଖିବାକୁ ମିଳିଛି । BSEରେ ମାତ୍ର 0.2 ପ୍ରତିଶତ ବୃଦ୍ଧି ପାଇ ସେୟାରର ଦର 1,048.05 ଟଙ୍କା ରହିଛି । ସେୟାର ବଜାରର ଅଙ୍କ ଅନୁଯାୟୀ ଗତବର୍ଷ SBIର ସେୟାରର ସର୍ବୋଚ୍ଚ ମୂଲ୍ୟ 1,234.80 ଟଙ୍କା ଓ ସର୍ବନିମ୍ନ ମୂଲ୍ୟ 798.60 ଟଙ୍କା ରହିଥିଲା ।