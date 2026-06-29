ଆମେରିକୀୟ ଡଲାର ତୁଳନାରେ ଟଙ୍କା 9 ପଇସା ହ୍ରାସ ପାଇ 94.54 ରେ ବନ୍ଦ ହୋଇଛି
ସୋମବାର କାରବାର ଶେଷରେ, ଟଙ୍କା 94.54ରେ ରହିଛି, ଯାହା ପୂର୍ବ ବନ୍ଦ ତୁଳନାରେ 9 ପଇସା ହ୍ରାସ ପାଇଛି ।
Published : June 29, 2026 at 6:04 PM IST
ମୁମ୍ବାଇ: ସୋମବାର ଦିନ ଟଙ୍କାର ମୂଲ୍ୟ ପ୍ରାରମ୍ଭିକ ବୃଦ୍ଧିକୁ ହ୍ରାସ କରି ଆମେରିକୀୟ ଡଲାର ତୁଳନାରେ 9 ପଇସା ହ୍ରାସ ପାଇ 94.54 (ଅସ୍ଥାୟୀ) ରେ ସ୍ଥିର ହୋଇଛି । କାରଣ ନୂତନ ଭୂରାଜନୈତିକ ଉତ୍ତେଜନା ନିବେଶକଙ୍କ ବିପଦ ଆଗ୍ରହକୁ ପ୍ରଭାବିତ କରିଛି ।
ଫରେକ୍ସ ବ୍ୟବସାୟୀମାନେ କହିଛନ୍ତି ଯେ, ଅଶୋଧିତ ତୈଳ ମୂଲ୍ୟ ସହାୟକ ରହିବା ଏବଂ ବିଦେଶୀ ପ୍ରବାହରେ ଉନ୍ନତି ହେବା ସହିତ ଟଙ୍କା ଏକ ସକାରାତ୍ମକ ନୋଟରେ ଖୋଲିଛି, କିନ୍ତୁ ଆମେରିକା ଏବଂ ଇରାନ ମଧ୍ୟରେ ନୂତନ ସାମରିକ ଆଦାନପ୍ରଦାନ ପରେ ଭୂରାଜନୈତିକ ଉତ୍ତେଜନାରେ ନୂତନ ବୃଦ୍ଧି, ନିବେଶକଙ୍କ ଭାବନାକୁ ପ୍ରଭାବିତ କରିଛି ।
ଆନ୍ତଃବ୍ୟାଙ୍କ ବିଦେଶୀ ମୁଦ୍ରା ବଜାରରେ, ଟଙ୍କା 94.36ରେ ଖୋଲିଥିଲା, ତା'ପରେ ଗତି ପାଇଲା ଏବଂ ଆମେରିକୀୟ ମୁଦ୍ରା ତୁଳନାରେ ଏକ ଆନ୍ତଃ-ଦିନର ସର୍ବୋଚ୍ଚ 94.25 ଏବଂ ସର୍ବନିମ୍ନ 94.56 ଛୁଇଁଲା । ହେଲେ ସୋମବାରର କାରବାର ଶେଷରେ, ଟଙ୍କାର ମୂଲ୍ୟ 94.54 (ଅସ୍ଥାୟୀ) ରେ ଉଲ୍ଲେଖ କରାଯାଇଥିଲା, ଯାହା ପୂର୍ବ ବନ୍ଦ ତୁଳନାରେ 9 ପଇସା ହ୍ରାସ ପାଇଥିଲା। ଗୁରୁବାର ଦିନ, ଆମେରିକୀୟ ଡଲାର ତୁଳନାରେ ଟଙ୍କା 94.45 ରେ ସ୍ଥିର ହୋଇଛି ।
ଶୁକ୍ରବାର ଦିନ ମହରମ୍ ଯୋଗୁଁ ଭାରତୀୟ ଷ୍ଟକ୍, ମୁଦ୍ରା ଏବଂ ସାମଗ୍ରୀ ବଜାର ବନ୍ଦ ଥିଲା । "ଆମେ ଆଶା କରୁଛୁ ଯେ ଆମେରିକା ଏବଂ ଇରାନ ମଧ୍ୟରେ ନୂତନ ଭୂରାଜନୈତିକ ଉତ୍ତେଜନା ଯୋଗୁଁ ଟଙ୍କା ଏକ ନକାରାତ୍ମକ ପକ୍ଷପାତ ସହିତ ବାଣିଜ୍ୟ କରିବ । ହକ୍କିସ୍ ଫେଡ୍ ଉପରେ ଆମେରିକୀୟ ଡଲାରର ସାମଗ୍ରିକ ଶକ୍ତି ମଧ୍ୟ ଟଙ୍କା ଉପରେ ଚାପ ପକାଇପାରେ ।
ମିରା ଆସେଟ୍ ସେର୍ ଖାନର ଗବେଷଣା ବିଶ୍ଳେଷକ ଅନୁଜ ଚୌଧୁରୀଙ୍କ କହିବା ହେଲା, "ଅଶୋଧିତ ତୈଳ ମୂଲ୍ୟରେ ହ୍ରାସ ଏବଂ ମୁଦ୍ରାସ୍ଫୀତି ଉପରେ ଚିନ୍ତା ହ୍ରାସ କରିବା ଦ୍ଵାରା ଟଙ୍କାକୁ ନିମ୍ନ ସ୍ତରରେ ସମର୍ଥନ ମିଳିପାରେ । USDINR ସ୍ପଟ୍ ମୂଲ୍ୟ 94.20ରୁ 94.80 ରେଞ୍ଜରେ ବାଣିଜ୍ୟ ହେବାର ଆଶା କରାଯାଉଛି ।"
ଏହି ସମୟରେ ଛଅଟି ମୁଦ୍ରାର ଏକ ତୁଳନା ଦେଖିଲେ ଗ୍ରୀନବ୍ୟାକ୍ ର ଶକ୍ତିକୁ ମାପିବା ପାଇଁ ଡଲାର ସୂଚକାଙ୍କ 0.07 ପ୍ରତିଶତ ହ୍ରାସ ପାଇ 101.28 ରେ କାରବାର କରୁଛି । ବିଶ୍ୱ ତୈଳ ମାନଦଣ୍ଡ, ବ୍ରେଣ୍ଟ କ୍ରୁଡ୍, ଫ୍ୟୁଚର୍ସ ବାଣିଜ୍ୟରେ ବ୍ୟାରେଲ ପ୍ରତି 1.26 ପ୍ରତିଶତ ବୃଦ୍ଧି ପାଇ 72.90 ଡଲାରରେ କାରବାର କରୁଛି ।
ଇସଲାମିକ୍ ଗଣରାଜ୍ୟ ବିରୁଦ୍ଧରେ ଆମେରିକାର ନୂତନ ବିମାନ ଆକ୍ରମଣ ପରେ ରବିବାର ଇରାନ, ବାହାରିନ ଏବଂ କୁୱେତକୁ ଟାର୍ଗେଟ କରି ଡ୍ରୋନ୍ ଏବଂ କ୍ଷେପଣାସ୍ତ୍ର ଆକ୍ରମଣ ଆରମ୍ଭ କରିଛି । ଯଦି ୱାଶିଂଟନ ଏହାର ଆକ୍ରମଣ ଜାରି ରଖେ ତେବେ ଯୁଦ୍ଧ ଶେଷ କରିବା ପାଇଁ ଆଲୋଚନା "ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ବନ୍ଦ" ହେବ ବୋଲି ଇରାନ ଧମକ ଦେଇଛି ।
ଘରୋଇ ଇକ୍ୱିଟି ବଜାର ମୋର୍ଚ୍ଚାରେ, ସେନସେକ୍ସ 372.10 ପଏଣ୍ଟ ହ୍ରାସ ପାଇ 76,728.37 ରେ ସ୍ଥିର ହୋଇଛି, ଯେତେବେଳେ ନିଫ୍ଟି 109.75 ପଏଣ୍ଟ ହ୍ରାସ ପାଇ 23,946.25 ରେ ସ୍ଥିର ହୋଇଛି । ବିନିମୟ ତଥ୍ୟ ଅନୁଯାୟୀ, ଗୁରୁବାର ଦିନ ବିଦେଶୀ ସଂସ୍ଥାଗତ ନିବେଶକମାନେ ନିଟ୍ ଆଧାରରେ 383.76 କୋଟି ଟଙ୍କାର ଇକ୍ୱିଟି କିଣିଛନ୍ତି ।
ଏହି ସମୟରେ, ଜୁନ୍ 19 ତାରିଖରେ ଶେଷ ହୋଇଥିବା ସପ୍ତାହରେ ଭାରତର ବିଦେଶୀ ମୁଦ୍ରା ଭଣ୍ଡାର 963 ନିୟୁତ ଆମେରିକୀୟ ଡଲାର ବୃଦ୍ଧି ପାଇ 672.587 ବିଲିୟନ ଆମେରିକୀୟ ଡଲାରରେ ପହଞ୍ଚିଛି ବୋଲି RBI ଶୁକ୍ରବାର ଦିନ କହିଛି । ପୂର୍ବ ରିପୋର୍ଟିଂ ସପ୍ତାହରେ, ସାମଗ୍ରିକ ମୁଦ୍ରା ଭଣ୍ଡାର 9.985 ବିଲିୟନ ଆମେରିକୀୟ ଡଲାର ହ୍ରାସ ପାଇ 671.625 ବିଲିୟନ ଆମେରିକୀୟ ଡଲାର ହ୍ରାସ ପାଇଥିଲା ।
ଏହା ମଧ୍ୟ ପଢ଼ନ୍ତୁ- CREDରେ Metaର ବଡ଼ ନିବେଶ: କୁନାଲ ଶାହ ହେବେ ପରବର୍ତ୍ତୀ ହ୍ବାଟ୍ସଆପ୍ ଗ୍ଲୋବାଲ ହେଡ୍
ଏହା ମଧ୍ୟ ପଢ଼ନ୍ତୁ- ସରକାରଙ୍କ ବଡ଼ ନିଷ୍ପତ୍ତି: ପ୍ରତିଦିନ ପ୍ରତି ଗାଡ଼ି ପିଛା ଡିଜେଲ ବିକ୍ରୟ 200 ଲିଟର ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ସୀମିତ
ବ୍ୟୁରୋ ରିପୋର୍ଟ, ଇଟିଭି ଭାରତ