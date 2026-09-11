ସେୟାର ବଜାରରେ ମାନ୍ଦା ସ୍ଥିତି; କମିଲା ଟଙ୍କାର ମୂଲ୍ୟ
କାରବାର ଚାଲିବା ପରେ ଟଙ୍କାର ମୂଲ୍ୟ 95.79କୁ ଖସି ଆସିଥିଲା । ପରେ କିଛିଟା କ୍ଷତିଭରଣା ହୋଇ 95.51କୁ ଛୁଇଁଥିଲା । ଶେଷରେ ପୁଣି 5 ପଇସା ହ୍ରାସପାଇ 95.57ରେ ବନ୍ଦ ହୋଇଥିଲା ।
Published : September 11, 2026 at 8:57 PM IST
ନୂଆଦିଲ୍ଲୀ: ଅଶୋଧିତ ତେଲ ମୂଲ୍ୟ ହ୍ରାସ ଏବଂ ବ୍ଲୁ-ଚିପ HDFC ବ୍ୟାଙ୍କ ଓ IT ଷ୍ଟକର କ୍ରୟ ଯୋଗୁ ଆଜି ସେୟାର ବଜାରରେ କାରବାର ମାନ୍ଦା ଥିବା ଦେଖିବାକୁ ମିଳିଥିଲା । ଦିନ ସାରା ସେନସେକ୍ସ ଏବଂ ନିଫ୍ଟିରେ ବଡ ଧରଣର ହ୍ରାସ ଦେଖିବାକୁ ମିଳିଥିବାବେଳେ ଶେଷରେ ସାମାନ୍ୟ ହ୍ରାସରେ ବନ୍ଦ ହୋଇଥିଲା ।
30 ସେୟାର ବିଶିଷ୍ଟ ବିଏସଇ ସେନସେକ୍ସ120.83 ଅର୍ଥାତ 0.16 ପ୍ରତିଶ୍ରତ ହ୍ରାସ ପାଇ 74, 781.76 ପଏଣ୍ଟରେ ବନ୍ଦ ହୋଇଥିଲା । କାରବାର ସମୟରେ 742.43 ପଏଣ୍ଟରେ ଅର୍ଥାତ 0.99 ପ୍ରତିଶତକୁ ଖସି 74,160.16 ପଏଣ୍ଟ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଚାଲି ଆସିଥିଲା ।
ସେହିପରି ନିଫ୍ଟ କଥା ଦେଖିଲେ, 50-ଶେୟାର ବିଶିଷ୍ଚ ଏନଏସଇ ନିଫ୍ଟି 79.70 ପଏଣ୍ଟ ଅର୍ଥାତ 0.34 ପ୍ରତିଶତ ଖସି 23,398.10ରେ ବନ୍ଦ ହୋଇଥିଲା । କାରବାର ସମୟରେ 246.4 ପଏଣ୍ଟ (1.04 ପ୍ରତିଶତ) ହ୍ରାସ ପାଇ 23,231.40 ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ପହଞ୍ଚିଥିଲା ।
ଆଜି 30 ସେନ୍ସେକ୍ସ ଫାର୍ମ ଯଥା ଟାଟା ଷ୍ଟିଲ, ରିଲାଏନ୍ସ ଇଣ୍ଡଷ୍ଟ୍ରି, ସନ ଫାର୍ମା, ବଜାଜ ଫାଇନାନ୍ସ, ଏନଟିପିସି, ପାୱାର ଗ୍ରୀଡ, ଲାରସେନ ଆଣ୍ଡ ଟୋବ୍ରୋ ଏବଂ ଆକ୍ସିସ ବ୍ୟାଙ୍କ ବଡ ଧରଣର କ୍ଷତି ସହିଛନ୍ତି । ଅନ୍ୟପକ୍ଷେ HDFC ବ୍ୟାଙ୍କ, ଟେକ ମହିନ୍ଦ୍ରା, ଏଚସିଏଲ, ଟେକ, ଇଟରନାଲ ଏବଂ ଇନଫୋସିସ ଲାଭବାନ ହୋଇଛନ୍ତି ।
ଏଠି କହିରଖିବୁ ବ୍ରେଣ୍ଟ କ୍ରୁଡ ଅଏଲ 3.19 ପ୍ରତିଶତ ହ୍ରାସ ପାଇଁ ବ୍ୟାରେଲ ପିଛା 104.2 ଡଲାରରେ ପହଞ୍ଚିଛି ।
ଟଙ୍କାର ମୂଲ୍ୟ ହ୍ରାସ; ମେ 15 ପରଠାରୁ ସବୁଠାରୁ ବଡ଼ ସାପ୍ତାହିକ କ୍ଷତି
ଅନ୍ୟପକ୍ଷେ କ୍ରୁଡ ଅଏଲ ମୂଲ୍ୟରେ ହ୍ରାସ ଏବଂ ଆରବିଆଇର ହସ୍ତକ୍ଷେପ ସମ୍ଭାବନା ଯୋଗୁ ଭାରତୀୟ ଟଙ୍କା ମୂଲ୍ୟରେ 5 ପଇସା ହ୍ରାସ ପାଇ 95.57ରେ ବନ୍ଦ ହୋଇଛି । ବୈଦେଶିକ ମୁଦ୍ରା ବ୍ୟବସାୟୀଙ୍କ ଅନୁସାରେ, ବିଶ୍ୱ ବଜାରରେ ନିବେଶକଙ୍କ ସତର୍କତା ଏବଂ କ୍ରୁ଼ଡ ଅଏଲର ଉଚ୍ଚ ମୂଲ୍ୟ ଟଙ୍କା ଉପରେ ପ୍ରଭାବ ପକାଉଛି । ଯାହା ଫଳରେ କ୍ରମାଗତ ପଞ୍ଚମ ଦିନରେ ଟଙ୍କାର ମୂଲ୍ୟ ହ୍ରାସ ପାଇଛି ।
ଆରମ୍ଭରୁ ଟଙ୍କାର ମୂଲ୍ୟ ହ୍ରାସ ପାଇ କାରବାର ଆରମ୍ଭ ହୋଇଥିଲା । କିନ୍ତୁ ପରବର୍ତ୍ତୀ ସମୟରେ ଆରବିଆଇର ହସ୍ତକ୍ଷେପ, ଘରୋଇ ସେୟାର ବଜାରର ନିମ୍ନ ସ୍ତରରୁ ସାମାନ୍ୟ ସୁଧାର ଏବଂ ଉଚ୍ଚ ସ୍ତରରେ କ୍ରୁଟ ଅଏଲ ମୂଲ୍ୟରେ ପ୍ରଫିଟ ବୁକିଂ ଯୋଗୁ ଏହା କିଛି କ୍ଷତି ଭରଣା କରି ପାରିଥିଲା ।
ଇଣ୍ଟରବ୍ୟାଙ୍କ ବୈଦେଶିକ ମୁଦ୍ରା ବଜାରରେ ଟଙ୍କା ଡଲାର ତୁଳନାରେ 95.70ରେ ଖୋଲିଥିଲା । କାରବାର ଚାଲିବା ପରେ ଏହା 95.79କୁ ଖସି ଆସିଥିଲା । ହେଲେ ପରବର୍ତ୍ତୀ ସମୟରେ କିଛିଟା କ୍ଷତି ଭରଣା ହୋଇ ପାରିଥିଲା ଯଦ୍ୱାରା ଦିନର ସର୍ବୋଚ୍ଚ ଦର 95.51କୁ ଛୁଇଁଥିଲା । ହେଲେ ଶେଷରେ ପୁଣି 5 ପଇସା ହ୍ରାସ ପାଇ 95.57ରେ ବନ୍ଦ ହୋଇଥିଲା ।
ଏଚଡିଏଫସି ସିକ୍ୟୁରିଟିଜର ବରିଷ୍ଠ ଗବେଷକ ଦିଲ୍ଲୀପ ପାରମାରଙ୍କ କହିବା ଅନୁଯାୟୀ, କ୍ରୁଡ ଅଏଲ ମୂଲ୍ୟ ବୃଦ୍ଧି ଏବଂ ବଣ୍ଡ ୟିଲ୍ଡ ବଢିବା ଯୋଗୁ ଭାରତୀୟ ଟଙ୍କାର ଦ୍ରାସ ଜାରି ରହିଛି । ମେ 15 ପରଠାରୁ ଏହା ସବୁଠାରୁ ବଡ଼ ସାପ୍ତାହିକ କ୍ଷତି ଅଟେ ।
ଏହା ମଧ୍ୟ ପଢନ୍ତୁ ଟୋଲ୍ ପ୍ଲାଜାର ବ୍ୟାରିୟରରୁ ମିଳିବ ମୁକ୍ତି, ୨୦୨୭ ଫେବ୍ରୁଆରୀରୁ ହାଇୱେରେ ବିନା ଅଟକି ଦୌଡ଼ିବ ଗାଡ଼ି