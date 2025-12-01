ଜାନୁଆରୀ 1ରୁ ଡିଜିଟାଲ ବ୍ୟାଙ୍କିରେ ହେବ ପରିବର୍ତ୍ତନ, ନିର୍ଦ୍ଦେଶାବଳୀ ଜାରି କଲା RBI
ଡିଜିଟାଲ ବ୍ୟାଙ୍କିକୁ ସହଜ ଏବଂ ଅଧିକ ସୁରକ୍ଷିତ କରିବା ପାଇଁ ଭାରତୀୟ ରିଜର୍ଭ ବ୍ୟାଙ୍କ 7ଟି ନୂତନ ମାଷ୍ଟର ନିର୍ଦ୍ଦେଶବଳୀ ଜାରି କରିଛି । ଏହା ଜାନୁଆରୀ 1ରୁ କାର୍ଯ୍ୟକାରୀ ହେବ ।
ନୂଆଦିଲ୍ଲୀ: ଡିଜିଟାଲ୍ ବ୍ୟାଙ୍କିକୁ ଅଧିକ ସୁରକ୍ଷିତ ଏବଂ ସ୍ୱଚ୍ଛ କରିବା ପାଇଁ ଭାରତୀୟ ରିଜର୍ଭ ବ୍ୟାଙ୍କ (RBI) ଏକ ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ପଦକ୍ଷେପ ଗ୍ରହଣ କରିଛି । ଯାହା ଜାନୁଆରୀ 1 ତାରିଖରୁ କାର୍ଯ୍ୟକାରୀ ହେବ । ଏହି ନିୟମ ଅନଲାଇନ୍ କାରବାର ଏବଂ ଡିଜିଟାଲ୍ ବ୍ୟାଙ୍କି ଚ୍ୟାନେଲରେ ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ପରିବର୍ତ୍ତନ ଆଣିବ । ବିଶେଷଜ୍ଞମାନେ କହିଛନ୍ତି ଯେ ଏହି ପଦକ୍ଷେପ ଡିଜିଟାଲ୍ ଇଣ୍ଡିଆର ଦୃଷ୍ଟିକୋଣକୁ ମଜବୁତ କରିବ ଏବଂ ସାଧାରଣ ଗ୍ରାହକଙ୍କ ପାଇଁ ଡିଜିଟାଲ୍ ପେମେଣ୍ଟକୁ ସହଜ ଏବଂ ଅଧିକ ନିର୍ଭରଯୋଗ୍ୟ କରିବାରେ ସାହାଯ୍ୟ କରିବ ।
ସାତଟି ନୂତନ ମାଷ୍ଟର ନିର୍ଦ୍ଦେଶନାମା ଜାରି କରାଯାଇଛି:
RBI ଡିଜିଟାଲ୍ ବ୍ୟାଙ୍କି ଚ୍ୟାନେଲଗୁଡ଼ିକର ପ୍ରାଧିକରଣ ଏବଂ ପରିଚାଳନା ସହିତ ଜଡିତ 7ଟି ନୂତନ ମାଷ୍ଟର ନିର୍ଦ୍ଦେଶନାମା ଜାରି କରିଛି । ଏହି ନିର୍ଦ୍ଦେଶନାମାଗୁଡ଼ିକର ଲକ୍ଷ୍ୟ ବ୍ୟାଙ୍କ ଏବଂ ଆର୍ଥିକ ପ୍ରତିଷ୍ଠାନଗୁଡ଼ିକ ପାଇଁ ନିୟମାବଳୀକୁ ସରଳ କରିବା, ଗ୍ରାହକମାନଙ୍କୁ ଅଧିକ ସ୍ୱଚ୍ଛତା ପ୍ରଦାନ କରିବା ଏବଂ ଡିଜିଟାଲ୍ କାରବାର ସୁରକ୍ଷା ସୁନିଶ୍ଚିତ କରିବା ।
ଏହି ନୂତନ ନିୟମ ଅନୁଯାୟୀ:
- ଡିଜିଟାଲ୍ ଚ୍ୟାନେଲଗୁଡ଼ିକର ପ୍ରାଧିକରଣ ଏବଂ ପରିଚାଳନା ପାଇଁ ଏକ ସମାନ ଢାଞ୍ଚା ପ୍ରଯୁଜ୍ୟ ହେବ ।
- ବ୍ୟାଙ୍କଗୁଡ଼ିକୁ ସେମାନଙ୍କର ଡିଜିଟାଲ୍ ପ୍ଲାଟଫର୍ମରେ ସ୍ପଷ୍ଟ ଗ୍ରାହକ ସମ୍ମତି, ଉତ୍ପାଦ ପ୍ରଦର୍ଶନ ଏବଂ ଆଇନଗତ ଦାୟିତ୍ୱ ପ୍ରଦାନ କରିବାକୁ ପଡ଼ିବ ।
- କ୍ଷୁଦ୍ର ଆର୍ଥିକ ବ୍ୟାଙ୍କ ଏବଂ ବାଣିଜ୍ୟିକ ବ୍ୟାଙ୍କଗୁଡ଼ିକ ମଧ୍ୟ ଏହି ନିୟମ ଦ୍ୱାରା ଅନ୍ତର୍ଭୂକ୍ତ ହେବେ ।
RBI 244ଟି ମାଷ୍ଟର ନିର୍ଦ୍ଦେଶନାମାକୁ ଏକ ଏକକ, ସୁଗମ ଅନୁପାଳନ ଢାଞ୍ଚାରେ ଏକାଠି କରିଛି । ଏହା ବ୍ୟାଙ୍କ ଏବଂ ନିୟନ୍ତ୍ରିତ ଆର୍ଥିକ ପ୍ରତିଷ୍ଠାନଗୁଡ଼ିକ ପାଇଁ ନିୟମାବଳୀ ପାଳନ କରିବା ସହଜ କରିବ । ବ୍ୟାଙ୍କଗୁଡ଼ିକ ଏବେ ଡିଜିଟାଲ୍ ପ୍ଲାଟଫର୍ମରେ ନିୟମାବଳୀ ପାଳନରେ ସ୍ପଷ୍ଟତା ଏବଂ ସ୍ୱଚ୍ଛତା ସୁନିଶ୍ଚିତ କରିପାରିବେ ।
ଗ୍ରାହକମାନେ ସବୁଠାରୁ ଅଧିକ ଲାଭ ପାଇବେ:
ବିଶେଷଜ୍ଞଙ୍କ ଅନୁଯାୟୀ, ଗ୍ରାହକମାନେ ଏହି ପରିବର୍ତ୍ତନଗୁଡ଼ିକରୁ ସର୍ବାଧିକ ଲାଭ ପାଇବେ । ସେମାନେ ଏବେ ଡିଜିଟାଲ୍ କାରବାର ସମୟରେ ଅଧିକ ସୁରକ୍ଷା, ସ୍ୱଚ୍ଛତା ଏବଂ ବିଶ୍ୱାସ ଉପଭୋଗ କରିବେ । ନିୟମ ସ୍ପଷ୍ଟ କରିବା ଦ୍ୱାରା ଗ୍ରାହକମାନେ ଭୟଭୀତ ନ ହୋଇ ଅନଲାଇନ୍ ପେମେଣ୍ଟ କରିପାରିବେ ।
ଏହା ବ୍ୟତୀତ, ନିୟମାବଳୀ ପାଳନ ବ୍ୟାଙ୍କଗୁଡ଼ିକ ପାଇଁ ସହଜ ହେବ, ଯାହା ସେମାନଙ୍କୁ ସେମାନଙ୍କର ଡିଜିଟାଲ୍ ପ୍ଲାଟଫର୍ମଗୁଡ଼ିକୁ ଭଲ ଭାବରେ ପରିଚାଳନା କରିବାକୁ ସକ୍ଷମ କରିବ । RBI କହିଛି ଯେ ଏହି ପଦକ୍ଷେପ ବ୍ୟବସାୟ କରିବାର ସହଜତାକୁ ପ୍ରୋତ୍ସାହିତ କରିବ ଏବଂ ଡିଜିଟାଲ୍ ବ୍ୟାଙ୍କିକୁ ମଜବୁତ କରିବ ।
ଗ୍ରାମାଞ୍ଚଳରେ ଡିଜିଟାଲ୍ କାରବାରକୁ ପ୍ରୋତ୍ସାହିତ କରିବା:
ବ୍ୟାଙ୍କିଂ ବିଶେଷଜ୍ଞମାନେ କହିଛନ୍ତି,"ଏହି ନୂତନ ନିର୍ଦ୍ଦେଶାବଳୀ ଗ୍ରାମାଞ୍ଚଳରେ ଡିଜିଟାଲ୍ କାରବାରକୁ ପ୍ରୋତ୍ସାହିତ କରିବାରେ ସାହାଯ୍ୟ କରିବ । ଲୋକମାନେ ଧୀରେ ଧୀରେ ଅନଲାଇନ୍ ପେମେଣ୍ଟକୁ ଗ୍ରହଣ କରୁଛନ୍ତି, ଏବଂ ସୁରକ୍ଷିତ ନିୟମ ରହିବା ସେମାନଙ୍କ ବିଶ୍ୱାସକୁ ବୃଦ୍ଧି କରିବ । ମୋବାଇଲ୍ ବ୍ୟାଙ୍କି ଏବଂ ଇଣ୍ଟରନେଟ୍ ବ୍ୟାଙ୍କି ଦୈନନ୍ଦିନ ଜୀବନର ଏକ ଅଂଶ ପାଲଟିଛି । ଡିଜିଟାଲ୍ କାରବାରକୁ ଆହୁରି ଲୋକପ୍ରିୟ କରିବାରେ ସ୍ପଷ୍ଟ ଏବଂ ସୁରକ୍ଷିତ ନିୟମ ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ଭୂମିକା ଗ୍ରହଣ କରିବ ।"
