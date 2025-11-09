ଏହି ସବୁ ଡ଼ିଜିଟାଲ ଗୋଲ୍ଡ ଅପସନ୍ରେ ନିବେଶ କରୁଛନ୍ତି କି? ସତର୍କ ହୋଇଯାଆନ୍ତୁ...
କିଛି ଅନଲାଇନ୍ ପ୍ଲାଟଫର୍ମ ଭୌତିକ ସୁନାରେ ନିବେଶ ପାଇଁ 'ଡିଜିଟାଲ୍ ସୁନା' କିମ୍ବା 'ଇ-ଗୋଲ୍ଡ' ଉତ୍ପାଦକୁ ପ୍ରୋତ୍ସାହିତ କରୁଥିବା ନେଇ ନିବେଶ ବଜାର ନିୟନ୍ତ୍ରକ ସେବି (SEBI) ସତର୍କ ରହିବାକୁ କହିଛି ।
Published : November 9, 2025 at 11:37 PM IST
ହାଇଦ୍ରାବାଦ: ଭାରତର ନିବେଶ ବଜାର ନିୟନ୍ତ୍ରକ ସେବି (SEBI)ର ଡିଜାଟାଲ ଗୋଲ୍ଡ଼ରେ ନିବେଶ ନେଇ ସତର୍କ ରହିବାକୁ ଦେଇଛି ଚେତାବନୀ । ଡିଜିଟାଲ ଗୋଲ୍ଡ କିମ୍ବା E-Gold ଭଳି ନିବେଶ ଉତ୍ପାଦଗୁଡ଼ିକ ସେବିର ନିୟନ୍ତ୍ରଣ ବହିର୍ଭୁତ ସାମଗ୍ରୀ ଅଟନ୍ତି । ଏଥିରେ ନିବେଶ କରିବା ନିହାତି ଭାବେ ବିପଦପୂର୍ଣ୍ଣ ହୋଇପାରେ । କିଛି ଅନଲାଇନ ପ୍ଲାଟଫର୍ମରେ ଡିଜିଟାଲ ଗୋଲ୍ଡରେ ନିବେଶ କରିବା ପାଇଁ ଖୁବ୍ ଜୋରେ ପ୍ରଚାର ଚାଲିଥିଲା । ଏହି ପ୍ଲାଟଫର୍ମମାନଙ୍କରେ ଭୌତିକ ସୁନା ଅପେକ୍ଷା ଡିଜିଟାଲ ଗୋଲ୍ଡରେ ନିବେଶ କରିବା ସୁରକ୍ଷିତ ଏବଂ ଅଧିକ ଲାଭକାରୀ ବୋଲି ପ୍ରଚାର କରୁଥିବାର ଦେଖାଯାଇଥିଲା । ସେବି ଏହି ସବୁ ପ୍ଲାଟଫର୍ମ ଠାରୁ ସତର୍କ ରହିବାକୁ ନିର୍ଦ୍ଦେଶ ଜାରି କରିଛି ।
ଡିଜିଟାଲ ଗୋଲ୍ଡ ପ୍ରତି ସତର୍କ:
ନିବେଶ ବଜାର ନିୟନ୍ତ୍ରକ ସେବି (SEBI) କହିଛନ୍ତି,"ଡିଜିଟାଲ ଗୋଲ୍ଡ ନାମରେ ଉପଲବ୍ଧ ଏହି ସୁନା ସମ୍ବନ୍ଧୀୟ ନିବେଶ ବିକଳ୍ପଗୁଡ଼ିକ ସେବି ନିୟନ୍ତ୍ରିତ ସୁନା ସମ୍ବନ୍ଧୀୟ ନିବେଶ ଉତ୍ପାଦ ଠାରୁ ଭିନ୍ନ । ସେଗୁଡ଼ିକୁ ସିକ୍ୟୁରିଟି କିମ୍ବା କମୋଡ଼ିଟି ଡେରିଭେଟିଭ୍ ଭାବେ ମଧ୍ୟ ବର୍ଗୀକୃତ କରାଯାଇ ପାରିବ ନାହିଁ । ଏହି ଉତ୍ପାଦଗୁଡ଼ିକ ସେବିର ନିୟନ୍ତ୍ରଣ ବାହାରେ କାର୍ଯ୍ୟ କରିଥାନ୍ତି । ଏହି ଡିଜିଟାଲ ସୁନା ସମ୍ବନ୍ଧୀୟ ନିବେଶ ବିକଳ୍ପ ଆପଣଙ୍କ ନିବେଶକୁ ବହୁ କ୍ଷତି ପହଞ୍ଚାଇପାରେ । ଏଥିରେ ନିବେଶକଙ୍କ ସହିତ ପରିଚାଳନାଗତ ତୃଟି ମଧ୍ୟ ଦେଖିବାକୁ ମିଳିପାରେ ।"
ନିବେଶକଙ୍କ ସୁରକ୍ଷା:
ଏହା ସହିତ ସେବି (SEBI) ପକ୍ଷକୁ କୁହାଯାଇଛି ଯେ, ନିବେଶକଙ୍କ ସୁରକ୍ଷା ବ୍ୟବସ୍ଥା କେବଳ ସେବି ଦ୍ବାରା ନିୟନ୍ତ୍ରିତ ସ୍କିମ ଉପରେ ଲାଗୁ ହେବ । ଏହା ବାହାରେ ଥିବା ଅନିୟନ୍ତ୍ରିତ ଡିଜିଟାଲ ଗୋଲ୍ଡରେ ସେବି କୌଣସି ସୁରକ୍ଷାର ଗ୍ୟାରେଣ୍ଟି ଦେଇନଥାଏ ।
ଏଠାରେ ନିବେଶ କରନ୍ତୁ:
ଆପଣ ଯଦି ସୁନା ସମ୍ବନ୍ଧିତ ନିବେଶ କରିବାକୁ ଚାହୁଁଛନ୍ତି ତେବେ ସେବି (SEBI) ଦ୍ବାରା ନିୟନ୍ତ୍ରିତ ମ୍ୟୁଚୁଆଲ୍ ଫଣ୍ଡର Gold ETF, ଏକ୍ସଚେଞ୍ଜ-ଟ୍ରେଡ୍ କମୋଡିଟି ଡେରିଭେଟିଭ୍ କଣ୍ଟ୍ରାକ୍ଟ, ଏବଂ ଇଲେକ୍ଟ୍ରୋନିକ୍ ସୁନା ରସିଦରେ ନିବେଶ କରିପାରିବେ । ଏପରି ସୁନାରେ ନିବେଶ କରିବାକୁ ଚାହୁଁଥିଲେ, ଆପଣ ସେବି (SEBI) ନିୟନ୍ତ୍ରିତ ସୁନା ଉତ୍ପାଦରେ ନିବେଶ କରିପାରିବେ । ଏଥିପାଇଁ ରେଜିଷ୍ଟରଡ୍ ମଧ୍ୟସ୍ଥିଙ୍କ ସହାୟତା ନେବାକୁ ହେବ ।
ଅନିୟନ୍ତ୍ରିତ ଡିଜିଟାଲ ଗୋଲ୍ଡ ପରିବର୍ତ୍ତେ ଏସବୁରେ କରିପାରିବେ ନିବେଶ:(ସେବି (SEBI) ଅନୁଯାୟୀ)
- ମ୍ୟୁଚୁଆଲ୍ ଫଣ୍ଡର Gold ETF
- ଏକ୍ସଚେଞ୍ଜ-ଟ୍ରେଡ୍ କମୋଡିଟି ଡେରିଭେଟିଭ୍ କଣ୍ଟ୍ରାକ୍ଟ
- ଇଲେକ୍ଟ୍ରୋନିକ୍ ସୁନା ରସିଦ(Electronic Gold Receipts)
