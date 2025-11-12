RBI ନେଲା ବଡ଼ ପଦକ୍ଷେପ, ସାଇବର ଅପରାଧରୁ ମିଳିବ ତ୍ରାହି !
ବ୍ୟାଙ୍କିଙ୍ଗ କ୍ଷେତ୍ରରେ ସାଇବର ସୁରକ୍ଷାକୁ ସୁଦୃଢ଼ କରିବା ଏବଂ ଅନଲାଇନ୍ ଠକେଇକୁ ରୋକିବା ପାଇଁ RBI ଏକ ବଡ଼ ପଦକ୍ଷେପ ନେଇଛି ।
Domain names for Banks, ନୂଆଦିଲ୍ଲୀ: ବ୍ୟାଙ୍କିଂ କ୍ଷେତ୍ରରେ ଡ଼ିଜିଟାଲାଇଜେସନ ଭାରତକୁ ଏକ ନୂତନ ସ୍ଥାନରେ ପହଞ୍ଚାଇଛି । ମାତ୍ର ଏହା ସହିତ ବାରମ୍ବାର ସାଇବର କ୍ରାଇମ୍ ଓ ଅପରାଧରେ ମଧ୍ୟ ସଂଖ୍ୟା ବଢିବାରେ ଲାଗିଛି । ସାଇବର ଠକମାନେ ନକଲି ୱେବସାଇଟ, ଇମେଲ ଲିଙ୍କ ଏବଂ ମୋବାଇଲ ମେସେଜ ଜରିଆରେ ଲୋକମାନଙ୍କୁ ଲଗାତାର ନିଜର ଶିକାର କରିଚାଲିଥିଲେ ଏବଂ ତାଙ୍କ ରୋଜଗାର ଲୁଟି ନେଉଛନ୍ତି ।
ଏହା ମଧ୍ୟରେ ଭାରତୀୟ ରିଜର୍ଭ ବ୍ୟାଙ୍କ (RBI) ବ୍ୟାଙ୍କିଂ କ୍ଷେତ୍ରରେ ସାଇବର ସୁରକ୍ଷାକୁ ମଜବୁତ କରିବା ପାଇଁ ଏବଂ ଅନଲାଇନ୍ ଫ୍ରଡ଼କୁ କମ୍ କରିବା ପାଇଁ ଏକ ବଡ଼ ପଦକ୍ଷେପ ନେଇଛନ୍ତି । ଏଥିପାଇଁ ଭାରତୀୟ ରିଜର୍ଭ ବ୍ୟାଙ୍କ (RBI) ସମସ୍ତ ବ୍ୟାଙ୍କମାନଙ୍କ ଅଫିସିଆଲ୍ ୱେବସାଇଟରେ ଡ଼ୋମେନକୁ '.bank.in'ରେ ପରିବର୍ତ୍ତନ କରିବା ପାଇଁ ଅନିବାର୍ଯ୍ୟ କରିଛନ୍ତି । RBI ଦ୍ବାରା ନିଆଯାଇଥିବା ଏହି ପଦକ୍ଷେପ କେବଳ ନାମ ବଦଳଇବା ପ୍ରକ୍ରିୟା ନୁହେଁ ବରଂ ଏହା ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ବ୍ୟାଙ୍କିଂ ଇକୋ ସିଷ୍ଟମରେ ପରିବର୍ତ୍ତନ ଆଣିବାର ଏକ ମାଧ୍ୟମ ଅଟେ । ଏହା ଗ୍ରାହକଙ୍କ କ୍ୟାସ ଓ ବ୍ୟକ୍ତିଗତ ତଥ୍ୟକୁ ସୁରକ୍ଷିତ ରଖିବାରେ ମୁଖ୍ୟ ଭୂମିକା ଗ୍ରହଣ କରିବ ।
'.bank.in'ଡ଼ୋମେନ କ'ଣ ?
ଏଠାରେ କହି ରଖୁଛୁ କୌଣସି କମ୍ପାନୀର ଡ଼ୋମେନର ନାମ ସେହି କମ୍ପାନୀର ୱେବସାଇଟର ଠିକଣା ହୋଇଥାଏ । ଏଥିରେ ବ୍ୟାଙ୍କର '.bank.in'ଏକ ସୁରକ୍ଷିତ ଏବଂ ଉଚ୍ଚସ୍ତରୀୟ ଡୋମେନ ଅଟେ । ଏହାକୁ ଇନଷ୍ଟିଟ୍ୟୁଟ ଫର ଡେଭେଲପମେଣ୍ଟ ଆଣ୍ଡ ରିସର୍ଚ୍ଚ ଇନ ବ୍ୟାଙ୍କିଂ ଟେକ୍ନୋଲୋଜି (IDRBT) ଓ ମିନିଷ୍ଟ୍ରି ଅଫ୍ ଇଲେକ୍ଟ୍ରୋନିକ୍ସ ଆଣ୍ଡ ଇନଫର୍ମେସନ ଟେକ୍ନୋଲୋଜି (MeitY)ର ସହାୟତାରେ ବିକସିତ କରାଯାଇଛି ।
ଏହି ଡ଼ୋମେନ କେବଳ ଅଥରାଇଜ ଓ ମାନ୍ୟତା ପ୍ରାପ୍ତ ବ୍ୟାଙ୍କକୁ ଜାରି କରାଯିବ । ଅର୍ଥାତ ଏହା ନକଲି ଓ ଅନଅଥରାଇଜଡ୍ ସଂସ୍ଥା ଏହାକୁ ଗ୍ରହଣ କରାଯାଇପାରିବ ନାହିଁ । ଏହାର ରେଜିଷ୍ଟ୍ରେସନ, ଭେରିଫିକେସନ ଓ ଅପରେସନ ଅନୁଯାୟୀ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଭାବେ ନିୟନ୍ତ୍ରିତ ଓ ସୁରକ୍ଷିତ ହେବ ।
RBI କାହିଁକି ଉଠାଇଲା ଏପରି ପଦକ୍ଷେପ:
RBI ଅନୁଯାୟୀ ଗତ କିଛି ବର୍ଷ ମଧ୍ୟରେ ନକଲି ୱେବସାଇଟ୍ ଓ ଡୋମେନର କ୍ଲୋନିଂ ଦ୍ବାରା ବହୁଥର ବଡ଼ଧରଣର ଫ୍ରଡ଼ ହୋଇଛି । ସାଧାରଣତଃ ସାଇବର କ୍ରିମିନାଲ ଗ୍ରାହକଙ୍କ ବ୍ୟକ୍ତିଗତ ସୂଚନା ଚୋରାଇ ନେଉଥିଲେ । ଏଥିପାଇଁ ଲୋକମାନେ ଅଧିକାଂଶ ସମୟରେ ଧୋକା ଖାଉଥିଲେ ।
ଏହି ସମସ୍ୟାର ସମାଧାନ ପାଇଁ RBI ବ୍ୟାଙ୍କଗୁଡ଼ିକରୱେବସାଇଟର ଡୋମେନ '.bank.in'ରେ ସରିବ । ଉଦାହରଣ ପାଇଁ ICICIର ୱେବସାଇଟ ହେଉଛି - www.icici.bank.in. ଏହା ଦ୍ବାରା ଗ୍ରାହକଙ୍କୁ ଅସଲି ଓ ନକଲି ୱେବସାଇଟରେ ଫରକ ଜାଣିବା ସହଜ ହେବ । ଏପରି ହେବା ଦ୍ବାରା ଠକାମୀ ମାମଲାର ସଂଖ୍ୟା କମ୍ ରହିବ ।
ଡୋମେନରୁ କିପରି ସୁରକ୍ଷା ମିଳିବ ?
ବର୍ତ୍ତମାନ ବ୍ୟାଙ୍କର ୱେବସାଇଟ '.bank.in'ରେ ଶେଷ ହେବ । ତେବେ ଗ୍ରାହକଙ୍କୁ ତୁରନ୍ତ ଅସଲି ଓ ନକଲି ୱେବସାଇଟ୍ ମଧ୍ୟରେ ଫରକ ଜଣାପଡ଼ିବ । ଏହା ସହିତ ଡୋମେନରେ DNS, ସିକ୍ୟୁରିଟି ଏକ୍ସଟେନସନ, ଇମେଲ ଅଥେଣ୍ଟିକେସନ ଓ SSL/TLS ଏନକ୍ରିପସନ ଭଳି ଟେକ୍ନୋଲୋଜି ରହିବ । ଯାହା କୌଣସି ଡ଼ାଟା କିମ୍ବା ଟ୍ରାଞ୍ଜାକ୍ସନ ଲିକ୍ ହେବାରୁ ରକ୍ଷା କରିବ ।