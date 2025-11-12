ETV Bharat / business

RBI ନେଲା ବଡ଼ ପଦକ୍ଷେପ, ସାଇବର ଅପରାଧରୁ ମିଳିବ ତ୍ରାହି !

ବ୍ୟାଙ୍କିଙ୍ଗ କ୍ଷେତ୍ରରେ ସାଇବର ସୁରକ୍ଷାକୁ ସୁଦୃଢ଼ ​​କରିବା ଏବଂ ଅନଲାଇନ୍ ଠକେଇକୁ ରୋକିବା ପାଇଁ RBI ଏକ ବଡ଼ ପଦକ୍ଷେପ ନେଇଛି ।

Representational Image
ପ୍ରତିକାତ୍ମକ ଚିତ୍ର (Getty Images)
author img

By ETV Bharat Odisha Team

Published : November 12, 2025 at 8:37 PM IST

2 Min Read
Choose ETV Bharat

Domain names for Banks, ନୂଆଦିଲ୍ଲୀ: ବ୍ୟାଙ୍କିଂ କ୍ଷେତ୍ରରେ ଡ଼ିଜିଟାଲାଇଜେସନ ଭାରତକୁ ଏକ ନୂତନ ସ୍ଥାନରେ ପହଞ୍ଚାଇଛି । ମାତ୍ର ଏହା ସହିତ ବାରମ୍ବାର ସାଇବର କ୍ରାଇମ୍ ଓ ଅପରାଧରେ ମଧ୍ୟ ସଂଖ୍ୟା ବଢିବାରେ ଲାଗିଛି । ସାଇବର ଠକମାନେ ନକଲି ୱେବସାଇଟ, ଇମେଲ ଲିଙ୍କ ଏବଂ ମୋବାଇଲ ମେସେଜ ଜରିଆରେ ଲୋକମାନଙ୍କୁ ଲଗାତାର ନିଜର ଶିକାର କରିଚାଲିଥିଲେ ଏବଂ ତାଙ୍କ ରୋଜଗାର ଲୁଟି ନେଉଛନ୍ତି ।

ଏହା ମଧ୍ୟରେ ଭାରତୀୟ ରିଜର୍ଭ ବ୍ୟାଙ୍କ (RBI) ବ୍ୟାଙ୍କିଂ କ୍ଷେତ୍ରରେ ସାଇବର ସୁରକ୍ଷାକୁ ମଜବୁତ କରିବା ପାଇଁ ଏବଂ ଅନଲାଇନ୍ ଫ୍ରଡ଼କୁ କମ୍ କରିବା ପାଇଁ ଏକ ବଡ଼ ପଦକ୍ଷେପ ନେଇଛନ୍ତି । ଏଥିପାଇଁ ଭାରତୀୟ ରିଜର୍ଭ ବ୍ୟାଙ୍କ (RBI) ସମସ୍ତ ବ୍ୟାଙ୍କମାନଙ୍କ ଅଫିସିଆଲ୍ ୱେବସାଇଟରେ ଡ଼ୋମେନକୁ '.bank.in'ରେ ପରିବର୍ତ୍ତନ କରିବା ପାଇଁ ଅନିବାର୍ଯ୍ୟ କରିଛନ୍ତି । RBI ଦ୍ବାରା ନିଆଯାଇଥିବା ଏହି ପଦକ୍ଷେପ କେବଳ ନାମ ବଦଳଇବା ପ୍ରକ୍ରିୟା ନୁହେଁ ବରଂ ଏହା ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ବ୍ୟାଙ୍କିଂ ଇକୋ ସିଷ୍ଟମରେ ପରିବର୍ତ୍ତନ ଆଣିବାର ଏକ ମାଧ୍ୟମ ଅଟେ । ଏହା ଗ୍ରାହକଙ୍କ କ୍ୟାସ ଓ ବ୍ୟକ୍ତିଗତ ତଥ୍ୟକୁ ସୁରକ୍ଷିତ ରଖିବାରେ ମୁଖ୍ୟ ଭୂମିକା ଗ୍ରହଣ କରିବ ।

'.bank.in'ଡ଼ୋମେନ କ'ଣ ?

ଏଠାରେ କହି ରଖୁଛୁ କୌଣସି କମ୍ପାନୀର ଡ଼ୋମେନର ନାମ ସେହି କମ୍ପାନୀର ୱେବସାଇଟର ଠିକଣା ହୋଇଥାଏ । ଏଥିରେ ବ୍ୟାଙ୍କର '.bank.in'ଏକ ସୁରକ୍ଷିତ ଏବଂ ଉଚ୍ଚସ୍ତରୀୟ ଡୋମେନ ଅଟେ । ଏହାକୁ ଇନଷ୍ଟିଟ୍ୟୁଟ ଫର ଡେଭେଲପମେଣ୍ଟ ଆଣ୍ଡ ରିସର୍ଚ୍ଚ ଇନ ବ୍ୟାଙ୍କିଂ ଟେକ୍ନୋଲୋଜି (IDRBT) ଓ ମିନିଷ୍ଟ୍ରି ଅଫ୍ ଇଲେକ୍ଟ୍ରୋନିକ୍ସ ଆଣ୍ଡ ଇନଫର୍ମେସନ ଟେକ୍ନୋଲୋଜି (MeitY)ର ସହାୟତାରେ ବିକସିତ କରାଯାଇଛି ।

ଏହି ଡ଼ୋମେନ କେବଳ ଅଥରାଇଜ ଓ ମାନ୍ୟତା ପ୍ରାପ୍ତ ବ୍ୟାଙ୍କକୁ ଜାରି କରାଯିବ । ଅର୍ଥାତ ଏହା ନକଲି ଓ ଅନଅଥରାଇଜଡ୍ ସଂସ୍ଥା ଏହାକୁ ଗ୍ରହଣ କରାଯାଇପାରିବ ନାହିଁ । ଏହାର ରେଜିଷ୍ଟ୍ରେସନ, ଭେରିଫିକେସନ ଓ ଅପରେସନ ଅନୁଯାୟୀ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଭାବେ ନିୟନ୍ତ୍ରିତ ଓ ସୁରକ୍ଷିତ ହେବ ।

RBI କାହିଁକି ଉଠାଇଲା ଏପରି ପଦକ୍ଷେପ:

RBI ଅନୁଯାୟୀ ଗତ କିଛି ବର୍ଷ ମଧ୍ୟରେ ନକଲି ୱେବସାଇଟ୍ ଓ ଡୋମେନର କ୍ଲୋନିଂ ଦ୍ବାରା ବହୁଥର ବଡ଼ଧରଣର ଫ୍ରଡ଼ ହୋଇଛି । ସାଧାରଣତଃ ସାଇବର କ୍ରିମିନାଲ ଗ୍ରାହକଙ୍କ ବ୍ୟକ୍ତିଗତ ସୂଚନା ଚୋରାଇ ନେଉଥିଲେ । ଏଥିପାଇଁ ଲୋକମାନେ ଅଧିକାଂଶ ସମୟରେ ଧୋକା ଖାଉଥିଲେ ।

ଏହି ସମସ୍ୟାର ସମାଧାନ ପାଇଁ RBI ବ୍ୟାଙ୍କଗୁଡ଼ିକରୱେବସାଇଟର ଡୋମେନ '.bank.in'ରେ ସରିବ । ଉଦାହରଣ ପାଇଁ ICICIର ୱେବସାଇଟ ହେଉଛି - www.icici.bank.in. ଏହା ଦ୍ବାରା ଗ୍ରାହକଙ୍କୁ ଅସଲି ଓ ନକଲି ୱେବସାଇଟରେ ଫରକ ଜାଣିବା ସହଜ ହେବ । ଏପରି ହେବା ଦ୍ବାରା ଠକାମୀ ମାମଲାର ସଂଖ୍ୟା କମ୍ ରହିବ ।

ଡୋମେନରୁ କିପରି ସୁରକ୍ଷା ମିଳିବ ?

ବର୍ତ୍ତମାନ ବ୍ୟାଙ୍କର ୱେବସାଇଟ '.bank.in'ରେ ଶେଷ ହେବ । ତେବେ ଗ୍ରାହକଙ୍କୁ ତୁରନ୍ତ ଅସଲି ଓ ନକଲି ୱେବସାଇଟ୍ ମଧ୍ୟରେ ଫରକ ଜଣାପଡ଼ିବ । ଏହା ସହିତ ଡୋମେନରେ DNS, ସିକ୍ୟୁରିଟି ଏକ୍ସଟେନସନ, ଇମେଲ ଅଥେଣ୍ଟିକେସନ ଓ SSL/TLS ଏନକ୍ରିପସନ ଭଳି ଟେକ୍ନୋଲୋଜି ରହିବ । ଯାହା କୌଣସି ଡ଼ାଟା କିମ୍ବା ଟ୍ରାଞ୍ଜାକ୍ସନ ଲିକ୍ ହେବାରୁ ରକ୍ଷା କରିବ ।

ଏହା ମଧ୍ୟ ପଢନ୍ତୁ:

ଏହି ସବୁ ଡ଼ିଜିଟାଲ ଗୋଲ୍ଡ ଅପସନ୍‌ରେ ନିବେଶ କରୁଛନ୍ତି କି? ସତର୍କ ହୋଇଯାଆନ୍ତୁ...

କ୍ରେଡିଟ୍ କାର୍ଡରେ ଥିବା ରିୱାର୍ଡ ପଏଣ୍ଟକୁ କିପରି ରିଡ଼ିମ୍ କରିବେ, ଜାଣନ୍ତୁ

ଏଥର ବିବାହ ଋତୁରେ 46 ଲକ୍ଷ ପଡିବ ହାତଗଣ୍ଠି, ହେବ ରେକର୍ଡ଼ ବ୍ୟବସାୟ

କ୍ରେଡିଟ୍ କାର୍ଡ଼ ଧାରକଙ୍କ ପାଇଁ RBIର ନୂଆ ନିୟମ, ଜାଣନ୍ତୁ ମିଳିବ କେଉଁ ଫାଇଦା

TAGGED:

CYBER ​​FRAUD
BANK DOMAIN NAMES
DOMAIN NAMES
RESERVE BANK OF INDIA
RBI BANK DOMAIN NAMES

Quick Links / Policies

ସମ୍ପାଦକଙ୍କ ପସନ୍ଦ

ଅପଠିତ ଶିଳାଲେଖକୁ କରୁଛନ୍ତି ଉନ୍ମୋଚନ, ଶିଳାଲିପି ଗବେଷକ ବିଷ୍ଣୁମୋହନଙ୍କ ପ୍ରେରଣାଦାୟକ ଯାତ୍ରା

ଗଞ୍ଜାମର ନିଆରା ଡ଼େରା ବେଶ, କାହିଁକି ଗାଁ ଦାଣ୍ଡରେ ବଡ଼ କାଠ ମୂର୍ତ୍ତିକୁ ଡେରାଯାଏ ?

ଏହି କାରଣରୁ 99% ଲୋକଙ୍କଠାରେ ଦେଖାଯାଏ ହୃଦ୍‌ଘାତ ସମସ୍ୟା, କିପରି ସୁରକ୍ଷିତ ରହିବେ ଜାଣନ୍ତୁ ...

ଅବହେଳିତ ଉଷାକୋଠି ଅଭୟାରଣ୍ୟ, ପ୍ରକୃତିର ଭୂସ୍ବର୍ଗକୁ ପହଞ୍ଚିପାରନି ବିକାଶ !

ETV Bharat Logo

Copyright © 2025 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.