ଏହି ସେବାରେ ବିଳମ୍ବ ହେଲେ ବ୍ୟାଙ୍କ ଦେବେ ଦୈନିକ ୫,୦୦୦ ଟଙ୍କା ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ କ୍ଷତିପୂରଣ ! ଜାଣନ୍ତୁ RBIର ନିୟମ
ଭାରତୀୟ ରିଜର୍ଭ ବ୍ୟାଙ୍କ (RBI) ଦ୍ୱାରା ନିର୍ଦ୍ଧାରିତ ନିୟମ ଅନୁଯାୟୀ, ବ୍ୟାଙ୍କର ବିଳମ୍ବ ପାଇଁ ଗ୍ରାହକଙ୍କୁ ଦୈନିକ ୧୦୦ରୁ ୫,୦୦୦ ଟଙ୍କା ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ କ୍ଷତିପୂରଣ ମିଳିବାର ବ୍ୟବସ୍ଥା ରହିଛି।
Published : October 9, 2026 at 6:22 PM IST
ନୂଆଦିଲ୍ଲୀ: ବ୍ୟାଙ୍କ ଯଦି ନିର୍ଦ୍ଧାରିତ ସମୟସୀମା ମଧ୍ୟରେ କୌଣସି କାର୍ଯ୍ୟ ସମ୍ପନ୍ନ କରିବାରେ ବିଫଳ ହୁଏ, ତେବେ ଏଥିପାଇଁ ଗ୍ରାହକଙ୍କୁ ନିର୍ଦ୍ଧାରିତ ହାରରେ ଦୈନିକ କ୍ଷତିପୂରଣ ଦେବାକୁ ପଡ଼ିପାରେ। ଭାରତୀୟ ରିଜର୍ଭ ବ୍ୟାଙ୍କ (RBI) ଦ୍ୱାରା ନିର୍ଦ୍ଧାରିତ ନିୟମ ଅନୁଯାୟୀ, ବିଭିନ୍ନ ବ୍ୟାଙ୍କିଂ ସେବା ପାଇଁ ନିର୍ଦ୍ଦିଷ୍ଟ ସମୟସୀମା ରହିଛି।
ଆରବିଆଇର ନିୟମ ଅନୁସାରେ, ବ୍ୟାଙ୍କ ପକ୍ଷରୁ ସେବା ପ୍ରଦାନରେ ବିଳମ୍ବ ହେଲେ ଗ୍ରାହକମାନେ ଦୈନିକ ୧୦୦ରୁ ୫,୦୦୦ ଟଙ୍କା ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ କ୍ଷତିପୂରଣ ପାଇବାକୁ ହକଦାର ହୋଇପାରନ୍ତି। ବ୍ୟାଙ୍କ ନିର୍ଦ୍ଧାରିତ ସମୟ ମଧ୍ୟରେ ଅଭିଯୋଗର ସମାଧାନ ନକଲେ କେଉଁ କେଉଁ ପରିସ୍ଥିତିରେ ଗ୍ରାହକ କ୍ଷତିପୂରଣ ଦାବି କରିପାରିବେ, ଆସନ୍ତୁ ଜାଣିବା।
- ବିଫଳ UPI କିମ୍ବା ATM କାରବାର ପାଇଁ କ୍ଷତିପୂରଣ
କୌଣସି ବ୍ୟକ୍ତି UPI ମାଧ୍ୟମରେ ଟଙ୍କା ପଠାଇବା ସମୟରେ ତାଙ୍କ ବ୍ୟାଙ୍କ ଖାତାରୁ ଟଙ୍କା କଟିଯାଏ, କିନ୍ତୁ ଟଙ୍କା ଗ୍ରହଣ କରିବାକୁ ଥିବା ବ୍ୟକ୍ତିଙ୍କ ଖାତାରେ ଜମା ହୁଏନାହିଁ। ଏପରି ପରିସ୍ଥିତିରେ ଆରବିଆଇ ଦ୍ୱାରା ନିର୍ଦ୍ଧାରିତ ସମୟସୀମା ମଧ୍ୟରେ ବ୍ୟାଙ୍କକୁ ଟଙ୍କା ଫେରସ୍ତ କରିବାକୁ ପଡ଼ିବ। ଯଦି ବ୍ୟାଙ୍କ ନିର୍ଦ୍ଧାରିତ ସମୟ ମଧ୍ୟରେ ଟଙ୍କା ଫେରସ୍ତ କରିବାରେ ବିଫଳ ହୁଏ, ତେବେ ପ୍ରଯୁଜ୍ୟ ନିୟମ ଅନୁଯାୟୀ ଗ୍ରାହକଙ୍କୁ ଦୈନିକ ୧୦୦ ଟଙ୍କା କ୍ଷତିପୂରଣ ଦେବାକୁ ବ୍ୟାଙ୍କ ଦାୟୀ ହୋଇପାରେ।
ସେହିପରି, ATMରୁ ଟଙ୍କା ଉଠାଇବା ସମୟରେ ମେସିନରୁ ଟଙ୍କା ବାହାରି ନଥିଲେ ମଧ୍ୟ ଯଦି ଗ୍ରାହକଙ୍କ ଖାତାରୁ ଟଙ୍କା କଟିଯାଏ, ତେବେ ଆରବିଆଇର ନିର୍ଦ୍ଧାରିତ ସମୟସୀମା ମଧ୍ୟରେ ବ୍ୟାଙ୍କକୁ ଉକ୍ତ ଟଙ୍କା ଫେରସ୍ତ କରିବାକୁ ପଡ଼ିବ। ଯଦି ବ୍ୟାଙ୍କ ନିର୍ଦ୍ଧାରିତ ସମୟ ମଧ୍ୟରେ ଟଙ୍କା ଫେରସ୍ତ ନକରେ, ତେବେ ପ୍ରଯୁଜ୍ୟ ନିୟମ ଅନୁସାରେ ଗ୍ରାହକ ଦୈନିକ ୧୦୦ ଟଙ୍କା କ୍ଷତିପୂରଣ ପାଇବାକୁ ହକଦାର ହେବେ।
- କ୍ରେଡିଟ୍ କାର୍ଡ ବନ୍ଦ କରିବାରେ ବିଳମ୍ବ
ଆରବିଆଇର ନିୟମ ଅନୁଯାୟୀ, କ୍ରେଡିଟ୍ କାର୍ଡଧାରୀଙ୍କ ପାଇଁ ମଧ୍ୟ ସେବା ପ୍ରଦାନର ନିର୍ଦ୍ଧାରିତ ସମୟସୀମା ରହିଛି। କ୍ରେଡିଟ୍ କାର୍ଡ ଜାରି କରୁଥିବା ବ୍ୟାଙ୍କ ଓ ସଂସ୍ଥାଗୁଡ଼ିକୁ ବନ୍ଦ କରିବା ପାଇଁ ଆବେଦନ ମିଳିବାର ସାତଟି କାର୍ଯ୍ୟଦିବସ ମଧ୍ୟରେ କ୍ରେଡିଟ୍ କାର୍ଡ ଆକାଉଣ୍ଟ ବନ୍ଦ କରିବାକୁ ପଡ଼ିବ। ତେବେ ଏଥିପାଇଁ ପ୍ରଯୁଜ୍ୟ ସର୍ତ୍ତାବଳୀ ପୂରଣ ହେବା ଆବଶ୍ୟକ।
ଯଦି ବ୍ୟାଙ୍କ ନିର୍ଦ୍ଧାରିତ ସମୟ ମଧ୍ୟରେ କ୍ରେଡିଟ୍ କାର୍ଡ ଆକାଉଣ୍ଟ ବନ୍ଦ କରିବାରେ ବିଫଳ ହୁଏ, ତେବେ ବିଳମ୍ବର ପ୍ରତ୍ୟେକ କ୍ୟାଲେଣ୍ଡର ଦିନ ପାଇଁ ୫୦୦ ଟଙ୍କା କ୍ଷତିପୂରଣ ଦେବାକୁ ପଡ଼ିବ।
- ଋଣ ପରିଶୋଧ ପରେ ମୂଳ ସମ୍ପତ୍ତି ଦଲିଲ ଫେରସ୍ତରେ ବିଳମ୍ବ
ଯଦି କୌଣସି ଋଣଗ୍ରହୀତା ଗୃହଋଣ କିମ୍ବା ଅନ୍ୟ କୌଣସି ଋଣର ସମସ୍ତ ବକେୟା ରାଶି ପରିଶୋଧ କରିଦିଅନ୍ତି, ତେବେ ବ୍ୟାଙ୍କକୁ ୩୦ ଦିନ ମଧ୍ୟରେ ମୂଳ ସମ୍ପତ୍ତି ଦଲିଲ ଫେରସ୍ତ କରିବା ସହ ଏହା ସହ ଜଡ଼ିତ ଚାର୍ଜ ବା ଅଧିକାରକୁ ହଟାଇବା ପ୍ରକ୍ରିୟା ସମ୍ପନ୍ନ କରିବାକୁ ପଡ଼ିବ।
ତେବେ ବ୍ୟାଙ୍କ ଏହି ପ୍ରକ୍ରିୟାରେ ବିଳମ୍ବ କଲେ, ପ୍ରଯୁଜ୍ୟ ନିୟମ ଅନୁଯାୟୀ ଗ୍ରାହକଙ୍କୁ ବିଳମ୍ବର ପ୍ରତ୍ୟେକ ଦିନ ପାଇଁ ୫,୦୦୦ ଟଙ୍କା କ୍ଷତିପୂରଣ ଦେବାକୁ ପଡ଼ିପାରେ।
- CIBIL ରିପୋର୍ଟରେ ଭୁଲ୍ ତଥ୍ୟ ଥିଲେ
ଯଦି କୌଣସି ବ୍ୟକ୍ତିଙ୍କ CIBIL କିମ୍ବା ଅନ୍ୟ କ୍ରେଡିଟ୍ ରିପୋର୍ଟରେ ଋଣ, ବକେୟା ରାଶି କିମ୍ବା ବନ୍ଦ ହୋଇଥିବା ଆକାଉଣ୍ଟ ସମ୍ପର୍କରେ ଭୁଲ୍ ତଥ୍ୟ ରହିଥାଏ, ତେବେ ସେ ସମ୍ପୃକ୍ତ ବ୍ୟାଙ୍କ ଏବଂ କ୍ରେଡିଟ୍ ସୂଚନା ପ୍ରଦାନକାରୀ ସଂସ୍ଥା ନିକଟରେ ଅଭିଯୋଗ କରିପାରିବେ।
ଯଦି ବ୍ୟାଙ୍କ ନିର୍ଦ୍ଧାରିତ ସମୟସୀମା ମଧ୍ୟରେ ଏହି ସମସ୍ୟାର ସମାଧାନ ନକରେ, ତେବେ ନିୟମ ଅନୁଯାୟୀ ଗ୍ରାହକଙ୍କୁ ଦୈନିକ ୧୦୦ ଟଙ୍କା କ୍ଷତିପୂରଣ ଦେବାକୁ ପଡ଼ିବ।
- ବ୍ୟାଙ୍କ ଲକରରେ ରଖାଯାଇଥିବା ଜିନିଷ କ୍ଷତିଗ୍ରସ୍ତ ହେଲେ
ବ୍ୟାଙ୍କ ଲକରରେ ରଖାଯାଇଥିବା ଜିନିଷ ବ୍ୟାଙ୍କର ତ୍ରୁଟି କିମ୍ବା ଅବହେଳା ଯୋଗୁଁ କ୍ଷତିଗ୍ରସ୍ତ ହେଲେ, କେତେକ ନିର୍ଦ୍ଦିଷ୍ଟ ପରିସ୍ଥିତିରେ ବ୍ୟାଙ୍କକୁ ଏଥିପାଇଁ ଦାୟୀ କରାଯାଇପାରେ। ଆରବିଆଇର ନିର୍ଦ୍ଦେଶାବଳୀ ଅନୁଯାୟୀ, ଏପରି ପରିସ୍ଥିତିରେ ବ୍ୟାଙ୍କ ଗ୍ରାହକଙ୍କୁ ବାର୍ଷିକ ଲକର ଭଡ଼ାର ୧୦୦ ଗୁଣ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ କ୍ଷତିପୂରଣ ଦେବାକୁ ଦାୟୀ ହୋଇପାରେ।
ଉଦାହରଣ ସ୍ୱରୂପ, ଯଦି ଲକରର ବାର୍ଷିକ ଭଡ଼ା ୨,୦୦୦ ଟଙ୍କା ହୋଇଥାଏ, ତେବେ କ୍ଷତିପୂରଣର ସୀମା ୨ ଲକ୍ଷ ଟଙ୍କା ହେବ।
- କ୍ଷତିପୂରଣ ନିର୍ଦ୍ଧାରଣ କିପରି ହେବ ?
ଉପରୋକ୍ତ ସେବାଗୁଡ଼ିକ ସମ୍ପର୍କରେ ପ୍ରକୃତ କ୍ଷତିପୂରଣର ପରିମାଣ ନିର୍ଦ୍ଦିଷ୍ଟ ଘଟଣାର ପରିସ୍ଥିତି ଏବଂ ପ୍ରଯୁଜ୍ୟ ନିୟମାବଳୀ ଆଧାରରେ ନିର୍ଦ୍ଧାରଣ କରାଯିବ। ତେଣୁ କୌଣସି ସେବାରେ ବିଳମ୍ବ ହେଲେ ଗ୍ରାହକମାନେ ସମ୍ପୃକ୍ତ ନିୟମ ଓ ସର୍ତ୍ତାବଳୀ ଯାଞ୍ଚ କରି କ୍ଷତିପୂରଣ ପାଇଁ ଦାବି କରିପାରିବେ।