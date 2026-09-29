ETV Bharat / business

ଅକ୍ଟୋବରରେ 16 ଦିନ ବ୍ୟାଙ୍କ ବନ୍ଦ, ଓଡ଼ିଶାରେ କେତେ ଦିନ ଛୁଟି ? ଦେଖନ୍ତୁ Holidays ଲିଷ୍ଟ୍‌

ଭାରତୀୟ ରିଜର୍ଭ ବ୍ୟାଙ୍କ (RBI) ଛୁଟିଦିନ ବିଷୟରେ ବ୍ୟାଙ୍କ ଗ୍ରାହକମାନଙ୍କୁ ସୂଚନା ଦେବା ପାଇଁ ଅକ୍ଟୋବର ମାସର ଏକ ବିସ୍ତୃତ ମାସିକ ଛୁଟି ତାଲିକା ପ୍ରକାଶ କରିଛି ।

October Bank Holiday
ଅକ୍ଟୋବର ବ୍ୟାଙ୍କ ଛୁଟି (ETV Bharat)
author img

By ETV Bharat Odisha Team

Published : September 29, 2026 at 1:27 PM IST

2 Min Read
Choose ETV Bharat

ନୂଆଦିଲ୍ଲୀ: ଆରମ୍ଭ ହୋଇଛି ପାର୍ବଣ ଋତୁ । ଦଶହରା ଓ ଗଜଲକ୍ଷ୍ମୀ ପୂଜା ପାଇଁ ଦେଶରେ ଉତ୍ସବର ମାହୋଲ ଥିବା ବେଳେ ଅକ୍ଟୋବର ମାସ ପାଇଁ ବ୍ୟାଙ୍କ ଛୁଟି ତାଲିକା ପ୍ରକାଶ କରିଛି ଭାରତୀୟ ରିଜର୍ଭ ବ୍ୟାଙ୍କ (RBI) । RBI ପ୍ରତି ମାସରେ ବ୍ୟାଙ୍କ ଛୁଟିର ଏକ ତାଲିକା ପ୍ରକାଶ କରେ । ଅକ୍ଟୋବର ମାସରେ ପାଖାପାଖି 16 ଦିନ ବ୍ୟାଙ୍କ ବନ୍ଦ ରହିବ । ଏଥିରେ 4ଟି ରବିବାର ଓ ଦ୍ବିତୀୟ ଓ ଚତୁର୍ଥ ଶନିବାର ସାମିଲ ଅଛି । ଅକ୍ଟୋବର ମାସରେ ବ୍ୟାଙ୍କ ଛୁଟିର ତାଲିକା ବହୁତ ଲମ୍ବା ଥିବା ବେଳେ ବିଭିନ୍ନ ସହରରେ ଭିନ୍ନ ଭିନ୍ନ ତାରିଖରେ ଛୁଟି ଲାଗୁ ହେବ ।

ପ୍ରତ୍ୟେକ ରାଜ୍ୟର ନିର୍ଦ୍ଦିଷ୍ଟ ପର୍ବପର୍ବାଣୀ କ୍ଷେତ୍ରରେ, କେବଳ ସେହି ରାଜ୍ୟଗୁଡ଼ିକରେ ବ୍ୟାଙ୍କ ସେବା ବନ୍ଦ ରହିବ । ନେଗୋସିଆବଲ୍ ଇନଷ୍ଟ୍ରୁମେଣ୍ଟ୍ସ ଆକ୍ଟ ଅନୁଯାୟୀ, ଭାରତୀୟ ରିଜର୍ଭ ବ୍ୟାଙ୍କ(RBI)ର ଛୁଟି ଦିନ ତାଲିକା ଉପରେ ଆଧାରିତ ଏହି ଛୁଟିଦିନଗୁଡ଼ିକ ରାଜ୍ୟ ଏବଂ ପର୍ବ ଅନୁସାରେ ଅଲଗା ହୋଇଥାଏ । ତେବେ ଅକ୍ଟୋବର ମାସରେ କେଉଁ ରାଜ୍ୟ ଏବଂ ସହରରେ କେବେ ବ୍ୟାଙ୍କ ବନ୍ଦ ରହିବ ଓ ଓଡ଼ିଶାରେ କେତେ ଦିନ ବ୍ୟାଙ୍କ ବନ୍ଦ ରହିବ ତାହାର ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ତାଲିକା ଜାଣନ୍ତୁ ।

ବ୍ୟାଙ୍କ ଛୁଟି ତାଲିକା:

  • 2 ଅକ୍ଟୋବର (ଶୁକ୍ରବାର): ଗାନ୍ଧୀ ଜୟନ୍ତୀ ପାଇଁ ସାରା ଭାରତରେ ବ୍ୟାଙ୍କ ଗୁଡ଼ିକ ବନ୍ଦ ରହିବ ।
  • 4 ଅକ୍ଟୋବର (ରବିବାର): ସାପ୍ତାହିକ ଛୁଟି ପାଇଁ ସାରା ଭାରତରେ ବ୍ୟାଙ୍କ ବନ୍ଦ ରହିବ ।
  • 10 ଅକ୍ଟୋବର (ଶନିବାର): ମାସର ଦ୍ୱିତୀୟ ଶନିବାର ପାଇଁ ସାରା ଭାରତରେ ବ୍ୟାଙ୍କ ବନ୍ଦ ରହିବ ।
  • 11 ଅକ୍ଟୋବର(ରବିବାର): ସାପ୍ତାହିକ ଛୁଟି ପାଇଁ ସାରା ଭାରତରେ ବ୍ୟାଙ୍କ ବନ୍ଦ ରହିବ ।
  • 17 ଅକ୍ଟୋବର (ଶନିବାର): ମହାସପ୍ତମୀ ପାଇଁ କେବଳ ଅଗରତାଲା (ତ୍ରିପୁରା)ରେ ବ୍ୟାଙ୍କ ଗୁଡ଼ିକ ବନ୍ଦ ରହିବ ।
  • 18 ଅକ୍ଟୋବର (ରବିବାର): ସାପ୍ତାହିକ ଛୁଟି ପାଇଁ ସାରା ଭାରତରେ ବ୍ୟାଙ୍କ ବନ୍ଦ ରହିବ ।
  • 19 ଅକ୍ଟୋବର (ସୋମବାର): ଦୁର୍ଗା ପୂଜା, ମହା ଅଷ୍ଟମୀ, ମହା ନବମୀ ପାଇଁ ଭୁବନେଶ୍ୱର (ଓଡ଼ିଶା), ଅଗରତାଲା (ତ୍ରିପୁରା), ଆଇଜୋଲ (ମିଜୋରାମ), ଚେନ୍ନାଇ (ତାମିଲନାଡୁ), ଗୌହାଟି (ଆସାମ), ଇମ୍ଫାଲ (ମଣିପୁର), ଇଟାନଗର (ଇଟାନଗର), କୋହିମା (ନାଗାଲାଣ୍ଡ), ପାଟନା (ବିହାର), ରାଞ୍ଚି (ଝାଡ଼ଖଣ୍ଡ) ଏବଂ ଶିଲଂ (ମେଘାଳୟରେ ବ୍ୟାଙ୍କ ବନ୍ଦ ରହିବ ।
  • 20 ଅକ୍ଟୋବର (ମଙ୍ଗଳବାର): ଦଶହରା (ବିଜୟାଦଶମୀ) ପାଇଁ ଗ୍ୟାଙ୍ଗଟକ୍ (ସିକ୍କିମ) ଏବଂ ଇମ୍ଫାଲ (ମଣିପୁର) ବ୍ୟତୀତ ସାରା ଦେଶରେ ବ୍ୟାଙ୍କଗୁଡ଼ିକ ବନ୍ଦ ରହିବ ।
  • 21 ଅକ୍ଟୋବର(ବୁଧବାର): ବିଜୟାଦଶମୀ, ଦୁର୍ଗା ପୂଜା ପାଇଁ ଅଗରତାଲା (ତ୍ରିପୁରା), ବେଙ୍ଗାଲୁରୁ (କର୍ଣ୍ଣାଟକ), ଗ୍ୟାଙ୍ଗଟକ୍ (ସିକ୍କିମ), ଗୌହାଟି (ଆସାମ), କୋଲକାତା (ପଶ୍ଚିମବଙ୍ଗ) ଏବଂ ତିରୁବନନ୍ତପୁରମ (କେରଳମ୍‌)ରେ ବନ୍ଦ ରହିବ ।
  • 22 ଅକ୍ଟୋବର (ଗୁରୁବାର): ଦୁର୍ଗା ପୂଜା ପାଇଁ ଗ୍ୟାଙ୍ଗଟକ (ସିକ୍କିମ)ରେ ବ୍ୟାଙ୍କଗୁଡ଼ିକ ବନ୍ଦ ରହିବ ।
  • 23 ଅକ୍ଟୋବର (ଶୁକ୍ରବାର): ଦୁର୍ଗା ପୂଜା ପାଇଁ ଗ୍ୟାଙ୍ଗଟକ (ସିକ୍କିମ)ରେ ବ୍ୟାଙ୍କଗୁଡ଼ିକ ବନ୍ଦ ରହିବ ।
  • 24 ଅକ୍ଟୋବର (ଶନିବାର): ମାସର ଚତୁର୍ଥ ଶନିବାର ପାଇଁ ସାରା ଭାରତରେ ବ୍ୟାଙ୍କ ଗୁଡ଼ିକ ବନ୍ଦ ରହିବ ।
  • 25 ଅକ୍ଟୋବର (ରବିବାର): ସାପ୍ତାହିକ ଛୁଟି ପାଇଁ ସାରା ଭାରତରେ ବ୍ୟାଙ୍କ ଗୁଡ଼ିକ ବନ୍ଦ ରହିବ ।
  • 26 ଅକ୍ଟୋବର (ସୋମବାର): ଲକ୍ଷ୍ମୀ ପୂଜା / ପ୍ରସ୍ଥାନ ଦିବସ / ମହର୍ଷି ବାଲ୍କିକୀ ଜୟନ୍ତି ପାଇଁ ଅଗରତାଲା (ତ୍ରିପୁରା), ଚଣ୍ଡିଗଡ଼ (ପଞ୍ଚାବ), ଜମ୍ମୁ, ସିମଲା (ହିମାଚଳପ୍ରଦେଶ) ଏବଂ ଶ୍ରୀନଗରରେ ବ୍ୟାଙ୍କ ବନ୍ଦ ରହିବ ।
  • 29 ଅକ୍ଟୋବର(ଗୁରୁବାର): କରୱା ଚୌଥ କେବଳ ସିମଲା (ହିମାଚଳପ୍ରଦେଶ)ରେ ବ୍ୟାଙ୍କ ବନ୍ଦ ରହିବ ।
  • 31 ଅକ୍ଟୋବର (ଶନିବାର): ସର୍ଦ୍ଦାର ଭାଲ୍ଲଭଭାଇ ପଟେଲଙ୍କ ଜନ୍ମ ବାର୍ଷିକୀ ପାଇଁ କେବଳ ଅହମ୍ମଦାବାଦ (ଗୁଜୁରାଟ)ରେ ବ୍ୟାଙ୍କ ବନ୍ଦ ରହିବ ।

ଓଡ଼ିଶାରେ ବ୍ୟାଙ୍କ ଛୁଟି:

ତାରିଖଦିନକାରଣ
2 ଅକ୍ଟୋବରଶୁକ୍ରବାର ଗାନ୍ଧୀ ଜୟନ୍ତୀ
10 ଅକ୍ଟୋବର ଶନିବାରଦ୍ୱିତୀୟ ଶନିବାର ଓ ମହାଳୟା
11 ଅକ୍ଟୋବର ରବିବାରସାପ୍ତାହିକ ଛୁଟି
18 ଅକ୍ଟୋବର ରବିବାରସାପ୍ତାହିକ ଛୁଟି
19 ଅକ୍ଟୋବର ସୋମବାରମହା ନବମୀ
20 ଅକ୍ଟୋବର ମଙ୍ଗଳବାରଦୁର୍ଗାପୂଜା, ଦଶମୀ
25 ଅକ୍ଟୋବର ରବିବାର ସାପ୍ତାହିକ ଛୁଟି ଓ ଗଜଲକ୍ଷ୍ମୀ

ବ୍ୟାଙ୍କ ଶାଖା ଗୁଡ଼ିକ ବନ୍ଦ ରହିଥିଲେ ମଧ୍ୟ ଗ୍ରାହକମାନେ ଏହି ଦିନଗୁଡ଼ିକରେ ଅନଲାଇନ୍ ବ୍ୟାଙ୍କିଂ ସେବା ପାଇପାରିବେ । ବ୍ୟାଙ୍କ ଛୁଟିଦିନରେ, NEFT, RTGS, ଅନଲାଇନ୍ ବ୍ୟାଙ୍କିଂ, ମୋବାଇଲ୍ ବ୍ୟାଙ୍କିଂ, UPI ଏବଂ ATM ସେବା ଗୁଡ଼ିକ ଉପଲବ୍ଧ ରହିବ ।

ଏହା ମଧ୍ୟ ପଢ଼ନ୍ତୁ...

ଆସନ୍ତା 28ରୁ ବ୍ୟାଙ୍କ ଧର୍ମଘଟ, ତିନି ଦିନ ଏଟିଏମ କାରବାର ଶୁଳ୍କ ଛାଡ଼ କଲା SBI

ଏସବୁ ବ୍ୟାଙ୍କରେ ଆକାଉଣ୍ଟ ଅଛି କି ? ଶୀଘ୍ର ସାରନ୍ତୁ ଜରୁରୀ କାମ, ଲଗାତାର 5 ଦିନ ବନ୍ଦ ରହିବ ବ୍ୟାଙ୍କ !

TAGGED:

INDIA OCTOBER BANK HOLIDAY
ODISHA OCTOBER BANK HOLIDAY
ଅକ୍ଟୋବର ବ୍ୟାଙ୍କ ଛୁଟି
ଓଡିଶା ବ୍ୟାଙ୍କ ଛୁଟି
OCTOBER BANK HOLIDAY

Quick Links / Policies

ସମ୍ପାଦକଙ୍କ ପସନ୍ଦ

ETV Bharat Logo

Copyright © 2026 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.