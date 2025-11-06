କ୍ରେଡିଟ୍ କାର୍ଡ଼ ଧାରକଙ୍କ ପାଇଁ RBIର ନୂଆ ନିୟମ, ଜାଣନ୍ତୁ ମିଳିବ କେଉଁ ଫାଇଦା
RBI ଆଣିଛି କ୍ରେଡିଟ୍ କାର୍ଡ଼ ଧାରକଙ୍କ ପାଇଁ ନୂତନ ନିୟମ । କାର୍ଡ଼ର ବିଳମ୍ବ ଶୁଳ୍କ ବା ଲେଟ୍ ଫିରେ ପରିବର୍ତ୍ତନ କରିବା ଆଗରୁ ବ୍ୟାଙ୍କ ଦେବ ଗ୍ରାହକଙ୍କୁ ଅଗ୍ରିମ ସୂଚନା ।
Published : November 6, 2025 at 1:41 PM IST
ହାଇଦ୍ରାବାଦ: ଆପଣ ଜଣେ କ୍ରେଡ଼ିଟ କାର୍ଡ଼ ଧାରକ ଅଟନ୍ତି କି ? ଏବଂ କାର୍ଡ଼ର ବିଳମ୍ବ ଶୁଳ୍କ ବା ଲେଟ୍ ଫି'(Late Fees) ପାଇଁ ଚିନ୍ତିତ ଅଛନ୍ତି କି ? ତେବେ ଆପଣଙ୍କ ପାଇଁ ଏକ ଖୁସି ଖବର କହିଛି । କ୍ରେଡ଼ିଟ୍ କାର୍ଡ଼ ସମ୍ବନ୍ଧିତ ଗାଇଡ଼ଲାଇନ 2025 ଅନୁଯାୟୀ RBI ବିଳମ୍ବ ଶୁଳ୍କ ଉପରେ ଏକ ବଡ଼ ପରିବର୍ତ୍ତନ ଆଣିଛି । ଏହା ଦ୍ବାରା କ୍ରେଡ଼ିଟ୍ କାର୍ଡ଼ ଧାରକଙ୍କୁ ମଧ୍ୟ ଫାଇଦା ହେବାକୁ ଯାଉଛି ।
3 ଦିନ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଗ୍ରେସ୍ ପିରିୟଡ଼:
ସାଧାରଣତଃ ବ୍ୟାଙ୍କମାନେ ଲେଟ୍ ଫି'(Late Fees) ଆଳରେ କ୍ରେଡ଼ିଟ୍ କାର୍ଡ଼ ଧାରକଙ୍କ ଠାରୁ ବହୁ ଅଧିକ ପରିମାଣର ଟଙ୍କା ଆଦାୟ କରିଆସୁଥିଲେ । ହେଲେ ଏବେ ବ୍ୟାଙ୍କଗୁଡ଼ିକ ଏପରି କରିପାରିବେ ନାହିଁ । ଏହି ଶୁଳ୍କ ଏବେ ସୀମିତ ହେବାକୁ ଯାଉଛି । କେବଳ ଏତିକି ନୁହେଁ, କାର୍ଡ଼ରୁ ପେମେଣ୍ଟ କରିବା ପରେ 3 ଦିନ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଗ୍ରେସ୍ ପିରିୟଡ଼ ମଧ୍ୟ ମିଳିବ । ଏହା ସହିତ ଲେଟ୍ ଫି' ବା ବିଳମ୍ବ ଶୁଳ୍କ, ବକେୟା ରହିଥିବା ଶୁଳ୍କର ପରିମାଣ ଅନୁଯାୟୀ ନିର୍ଦ୍ଧାରିତ କରାଯିବ । ଏପରି କରିବା ଦ୍ବାରା କୌଣସି ପ୍ରକାରର ଅନୁଚିତ୍ ପରିମାଣର ଶୁଳ୍କ ଆଦାୟ କରାଯାଇପାରିବ ନାହିଁ ।
ଲେଟ୍ ଫି'ର ସମୟସୀମା:
ଲାଗୁ ହେବାକୁ ଥିବା ନୂଆ ନିୟମ ଅନୁଯାୟୀ ଗ୍ରାହକଙ୍କ ଉପରେ ବିଳମ୍ବ ଶୁଳ୍କ ବା ଲେଟ୍ ଫି' ଲଗାଇବା ଆଗରୁ ସେମାନଙ୍କୁ ସୂଚନା ଦେବାକୁ ହେବ । ଏହା ସହିତ ଏହି ଶୁଳ୍କରେ ହେବାକୁ ଥିବା କୌଣସି ପ୍ରକାରର ପରିବର୍ତ୍ତନ ପାଇଁ ଏକମାସ ଆଗରୁ ତାଙ୍କୁ ସୂଚନା ଦେବାକୁ ହେବ । ଏହା ସହିତ ଅନଲାଇନ ମାଧ୍ୟମରେ ଟ୍ରାଞ୍ଜାକ୍ସନର ସୁରକ୍ଷା ବୃଦ୍ଧି କରିବା ପାଇଁ 2- ଫ୍ୟାକ୍ଟର ଅଥେଣ୍ଟିକେସନର ବ୍ୟବସ୍ଥା କରିବା ଅନିବାର୍ଯ୍ୟ ଅଟେ ।
କ୍ରେଡ଼ିଟ୍ କାର୍ଡ଼ଧାରକଙ୍କ ସୁରକ୍ଷା ମୂଳ ଲକ୍ଷ୍ୟ:
ନିୟମରେ ଏପରି ପରିବର୍ତ୍ତନ ଆଣିବାର ମୂଳ ଲକ୍ଷ୍ୟ ହେଉଛି କ୍ରେଡ଼ିଟ୍ କାର୍ଡ଼ଧାରକଙ୍କୁ ଅଧିକ ଶୁଳ୍କ ପୈଠ କରିବାକୁ ବଞ୍ଚାଇବା । ଏପରି କରିବା ଦ୍ବାରା ଗ୍ରାହକଙ୍କୁ ଆର୍ଥିକ ଅସୁବିଧାରୁ ରକ୍ଷା କରିବା । ଏପରି ନିୟମର ପ୍ରଣୟନ ହେବା ଦ୍ବାରା ଗ୍ରାହକ ସଠିକ ଦେୟ ଦେଇପାରିବେ ।
ଦେୟ ପୈଠ କରିବାରେ ସରଳତା:
ଏହି ନୁଆ ନିୟମ ଦ୍ବାରା ଭାରତୀୟ କ୍ରେଡ଼ିଟ କାର୍ଡ଼ଧାରକଙ୍କୁ ଆର୍ଥିକ ଚାପରୁ ମୁକ୍ତି ମିଳିବ । ଏପରି ହେବା ଦ୍ବାରା କ୍ରେଡ଼ିଟ୍ ସ୍କୋର ମଧ୍ୟ ସୁରକ୍ଷିତ ରହିବ । ଏପରି ନିୟମ ଆସିବା ଫଳରେ ଅନେକ କ୍ରେଡ଼ିଟ କାର୍ଡ଼ଧାରକଙ୍କୁ ଲାଭ ଦେବ । ସେମାନେ ନିଜର କ୍ରେଡ଼ିଟ କାର୍ଡ଼କୁ ସଠିକ ଭାବରେ ବ୍ୟବହାର କରିପାରିବେ ।
ଲେଟ୍ ଫି' ଦେବାରୁ କିପରି ବଞ୍ଚିବେ ?
- ଗ୍ରାହକଙ୍କୁ ନିୟମିତ ନିଜର କ୍ରେଡ଼ିଟ କାର୍ଡ଼ ବିଲ ଯାଞ୍ଚ କରନ୍ତୁ ।
- ସମୟ ସୀମା ମଧ୍ୟରେ ସର୍ବନିମ୍ନରାଶି ବା ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ରାଶି ପୈଠ କରନ୍ତୁ ।
- ଅଟୋ ପେ' (Auto Pay) ବିକଳ୍ପ ବାଛନ୍ତୁ ।
ଏପରି କରିବା ଦ୍ବାରା ଆପଣ ଲେଟ୍ ଫି'ରୁ ବର୍ତ୍ତିପାରିବେ । ଏବଂ ଆପଣଙ୍କ କ୍ରେଡ଼ିଟ୍ ସ୍କୋର ମଧ୍ୟ ସଠିକ ରହିବ ।
RBIର କ୍ରେଡ଼ିଟ କାର୍ଡ଼ଧାରକଙ୍କ ପାଇଁ ଏପରି ପଦକ୍ଷେପ ତାଙ୍କ ଆର୍ଥିକ ସୁରକ୍ଷାକୁ ସଠିକ ରଖିବ । ଯାହା ଦ୍ବାରା ସେମାନେ ବିଳମ୍ବ ଶୁଳ୍କ ବା ଲେଟ୍ ଫି'ଦେବାରୁ ବର୍ତ୍ତିପାରିବେ । ଏପରି ହେଲେ ନିଜର ଆର୍ଥିକ ବ୍ୟବସ୍ଥା ଓ ଖର୍ଚ୍ଚକୁ ସଠିକ ଢଙ୍ଗରେ ସମ୍ଭାଳିପାରିବେ ।