ETV Bharat / business

କ୍ରେଡିଟ୍ କାର୍ଡ଼ ଧାରକଙ୍କ ପାଇଁ RBIର ନୂଆ ନିୟମ, ଜାଣନ୍ତୁ ମିଳିବ କେଉଁ ଫାଇଦା

RBI ଆଣିଛି କ୍ରେଡିଟ୍ କାର୍ଡ଼ ଧାରକଙ୍କ ପାଇଁ ନୂତନ ନିୟମ । କାର୍ଡ଼ର ବିଳମ୍ବ ଶୁଳ୍କ ବା ଲେଟ୍ ଫିରେ ପରିବର୍ତ୍ତନ କରିବା ଆଗରୁ ବ୍ୟାଙ୍କ ଦେବ ଗ୍ରାହକଙ୍କୁ ଅଗ୍ରିମ ସୂଚନା ।

RBI new rule for credit card holders
RBI new rule for credit card holders (Getty Images)
author img

By ETV Bharat Odisha Team

Published : November 6, 2025 at 1:41 PM IST

2 Min Read
Choose ETV Bharat

ହାଇଦ୍ରାବାଦ: ଆପଣ ଜଣେ କ୍ରେଡ଼ିଟ କାର୍ଡ଼ ଧାରକ ଅଟନ୍ତି କି ? ଏବଂ କାର୍ଡ଼ର ବିଳମ୍ବ ଶୁଳ୍କ ବା ଲେଟ୍ ଫି'(Late Fees) ପାଇଁ ଚିନ୍ତିତ ଅଛନ୍ତି କି ? ତେବେ ଆପଣଙ୍କ ପାଇଁ ଏକ ଖୁସି ଖବର କହିଛି । କ୍ରେଡ଼ିଟ୍ କାର୍ଡ଼ ସମ୍ବନ୍ଧିତ ଗାଇଡ଼ଲାଇନ 2025 ଅନୁଯାୟୀ RBI ବିଳମ୍ବ ଶୁଳ୍କ ଉପରେ ଏକ ବଡ଼ ପରିବର୍ତ୍ତନ ଆଣିଛି । ଏହା ଦ୍ବାରା କ୍ରେଡ଼ିଟ୍ କାର୍ଡ଼ ଧାରକଙ୍କୁ ମଧ୍ୟ ଫାଇଦା ହେବାକୁ ଯାଉଛି ।

3 ଦିନ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଗ୍ରେସ୍ ପିରିୟଡ଼:

ସାଧାରଣତଃ ବ୍ୟାଙ୍କମାନେ ଲେଟ୍ ଫି'(Late Fees) ଆଳରେ କ୍ରେଡ଼ିଟ୍ କାର୍ଡ଼ ଧାରକଙ୍କ ଠାରୁ ବହୁ ଅଧିକ ପରିମାଣର ଟଙ୍କା ଆଦାୟ କରିଆସୁଥିଲେ । ହେଲେ ଏବେ ବ୍ୟାଙ୍କଗୁଡ଼ିକ ଏପରି କରିପାରିବେ ନାହିଁ । ଏହି ଶୁଳ୍କ ଏବେ ସୀମିତ ହେବାକୁ ଯାଉଛି । କେବଳ ଏତିକି ନୁହେଁ, କାର୍ଡ଼ରୁ ପେମେଣ୍ଟ କରିବା ପରେ 3 ଦିନ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଗ୍ରେସ୍ ପିରିୟଡ଼ ମଧ୍ୟ ମିଳିବ । ଏହା ସହିତ ଲେଟ୍ ଫି' ବା ବିଳମ୍ବ ଶୁଳ୍କ, ବକେୟା ରହିଥିବା ଶୁଳ୍କର ପରିମାଣ ଅନୁଯାୟୀ ନିର୍ଦ୍ଧାରିତ କରାଯିବ । ଏପରି କରିବା ଦ୍ବାରା କୌଣସି ପ୍ରକାରର ଅନୁଚିତ୍ ପରିମାଣର ଶୁଳ୍କ ଆଦାୟ କରାଯାଇପାରିବ ନାହିଁ ।

ଲେଟ୍ ଫି'ର ସମୟସୀମା:

ଲାଗୁ ହେବାକୁ ଥିବା ନୂଆ ନିୟମ ଅନୁଯାୟୀ ଗ୍ରାହକଙ୍କ ଉପରେ ବିଳମ୍ବ ଶୁଳ୍କ ବା ଲେଟ୍ ଫି' ଲଗାଇବା ଆଗରୁ ସେମାନଙ୍କୁ ସୂଚନା ଦେବାକୁ ହେବ । ଏହା ସହିତ ଏହି ଶୁଳ୍କରେ ହେବାକୁ ଥିବା କୌଣସି ପ୍ରକାରର ପରିବର୍ତ୍ତନ ପାଇଁ ଏକମାସ ଆଗରୁ ତାଙ୍କୁ ସୂଚନା ଦେବାକୁ ହେବ । ଏହା ସହିତ ଅନଲାଇନ ମାଧ୍ୟମରେ ଟ୍ରାଞ୍ଜାକ୍ସନର ସୁରକ୍ଷା ବୃଦ୍ଧି କରିବା ପାଇଁ 2- ଫ୍ୟାକ୍ଟର ଅଥେଣ୍ଟିକେସନର ବ୍ୟବସ୍ଥା କରିବା ଅନିବାର୍ଯ୍ୟ ଅଟେ ।

କ୍ରେଡ଼ିଟ୍ କାର୍ଡ଼ଧାରକଙ୍କ ସୁରକ୍ଷା ମୂଳ ଲକ୍ଷ୍ୟ:

ନିୟମରେ ଏପରି ପରିବର୍ତ୍ତନ ଆଣିବାର ମୂଳ ଲକ୍ଷ୍ୟ ହେଉଛି କ୍ରେଡ଼ିଟ୍ କାର୍ଡ଼ଧାରକଙ୍କୁ ଅଧିକ ଶୁଳ୍କ ପୈଠ କରିବାକୁ ବଞ୍ଚାଇବା । ଏପରି କରିବା ଦ୍ବାରା ଗ୍ରାହକଙ୍କୁ ଆର୍ଥିକ ଅସୁବିଧାରୁ ରକ୍ଷା କରିବା । ଏପରି ନିୟମର ପ୍ରଣୟନ ହେବା ଦ୍ବାରା ଗ୍ରାହକ ସଠିକ ଦେୟ ଦେଇପାରିବେ ।

ଦେୟ ପୈଠ କରିବାରେ ସରଳତା:

ଏହି ନୁଆ ନିୟମ ଦ୍ବାରା ଭାରତୀୟ କ୍ରେଡ଼ିଟ କାର୍ଡ଼ଧାରକଙ୍କୁ ଆର୍ଥିକ ଚାପରୁ ମୁକ୍ତି ମିଳିବ । ଏପରି ହେବା ଦ୍ବାରା କ୍ରେଡ଼ିଟ୍ ସ୍କୋର ମଧ୍ୟ ସୁରକ୍ଷିତ ରହିବ । ଏପରି ନିୟମ ଆସିବା ଫଳରେ ଅନେକ କ୍ରେଡ଼ିଟ କାର୍ଡ଼ଧାରକଙ୍କୁ ଲାଭ ଦେବ । ସେମାନେ ନିଜର କ୍ରେଡ଼ିଟ କାର୍ଡ଼କୁ ସଠିକ ଭାବରେ ବ୍ୟବହାର କରିପାରିବେ ।

ଲେଟ୍ ଫି' ଦେବାରୁ କିପରି ବଞ୍ଚିବେ ?

  1. ଗ୍ରାହକଙ୍କୁ ନିୟମିତ ନିଜର କ୍ରେଡ଼ିଟ କାର୍ଡ଼ ବିଲ ଯାଞ୍ଚ କରନ୍ତୁ ।
  2. ସମୟ ସୀମା ମଧ୍ୟରେ ସର୍ବନିମ୍ନରାଶି ବା ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ରାଶି ପୈଠ କରନ୍ତୁ ।
  3. ଅଟୋ ପେ' (Auto Pay) ବିକଳ୍ପ ବାଛନ୍ତୁ ।

ଏପରି କରିବା ଦ୍ବାରା ଆପଣ ଲେଟ୍ ଫି'ରୁ ବର୍ତ୍ତିପାରିବେ । ଏବଂ ଆପଣଙ୍କ କ୍ରେଡ଼ିଟ୍ ସ୍କୋର ମଧ୍ୟ ସଠିକ ରହିବ ।

ଏହା ମଧ୍ୟ ପଢନ୍ତୁ...

ଗ୍ରାହକଙ୍କ ପାଇଁ ଖୁସି ଖବର, କମିଲା LPG ଗ୍ୟାସ୍ ଦର

କାଲିଠୁ ବଦଳି ଯିବ ଏସବୁ ନିୟମ, ଜାଣି ନିଅନ୍ତୁ

RBIର କ୍ରେଡ଼ିଟ କାର୍ଡ଼ଧାରକଙ୍କ ପାଇଁ ଏପରି ପଦକ୍ଷେପ ତାଙ୍କ ଆର୍ଥିକ ସୁରକ୍ଷାକୁ ସଠିକ ରଖିବ । ଯାହା ଦ୍ବାରା ସେମାନେ ବିଳମ୍ବ ଶୁଳ୍କ ବା ଲେଟ୍ ଫି'ଦେବାରୁ ବର୍ତ୍ତିପାରିବେ । ଏପରି ହେଲେ ନିଜର ଆର୍ଥିକ ବ୍ୟବସ୍ଥା ଓ ଖର୍ଚ୍ଚକୁ ସଠିକ ଢଙ୍ଗରେ ସମ୍ଭାଳିପାରିବେ ।

TAGGED:

CREDIT CARD LATE FEES
LATE FEES
RBI RULE CREDIT CARD
CREDIT CARD
NEW RBI RULE CREDIT CARD LATE FEES

Quick Links / Policies

ସମ୍ପାଦକଙ୍କ ପସନ୍ଦ

ମନରୁ ଲିଭିନି 1999 ମହାବାତ୍ୟା: 26 ବର୍ଷ ତଳର କଥା, 300 କିମି ବେଗରେ ପବନ, କୁଢ଼କୁଢ଼ ମୃତଦେହ...

ଜ୍ୟୋତିର୍ମୟୀଙ୍କ ମ୍ୟୁଜିକ୍‌ ଥେରାପି, କଷ୍ଟରୁ ଲାଘବ ପାଉଛନ୍ତି କ୍ୟାନସର ରୋଗୀ

ପାଣିକୁ ସାଥୀ କରିଥିବା ଶିଳ୍ପୀ ରଘୁନାଥ,  ଓ୍ୱାଟର କଲର ପେଣ୍ଟିଂରେ ଗ୍ରାମୀଣ ଜୀବନ ଓ ପ୍ରକୃତିକୁ ଦିଅନ୍ତି ଜୀବନ୍ତ ରୂପ

କ୍ୟାନ୍ସର ଯୋଦ୍ଧାଙ୍କ ହୃଦୟ ଜିଣୁଛନ୍ତି ହରପ୍ରିୟା, କେଶଦାନ କରି ସାଜିଛନ୍ତି ହେୟାର୍ କୁଇନ୍

ETV Bharat Logo

Copyright © 2025 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.