ETV Bharat / business

ଲଗାତର ତୃତୀୟ ଥର ପାଇଁ ରେପୋ ରେଟ୍‌ ଅପରିବର୍ତ୍ତିତ, ଅଭିବୃଦ୍ଧି ହାର 6.7%କୁ ବୃଦ୍ଧି ନେଇ RBIର ଆକଳନ

ଭାରତୀୟ ରିଜର୍ଭ ବ୍ୟାଙ୍କ-RBI ରେପୋ ରେଟ୍‌ରେ କୌଣସି ପରିବର୍ତ୍ତନ କରିନାହାନ୍ତି । MPCର ସର୍ବସମ୍ମତି କ୍ରମେ ରେପୋ ରେଟ୍‌ 5.25 ପ୍ରତିଶତରେ ଅପରିବର୍ତ୍ତିତ ରଖାଯାଇଛି ।

RBI
ଭାରତୀୟ ରିଜର୍ଭ ବ୍ୟାଙ୍କ (File/IANS)
author img

By ETV Bharat Odisha Team

Published : August 5, 2026 at 11:26 AM IST

2 Min Read
Choose ETV Bharat

Repo Rate ମୁମ୍ବାଇ: ପୁଣି ଅପରିବର୍ତ୍ତିତ ରହିଲା ରେପୋ ରେଟ୍‌ । କ୍ରମାଗତ ତୃତୀୟ ଥର ପାଇଁ ଭାରତୀୟ ରିଜର୍ଭ ବ୍ୟାଙ୍କ (RBI)ର ମୁଦ୍ରା ନୀତି କମିଟି (MPC) ରେପୋ ରେଟ୍‌କୁ ଅପରିବର୍ତ୍ତିତ ରଖିବାକୁ ନିଷ୍ପତ୍ତି ନେଇଛି । ରିଜର୍ଭ ବ୍ୟାଙ୍କ ରେପୋ ରେଟ୍‌କୁ 5.25 ପ୍ରତିଶତରେ ଅପରିବର୍ତ୍ତିତ ରଖିଛି ଅର୍ଥାତ ଋଣ EMI ପୂର୍ବ ପରି ହିଁ ଅପରିବର୍ତ୍ତିତ ରହିବ ।

ରିଜର୍ଭ ବ୍ୟାଙ୍କ ଗଭର୍ଣ୍ଣର ସଞ୍ଜୟ ମାଲହୋତ୍ରା କହିଛନ୍ତି, "ବିକଶିତ ହେଉଥିବା ମାକ୍ରୋଇକୋନୋମିକ୍ ଏବଂ ଆର୍ଥିକ ବିକାଶ ଏବଂ ଦୃଷ୍ଟିକୋଣର ବିସ୍ତୃତ ମୂଲ୍ୟାଙ୍କନ ପରେ, ଚଳିତ ଆର୍ଥିକ ବର୍ଷର ତୃତୀୟ ଦ୍ବିମାସିକ ମୁଦ୍ରାନୀତି କମିଟି (MPC) ବୈଠକରେ ସର୍ବସମ୍ମତିକ୍ରମେ ରେପୋ ରେଟକୁ 5.25 ପ୍ରତିଶତରେ ଅପରିବର୍ତ୍ତିତ ରଖିବା ପାଇଁ ନିଷ୍ପତ୍ତି ନେଇଛି ।"

ରିଜର୍ଭ ବ୍ୟାଙ୍କର ମୁଦ୍ରା ନୀତି କମିଟି (MPC) , ଦେଶର ଅଭିବୃଦ୍ଧି ହାରକୁ 6.7 ପ୍ରତିଶତକୁ ବୃଦ୍ଧି ନେଇ ଆକଳନ କରିଥିବା ବେଳେ, ଚଳିିତ ଆର୍ଥିକ ବର୍ଷରେ ମୁଦ୍ରାସ୍ଫୀତି ହାରକୁ 5 ପ୍ରତିଶତକୁ ହ୍ରାସ ନେଇ ପୂର୍ବାନୁମାନ କରାଯାଇଛି ।

ସୋମବାର ଦିନ RBIର ତିନି ଦିନିଆ MPC ବୈଠକ ଆରମ୍ଭ ହୋଇଥିଲା । ବଜାର ଏବଂ ବିଶେଷଜ୍ଞମାନେ ଆଶା କରିଥିଲେ ଯେ, କେନ୍ଦ୍ରୀୟ ବ୍ୟାଙ୍କ ବେଞ୍ଚମାର୍କ ରେପୋ ରେଟ୍‌କୁ ଅପରିବର୍ତ୍ତିତ ରଖିବ । ରେପୋ ରେଟ୍‌ରେ ପରିବର୍ତ୍ତନ ଋଣଗ୍ରହୀତାମାନେ ସେମାନଙ୍କର ଋଣ ପାଇଁ EMI ପ୍ରଦାନ କରିବା ଉପରେ ସିଧାସଳଖ ପ୍ରଭାବ ପକାଏ । ରେପୋ ରେଟ୍‌ ଅପରିବର୍ତ୍ତିତ ରହିବା ଫଳରେ ଋଣଗ୍ରହୀତାମାନଙ୍କୁ ଆଶ୍ବସ୍ତି ମିଳିଛି ।

ସେହିପରି ସ୍ଥାୟୀ ଜମା ସୁବିଧା (SDF) ରେଟ୍‌ 5%ରେ ରଖାଯାଇଛି । ମାର୍ଜିନାଲ ଷ୍ଟାଣ୍ଡିଂ ଫାସିଲିଟି (MSF) ରେଟ୍‌ 5.50%ରେ ରଖାଯାଇଛି । ଏହା କ୍ରମାଗତ ଦ୍ୱିତୀୟ ଥର ପାଇଁ କେନ୍ଦ୍ରୀୟ ବ୍ୟାଙ୍କ ସୁଧ ହାରକୁ ଅପରିବର୍ତ୍ତିତ ରଖିଛି । RBI ଗଭର୍ଣ୍ଣର ମଧ୍ୟପ୍ରାଚ୍ୟ ଉତ୍ତେଜନା ଉଲ୍ଲେଖ କରି କହିଛନ୍ତି ଯେ, ପଶ୍ଚିମ ଏସିଆ ଯୋଗୁଁ ବିଶ୍ୱ ସ୍ତରରେ ଅନିଶ୍ଚିତତା ରହିଛି ଏବଂ ଅଶୋଧିତ ତୈଳ ମୂଲ୍ୟରେ ନିରନ୍ତର ଅସ୍ଥିରତା ରହିଛି । ଗଭର୍ଣ୍ଣର ଉଲ୍ଲେଖ କରିଛନ୍ତି ଯେ, ଚଳିତ ଆର୍ଥିକ ବର୍ଷର ଏପ୍ରିଲ-ଜୁନ୍ ତ୍ରୈମାସିକରେ ଭାରତୀୟ ଅର୍ଥନୀତି ଆଶାଠାରୁ ଭଲ ପ୍ରଦର୍ଶନ କରିଛି ।

ରେପୋ ରେଟ୍ କ’ଣ ?

ରେପୋ ରେଟ୍ ହେଉଛି ଏକ ସୁଧ ହାର ଯେଉଁଥିରେ ଭାରତୀୟ ରିଜର୍ଭ ବ୍ୟାଙ୍କ ଅନ୍ୟ ବ୍ୟାଙ୍କ ଗୁଡ଼ିକୁ ସ୍ୱଳ୍ପକାଳୀନ ଋଣ ପ୍ରଦାନ କରେ । ତେଣୁ, ଯେତେବେଳେ ରେପୋ ରେଟ୍‌ ବୃଦ୍ଧି ପାଏ, ବ୍ୟାଙ୍କ ଗୁଡ଼ିକୁ ଅଧିକ ହାରରେ ଋଣ ନେବାକୁ ପଡ଼ିଥାଏ । ଫଳସ୍ୱରୂପ, ଗ୍ରାହକମାନଙ୍କ ପାଇଁ ଋଣ ମହଙ୍ଗା ହୋଇଯାଏ । ଯେତେବେଳେ ରେପୋ ରେଟ୍‌ ହ୍ରାସ ପାଏ, ବ୍ୟାଙ୍କଗୁଡ଼ିକର ସୁଧ ହାର ମଧ୍ୟ ହ୍ରାସ ପାଏ, ଏବଂ ଗ୍ରାହକମାନେ କମ୍ ସୁଧ ହାରରେ ଋଣ ପାଆନ୍ତି ।

ଋଣ, EMI, FD ଉପରେ କ’ଣ ପ୍ରଭାବ ପଡ଼ିବ ?

ଅଗଷ୍ଟ ବୈଠକରେ RBI ରେପୋ ରେଟ୍‌କୁ ଅପରିବର୍ତ୍ତିତ ରଖିଥିବାରୁ, ଋଣଗ୍ରହୀତାଙ୍କ ପାଇଁ ଋଣ କିସ୍ତି (EMI) ପୂର୍ବ ପରି ରହିବାର ସମ୍ଭାବନା ରହିଛି । କାରଣ ଏବେ ବ୍ୟାଙ୍କଗୁଡ଼ିକୁ RBIରୁ ଋଣ ନେବା ସମୟରେ ସମାନ ସୁଧ ଦେବାକୁ ପଡିବ । ଏହି କାରଣରୁ, ଋଣଗ୍ରହୀତାଙ୍କ ପାଇଁ ଋଣ ହାର ମଧ୍ୟ ସମାନ ରହିବାର ସମ୍ଭାବନା ରହିଛି । ଏହା ସହିତ, ନିବେଶ ବିକଳ୍ପ ଭାବରେ ବାଛିଥିବା ସ୍ଥାୟୀ ଜମା (FD) ମଧ୍ୟ ସମାନ ରହିବାର ସମ୍ଭାବନା ରହିଛି ।

ରେପୋ ରେଟ୍‌ ସଂପର୍କରେ କେମିତି ହୁଏ ନିଷ୍ପତ୍ତି ?

ଦେଶରେ ରେପୋ ହାର ସମ୍ପର୍କରେ ନିଷ୍ପତ୍ତି MPC ଅର୍ଥାତ୍ ମୁଦ୍ରା ନୀତି କମିଟି ଦ୍ୱାରା ନିଆଯାଇଥାଏ । ଏଥିରେ ମୋଟ 6 ଜଣ ସଦସ୍ୟ ଅଛନ୍ତି । ଏଥିମଧ୍ୟରୁ 3 ଜଣ ସଦସ୍ୟ RBIର, ବାକି 3 ଜଣ ସଦସ୍ୟ କେନ୍ଦ୍ର ସରକାରଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ନିଯୁକ୍ତ ହୁଅନ୍ତି । ଏହି ବୈଠକର ଅଧ୍ୟକ୍ଷ ଭାରତୀୟ ରିଜର୍ଭ ବ୍ୟାଙ୍କର ଗଭର୍ଣ୍ଣର ।

ଏହା ମଧ୍ୟ ପଢ଼ନ୍ତୁ...

RBI Repo Rate ଆରବିଆଇ ମୁଦ୍ରା ନୀତି କମିଟି ନିଷ୍ପତ୍ତି ପରେ 5.25%ରେ ଅପରିବର୍ତ୍ତିତ ରହିଲା ରେପୋ ରେଟ୍

5.25%ରେ ଅପରିବର୍ତ୍ତିତ ରେପୋ ରେଟ୍‌, 'ବିଶ୍ୱ ଅର୍ଥନୀତି ଅଭୂତପୂର୍ବ ଚ୍ୟାଲେଞ୍ଜର ସମ୍ମୁଖୀନ ହେଉଛି': RBI ଗଭର୍ଣ୍ଣର

TAGGED:

RBI MONETARY POLICY COMMITTEE
RBI MPC MEETING
RBI GOVERNOR SANJAY MALHOTRA
ରେପୋ ରେଟ
REPO RATE UNCHANGED

Quick Links / Policies

ସମ୍ପାଦକଙ୍କ ପସନ୍ଦ

ETV Bharat Logo

Copyright © 2026 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.