5.25%ରେ ଅପରିବର୍ତ୍ତିତ ରେପୋ ରେଟ୍, 'ବିଶ୍ୱ ଅର୍ଥନୀତି ଅଭୂତପୂର୍ବ ଚ୍ୟାଲେଞ୍ଜର ସମ୍ମୁଖୀନ ହେଉଛି': RBI ଗଭର୍ଣ୍ଣର
ଭାରତୀୟ ରିଜର୍ଭ ବ୍ୟାଙ୍କର ମୁଦ୍ରା ନୀତି କମିଟି ସର୍ବସମ୍ମତିକ୍ରମେ ରେପୋ ରେଟ୍କୁ 5.25 ପ୍ରତିଶତରେ ଅପରିବର୍ତ୍ତିତ ରଖିବାକୁ ନିଷ୍ପତ୍ତି ନେଇଛି ।
Published : April 8, 2026 at 11:12 AM IST
ମୁମ୍ବାଇ: ଭାରତୀୟ ରିଜର୍ଭ ବ୍ୟାଙ୍କ (RBI) ଗଭର୍ଣ୍ଣର ସଞ୍ଜୟ ମାଲହୋତ୍ରା ଚଳିତ ଆର୍ଥିକ ବର୍ଷର (2026-27) ପ୍ରଥମ ଦ୍ୱିମାସିକ ମୁଦ୍ରା ନୀତି ସମୀକ୍ଷା ଉପସ୍ଥାପନ କରିଛନ୍ତି । ବଢ଼ୁଥିବା ବିଶ୍ୱ ଅନିଶ୍ଚିତତା ଏବଂ ଭୂରାଜନୈତିକ ଉତ୍ତେଜନା, ବିଶେଷକରି ପଶ୍ଚିମ ଏସିଆରେ ଚାଲିଥିବା ସଂଘର୍ଷକୁ ଦୃଷ୍ଟିରେ ରଖି, ମନିଟାରୀ ପଲିସି କମିଟି (MPC) ସର୍ବସମ୍ମତିକ୍ରମେ ପଲିସି ରେପୋ ରେଟ୍ (Policy Repo Rate)କୁ 5.25 ପ୍ରତିଶତରେ ଅପରିବର୍ତ୍ତିତ ରଖିବାକୁ ନିଷ୍ପତ୍ତି ନେଇଛି ।
RBI ଗଭର୍ଣ୍ଣର ସଞ୍ଜୟ ମାଲହୋତ୍ରା କହିଛନ୍ତି, "ମୁଦ୍ରା ନୀତି କମିଟି (MPC) ଏକ ନିରପେକ୍ଷ ମନୋଭାବ ସହିତ ସ୍ୱଳ୍ପକାଳୀନ ଋଣ ହାର ବା ରେପୋ ରେଟ୍କୁ 5.25 ପ୍ରତିଶତରେ ବଜାୟ ରଖିବାକୁ ସର୍ବସମ୍ମତିକ୍ରମେ ନିଷ୍ପତ୍ତି ନେଇଛି ।"
#WATCH | RBI Governor Sanjay Malhotra says, " the monetary policy committee met on 6th, 7th and briefly today in the morning to deliberate and decide on the policy repo rate. after a detailed assessment of the evolving macroeconomic and financial developments and the outlook, the… https://t.co/2RCdmS3YEO pic.twitter.com/vrFlBCnX85— ANI (@ANI) April 8, 2026
ସାଧାରଣ ଲୋକଙ୍କ ଉପରେ ପ୍ରଭାବ:
ରେପୋ ରେଟ୍ରେ କୌଣସି ପରିବର୍ତ୍ତନ ନହେବା ଅର୍ଥ ହେଉଛି ବର୍ତ୍ତମାନ ପାଇଁ ଗୃହ ଋଣ, କାର ଋଣ କିମ୍ବା ବ୍ୟକ୍ତିଗତ ଋଣ ପାଇଁ EMIରେ କୌଣସି ବୃଦ୍ଧି ହେବ ନାହିଁ । ତଥାପି, ରେପୋ ରେଟ୍ ହ୍ରାସ ପାଇଁ ଆଶା କରୁଥିବା ଋଣଗ୍ରହୀତାମାନଙ୍କୁ ଆହୁରି ଅପେକ୍ଷା କରିବାକୁ ପଡିବ । ସ୍ଥାୟୀ ଜମା (FD) ସୁଧ ହାର ମଧ୍ୟ ବର୍ତ୍ତମାନର ସ୍ତରରେ ସ୍ଥିର ରହିବାର ସମ୍ଭାବନା ରହିଛି ।
MPC ନିଷ୍ପତ୍ତି ଏବଂ ପ୍ରମୁଖ ହାର
ବିକଶିତ ହେଉଥିବା ସାମଗ୍ରିକ ଅର୍ଥନୈତିକ ଏବଂ ଆର୍ଥିକ ପରିସ୍ଥିତିର ମୂଲ୍ୟାଙ୍କନ ପାଇଁ ମୁଦ୍ରା ନୀତି କମିଟି ବୈଠକ ଏପ୍ରିଲ 6, 7 ଏବଂ 8 ତାରିଖରେ ଅନୁଷ୍ଠିତ ହୋଇଥିଲା । ଏହି ଗଭୀର ସମୀକ୍ଷା ବୈଠକ ପରେ, RBI ଗଭର୍ଣ୍ଣର ଘୋଷଣା କରିଥିଲେ ଯେ, MPC କେବଳ ରେପୋ ରେଟ୍କୁ ଅପରିବର୍ତ୍ତିତ ରଖିବା ପାଇଁ ନୁହେଁ ବରଂ 'ନିରପେକ୍ଷ' ସ୍ଥିତିରେ ଏହାର ସ୍ଥିତି ବଜାୟ ରଖିବାକୁ ନିଷ୍ପତ୍ତି ନେଇଛି । ଏହି ନିଷ୍ପତ୍ତିର ପରିଣାମ ସ୍ୱରୂପ:
- ରେପୋ ରେଟ୍ (Repo Rate): 5.25%
- ଷ୍ଟାଣ୍ଡିଂ ଡିପୋଜିଟ ଫାସିଲିଟି (Standing Deposit Facility)ରେଟ୍: 5.00%
- ମାର୍ଜିନାଲ ଷ୍ଟାଣ୍ଡିଂ ଫାସିଲିଟି (Marginal Standing Facility) ରେଟ୍: 5.50%
- ବ୍ୟାଙ୍କ ରେଟ୍ (Bank Rate): 5.50%
ବିଶ୍ୱ ସଙ୍କଟ ଏବଂ ଭାରତୀୟ ଅର୍ଥନୀତି:
RBI ଗଭର୍ଣ୍ଣର ସଞ୍ଜୟ ମାଲହୋତ୍ରା ତାଙ୍କ ଅଭିଭାଷଣରେ ସ୍ୱୀକାର କରିଛନ୍ତି ଯେ, ବିଶ୍ୱ ଅର୍ଥନୀତି ବର୍ତ୍ତମାନ ଏକ କଷ୍ଟକର ସମୟ ଦେଇ ଗତି କରୁଛି । ପଶ୍ଚିମ ଏସିଆ (ଇସ୍ରାଏଲ-ଇରାନ-ଆମେରିକା)ରେ ବୃଦ୍ଧି ପାଉଥିବା ଉତ୍ତେଜନା ବିଶ୍ୱ ଯୋଗାଣ ଶୃଙ୍ଖଳକୁ ଗୁରୁତର ଭାବରେ ପ୍ରଭାବିତ କରିଛି, ଯାହା ଫଳରେ ଅଶୋଧିତ ତୈଳ ଏବଂ ଶକ୍ତି ମୂଲ୍ୟରେ ତୀବ୍ର ବୃଦ୍ଧି ଘଟିଛି । ସେ କହିଛନ୍ତି, "ମାର୍ଚ୍ଚ ପରଠାରୁ ସଂଘର୍ଷ ବୃଦ୍ଧି ପାଇବା ଫଳରେ ପରିସ୍ଥିତି ଆହୁରି ଖରାପ ହୋଇଛି, ଯାହା ଫଳରେ ବିଶ୍ୱ ଆର୍ଥିକ ବଜାରରେ ଅସ୍ଥିରତା ବୃଦ୍ଧି ପାଇଛି ।"
ତଥାପି, RBI ଗଭର୍ଣ୍ଣର ଗୁରୁତ୍ୱାରୋପ କରିଛନ୍ତି ଯେ, ଭାରତର ଅର୍ଥନୈତିକ ମୌଳିକ ସ୍ଥିତି ଅତ୍ୟନ୍ତ ମଜବୁତ ରହିଛି । ଅନ୍ୟାନ୍ୟ ପ୍ରମୁଖ ଅର୍ଥନୀତି ତୁଳନାରେ, ଭାରତ ଭଲ ସ୍ଥିତିରେ ଅଛି । ନିବେଶକୁ ସୁରକ୍ଷିତ କରିବାକୁ ନିରାପଦ ସ୍ଥାନ ଭାବରେ ଆମେରିକୀୟ ଡଲାରର ସୁଦୃଢ଼ତା ଅନ୍ୟ ମୁଦ୍ରା ଉପରେ ଚାପ ସୃଷ୍ଟି କରିଛି, କିନ୍ତୁ ଭାରତର ବୈଦେଶିକ ମୁଦ୍ରା ଭଣ୍ଡାର ଏବଂ ଆର୍ଥିକ ଶୃଙ୍ଖଳା ସମର୍ଥନ ଯୋଗାଇ ଦେଉଛି ।
GDP ଏବଂ ମୁଦ୍ରାସ୍ଫୀତି ଆକଳନ
RBI, 2026-27 ଆର୍ଥିକ ବର୍ଷ ପାଇଁ GDP ଅଭିବୃଦ୍ଧି 7% ରହିବ ବୋଲି ଆକଳନ କରିଛି । ତଥାପି, ବ୍ୟାଙ୍କ ମୁଦ୍ରାସ୍ଫୀତି ପ୍ରତି ସତର୍କ ରହିଛି, ଏହାକୁ 4.5% ହେବ ବୋଲି ଆକଳନ କରିଛି । ଗଭର୍ଣ୍ଣର ସ୍ପଷ୍ଟ କରିଛନ୍ତି ଯେ, ମୁଖ୍ୟ ପ୍ରାଥମିକତା ହେଉଛି, ସ୍ଥାୟୀ ଭିତ୍ତିରେ ମୁଦ୍ରାସ୍ଫୀତିକୁ 4% ଲକ୍ଷ୍ୟ ଆଡ଼କୁ ବଜାୟ ରଖିବା ।