ନୂଆବର୍ଷରେ ଋଣ ନେବା ହେବ କି ଶସ୍ତା ? ରେପୋ ରେଟ୍ କମାଇପାରେ RBI
ୟୁନିୟନ ବ୍ୟାଙ୍କ ଅଫ୍ ଇଣ୍ଡିଆର ଏକ ସଦ୍ୟତମ ରିପୋର୍ଟ ଅନୁଯାୟୀ 25 ପଏଣ୍ଟ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ବେସିସ୍ ପଏଣ୍ଟରେ ହ୍ରାସ କରାଯିବାର ସମ୍ଭାବନା ରହିଛି । ରେପୋ ରେଟର ସ୍ତର 5 ପ୍ରତିଶତ ହୋଇଯିବ ।
Published : December 23, 2025 at 9:00 PM IST
ନୂଆଦିଲ୍ଲୀ: ନୂଆବର୍ଷରେ ଗ୍ରାହକଙ୍କ ପାଇଁ ଖୁସି ଖବର ଆଣିବାକୁ ଯାଉଛି ରିଜର୍ଭ ବ୍ୟାଙ୍କ । ପୁଣି କମିପାରେ ରେପୋ ରେଟ(Rapo Rate) । ଆଗାମୀ ବର୍ଷ ଫେବୃଆରୀ 2026ରେ ହେବାକୁ ଥିବା Monetary Policyର ବୈଠକ ପାଇଁ ବହୁ ଆଶା ରହିଛି । ୟୁନିୟନ ବ୍ୟାଙ୍କ ଅଫ୍ ଇଣ୍ଡିଆର ଏକ ସଦ୍ୟତମ ରିପୋର୍ଟ ଅନୁଯାୟୀ 25 ପଏଣ୍ଟ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ବେସିସ୍ ପଏଣ୍ଟରେ ହ୍ରାସ କରାଯିବାର ସମ୍ଭାବନା ରହିଛି । ଯଦି ଏପରି ହୁଏ ତେବେ ରେପୋ ରେଟର ସ୍ତର 5 ପ୍ରତିଶତ ହୋଇଯିବ । ଏହା ଆଗରୁ ଡିସେମ୍ବରରେ ଅନୁଷ୍ଠିତ ହୋଇଥିବା Monetary Policyର ବୈଠକରେ 25 ବେସିସ୍ ପଏଣ୍ଟ ହ୍ରାସ କରାଯାଇଥିଲା ଏବଂ ଏହା ବର୍ତ୍ତମାନ 5.25 ପ୍ରତିଶତ ରହିଛି ।
ୟୁନିୟନ ବ୍ୟାଙ୍କ ଅପ୍ ଇଣ୍ଡିଆ ବା UBIର ଏକ ରିପୋର୍ଟ ଅନୁଯାୟୀ ବର୍ତ୍ତମାନର ପରିସ୍ଥିତିକୁ ନେଇ ମୁଦ୍ରାନୀତିକୁ ଆହୁରି କୋହଳ କରାଯିବାର ସମ୍ଭାବନା ରହିଛି । ବ୍ୟାଙ୍କର ଆକଳନ ଅନୁଯାୟୀ RBI ଫେବୃଆରୀ କିମ୍ବା ଏପ୍ରିଲ ମାସରେ ଅନ୍ତିମ 25 ବେସିସ୍ ପଏଣ୍ଟ କାଟିପାରେ । ଏପରି କରିବାର ପ୍ରମୁଖ କାରଣ ହେଉଛି, ବଜାରରେ ମହଙ୍ଗା ନିୟନ୍ତ୍ରଣାଧୀନ ରହିଛି ଏବଂ ଡିମାଣ୍ଡ ମଧ୍ୟ ସୀମିତ ପରିମାଣରେ ରହିଛି । ଏପରି କରି RBI ଅର୍ଥନୀତିରେ ଅଭିବୃଦ୍ଧିକୁ ସମର୍ଥନ ଦେବା ସହିତ ନୀତିରେ ସହଜତା ରଖିପାଇଁ ଚେଷ୍ଟିତ ।
ସୁନାର ପ୍ରଭାବ ହ୍ରାସ ପାଇଁ ମହଙ୍ଗା:
ରିପୋର୍ଟରେ ଏହା ମଧ୍ୟ କୁହାଯାଇଛି ଯେ, ଯଦି ସୁନାର ଦାମ ହିସାବରେ ବଜାରରେ ଦରଦାମ୍ ଉପରେ ପ୍ରଭାବକୁ ଅଲଗା କରି ଦିଆଯାଏ, ତେବେ ବାସ୍ତବିକ ମହଙ୍ଗା ବଜାର ଉପରେ ଦୁର୍ବଳ ରହିଛି । ଏଥିରୁ ଏହା ସ୍ପଷ୍ଟ ଯେ ଆଗାମୀ ଦିନରେ ଋଣ ଉପରେ ସୁଧହ୍ରାସ ହେବାର ସମ୍ଭାବନା ଏବେ ମଧ୍ୟ ରହିଛି । ମାତ୍ର ବ୍ୟାଙ୍କ ସଠିକ ସମୟରେ ନିଷ୍ପତ୍ତିକୁ ନେଇ ଅନିଶ୍ଚିତତା ରହିଛି ।
CPI-GDPର ମୂଳ ବର୍ଷରେ ପରିବର୍ତ୍ତନର ଅପେକ୍ଷା:
ଫେବୃଆରୀ ମାସ 2026 ମସିହାରେ ଉପଭୋକ୍ତା ମୂଲ୍ୟ ସୂଚକାଙ୍କ (CPI) ଓ GDPର ମୂଳ ବର୍ଷରେ ପରିବର୍ତ୍ତନ କରିବାକୁ ନେଇ ପ୍ରସ୍ତାବ ରହିଛି । RBIର ମୁଦ୍ରା ନୀତି ସମିତି ଏପରି କୌଣସି ବଡ଼ ପରିବର୍ତ୍ତନ କରିବା ଆଗରୁ ବହୁ ବିଶ୍ଲେଷଣ କରିବ । RBIର ନୀତି ନିର୍ଣ୍ଣୟ କେବଳ ଅଭିବୃଦ୍ଧି ଓ ବଜାରର ଦରଦାମ ଉପରେ ସନ୍ତୁଳନ ରଖିବା ଉପରେ ଧ୍ୟାନ ଦେଇ ନିର୍ଦ୍ଧାରଣ କରାଯାଏ ବୋଲି RBIର ଗଭର୍ଣ୍ଣର ସଞ୍ଜୟ ମଲହୋତ୍ରା ପୂର୍ବରୁ ହିଁ ସ୍ପଷ୍ଟ କରିଛନ୍ତି ।
ଲୋନ ଗ୍ରହିତାଙ୍କ ପାଇଁ ଖୁସି ଖବର:
RBIର ଆଗାମୀ Monetary Policyର ବୈଠକ ଫେବୃଆରୀ 4ରୁ 6 ତାରିଖ ମଧ୍ୟରେ ହେବାକୁ ଯାଉଛି । ଏହି ବୈଠକର ଫଳାଫଳ ସିଧାସଳଖ ଘର ଋଣ, ଅଟୋ ଲୋନ ଓ କର୍ପୋରେଟ ଋଣ ଉପରେ ପଡ଼ିବ । ଯଦି ରେପୋ ରେଟରେ ହ୍ରାସ ହୁଏ, ତେବେ ସାଧାରଣ ଉପଭୋକ୍ତାଙ୍କ ଉପରେ ଏହାର ସୁପ୍ରଭାବ ଦେଖିବାକୁ ମିଳିବ । ଋଣଗ୍ରହିତାଙ୍କ ପାଇଁ ସୁଧ ପୈଠ କରିବା ମଧ୍ୟ ଶସ୍ତା ହେବ ।