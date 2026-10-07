25 ବେସିସ୍ ପଏଣ୍ଟ ରେପୋ ରେଟ୍ ବୃଦ୍ଧି କଲା RBI: ମହଙ୍ଗା ହେବ ଗୃହ ଓ କାର ଋଣ, ବୃଦ୍ଧି ହେବ EMI
ଚାରି ବର୍ଷ ମଧ୍ୟରେ ପ୍ରଥମ ଥର ପାଇଁ RBI ରେପୋ ହାର ବୃଦ୍ଧି କରିଛି ଫଳରେ ଗୃହ ଋଣ ଠାରୁ ଆରମ୍ଭ କରି କାର ଋଣ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ସବୁକିଛି ମହଙ୍ଗା ହେବ ।
Published : October 7, 2026 at 11:05 AM IST
ନୂଆଦିଲ୍ଲୀ: ଭାରତୀୟ ରିଜର୍ଭ ବ୍ୟାଙ୍କ (RBI)ର ତିନି ଦିନିଆ MPC ବୈଠକର ଫଳାଫଳ ଘୋଷଣା କରାଯାଇଛି । ଗଭର୍ଣ୍ଣର ସଞ୍ଜୟ ମାଲହୋତ୍ରା ଏହି ବୈଠକରେ ନିଆଯାଇଥିବା ନିଷ୍ପତ୍ତି ଘୋଷଣା କରିଛନ୍ତି, ଯାହା ଋଣଗ୍ରହୀତାଙ୍କ ପାଇଁ ଏକ ବଡ଼ ଝଟକା ଦେଇଛି । RBI ରେପୋ ରେଟ୍କୁ 25 ବେସିସ୍ ପଏଣ୍ଟ ବୃଦ୍ଧି କରି 5.50% କରିଛି । ପୂର୍ବରୁ, ଏହା ପ୍ରାୟ ଚାରି ବର୍ଷ ଧରି 5.25% ରେ ସ୍ଥିର ଥିଲା । କେନ୍ଦ୍ରୀୟ ବ୍ୟାଙ୍କର ଏହି ନିଷ୍ପତ୍ତି ଗୃହ ଏବଂ କାର ଋଣଗ୍ରହୀତାଙ୍କ ଉପରେ EMI ବୋଝ ବୃଦ୍ଧି କରିପାରେ ।
ଏହା 2026 ମସିହାରେ ରିଜର୍ଭ ବ୍ୟାଙ୍କର ଚତୁର୍ଥ MPC ବୈଠକ ଥିଲା । ପୂର୍ବରୁ ଏପ୍ରିଲ, ଜୁନ୍ ଏବଂ ଅଗଷ୍ଟରେ ଅନୁଷ୍ଠିତ ପୂର୍ବ ବୈଠକରେ ରେପୋ ରେଟ୍ 5.25%ରେ ଅପରିବର୍ତ୍ତିତ ରଖାଯାଇଥିଲା । ବିଶେଷଜ୍ଞମାନେ ପୂର୍ବରୁ ବୃଦ୍ଧି ପାଉଥିବା ଅଶୋଧିତ ତୈଳ ଦର ଏବଂ ମୁଦ୍ରାସ୍ଫୀତିକୁ ଉଲ୍ଲେଖ କରି ରେପୋ ରେଟ୍ରେ 25 bps ବୃଦ୍ଧି ଆଶା କରୁଥିବା ବେଳେ ଏବେ, କେନ୍ଦ୍ରୀୟ ବ୍ୟାଙ୍କ RBI ରେପୋ ରେଟ୍ 5.50 %କୁ ବୃଦ୍ଧି କରିଛି ।