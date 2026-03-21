ରାସନ କାର୍ଡଧାରୀଙ୍କ ପାଇଁ ଖୁସି ଖବର, ଏକାଥରକେ ମିଳିବ 3 ମାସର ରାସନ
କେନ୍ଦ୍ର ସରକାର ଲକ୍ଷ ଲକ୍ଷ ରାସନ କାର୍ଡଧାରୀଙ୍କ ପାଇଁ ଏକ ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ଘୋଷଣା କରିଛନ୍ତି । ଏପ୍ରିଲରେ ଏକାଥରକେ 3 ମାସର ରାସନ ଦିଆଯିବ ।
Published : March 21, 2026 at 6:09 PM IST
ନୂଆଦିଲ୍ଲୀ: ଦେଶର ଲକ୍ଷ ଲକ୍ଷ ରାସନ କାର୍ଡଧାରୀଙ୍କ ପାଇଁ ବଡ଼ ଖବର । କେନ୍ଦ୍ର ସରକାର ଏକ ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ଘୋଷଣା କରିଛନ୍ତି । ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ଗରିବ କଲ୍ୟାଣ ଅନ୍ନ ଯୋଜନା (PMGKAY)ର ହିତାଧିକାରୀମାନେ ଏପ୍ରିଲ 2026ରେ ଏକାଥରକେ 3 ମାସର ରାସନ ପାଇବେ । ଏହି ନିଷ୍ପତ୍ତି ଗରିବ ଏବଂ ମଧ୍ୟବିତ୍ତ ପରିବାର ପାଇଁ ଯଥେଷ୍ଟ ଆଶ୍ୱସ୍ତି ଆଣିବ ।
ସରକାରଙ୍କ ଯୋଜନା କ’ଣ?
ସରକାରୀ ନିର୍ଦ୍ଦେଶ ଅନୁଯାୟୀ, ଏପ୍ରିଲ ମାସରେ ଯୋଗ୍ୟ ହିତାଧିକାରୀମାନଙ୍କୁ ଏପ୍ରିଲ, ମେ' ଏବଂ ଜୁନ୍ ମାସର ରାସନ୍ ଏକକାଳୀନ ବଣ୍ଟନ କରାଯିବ । ବର୍ତ୍ତମାନର ନିୟମ ଅନୁଯାୟୀ, ପ୍ରତି ବ୍ୟକ୍ତି ପିଛା ମାସକୁ 5 କିଲୋଗ୍ରାମ ଚାଉଳ ଯୋଗାଇ ଦିଆଯାଏ । ଏହି ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର ବଣ୍ଟନ ଅଧୀନରେ, ଜଣେ ହିତାଧିକାରୀ କେବଳ ଏପ୍ରିଲ ମାସରେ ମୋଟ 15 କିଲୋଗ୍ରାମ ଶସ୍ୟ (5 କିଲୋଗ୍ରାମ x 3 ମାସ) ପାଇବେ । ଉଦାହରଣ ସ୍ୱରୂପ, ଯଦି ଗୋଟିଏ ପରିବାରର ରାସନ୍ କାର୍ଡରେ 5 ଜଣ ସଦସ୍ୟ ପଞ୍ଜୀକୃତ ଥାଆନ୍ତି, ତେବେ ସେହି ପରିବାର ଏପ୍ରିଲ ମାସରେ 75 କିଲୋଗ୍ରାମ ରାସନ୍ ପାଇବେ ।
କାହିଁକି ଏହି ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ନିଷ୍ପତ୍ତି ନିଆଯାଇଛି?
ସରକାରଙ୍କ ଏହି ପଦକ୍ଷେପ ପଛରେ ତିନୋଟି ମୁଖ୍ୟ କାରଣ ରହିଛି:
ପ୍ରବଳ ଗରମରୁ ମୁକ୍ତି: ଏପ୍ରିଲରୁ ଜୁନ୍ ମାସ ମଧ୍ୟରେ ଦେଶର ଅନେକ ସ୍ଥାନରେ ଗ୍ରୀଷ୍ମ ଲହରୀ ଏବଂ ପ୍ରଚଣ୍ଡ ଗରମ ଅନୁଭୂତ ହୁଏ । ଖରା ଗରମରେ ବୟସ୍କ ଏବଂ ମହିଳାମାନଙ୍କୁ ଲମ୍ବା ଧାଡ଼ିରେ ଠିଆ ହେବାରୁ ରୋକିବା ପାଇଁ ଏହି ଆଗୁଆ ବଣ୍ଟନ କରାଯାଉଛି ।
ଗୋଦାମ ପରିଚାଳନା: ଭାରତୀୟ ଖାଦ୍ୟ ନିଗମ (FCI) ପାଖରେ ବର୍ତ୍ତମାନ ବିପୁଳ ପରିମାଣର ଶସ୍ୟ ମହଜୁଦ ଅଛି । ନୂତନ ରବି ଫସଲର କ୍ରୟ ଆରମ୍ଭ ହେବାକୁ ଯାଉଛି, ଯାହା ଫଳରେ ଗୋଦାମଗୁଡ଼ିକରେ ଖାଲି ସ୍ଥାନ ସୃଷ୍ଟି କରିବା ଜରୁରୀ ହୋଇପଡ଼ିଛି ।
ଲଜିଷ୍ଟିକ୍ସ ଏବଂ ସ୍ୱଚ୍ଛତା: ସମନ୍ୱିତ ବଣ୍ଟନ ପରିବହନ ଖର୍ଚ୍ଚ ହ୍ରାସ କରିବ ଏବଂ ବଣ୍ଟନ ବ୍ୟବସ୍ଥାର ତଦାରଖ କରିବା ସହଜ କରିବ ।
ଇ-କେୱାଇସି ବାଧ୍ୟତାମୂଳକ:
କେବଳ ଇ-କେୱାଇସି ପୂରଣ କରିଥିବା କାର୍ଡଧାରୀମାନେ ଏହି ସୁବିଧା ପାଇଁ ଯୋଗ୍ୟ ହେବେ । ସରକାର ସ୍ପଷ୍ଟ କରିଛନ୍ତି ଯେ, ଯେଉଁ ହିତାଧିକାରୀମାନଙ୍କର ଆଧାର କାର୍ଡ ସେମାନଙ୍କର ରାସନ କାର୍ଡ ସହିତ ଲିଙ୍କ୍ ହୋଇନାହିଁ କିମ୍ବା ଯେଉଁମାନେ ବାୟୋମେଟ୍ରିକ୍ ଯାଞ୍ଚ କରିନାହାଁନ୍ତି ସେମାନଙ୍କୁ ଏହି ଯୋଜନାରୁ ବାଦ ଦିଆଯାଇପାରେ । ତାଲିକାରୁ ଅଯୋଗ୍ୟ ବ୍ୟକ୍ତିଙ୍କୁ ବାଦ ଦେବା ପାଇଁ ବିଭାଗ କଠୋର କାର୍ଯ୍ୟାନୁଷ୍ଠାନ ଗ୍ରହଣ କରୁଛି ।
ରାସନ୍ ସଂଗ୍ରହ କରିବା ସମୟରେ, କାର୍ଡଧାରୀମାନେ ନିଶ୍ଚିତ କରିବା ଉଚିତ ଯେ, ସେମାନେ ଓଜନ ମେସିନରେ ମାପ କରାଯାଇଥିବା ସଠିକ୍ ପରିମାଣର ଶସ୍ୟ ପାଉଛନ୍ତି । ଏହା ସହିତ, ଡିଲରଙ୍କଠାରୁ ଏକ ରସିଦ ନେବାକୁ ମନେରଖନ୍ତୁ । ଯଦି ଜଣେ ରାସନ୍ ଡିଲର ରାସନ୍ ବଣ୍ଟନ କରିବାକୁ ମନା କରନ୍ତି କିମ୍ବା କମ୍ ଶସ୍ୟ ପ୍ରଦାନ କରନ୍ତି, ତେବେ ହିତାଧିକାରୀମାନେ ଟୋଲ୍-ଫ୍ରି ହେଲ୍ପଲାଇନ୍ ନମ୍ବରରେ ଅଭିଯୋଗ କରିପାରିବେ ।