HiBiz TV କଫି ଟେବୁଲ୍ ବୁକ୍ ଉନ୍ମୋଚନ; 60 ପ୍ରମୁଖ ଉଦ୍ୟୋଗ ମଧ୍ୟରେ ରାମୋଜୀ ଗ୍ରୁପ, ସମ୍ମାନିତ ହେଲେ ଶୈଳଜା କିରଣ ଏବଂ ସିଏଚ ବିଜୟେଶ୍ୱରୀ
ହାଇବିଜ୍ ଟିଭି ଏମ୍ଡି ରାଜଗୋପାଳ କହିଛନ୍ତି ସମାଜ ଆଗକୁ ଉଦ୍ୟୋଗୀମାନଙ୍କ ସଫଳତା ଓ ସକାରାତ୍ମକ ଚିନ୍ତାଧାରା ଆଣିବା ଆମର ଲକ୍ଷ୍ୟ ।
Published : September 13, 2026 at 6:13 PM IST
ହାଇଦ୍ରାବାଦ: ବ୍ୟବସାୟ ଜଗତରେ ସଫଳତା ହାସଲ କରିଥିବା ୬୦ ଜଣ ପ୍ରମୁଖ ଉଦ୍ୟୋଗୀଙ୍କ ସଫଳତା କାହାଣୀକୁ ନେଇ ଆଜି (ରବିବାର) ହାଇବିଜ୍ ଟିଭି (HiBiz TV) ପକ୍ଷରୁ ପ୍ରକାଶ ପାଇଛି ‘କଫି ଟେବୁଲ୍ ବୁକ୍’ । ଏଥିରେ ବିଭିନ୍ନ କ୍ଷେତ୍ରରେ ଅନେକ ଘାତ ପ୍ରତିଘାତର ସାମ୍ନା କରି ଏକ ସଫଳ ଉଦ୍ୟୋଗ ଗଢ଼ି ତୋଳିଥିବା ୬୦ ଜଣ ପ୍ରମୁଖ ବ୍ୟବସାୟୀକଙ୍କ ସଫଳତାର କାହାଣୀ ରହିଛି ।
ହାଇଦ୍ରାବାଦର ନାନକରାମଗୁଡ଼ାରେ ଆୟୋଜିତ ଏକ ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମରେ ଆନ୍ଧ୍ରପ୍ରଦେଶର ଶିଳ୍ପ ଓ ବାଣିଜ୍ୟ ମନ୍ତ୍ରୀ ଟି.ଜି ଭାରତ ଏହି 'କଫି ଟେବୁଲ୍ ବୁକ୍'ର ଉନ୍ମୋଚନ କରିଥିଲେ । ଏହି ଅବସରରେ ପୁସ୍ତକରେ ସ୍ଥାନ ପାଇଥିବା ୬୦ ଜଣ ବ୍ୟବସାୟୀଙ୍କୁ ମଧ୍ୟ ସମ୍ମାନିତ କରାଯାଇଥିଲା । ତେବେ ସବୁଠାରୁ ଗୁରୁତ୍ବପୂର୍ଣ୍ଣ ବିଷୟ ହେଲା ଏହି ତାଲିକାରେ ରାମୋଜୀ ଗ୍ରୁପ୍ର ମାର୍ଗଦର୍ଶୀ ଚିଟ୍ ଫଣ୍ଡ ପ୍ରାଇଭେଟ୍ ଲିମିଟେଡର ପରିଚାଳନା ନିର୍ଦ୍ଦେଶିକା ଶୈଳଜା କିରଣ ଏବଂ ରାମୋଜୀ ଫିଲ୍ମ ସିଟିର ପରିଚାଳନା ନିର୍ଦ୍ଦେଶିକା ସିଏଚ ବିଜୟେଶ୍ୱରୀଙ୍କ ନାମ ମଧ୍ୟ ରହିଛି । ତେବେ ଉଭୟଙ୍କ ପକ୍ଷରୁ ରାମୋଜୀ ଗ୍ରୁପ୍ର ପ୍ରତିନିଧିମାନେ ଏହି ସମ୍ମାନ ଗ୍ରହଣ କରିଥିଲେ ।
ଏହି କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମରେ ମନ୍ତ୍ରୀ ଟି.ଜି ଭାରତ କହିଥିଲେ, "ଏହି ପୁସ୍ତକରେ ସ୍ଥାନ ପାଇଥିବା ଉଦ୍ୟୋଗୀଙ୍କ ସଫଳତା ଯାତ୍ରା ଯୁବପିଢ଼ି ପାଇଁ ପ୍ରେରଣାଦାୟକ । ଉଦ୍ୟୋଗୀଙ୍କ ସଫଳତାକୁ ସମାଜ ସମ୍ମୁଖରେ ଆଣିବା ସହ ସେମାନଙ୍କୁ ସମ୍ମାନିତ କରୁଥିବା ଏଭଳି ପ୍ଲାଟଫର୍ମ ବ୍ୟବସାୟର ବିକାଶ ଓ ନୂଆ ସୁଯୋଗ ସୃଷ୍ଟିରେ ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ । ଆନ୍ଧ୍ରପ୍ରଦେଶ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ଏନ୍. ଚନ୍ଦ୍ରବାବୁ ନାଇଡୁଙ୍କ ନେତୃତ୍ୱରେ ରାଜ୍ୟ ଏକ ନିବେଶ କେନ୍ଦ୍ର ଭାବେ ଉଭା ହେଉଛି । ଦେଶରେ ଆସୁଥିବା 26% ନିବେଶ ଆନ୍ଧ୍ରପ୍ରଦେଶରେ ହେଉଛି ।"
ସେହିପରି ହାଇବିଜ୍ ଟିଭି ଏମ୍ଡି ରାଜଗୋପାଳ କହିଥିଲେ,"ସଂସ୍ଥାର ୧୭ ବର୍ଷର ଯାତ୍ରାରେ ପ୍ରଥମଥର ପାଇଁ ଏଭଳି କଫି ଟେବୁଲ୍ ବୁକ୍ ପ୍ରକାଶ କରାଯାଇଛି । ଉଦ୍ୟୋଗୀମାନଙ୍କ ସଫଳତା ଓ ସକାରାତ୍ମକ ଚିନ୍ତାଧାରାକୁ ସମାଜ ସମ୍ମୁଖରେ ରଖିବା ଏହାର ମୁଖ୍ୟ ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟ । ଆଗାମୀ ଦିନରେ ମଧ୍ୟ ଏହି ପ୍ରୟାସ ଜାରି ରହିବ ।"
ଏହା ମଧ୍ୟ ପଢନ୍ତୁ...Ramoji Animation Excellence Awards 2026: ଉଦଘାଟନୀ ସମ୍ମାନ ଜିତିଲେ ଉନ୍ନିକୃଷ୍ଣନ୍ ଭି ଏବଂ ଏଣ୍ଟାଙ୍ଗଲ୍ଡ ଷ୍ଟୁଡିଓ
ଏହା ମଧ୍ୟ ପଢନ୍ତୁ...ବିଶ୍ୱର ଚତୁର୍ଥ ବୃହତ୍ତମ ବିଦେଶୀ ମୁଦ୍ରା ଭଣ୍ଡାର ଥିବା ଦେଶ ହେଲା ଭାରତ, ବ୍ୟାଙ୍କରେ ଟଙ୍କାର ବନ୍ୟା !
ବ୍ୟୁରୋ ରିପୋର୍ଟ, ଇଟିଭି ଭାରତ