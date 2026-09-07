ଅକ୍ଟୋବରରେ PM କିଷାନ କିସ୍ତି: ଏମାନଙ୍କୁ ମିଳିବନି ଟଙ୍କା, ଜାଣି ନିଅନ୍ତୁ ଅପଡେଟ୍
ଆସନ୍ତା ଅକ୍ଟୋବର ମାସରେ ପିଏମ କିଷାନର 24ତମ କିସ୍ତି ମିଳିବାର ସମ୍ଭାବନା ରହିଛି । କିସ୍ତି ପାଇବା ପାଇଁ e-KYC ପ୍ରକ୍ରିୟା ପୂରା କରନ୍ତୁ ଚାଷୀ ।
Published : September 7, 2026 at 5:13 PM IST
ହାଇଦ୍ରାବାଦ: ଦେଶର କୋଟି କୋଟି କୃଷକଙ୍କ ପାଇଁ ବଡ଼ ଖବର । ଆସନ୍ତା ଅକ୍ଟୋବର ମାସରେ ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ କିଷାନ ସମ୍ମାନ ନିଧି (PM KISAN) ଯୋଜନାର 24ତମ କିସ୍ତି ଜାରି କରିବେ କେନ୍ଦ୍ର ସରକାର । ପ୍ରତି 4 ମାସରେ ଥରେ ସରକାର କୃଷକଙ୍କ ବ୍ୟାଙ୍କ ଆକାଉଣ୍ଟକୁ 2000 ଟଙ୍କା ରାଶି ପ୍ରଦାନ କରୁଛନ୍ତି । ଏହା ପୂର୍ବରୁ ଗତ ଜୁନ 20ରେ 23ତମ କିସ୍ତି ପ୍ରଦାନ କରିଥିଲେ ।
ତେବେ କେନ୍ଦ୍ର ସରକାର ଏହି ଯୋଜନାରେ ପ୍ରତି କୃଷକଙ୍କ ପରିବାରକୁ ବର୍ଷକରେ 6 ହଜାର ଟଙ୍କା ପ୍ରଦାନ କରୁଛନ୍ତି । ପ୍ରତି 4 ମାସରେ ଥରେ 2 ହଜାର ଟଙ୍କା ଲେଖାଏଁ ଡାଇରେକ୍ଟ ବେନିଫିଟ୍ ଟ୍ରାନ୍ସଫର (DBT) ଜରିଆରେ ସିଧା ଚାଷୀଙ୍କ ଖାତାକୁ ପଠାଉଛନ୍ତି ସରକାର । ତେବେ ଆଗାମୀ କିସ୍ତି ପାଇଁ ଚାଷୀ ଚାହିଁ ବସିଥିବା ବେଳେ ପୂରା କରିନିଅନ୍ତୁ e-KYC ପ୍ରକ୍ରିୟା ।
ଏହି ଚାଷୀ ପାଇବେନି ଟଙ୍କା ?
ଯୋଜନାର ନିୟମ ଅନୁସାରେ, ସବୁ ଚାଷୀ କେନ୍ଦ୍ର ସରକାରଙ୍କ ଏହି ଯୋଜନାର ଲାଭ ଉଠାଇ ପାରିବେ ନାହିଁ । ଯେପରିକି,
- ଯେଉଁମାନଙ୍କର ଜାଗାବାଡି ସମ୍ପତ୍ତି ରହିଛି
- ଆୟକର ଦେଉଥିବା ପରିବାର
- ସରକାରୀ କର୍ମଚାରୀ (ଚତୁର୍ଥ ଶ୍ରେଣୀ କର୍ମଚାରୀଙ୍କୁ ବାଦ୍ ଦେଇ)
- 10 ହଜାରରୁ ଅଧିକ ପେନସନ ପାଉଥିବା ସେବା ନିବୃତ୍ତ ଲୋକେ
e-KYC କରିନିଅନ୍ତୁ...ନହେଲେ
ତେବେ 24ତମ କିସ୍ତି ପାଇବାକୁ ଚାହୁଁଥିଲେ e-KYC ପ୍ରକ୍ରିୟା ପୂରା କରି ନିଅନ୍ତୁ । e-KYC ପ୍ରକ୍ରିୟା ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ନକଲେ ଆପଣଙ୍କ ଆକାଉଣ୍ଟକୁ ଆସିବନି ଟଙ୍କା ।
ଘରେ ବସି କରନ୍ତୁ...
ଚାଷୀମାନେ ଘରେ ବସି ଏହି ପ୍ରକ୍ରିୟା ଶେଷ କରିପାରିବେ । ଯେପରିକି PM-KISANର ସରକାରୀ ୱେବସାଇଟକୁ ଯାଇ (pmkisan.gov.in) 'Farmers Corner'ରେ e-KYC ଅପଡେଟ କରନ୍ତୁ । ତାହା ପୂଣି ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ମାଗଣାରେ । ଏହା ବ୍ୟତୀତ ପିଏମ-କିସାନ ଆପ୍ ଜରିଆରେ ମଧ୍ୟ ଫେସ୍ ଅଥଣ୍ଟିକେସନ ଜରିଆରେ ନିକଟସ୍ଥ କର୍ମନ ସର୍ଭିସ ସେଣ୍ଟର (CSC)ରେ ମଧ୍ୟ ବାୟୋମେଟ୍ରିକ ଦେଇ e-KYC କରିପାରିବେ ।
କିପରି ଯାଞ୍ଚ କରିବେ ଷ୍ଟାଟସ୍ ?
କିସ୍ତି ଆସିବା ପୂର୍ବରୁ ପିଏମ କିଷାନ ୱେବସାଇଟରେ 'Know Your Status'କୁ କ୍ଲିକ୍ କରି ଆପଣଙ୍କ ପଞ୍ଜୀକୃତ ହୋଇଥିବା ନମ୍ବର ଦେଇ ଷ୍ଟାଟସ୍ ଯାଞ୍ଚ କରିପାରିବେ ।