ପେଟ୍ରୋଲ-ଡିଜେଲ ଦର ଲିଟର ପିଛା 25-28 ଟଙ୍କା ବୃଦ୍ଧି ପାଇବ କି ? ସ୍ପଷ୍ଟ କଲା ପେଟ୍ରୋଲିୟମ ମନ୍ତ୍ରଣାଳୟ
ବିଧାନସଭା ନିର୍ବାଚନ ଶେଷ ହେବା ପରେ ପେଟ୍ରୋଲ ଏବଂ ଡିଜେଲ ମୂଲ୍ୟ ବୃଦ୍ଧି ପାଇବ ବୋଲି ହେଉଥିବା ଚର୍ଚ୍ଚା ଉପରେ ପ୍ରତିକ୍ରିୟା ରଖିଛି କେନ୍ଦ୍ର ପେଟ୍ରୋଲିୟମ ଏବଂ ପ୍ରାକୃତିକ ଗ୍ୟାସ ମନ୍ତ୍ରଣାଳୟ ।
Published : April 23, 2026 at 1:21 PM IST
ନୂଆଦିଲ୍ଲୀ: ନିର୍ବାଚନ ପରେ ବଢ଼ିପାରେ ପେଟ୍ରୋଲ ଓ ଡିଜେଲ ଦର ! ଇରାନ ଉପରେ ଆମେରିକା-ଇସ୍ରାଏଲ ଯୁଦ୍ଧ ଯୋଗୁଁ ତୈଳ ଯୋଗାଣରେ ବାଧା ସୃଷ୍ଟି ହୋଇଛି । କିଛି ରାଜ୍ୟରେ ଚାଲିଥିବା ବିଧାନସଭା ନିର୍ବାଚନ ଶେଷ ହେବା ପରେ ପରେ ପେଟ୍ରୋଲ ଏବଂ ଡିଜେଲ ମୂଲ୍ୟ ଲିଟର ପିଛା 25-28 ଟଙ୍କା ବୃଦ୍ଧି ପାଇବ ବୋଲି ହେଉଥିବା ଚର୍ଚ୍ଚା ଉପରେ ପ୍ରତିକ୍ରିୟା ରଖିଛି କେନ୍ଦ୍ର ପେଟ୍ରୋଲିୟମ ଏବଂ ପ୍ରାକୃତିକ ଗ୍ୟାସ ମନ୍ତ୍ରଣାଳୟ ।
FAKE NEWS— Ministry of Petroleum and Natural Gas #MoPNG (@PetroleumMin) April 23, 2026
There are some news reports suggesting a price hike of petrol and diesel. It is hereby clarified that there is no such proposal under consideration by the Government.
Such news items are designed to create fear and panic amongst the citizens and are mischievous and… pic.twitter.com/yTAfJdah2o
ସ୍ପଷ୍ଟୀକରଣ ରଖିଲା ପେଟ୍ରୋଲିୟମ ଏବଂ ପ୍ରାକୃତିକ ଗ୍ୟାସ ମନ୍ତ୍ରଣାଳୟ:
ତେବେ ଦେଶରେ ଆସାମ, କେରଳମ୍, ପୁଡୁଚେରୀରେ ବିଧାନସଭା ନିର୍ବାଚନ ସରିଥିବା ବେଳେ ଆଜି ପଶ୍ଚିମବଙ୍ଗ ଓ ତାମିଲନାଡୁରେ ମତଦାନ ହେଉଛି । ଏହା ଭିତରେ ସୋସିଆଲ ମିଡିଆରେ ଏକ ଖବର ଘୁରି ବୁଲୁଛି ଯେ, ବିଧାନସଭା ନିର୍ବାଚନ ଶେଷ ହେବା ପରେ ପେଟ୍ରୋଲ ଏବଂ ଡିଜେଲ ମୂଲ୍ୟ ଲିଟର ପିଛା 25-28 ଟଙ୍କା ବୃଦ୍ଧି ପାଇବ । ଏନେଇ ସ୍ପଷ୍ଟୀକରଣ ରଖିଛି ପେଟ୍ରୋଲିୟମ ଏବଂ ପ୍ରାକୃତିକ ଗ୍ୟାସ ମନ୍ତ୍ରଣାଳୟ । ମନ୍ତ୍ରଣାଳୟ ପକ୍ଷରୁ କୁହାଯାଇଛି ଯେ, ଦେଶର ନାଗରିକଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ଭୟ ଓ ଆତଙ୍କ ସୃଷ୍ଟି କରିବା ପାଇଁ ଏଭଳି ମିଥ୍ଯା ଖବର ପ୍ରଚାର କରାଯାଉଛି ।
କଣ କହିଲା ମନ୍ତ୍ରଣାଳୟ ?
ମନ୍ତ୍ରଣାଳୟ କହିଛି, "ପେଟ୍ରୋଲ ଏବଂ ଡିଜେଲର ମୂଲ୍ୟ ବୃଦ୍ଧି ସମ୍ପର୍କରେ କିଛି ଖବର ଆସୁଛି । ଏହା ସ୍ପଷ୍ଟ କରାଯାଉଛି ଯେ, ସରକାରଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ଏପରି କୌଣସି ପ୍ରସ୍ତାବ ବିଚାରାଧୀନ ନାହିଁ । ଏପରି ଖବର ନାଗରିକଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ଭୟ ଏବଂ ଆତଙ୍କ ସୃଷ୍ଟି କରିବା ପାଇଁ ଡିଜାଇନ୍ କରାଯାଇଛି ଏବଂ ଏହା ଅନିଷ୍ଟକର ଏବଂ ଭ୍ରମାତ୍ମକ ।"
ମନ୍ତ୍ରଣାଳୟ ଆହୁରି ମଧ୍ୟ କହିଛି ଯେ, ଭାରତ ହେଉଛି "ଏକମାତ୍ର ଦେଶ ଯେଉଁ ଠାରେ ଗତ 4 ବର୍ଷ ମଧ୍ୟରେ ପେଟ୍ରୋଲ ଏବଂ ଡିଜେଲର ମୂଲ୍ୟ ବୃଦ୍ଧି ହୋଇନାହିଁ । ଭାରତ ସରକାର ଏବଂ ତୈଳ ରାଷ୍ଟ୍ରାୟତ୍ତ ଉଦ୍ୟୋଗ ଗୁଡ଼ିକ (Oil PSUs) ଭାରତୀୟ ନାଗରିକମାନଙ୍କୁ ଅନ୍ତର୍ଜାତୀୟ ମୂଲ୍ୟରେ ବୃଦ୍ଧିରୁ ରକ୍ଷା କରିବା ପାଇଁ ନିରନ୍ତର ପଦକ୍ଷେପ ନେଇଛନ୍ତି ।"
ଇରାନ ଉପରେ ଆମେରିକା-ଇସ୍ରାଏଲ ଯୁଦ୍ଧ ଯୋଗୁଁ ତୈଳ ଯୋଗାଣରେ ବାଧା ସୃଷ୍ଟି ହେବା ଯୋଗୁଁ ବିଧାନସଭା ନିର୍ବାଚନ ଶେଷ ହେବା ପରେ ପେଟ୍ରୋଲ ଏବଂ ଡିଜେଲ ମୂଲ୍ୟ ଲିଟର ପିଛା 25-28 ଟଙ୍କା ବୃଦ୍ଧି ପାଇବ ବୋଲି ରିପୋର୍ଟ ଆସିବା ପରେ କେନ୍ଦ୍ର ପେଟ୍ରୋଲିୟମ ଏବଂ ପ୍ରାକୃତିକ ଗ୍ୟାସ ମନ୍ତ୍ରଣାଳୟ ପକ୍ଷରୁ ଏହି ବିବୃତ୍ତି ଆସିଛି ।
ଅଶୋଧିତ ତୈଳ, ଏଲପିଜି, ପେଟ୍ରୋଲିୟମ ଉତ୍ପାଦ ଯୋଗାଣ ସ୍ଥିତି ସମୀକ୍ଷା:
ସୋମବାର ଦିନ, କେନ୍ଦ୍ର ପେଟ୍ରୋଲିୟମ ଏବଂ ପ୍ରାକୃତିକ ଗ୍ୟାସ ମନ୍ତ୍ରୀ ହରଦୀପ ପୁରୀ ପଶ୍ଚିମ ଏସିଆରେ ଉତ୍ତେଜନା ମଧ୍ୟରେ ମନ୍ତ୍ରଣାଳୟ ଏବଂ ପିଏସୟୁର ବରିଷ୍ଠ ଅଧିକାରୀଙ୍କ ସହିତ ଅଶୋଧିତ ତୈଳ, ଏଲପିଜି ଏବଂ ଅନ୍ୟାନ୍ୟ ପେଟ୍ରୋଲିୟମ ଉତ୍ପାଦର ଯୋଗାଣ ସ୍ଥିତି ସମୀକ୍ଷା କରିଥିଲେ । ପରେ ମନ୍ତ୍ରଣାଳୟ କହିଛି ଯେ, ପରିସ୍ଥିତି ଉପରେ ନିରନ୍ତର ନଜର ରଖାଯାଇଛି ଏବଂ ଦେଶରେ ପ୍ରମୁଖ ପେଟ୍ରୋଲିୟମ ଉତ୍ପାଦ ଗୁଡ଼ିକର ଉପଲବ୍ଧତା ଏବଂ ସୁଲଭତା ସୁନିଶ୍ଚିତ କରିବା ପାଇଁ ସମସ୍ତ ଆବଶ୍ୟକୀୟ ପଦକ୍ଷେପ ନିଆଯିବ ।
ମନ୍ତ୍ରଣାଳୟ 'X'ରେ ଏକ ପୋଷ୍ଟରେ କହିଛି, "ଆମେ ପରିସ୍ଥିତିର ଉପରେ ନିରନ୍ତର ନଜର ରଖୁଛୁ, ଏବଂ ଦେଶରେ ପ୍ରମୁଖ ପେଟ୍ରୋଲିୟମ ଉତ୍ପାଦ ଗୁଡ଼ିକର ଉପଲବ୍ଧତା ଏବଂ ସୁଲଭତା ସୁନିଶ୍ଚିତ କରିବା ପାଇଁ ସମସ୍ତ ଆବଶ୍ୟକୀୟ ପଦକ୍ଷେପ ନିଆଯିବ ।"