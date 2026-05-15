ବଢିଲା ପେଟ୍ରୋଲ-ଡିଜେଲ ଦର: କେଉଁ ସହରର କେତେ ଟଙ୍କାରେ ମିଳୁଛି, ଦେଖନ୍ତୁ ଲିଷ୍ଟ
ଦେଶରେ ବଢିଲା ପେଟ୍ରୋଲ-ଡିଜେଲ ଦର । ଲିଟର ପିଛା 3 ଟଙ୍କା ବଢିଲା । ଜାଣନ୍ତୁ କେଉଁ ସହରରେ କେତେ ବଢିଲା ଦର ।
Published : May 15, 2026 at 7:20 AM IST|
Updated : May 15, 2026 at 7:53 AM IST
ନୂଆଦିଲ୍ଲୀ: ମଧ୍ୟପ୍ରାଚ୍ୟରେ ଯୁଦ୍ଧ ସଙ୍କଟ ମଧ୍ୟରେ ଖାଉଟିଙ୍କୁ ବଡ଼ ଝଟ୍କା । ବଢିଲା ପେଟ୍ରୋଲ-ଡିଜେଲ ଦର । ଲିଟର ପିଛା 3 ଟଙ୍କା ବଢିଲା ଦର । ଜାଣନ୍ତୁ କେଉଁ ସହରରେ କେତେ ଟଙ୍କା ହେଲା ପେଟ୍ରୋଲ-ଡିଜେଲ ଦର ।
ବଢିଲା ଦର:
ଆଜି(ମେ’ 15) ପେଟ୍ରୋଲ-ଡିଜେଲ ଦର ବୃଦ୍ଧି ସହ ନୂଆ ଦର ଜାରି କରାଯାଇଛି । ଅନ୍ତରାଷ୍ଟ୍ରୀୟ ବଜାରରେ ଅଶୋଧିତ ତୈଳ ଦର ବୃଦ୍ଧି ପାଉଥିବା ବେଳେ ଏହାକୁ ଦୃଷ୍ଟିରେ ରଖି ପେଟ୍ରୋଲ-ଡିଜେଲ ଦର ବୃଦ୍ଧି କରିଛନ୍ତି ତୈଳ କମ୍ପାନୀ । ଫଳରେ ସାଧାରଣ ଜନତାଙ୍କ ଉପରେ ବୋଝ ଉପରେ ନଳିତା ବିଡା ସଦୃଶ୍ୟ ହୋଇଛି । ପେଟ୍ରୋଲ-ଡିଜେଲ ଲିଟର ପିଛା 3 ଟଙ୍କା ବଢାଇଛନ୍ତି କମ୍ପାନୀ ।
Hike in fuel prices; Petrol prices rise from Rs 94.77 to Rs 97.77 per litre, while diesel prices increase from Rs 87.67 to Rs 90.67 per litre pic.twitter.com/sLk3rf6E42— ANI (@ANI) May 15, 2026
|କେଉଁ ସହରରେ କେତେ ହେଲା ପେଟ୍ରୋଲ ଦର ?
ଦର ବଢିବା ପରେ କେଉଁ ସହରରେ କେତେ ହେଲା ପେଟ୍ରୋଲ ଦର । ନିମ୍ନରେ ଦିଆଗଲା...
- ନୂଆଦିଲ୍ଲୀରେ ପେଟ୍ରୋଲ ଦାମ 3 ଟଙ୍କା ବୃଦ୍ଧି ପାଇଛି । ବର୍ତ୍ତମାନ ଏଠାରେ ଉପଭୋକ୍ତାଙ୍କୁ ଲିଟର ପିଛା 97 ଟଙ୍କା 77 ପଇସା ଦେବାକୁ ପଡିବ ।
- କୋଲକାତାରେ ଅଧିକ ବଢିଛି ପେଟ୍ରୋଲ ଦର । ଲିଟର ପିଛା ଏଠାରେ 3 ଟଙ୍କା 29 ପଇସା ବଢିଛି, ବର୍ଦ୍ଧିତ ଦର ସହ ଉପଭୋକ୍ତାଙ୍କୁ ବର୍ତ୍ତମାନ ଦେବାକୁ ପଡିବ 108 ଟଙ୍କା 74 ପଇସା ।
- ଭୁବନେଶ୍ବରରେ 3 ଟଙ୍କା 60 ପଇସା ବୃଦ୍ଧି ପାଇଛି । ବର୍ଦ୍ଧିତ ଦର ସହ ଭୁବନେଶ୍ବରରେ ଉପଭୋକ୍ତାଙ୍କୁ ଲିଟର ପିଛା 104 ଟଙ୍କା 57 ପଇସା ଦେବାକୁ ପଡିବ ।
- ମୁମ୍ବାଇରେ ପେଟ୍ରୋଲ 3ଟଙ୍କା 10 ପଇସା ବୃଦ୍ଧି ପାଇଛି । ଲିଟର ପିଛା ଦର ପହଞ୍ଚିଛି 106 ଟଙ୍କା 64 ପଇସା ।
- ଚେନ୍ନାଇରେ 3 ଟଙ୍କା 10 ଟଙ୍କା ବୃଦ୍ଧି ପାଇଛି । ନୂଆ ଦର 103 ଟଙ୍କା 90 ପଇସା ହେଲା ଲିଟର ।
- ବେଙ୍ଗାଲୁରୁରେ ଲିଟର ପିଛା 3 ଟଙ୍କା 21 ପଇସା ବୃଦ୍ଧି ଘଟିଛି । ନୂଆ ଦର 106 ଟଙ୍କା 17 ପଇସାରେ ପହଞ୍ଚିଛି
- ନୋଏଡାରେ ପେଟ୍ରୋଲ ଦର 3ଟଙ୍କା 30 ପଇସା ବୃଦ୍ଧି ଘଟିଛି, ନୂଆ ଦର 98 ଟଙ୍କା 4 ପଇସାରେ ପହଞ୍ଚିଛି ।
|ଡିଜେଲ ଦର ଲିଟର ପିଛା କେଉଁଠି କେତେ ହେଲା ?
|ସ୍ଥାନ
|କେତେ ଟଙ୍କା ବଢିଲା
|କେତେ ହେଲା ଦର
|ନୂଆଦିଲ୍ଲୀ
|3ଟଙ୍କା
|90.67 ଟଙ୍କା
|ମୁମ୍ବାଇ
|3.11 ଟଙ୍କା
|93.14 ଟଙ୍କା
|କୋଲକାତା
|3.11 ଟଙ୍କା
|95.13 ଟଙ୍କା
|ଚେନ୍ନାଇ
|3.08 ଟଙ୍କା
|95.47 ଟଙ୍କା
|ନୋଏଡା
|3.08ଟଙ୍କା
|91.31 ଟଙ୍କା
|ବେଙ୍ଗାଲୁରୁ
|3.11 ଟଙ୍କା
|94.10 ଟଙ୍କା
|ଭୁବନେଶ୍ବର
|3.56 ଟଙ୍କା
|96.11 ଟଙ୍କା
ଗତକାଲିଠୁ ରାଜ୍ୟର ଏକାଧିକ ସ୍ଥାନରେ ତୈଳ ସଙ୍କଟ ସାମ୍ନାକୁ ଆସିଥିଲା । ରାଜଧାନୀଠୁ ନେଇ ଅନେକ ଅଞ୍ଚଳରେ ପେଟ୍ରୋଲ ପମ୍ପ ଗୁଡିକରେ ଲୋକଙ୍କ ଲମ୍ବା ଲାଇନ ଦେଖିବାକୁ ମିଳିଛି । କିଛି କିଛି ପେଟ୍ରୋଲ ପମ୍ପରେ ଷ୍ଟକ ନଥିବା ବୋର୍ଡ ଲାଗିଥିବା ଦେଖିବାକୁ ମିଳିଥିଲା । ଏହାରି ଭିତରେ ପେଟ୍ରୋଲ-ଡିଜେଲ ଦରଦାମ ବୃଦ୍ଧି ଖାଉଟିଙ୍କୁ ବଡ଼ ଝଟ୍କା ଦେଇଛି ।