Paytmର ନୂଆ ପକେଟ୍ ମନି ଫିଚର, ବିନା ବ୍ୟାଙ୍କ ଆକାଉଣ୍ଟରେ UPI କରିପାରିବେ ନାବାଳକ

Paytm 'ପକେଟ୍ ମନି' ନାମକ ଏକ ନୂଆ ଫିଚର ଆଣିଛି । ଏହାଦ୍ବାରା କିଶୋରମାନଙ୍କ ବ୍ୟାଙ୍କ ଆକାଉଣ୍ଟ ନଥିଲେ ମଧ୍ୟ ସେମାନେ ପିତାମାତାଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ନିର୍ଦ୍ଧାରିତ ସୀମା ମଧ୍ୟରେ UPI ପେମେଣ୍ଟ କରିପାରିବେ ।

Paytm launches new pocket money feature for teenagers for UPI Payment
By ETV Bharat Odisha Team

Published : May 20, 2026 at 3:28 PM IST

ହାଇଦ୍ରାବାଦ: ଏଣିକି ବ୍ୟାଙ୍କ ଆକାଉଣ୍ଟ ନଥିଲେ ମଧ୍ୟ UPI ମାଧ୍ଯମରେ ଆପଣ ପେମେଣ୍ଟ କରିପାରିବେ । ବର୍ତ୍ତମାନ କଲେଜ କିମ୍ବା ସ୍କୁଲ ଯାଉଥିବା ଛାତ୍ରଛାତ୍ରୀମାନେ ମଧ୍ୟ ଏବେ ବିନା ବ୍ୟାଙ୍କ ଆକାଉଣ୍ଟରେ UPI କରିପାରିବେ । ଦେଶର ପ୍ରମୁଖ ପେମେଣ୍ଟ ବ୍ୟାଙ୍କ Paytm ଦେଶର କିଶୋର କିଶୋରୀଙ୍କ ପାଇଁ ଏକ ନୂତନ ଫିଚର ପେଟିଏମ୍ ପକେଟ୍ ମନି ଲଞ୍ଚ କରିଛି । ଏସମ୍ପର୍କରେ କମ୍ପାନୀ ପକ୍ଷରୁ ବମ୍ବେ ଷ୍ଟକ୍ ଏକ୍ସଚେଞ୍ଜକୁ ଦେଇଥିବା ତଥ୍ୟରୁ ଏହା ଜଣାପଡ଼ିଛି ।

ପିତାମାତାଙ୍କ ରହିବ ପୁରା ନିୟନ୍ତ୍ରଣ:
Paytmର କହିବା ମୁତାବକ ଏହି ଫିଚରର ମୁଖ୍ୟ ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟ ହେଉଛି ପିଲାମାନଙ୍କୁ ବାରମ୍ବାର କ୍ୟାସ ନ ଦେବା । ଏବଂ ପିତାମାତାଙ୍କ ଅଧିନରେ ରହି ଡିଜିଟାଲ ପେମେଣ୍ଟରେ ସାମଲ ହେବା । ଟଙ୍କା କାରବାର ସହିତ ସୁରକ୍ଷାର ମଧ୍ୟ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଧ୍ୟାନ ରଖାଯାଇଛି । ମାତା ପିତା କିମ୍ବା ପରିବାରର କୌଣସି ବ୍ୟକ୍ତି ନିଜ ଫୋନ ଜରିଆରେ ପିଲାଙ୍କର ଖର୍ଚ୍ଚର ସୀମା ନିର୍ଦ୍ଧାରଣ କରିପାରିବେ ।

'UPI ସର୍କଲ' ଫ୍ରେମୱାର୍କ:
ଏହି ନୂଆ ଫିଚର NPCIର2024 ମସିହାର 'UPI ସର୍କଲ' ଫ୍ରେମୱାର୍କ ଉପରେ ଆଧାରିତ । 'UPI ସର୍କଲ' ଅନୁଯାୟୀ କୌଣସି ପ୍ରାଥମିକ ବ୍ୟାଙ୍କ ଆକାଉଣ୍ଟ ଧାରୀ ଆକାଉଣ୍ଟର ଆକ୍‌ସେସ୍ ଦ୍ବିତୀୟ ବ୍ୟବହାରକାରୀ (ସନ୍ତାନ)ଙ୍କୁ ଦେଇପାରିବେ । ଏହା ଫଳରେ ଗୋଟିଏ ଆକାଉଣ୍ଟ ସହିତ ଯୋଡ଼ି ହୋଇ ପିଲାମାନ ନିଜ ଫୋନରୁ ସ୍ବତନ୍ତ୍ର ଭାବେ ପେମେଣ୍ଟ କରିପାରିବେ । ଫଳରେ ଏବେ ଅନଲାଇନ୍ ପେମେଣ୍ଟ ପାଇଁ ପିଲାମାନେ ବାରମ୍ବାର ନିଜ ବାପା ମାଙ୍କ ଫୋନ ମାଗିବା ଓ OTP ଭଳି ସମସ୍ୟାର ଆଉ ସମମୁଖୀନ ହେବାକୁ ପଡିବ ନାହିଁ ।

ଏହାର ସୀମା ଓ ନିୟମ:
Paytm କିଶୋର ଓ କିଶୋରୀଙ୍କ ସୁରକ୍ଷା ପାଇଁ ଏବଂ ଅଯଥା ଖର୍ଚ୍ଚ ଉପରେ ଲଗାମ ଲଗାଇବା ପାଇଁ ମଧ୍ୟ କଡ଼ା ନିୟମ ରଖିଛି ।

ଖର୍ଚ୍ଚ ସୀମା:
ଏକକାଳୀନ ଭାବେ ପିଲାମାନେ ସର୍ବାଧିକ 5,000ଟଙ୍କା ଓ ମାସିକ 15,000 ଟଙ୍କା ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ପେମେଣ୍ଟ କରିପାରିବେ ।

କୁଲିଂ ପିରିୟଡ୍:
ସେଟଅପ୍ କରିବାର 30 ମିନିଟ୍ ଆଗରୁ 500 ଟଙ୍କା ଓ ସେଟଅପ୍‌ କରିବାର 24 ଘଣ୍ଟା ମଧ୍ୟରେ ସର୍ବାଧିକ 5,000 ଟଙ୍କା ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଟ୍ରାଞ୍ଜାକ୍ସନ କରାଯାଇପାରିବ ।

ସୁରକ୍ଷା:
ଆପଣଙ୍କ ସନ୍ତାନଙ୍କ ଫୋନରେ ଡିଭାଇସ୍ ଲକ୍ ରହିବା ଅନିବାର୍ଯ୍ୟ । ଏହି ଫିଚର ଦ୍ବାରା ଇଣ୍ଟରନ୍ୟାସନାଲ ପେମେଣ୍ଟ ଓ କ୍ୟାସ୍ ଉଠାଣ ସୁବିଧା ଉପଲବ୍ଧ ହୋଇନଥାଏ । ପିତାମାତା ନିଜ Paytm UPI Pin ଜରିଆରେ ନିଜ ସନ୍ତାନଙ୍କ ଆକ୍‌ସେସ୍‌କୁ ଯେବେ ଇଚ୍ଛା ବ୍ଲକ୍ କରିପାରିବେ ।

କିପରି କରିବେ ଆକ୍ଟିଭେଟ୍?

  1. ସର୍ବପ୍ରଥମେ Paytm Appର ଲାଟେଷ୍ଟ ଭର୍ସନ ଡାଉନଲୋଡ କରନ୍ତୁ
  2. ଆପ୍ ଖୋଲି 'To Mobile/Contact' ବିକଳ୍ପ ବାଛନ୍ତୁ
  3. 'Pocket Money' ବିକଳ୍ପ ବାଛନ୍ତୁ
  4. ଏହା ପରେ ନିଜ ସନ୍ତାନର ନମ୍ବର ଚୟନ କରନ୍ତୁ
  5. UPI QR ସ୍କାନ କରି UPI ID ଟାଇପ୍ କରନ୍ତୁ
  6. ଜରୁରୀ ଦସ୍ତାବିଜ୍ ଦେଇ ଭେରିଫିକେସନ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ କରନ୍ତୁ
  7. ସନ୍ତାନ ପାଇଁ ମାସିକ ଖର୍ଚ୍ଚର ସୀମା ନିର୍ଦ୍ଧାରଣ କରନ୍ତୁ
  8. ନିଜର ପ୍ରାଇମେରୀ ବ୍ୟାଙ୍କ ଆକାଉଣ୍ଟ ଚୟନ କରି UPI PIN ଟାଇପ୍ କରନ୍ତୁ ଓ ଇନଭିଟେସନ୍ ପଠାନ୍ତୁ
  9. ସନ୍ତାନ୍ତଙ୍କ ଫୋନରେ ଆସିଥିବା ଇନଭିଟେସନ୍ ମଞ୍ଜୁର (Accept) କରି ସର୍ଭିସ୍ ଚାଲୁ କରନ୍ତୁ
