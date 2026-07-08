ଟ୍ରମ୍ପଙ୍କ ବୟାନକୁ ନେଇ ଷ୍ଟକ୍ ବଜାରରେ ଆତଙ୍କ: ସେନସେକ୍ସ 1,677 ପଏଣ୍ଟ ହ୍ରାସ, 24 ହଜାର ତଳେ ନିଫ୍ଟି
ବଜାର କ୍ରାସ୍: ବିଶ୍ୱ ଉତ୍ତେଜନା ଯୋଗୁଁ ତୀବ୍ର ହ୍ରାସ ଘଟିଥିଲା, ସେନସେକ୍ସ 1,677 ପଏଣ୍ଟ ହ୍ରାସ ପାଇଥିଲା ଏବଂ ନିଫ୍ଟି 24,000 ତଳେ ବନ୍ଦ ହୋଇଥିଲା ।
Published : July 8, 2026 at 5:11 PM IST
SENSEX CRASH, ମୁମ୍ବାଇ: ଭାରତୀୟ ଷ୍ଟକ୍ ବଜାରରେ ଆଜି (ବୁଧବାର) ହାହାକାର । ଉଭୟ ପ୍ରମୁଖ ସୂଚକାଙ୍କରେ 2%ରୁ ଅଧିକ ହ୍ରାସ ରେକର୍ଡ କରାଯାଇଛି । BSE ସେନସେକ୍ସ 1,677.12 ପଏଣ୍ଟ ହ୍ରାସ ପାଇ 76,503.60ରେ ବନ୍ଦ ହୋଇଥିବା ବେଳେ NSE ନିଫ୍ଟି 50 ମଧ୍ୟ 516.65 ପଏଣ୍ଟ ହ୍ରାସ ପାଇ 23,882.05ରେ ବନ୍ଦ ହୋଇଥିଲା । ଏହି ଭିଷଣ କିଣାବିକା ଗୋଟିଏ ଦିନରେ ଦଲାଲ୍ ଷ୍ଟ୍ରିଟରେ ନିବେଶକଙ୍କ ପ୍ରାୟ ₹9 ଲକ୍ଷ କୋଟି ଟଙ୍କା ନଷ୍ଟ କରିଦେଇଛି ।
ହ୍ରାସର ମୁଖ୍ୟ କାରଣ: ବିଶ୍ୱ ଉତ୍ତେଜନା ଏବଂ ଆମେରିକା-ଇରାନ ବିବାଦ
ବଜାରରେ ହଠାତ୍ ଏପରି ଅଶାନ୍ତିର ସବୁଠାରୁ ବଡ଼ କାରଣ ହେଉଛି, ପଶ୍ଚିମ ଏସିଆରେ ବଢ଼ୁଥିବା ଭୂରାଜନୈତିକ ଉତ୍ତେଜନା । ନାଟୋ ସମ୍ମିଳନୀରେ, ଆମେରିକା ରାଷ୍ଟ୍ରପତି ଡୋନାଲ୍ଡ ଟ୍ରମ୍ପ ହଠାତ୍ ଘୋଷଣା କରିଥିଲେ ଯେ ଇରାନ ସହିତ ଅସ୍ଥାୟୀ ଯୁଦ୍ଧବିରତି ଚୁକ୍ତିନାମା ଏବେ ଆନୁଷ୍ଠାନିକ ଭାବେ "ଶେଷ" ହୋଇଯାଇଛି । ସେହି ସମୟରେ ଆମେରିକୀୟ ସେନା ଅନେକ ଇରାନୀ ଘାଟି ଉପରେ ସାମରିକ କାର୍ଯ୍ୟାନୁଷ୍ଠାନ ନିଶ୍ଚିତ କରିଥିଲା । ଏହି ଖବର ବିଶ୍ୱବ୍ୟାପୀ ଆର୍ଥିକ ବଜାରରେ ଭୟଙ୍କର ପରିସ୍ଥିତି ସୃଷ୍ଟି କରିଥିଲା, ନିବେଶକମାନେ ବିପଦପୂର୍ଣ୍ଣ ସମ୍ପତ୍ତି (ଷ୍ଟକ୍) ବିକ୍ରି କରି ନିରାପଦ ଆଶ୍ରୟସ୍ଥଳ ଖୋଜୁଥିଲେ ।
ଅଶୋଧିତ ତୈଳ ଦର ବୃଦ୍ଧି ଏବଂ ଟଙ୍କାର ମୂଲ୍ୟ ଦୁର୍ବଳ
ଏହି ଯୁଦ୍ଧ ପରିସ୍ଥିତି ଯୋଗୁଁ ବିଶ୍ୱ ବଜାରରେ ବ୍ରେଣ୍ଟ ଅଶୋଧିତ ତୈଳ ମୂଲ୍ୟ 5%ରୁ ଅଧିକ ବୃଦ୍ଧି ପାଇଛି । ଭାରତ ଏହାର ଅଧିକାଂଶ ତୈଳ ଆବଶ୍ୟକତା ଆମଦାନୀ କରେ, ତେଣୁ ବୃଦ୍ଧି ପାଉଥିବା ଅଶୋଧିତ ତୈଳ ମୂଲ୍ୟ ଭାରତୀୟ ଅର୍ଥନୀତି ପାଇଁ ଏକ ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ବିପଦ ସୃଷ୍ଟି କରୁଛି । ଏହା କର୍ପୋରେଟ୍ ଖର୍ଚ୍ଚ ବୃଦ୍ଧି କରିବ ଏବଂ ଦେଶରେ ମୁଦ୍ରାସ୍ଫୀତି ଚାପକୁ ବୃଦ୍ଧି କରିବ । ଏହା ବ୍ୟତୀତ, ବିଦେଶୀ ସଂସ୍ଥାଗତ ନିବେଶକମାନେ (FII) ଭାରତୀୟ ବଜାରରୁ ପାଣ୍ଠି ପ୍ରତ୍ୟାହାର କରିବା ଆରମ୍ଭ କରିଛନ୍ତି, ଯାହା ଫଳରେ ଭାରତୀୟ ଟଙ୍କା ଡଲାର ତୁଳନାରେ 95.17 ର ରେକର୍ଡ ସର୍ବନିମ୍ନ ସ୍ତରରେ ପହଞ୍ଚିଛି ।
ସେକ୍ଟର ଗୁଡ଼ିକର ସ୍ଥିତି: ସବୁଆଡ଼େ ଖାଲି ଲାଲ ଚିହ୍ନ
ଆଜି ପ୍ରତ୍ୟେକ ସେକ୍ଟରରେ ହ୍ରାସ ଦେଖିବାକୁ ମିଳିଛି, ଫାର୍ମା ଭଳି କିଛି ସୁରକ୍ଷିତ ସେକ୍ଟର ବ୍ୟତୀତ ।
ବ୍ୟାଙ୍କିଂ ସେକ୍ଟର: ନିଫ୍ଟି ବ୍ୟାଙ୍କ ସୂଚକାଙ୍କ 2.4% ରୁ ଅଧିକ ହ୍ରାସ ପାଇଛି । HDFC ବ୍ୟାଙ୍କ ଏବଂ ICICI ବ୍ୟାଙ୍କ ପରି ଲାର୍ଜ-କ୍ୟାପ୍ ଷ୍ଟକ୍ ବଜାରକୁ ସବୁଠାରୁ ତଳକୁ ଟାଣି ଆଣିଛି ।
ତେଲ ଉପରେ ନିର୍ଭରଶୀଳ କମ୍ପାନୀ: ଅଶୋଧିତ ତୈଳ ମୂଲ୍ୟ ବୃଦ୍ଧି ଯୋଗୁଁ ଏସିଆନ୍ ପେଣ୍ଟ୍ସ ଏବଂ ଇଣ୍ଡିଗୋ ଆଭିଏସନ୍ ଭଳି କମ୍ପାନୀଗୁଡ଼ିକର ସେୟାରରେ ପ୍ରବଳ ବିକ୍ରୟ ହୋଇଥିଲା, ଯାହା ଫଳରେ ଖର୍ଚ୍ଚ ବୃଦ୍ଧି ହେବାର ଭୟ ଥିଲା ।
ବର୍ଦ୍ଧିତ ଷ୍ଟକ୍: କେବଳ ONGC ଭଳି ରାଷ୍ଟ୍ରାୟତ୍ତ ତୈଳ ଉତ୍ପାଦନକାରୀ କମ୍ପାନୀଗୁଡ଼ିକ ସବୁଜ ରଙ୍ଗରେ ବନ୍ଦ ହୋଇଥିଲେ, 1% ରୁ ଅଧିକ ଲାଭ ପାଇଥିଲେ, କାରଣ ସେମାନେ ତୈଳ ମୂଲ୍ୟ ବୃଦ୍ଧିରୁ ସିଧାସଳଖ ଲାଭ ପାଆନ୍ତି ।
ନିବେଶକମାନଙ୍କ ପାଇଁ ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ପରାମର୍ଶ
ବର୍ତ୍ତମାନ ପରିସ୍ଥିତିରେ ବଜାର ବିଶ୍ଳେଷକମାନେ କହିଛନ୍ତି ଯେ, ଏପରି ଭୂ-ରାଜନୈତିକ ସଙ୍କଟ ସମୟରେ ଖୁଚୁରା ନିବେଶକମାନେ ଭୟଭୀତ ହୋଇ ସେମାନଙ୍କର ସେୟାର ବିକ୍ରି କରିବା ଉଚିତ ନୁହେଁ । ଯେଉଁମାନେ ମ୍ୟୁଚୁଆଲ୍ ଫଣ୍ଡରେ ନିବେଶ କରନ୍ତି ସେମାନେ ନିମ୍ନ ସ୍ତରରେ ଅଧିକ ୟୁନିଟ୍ ପାଇବା ପାଇଁ ସେମାନଙ୍କର SIP ଜାରି ରଖିବା ଉଚିତ । ଯେଉଁମାନେ ସିଧାସଳଖ ଷ୍ଟକ୍ରେ ନିବେଶ କରନ୍ତି ସେମାନେ ଏବେ ସେମାନଙ୍କର ରଣନୀତି ପରିବର୍ତ୍ତନ କରିବା ଉଚିତ ଏବଂ ଫାର୍ମା ଏବଂ FMCG ଭଳି ନିରାପଦ ଷ୍ଟକ୍ରେ ନିବେଶ କରିବା ଉଚିତ ।
ଏହା ମଧ୍ୟ ପଢ଼ନ୍ତୁ- ଓଡ଼ିଶାକୁ ଆସିଲା ବଡ଼ ପୁଞ୍ଜି; ନିର୍ମାଣ ହେବ ୧.୧୦ ଲକ୍ଷ କୋଟିର ମେଗା ଆଲୁମିନିୟମ ପ୍ରକଳ୍ପ, ସୃଷ୍ଟି ହେବ ୫୩, ୫୦୦ ନିଯୁକ୍ତି ସୁଯୋଗ
ବ୍ୟୁରୋ ରିପୋର୍ଟ, ଇଟିଭି ଭାରତ