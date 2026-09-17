UPI ଶୁଳ୍କ ଲାଗୁ ହେଲେ ବନ୍ଦ ହୋଇପାରେ ₹୨,୦୦୦ରୁ ଅଧିକ ମୂଲ୍ୟର ଅନଲାଇନ୍ ପେମେଣ୍ଟ; CTIର ପ୍ରତିବାଦ ଚେତାବନୀ
UPI କାରବାର ଉପରେ ଶୁଳ୍କ ଲାଗୁ କରାଯିବାର ପ୍ରତିବାଦ କରି, CTI ବ୍ୟବସାୟୀମାନେ ରାସ୍ତାକୁ ଓହ୍ଲାଇ ପ୍ରତିବାଦ କରିବେ ବୋଲି ଚେତାବନୀ ଦେଇଛି ।
Published : September 17, 2026 at 5:41 PM IST
UPI PAYMENTS, ନୂଆଦିଲ୍ଲୀ: ₹୨,୦୦୦ରୁ ଅଧିକ ଡିଜିଟାଲ୍ UPI କାରବାର ଉପରେ ସରକାରଙ୍କ ସମ୍ଭାବ୍ୟ ମର୍ଚ୍ଚାଣ୍ଟ ଡିସକାଉଣ୍ଟ ରେଟ୍ (MDR) ଶୁଳ୍କ ଲାଗୁ କରିବା ଉପରେ ବ୍ୟବସାୟୀ ଏବଂ ପେଟ୍ରୋଲ ପମ୍ପ ଅପରେଟରମାନେ କ୍ରୋଧିତ । ଦିଲ୍ଲୀର ପ୍ରମୁଖ ବାଣିଜ୍ୟ ସଂଗଠନ, ଚାମ୍ବର ଅଫ୍ ଟ୍ରେଡ୍ ଆଣ୍ଡ୍ ଇଣ୍ଡଷ୍ଟ୍ରି (CTI) ଏହାକୁ ଦୃଢ଼ ବିରୋଧ କରିବା ସହ ଚେତାବନୀ ଦେଇଛି ଯେ, ଯଦି ଏହି ଶୁଳ୍କ ଲାଗୁ କରାଯାଏ, ତେବେ ବ୍ୟବସାୟୀମାନେ ପ୍ରତିବାଦରେ ରାସ୍ତାକୁ ଓହ୍ଲାଇବେ ।
ପେଟ୍ରୋଲ୍ ପମ୍ପ ଅପରେଟରଙ୍କ ଅସୁବିଧା ବୃଦ୍ଧି ପାଇବ
CTI ଅଧ୍ୟକ୍ଷ ବ୍ରିଜେଶ ଗୋୟଲ କହିଛନ୍ତି ଯେ, ଦେଶବ୍ୟାପୀ ଅନେକ ପେଟ୍ରୋଲ ପମ୍ପ ଅପରେଟର ସଂଗଠନ ସହିତ ଯୋଗାଯୋଗ କରି ସେମାନଙ୍କର ଚିନ୍ତା ପ୍ରକାଶ କରିଛନ୍ତି । ଅପରେଟରମାନେ କହିଛନ୍ତି ଯେ, ଯଦି ₹୨,୦୦୦ରୁ ଅଧିକ UPI ପେମେଣ୍ଟ ଉପରେ ଶୁଳ୍କ ଲଗାଯାଏ, ତେବେ ସେମାନେ ଅନଲାଇନ୍ ପେମେଣ୍ଟ ଗ୍ରହଣ କରିବା ବନ୍ଦ କରିପାରନ୍ତି । ଗୋୟଲ ଆହୁରି ବ୍ୟାଖ୍ୟା କରିଛନ୍ତି ଯେ, ହାରାହାରି କାର୍ ପେଟ୍ରୋଲ କିମ୍ବା ଡିଜେଲ ବିଲ୍ ₹୩,୦୦୦ ରୁ ₹୫,୦୦୦ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ହୋଇଥାଏ । ଯେତେବେଳେ କି ଟ୍ରକ୍ ପାଇଁ ଏହା ₹୧୦,୦୦୦ ଅତିକ୍ରମ କରିପାରିବ । ପେଟ୍ରୋଲ ପମ୍ପରେ ପ୍ରତି ଲିଟର କମିଶନ ବହୁତ ସୀମିତ (₹୩ ରୁ ₹୪) । ଏପରି ପରିସ୍ଥିତିରେ, ଯଦି ୧% MDR ଆବଶ୍ୟକ ହୁଏ, ତେବେ ପମ୍ପ ଅପରେଟରମାନେ ଯଥେଷ୍ଟ କ୍ଷତି ସହିବେ । କ୍ରେଡିଟ୍ କାର୍ଡରେ 0.8% ରୁ 1% MDR ଆଦାୟ ହେଉଥିବାରୁ ସେମାନେ ପୂର୍ବରୁ ଅସୁବିଧାର ସମ୍ମୁଖୀନ ହେଉଛନ୍ତି । ସେମାନଙ୍କୁ ପେଟ୍ରୋଲ ପମ୍ପରେ "₹2,000ରୁ ଅଧିକ UPI ପେମେଣ୍ଟ ବୈଧ ନୁହେଁ" ଲେଖାଥିବା ଫଳକ ପ୍ରଦର୍ଶନ କରିବାକୁ ବାଧ୍ୟ କରାଯିବ, ଯାହା ସିଧାସଳଖ ସାଧାରଣ ଜନତାଙ୍କ ଉପରେ ପ୍ରଭାବ ପକାଇବ ।
ବଜାରର ଡିଜିଟାଲ୍ ସିଷ୍ଟମ୍ ଭାଙ୍ଗି ପଡ଼ିବ, ଯାହା ଫଳରେ ନଗଦ କାରବାର ବୃଦ୍ଧି ପାଇବ
CTIର ମହାସଚିବ ଗୁରମୀତ ଆରୋରା ଏବଂ ରମେଶ ଆହୁଜା କହିଛନ୍ତି ଯେ, ସରକାର ଦାବି କରୁଛନ୍ତି ଯେ ଶୁଳ୍କ ଗ୍ରାହକଙ୍କ ଉପରେ ନୁହେଁ, ବରଂ ବ୍ୟବସାୟୀଙ୍କ ଉପରେ ଲଗାଯିବ, କିନ୍ତୁ ଶେଷରେ ଏହାର ବୋଝ ସାଧାରଣ ଗ୍ରାହକଙ୍କ ଉପରେ ପଡ଼ିବ । ସଂଗଠନ ବିଶ୍ୱାସ କରେ ଯେ, ଦିଲ୍ଲୀର ପ୍ରମୁଖ ବଜାର, ଯେପରିକି ଚାନ୍ଦନୀ ଚୌକ, ସଦର ବଜାର, କାରୋଲ ବାଗ, କନଟ୍ ପ୍ଲେସ୍, ଲାଜପତ ନଗର ଏବଂ ସରୋଜିନୀ ନଗରରେ 70% ରୁ ଅଧିକ ବ୍ୟବସାୟୀ UPI ମାଧ୍ୟମରେ ପେମେଣ୍ଟ ଗ୍ରହଣ କରନ୍ତି । MDR କାର୍ଯ୍ୟକାରୀ କରିବା ଦ୍ୱାରା ଏହି ଡିଜିଟାଲ୍ ଭିତ୍ତିଭୂମି ବାଧାପ୍ରାପ୍ତ ହେବ, ଯାହା ଫଳରେ ଲୋକମାନେ ନଗଦ କାରବାରକୁ ଫେରିବାକୁ ବାଧ୍ୟ ହେବେ ।
ଏହା ମଧ୍ୟ ପଢ଼ନ୍ତୁ- ମହଙ୍ଗା ହେବ ବଡ UPI କାରବାର; ବ୍ୟବସାୟୀ କହିଲେ ଆମ ଉପରେ ଆର୍ଥିକ ଚାପ ବଢିବ, ଗ୍ରାହକ ଅତିରିକ୍ତ ଖର୍ଚ୍ଚ ବହନ କଲେ ଭଲ
ଏହା ମଧ୍ୟ ପଢ଼ନ୍ତୁ- UPIକୁ ନେଇ ନୂଆ ନିୟମ, 2000 ଠାରୁ କମ୍ ପେମେଣ୍ଟ କରୁଥିଲେ, ଜାଣିନିଅନ୍ତୁ
ବ୍ୟୁରୋ ରିପୋର୍ଟ, ଇଟିଭି ଭାରତ