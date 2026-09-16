Onion Price: ଗ୍ରାହକଙ୍କ ପାଇଁ ଆଶ୍ୱସ୍ତ; ପାଇକାରୀ ବଜାରରେ ପିଆଜ ଦର ୯% ହ୍ରାସ, ଖୁଚୁରା ମୂଲ୍ୟ ହ୍ରାସ ପାଇବ
ପାଇକାରୀ ବଜାରରେ ପିଆଜ ମୂଲ୍ୟରେ 9% ହ୍ରାସ ଘଟିବା ଦ୍ୱାରା ସାଧାରଣ ଜନତା ଉପକୃତ ହେବେ । ସରକାର ପ୍ରତି କିଲୋଗ୍ରାମ 35 ଟଙ୍କା ରିହାତି ମୂଲ୍ୟରେ ପିଆଜ ବିକ୍ରି କରୁଛନ୍ତି ।
Published : September 16, 2026 at 8:41 PM IST
ନୂଆଦିଲ୍ଲୀ: ସାରା ଦେଶର ଗ୍ରାହକଙ୍କ ପାଇଁ ଏକ ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ଏବଂ ଆଶ୍ୱସ୍ତିକର ଖବର ଆସିଛି । କେନ୍ଦ୍ର ଉପଭୋକ୍ତା ବ୍ୟାପାର ସଚିବ ନିଧି ଖରେ ଘୋଷଣା କରିଛନ୍ତି ଯେ, ଗତ 9 ଦିନ ମଧ୍ୟରେ ପାଇକାରୀ ବଜାର (Wholesale Market)ରେ ପିଆଜ ମୂଲ୍ୟ 9 ପ୍ରତିଶତ ହ୍ରାସ ପାଇଛି । ପାଇକାରୀ ବଜାରରେ ଏହି ହ୍ରାସ ଖୁଚୁରା ବଜାରରେ ଖୁବ୍ ଶୀଘ୍ର ପ୍ରତିଫଳିତ ହେବ, ଫଳରେ ପିଆଜ ଦର କମିପାରେ । ଯାହା ଜନସାଧାରଣଙ୍କ ରୋଷେଇ ବଜେଟକୁ ଆଶ୍ୱସ୍ତି ଦେବ ବୋଲି ଆଶା କରାଯାଉଛି ।
ସାଧାରଣ ଗ୍ରାହକଙ୍କ ପାଇଁ ପିଆଜ କିଣିବା ଚିନ୍ତାର କାରଣ ସାଜିଥିବା ବେଳେ ଏହି ଘୋଷଣା କରାଯାଇଛି । ବର୍ତ୍ତମାନ ସର୍ବଭାରତୀୟ ସ୍ତରରେ ପିଆଜର ହାରାହାରି ଖୁଚୁରା ମୂଲ୍ୟ କିଲୋଗ୍ରାମ ପ୍ରତି 53.92 ଟଙ୍କା ରହିଛି । ଏହି ମୂଲ୍ୟ ପୂର୍ବ ମାସ ତୁଳନାରେ 48 ପ୍ରତିଶତ ଏବଂ ଗତ ବର୍ଷର ସମାନ ସମୟ ତୁଳନାରେ 94 ପ୍ରତିଶତ ଅଧିକ । ସରକାରୀ ତଥ୍ୟ ଅନୁଯାୟୀ, ଜୁଲାଇରେ ପିଆଜ ଦର ହାର 22.54 ପ୍ରତିଶତ ଥିବାବେଳେ, ଅଗଷ୍ଟରେ ଏହା ହଠାତ୍ 48.27 ପ୍ରତିଶତକୁ ବୃଦ୍ଧି ପାଇଥିଲା ।
PHDCCIର ଏକ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମରେ ଗଣମାଧ୍ୟମ ସହିତ କଥାବାର୍ତ୍ତା କରି, ଉପଭୋକ୍ତା ବ୍ୟାପାର ସଚିବ ସ୍ପଷ୍ଟ କରିଛନ୍ତି ଯେ, ଦେଶରେ ପିଆଜ ଉପଲବ୍ଧତାର କୌଣସି ଅଭାବ ନାହିଁ । ମୌସୁମୀ ବର୍ଷା, ପାର୍ବଣ ଚାହିଦା ଏବଂ ନୂତନ ଫସଲର ଆଗମନ ମଧ୍ୟରେ ବ୍ୟବଧାନ ଯୋଗୁଁ ଲଜିଷ୍ଟିକ୍ ପ୍ରତିବନ୍ଧକ ଯୋଗୁଁ ଅଗଷ୍ଟ ଏବଂ ସେପ୍ଟେମ୍ବରରେ ପିଆଜ ମୂଲ୍ୟ ସାଧାରଣତଃ ଅସ୍ଥାୟୀ ଭାବରେ ବୃଦ୍ଧି ପାଏ । ଉତ୍ପାଦନ କ୍ଷେତ୍ରରେ ପରିସ୍ଥିତି ଦୃଢ଼ ଏବଂ ଚଳିତ ବର୍ଷ ଦେଶର ମୋଟ ପିଆଜ ଉତ୍ପାଦନ 307.37 ଲକ୍ଷ ଟନ୍ ହୋଇଛି, ଯାହା ଗତ ବର୍ଷ ସହିତ ପ୍ରାୟ ସମାନ ।
ସରକାରଙ୍କ ବଜାର ନୀତି:
ମୂଲ୍ୟ ହ୍ରାସକୁ ନିୟନ୍ତ୍ରଣ କରିବା ପାଇଁ, କେନ୍ଦ୍ର ସରକାର ଅଗଷ୍ଟ 24 ତାରିଖରେ ବଡ଼ ଧରଣର ବଜାର ହସ୍ତକ୍ଷେପ ଆରମ୍ଭ କରିଥିଲେ । ସରକାର ବର୍ତ୍ତମାନ ଦେଶର 48ଟି ପ୍ରମୁଖ ସହରରେ ନିଜର ଉପସ୍ଥିତି ସ୍ଥାପନ କରିଛନ୍ତି । ଜନସାଧାରଣଙ୍କୁ ସିଧାସଳଖ ଆଶ୍ୱସ୍ତି ପ୍ରଦାନ କରିବା ପାଇଁ, NCCF, NAFED, କେନ୍ଦ୍ରୀୟ ଷ୍ଟୋର ଏବଂ ମୋବାଇଲ୍ ଭ୍ୟାନ୍ ମାଧ୍ୟମରେ ପିଆଜକୁ ପ୍ରତି କିଲୋଗ୍ରାମ 35 ଟଙ୍କା ରିହାତି ଦରରେ ବିକ୍ରି କରାଯାଉଛି, ଯାହା ବଜାର ମୂଲ୍ୟଠାରୁ ବହୁତ କମ୍ ।
ଦେଶର ପ୍ରତ୍ୟେକ କୋଣରେ ପିଆଜର ଦ୍ରୁତ ଯୋଗାଣ ସୁନିଶ୍ଚିତ କରିବା ପାଇଁ, ସରକାର ଏକ ହାଇବ୍ରିଡ୍ ଟ୍ରେନ୍ସପୋର୍ଟ ମଡେଲ୍ ଗ୍ରହଣ କରୁଛନ୍ତି । ଏଥିରେ ସଡ଼କ (ଟ୍ରକ୍) ଏବଂ ଭାରତୀୟ ରେଳବାଇର ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର ମାଲବାହୀ ଟ୍ରେନ୍ ବ୍ୟବହାର କରାଯାଉଛି, ଯାହାକୁ ଆଭ୍ୟନ୍ତରୀଣ ଭାବରେ "କାନ୍ତା ଏକ୍ସପ୍ରେସ୍" କୁହାଯାଏ । ଏହି ପିଆଜ ସରକାରଙ୍କ 1.21 ଲକ୍ଷ ଟନ୍ ବଫର ଷ୍ଟକ୍ରୁ ଉଠାଯାଉଛି, ଯାହା ମୂଲ୍ୟ ସ୍ଥିରୀକରଣ ପାଣ୍ଠି (PSF) ଅଧୀନରେ ରଖାଯାଇଥିଲା । ସରକାର ଆଶାବାଦୀ ଯେ, ପାଇକାରୀ ମୂଲ୍ୟରେ ହ୍ରାସ ଏବଂ ବଫର ଷ୍ଟକ୍ରୁ ଏହି ନିରନ୍ତର ଯୋଗାଣ ପାର୍ବଣ ଋତୁ ପୂର୍ବରୁ ପିଆଜ ମୂଲ୍ୟକୁ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ସ୍ୱାଭାବିକ କରିବ ।