ETV Bharat / business

ମ୍ୟୁଚୁଆଲ୍ ଫଣ୍ଡ୍‌ରେ ଓଡ଼ିଶା ମହିଳାଙ୍କ ଦବ୍‌ଦବା; ଦେଶରେ ଏକ ନମ୍ବର, ପଛରେ ପଡ଼ିଲେ ବଡ଼ ବଡ଼ ସହର

ବ୍ୟାଙ୍କ ଫିକ୍ସଡ୍ ଡିପୋଜିଟ୍‌ଠାରୁ ଅଧିକ ରିଟର୍ଣ୍ଣ ପାଇବା ଆଶାରେ ଓଡ଼ିଶାରେ ଏବେ ବଢ଼ୁଛି ମ୍ୟୁଚୁଆଲ୍ ଫଣ୍ଡ୍ ପ୍ରତି ଆକର୍ଷଣ । ରିପୋର୍ଟ-ମନୋରଞ୍ଜନ ଶଙ୍ଖୁଆ

women investment in odisha
ମ୍ୟୁଚୁଆଲ୍ ଫଣ୍ଡ୍‌ରେ ଓଡ଼ିଶା ମହିଳାଙ୍କ ଦବ୍‌ଦବା; ଦେଶରେ ଏକ ନମ୍ବର, ପଛରେ ପଡ଼ିଲେ ବଡ଼ ବଡ଼ ସହର (Etv Bharat)
author img

By ETV Bharat Odisha Team

Published : September 4, 2026 at 8:20 PM IST

4 Min Read
Choose ETV Bharat

ଭୁବନେଶ୍ୱର-ସମୟ ବଦଳିଛି । ତା ସହ ବଦଳିଛି ପୁରୁଣା ଦିନର ଚଳଣୀ । ଏହି ବଦଳିବା ଭିତରେ ଟଙ୍କା ସଞ୍ଚିବାର ଶୈଳୀ ବି ବଦଳିଛି । ଏବେ ବ୍ୟାଙ୍କ ଫିକ୍ସଡ୍ ଡିପୋଜିଟ୍ (FD) ଅପେକ୍ଷା ମ୍ୟୁଚୁଆଲ୍ ଫଣ୍ଡ୍ ସ୍ମାର୍ଟ ନିବେଶକଙ୍କ ପ୍ରଥମ ପସନ୍ଦ ପାଲଟିଛି । ଆଉ ଏହି ନୂଆ ଆର୍ଥିକ ବିପ୍ଳବରେ ଦେଶକୁ ବାଟ ଦେଖାଉଛନ୍ତି ଓଡ଼ିଶାର ମହିଳା। ସାରା ଦେଶକୁ ପଛରେ ପକାଇ ମ୍ୟୁଚୁଆଲ୍ ଫଣ୍ଡ୍ ନିବେଶରେ ଓଡ଼ିଶା ମହିଳା ଶୀର୍ଷରେ ପହଞ୍ଚି ନିଜ ଆର୍ଥିକ ସଚେତନତାର ବଡ଼ ପ୍ରମାଣ ଦେଇଛନ୍ତି।

ମ୍ୟୁଚୁଆଲ୍ ଫଣ୍ଡ୍‌ରେ ଓଡ଼ିଶା ମହିଳାଙ୍କ ଦବ୍‌ଦବା; ଦେଶରେ ଏକ ନମ୍ବର, ପଛରେ ପଡ଼ିଲେ ବଡ଼ ବଡ଼ ସହର (Etv Bharat)

ବଢ଼ୁଛି ମ୍ୟୁଚୁଆଲ୍ ଫଣ୍ଡ୍ ପ୍ରତି ଆକର୍ଷଣ

ଆଜିର ଦିନରେ ନିବେଶକଙ୍କ ଚିନ୍ତାଧାରା ବଦଳିଛି l ବ୍ୟାଙ୍କ ଫିକ୍ସଡ୍ ଡିପୋଜିଟ୍‌ଠାରୁ ଅଧିକ ରିଟର୍ଣ୍ଣ ପାଇବା ଆଶାରେ ଓଡ଼ିଶାରେ ଏବେ ବଢ଼ୁଛି ମ୍ୟୁଚୁଆଲ୍ ଫଣ୍ଡ୍ ପ୍ରତି ଆକର୍ଷଣ । ମ୍ୟୁଚୁଆଲ୍ ଫଣ୍ଡ୍‌ରେ ଓଡ଼ିଶା ମହିଳାଙ୍କ ଦବ୍‌ଦବା ବେଶ ପରିଲକ୍ଷିତ ହେଉଛି l ସାରା ଦେଶରେ 1 ନମ୍ବରରେ ଅଛି ଓଡିଶା l ବଡ଼ ବଡ଼ ସହରକୁ ପଛରେ ପକାଇ ଦେଇଛନ୍ତି ଓଡିଆଣୀ l

women investment in odisha
ମ୍ୟୁଚୁଆଲ୍ ଫଣ୍ଡ୍‌ରେ ଓଡ଼ିଶା ମହିଳାଙ୍କ ଦବ୍‌ଦବା; ଦେଶରେ ଏକ ନମ୍ବର, ପଛରେ ପଡ଼ିଲେ ବଡ଼ ବଡ଼ ସହର (Etv Bharat)

AMFI-Crisil Factbook 2026 ରିପୋର୍ଟ ଅନୁସାରେ, ରାଜ୍ୟରେ ମ୍ୟୁଚୁଆଲ୍ ଫଣ୍ଡ୍ ନିବେଶକଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ 40 ପ୍ରତିଶତ ହେଉଛନ୍ତି ମହିଳା l ମିଜୋରାମ ସହ ମିଶି ଓଡ଼ିଶା ଏବେ ଏହି କ୍ଷେତ୍ରରେ ଦେଶର ଶୀର୍ଷରେ l ଯାହା ସର୍ବଭାରତୀୟ ହାର 26.4 ପ୍ରତିଶତଠାରୁ ଯଥେଷ୍ଟ ଅଧିକ l

women investment in odisha
ମ୍ୟୁଚୁଆଲ୍ ଫଣ୍ଡ୍‌ରେ ଓଡ଼ିଶା ମହିଳାଙ୍କ ଦବ୍‌ଦବା (Etv Bharat)

ଓଡ଼ିଶାର ଯୁବପିଢ଼ି ବି ନିବେଶ ପଛରେ ପଡ଼ିଛନ୍ତି

କେବଳ ମହିଳା ନୁହଁନ୍ତି, ଓଡ଼ିଶାର ଯୁବପିଢ଼ି ବି ଏହି ନିବେଶ ପଛରେ ପଡ଼ିଛନ୍ତି l 25 ବର୍ଷରୁ କମ୍ ବୟସର ନିବେଶକଙ୍କ ସଂଖ୍ୟାରେ ଚଣ୍ଡିଗଡ଼ ଓ ପଞ୍ଜାବକୁ ପଛରେ ପକାଇ ଓଡ଼ିଶା ପ୍ରଥମ ସ୍ଥାନ ହାସଲ କରିଛି l ରାଜ୍ୟରେ 25 ବର୍ଷରୁ କମ୍‌ ବୟସର ନିବେଶକଙ୍କ ଅବଦାନ 12.9 ପ୍ରତିଶତ ଥିବା ବେଳେ, 25ରୁ 44 ବର୍ଷ ବୟସ୍କଙ୍କ ଭାଗିଦାରୀ ସବୁଠୁ ଅଧିକ ଅର୍ଥାତ୍ 32.7 ପ୍ରତିଶତ ରହିଛି l

women investment in odisha
ମ୍ୟୁଚୁଆଲ୍ ଫଣ୍ଡ୍‌ରେ ଓଡ଼ିଶା ମହିଳାଙ୍କ ଦବ୍‌ଦବା; ଦେଶରେ ଏକ ନମ୍ବର, ପଛରେ ପଡ଼ିଲେ ବଡ଼ ବଡ଼ ସହର (Etv Bharat)

2026 ମାର୍ଚ୍ଚ 31 ସୁଦ୍ଧା ମିଳିଥିବା ତଥ୍ୟ ଅନୁସାରେ, ଓଡ଼ିଶାବାସୀ ସୁରକ୍ଷିତ ନିବେଶ ଅପେକ୍ଷା ଇକ୍ୱିଟି ଅର୍ଥାତ୍ ଷ୍ଟକ୍ ମାର୍କେଟ୍‌ରେ ଅଧିକ ଭରସା କରିଛନ୍ତି l ରାଜ୍ୟର ମୋଟ ନିବେଶରୁ ସିଂହଭାଗ ଇକ୍ୱିଟିକୁ ଯାଉଛି l ରିପୋର୍ଟରେ ଆଉ ଏକ ବଡ଼ ଦିଗ ହେଉଛି, ମେଟ୍ରୋ ସହର ତୁଳନାରେ Tier-2 ଓ Tier-3 ଅର୍ଥାତ୍ ଛୋଟ ସହର ଗୁଡ଼ିକରେ ମହିଳା ନିବେଶକଙ୍କ ସଂଖ୍ୟା ଦ୍ରୁତ ଗତିରେ ବଢ଼ୁଛି l ଓଡ଼ିଶାରେ ବଢ଼ୁଥିବା ଏହି ଆର୍ଥିକ ସାକ୍ଷରତା ପଛରେ ନିୟମିତ ସଚେତନତା କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ଏବଂ ପରସ୍ପରକୁ ଉତ୍ସାହିତ କରିବାର ମନୋଭାବ ମୁଖ୍ୟ କାରଣ ସାଜିଛି l

women investment in odisha
ମ୍ୟୁଚୁଆଲ୍ ଫଣ୍ଡ୍‌ରେ ଓଡ଼ିଶା ମହିଳାଙ୍କ ଦବ୍‌ଦବା; ଦେଶରେ ଏକ ନମ୍ବର, ପଛରେ ପଡ଼ିଲେ ବଡ଼ ବଡ଼ ସହର (Etv Bharat)

ଦେଶ ପାଇଁ ଉଦାହରଣ ସୃଷ୍ଟି କରିଛି ଓଡ଼ିଶା

ଦେଶରେ ମହାରାଷ୍ଟ୍ର, ଦିଲ୍ଲୀ ଓ କର୍ଣ୍ଣାଟକ ଭଳି ବଡ଼ ରାଜ୍ୟଗୁଡ଼ିକ ମୋଟ AUMରେ ଆଗରେ ଥିଲେ ବି, ମହିଳା ଓ ଯୁବ ନିବେଶକଙ୍କ ଅଂଶଗ୍ରହଣ କ୍ଷେତ୍ରରେ ଓଡ଼ିଶା ସାରା ଦେଶ ପାଇଁ ନୂଆ ଉଦାହରଣ ସୃଷ୍ଟି କରିଛି l

women investment in odisha
ମ୍ୟୁଚୁଆଲ୍ ଫଣ୍ଡ୍‌ରେ ଓଡ଼ିଶା ମହିଳାଙ୍କ ଦବ୍‌ଦବା; ଦେଶରେ ଏକ ନମ୍ବର, ପଛରେ ପଡ଼ିଲେ ବଡ଼ ବଡ଼ ସହର (Etv Bharat)

ତେବେ ଦେଶରେ ମ୍ୟୁଚୁଆଲ୍‌ ଫଣ୍ଡ୍‌ ଏକ ପସନ୍ଦଯୋଗ୍ୟ ନିବେଶ ମାଧ୍ୟମ ଭାବେ ଉଭା ହୋଇଛି l ବ୍ୟାଙ୍କ ଜମାଠାରୁ ଅଧିକ ରିଟର୍ଣ୍ଣ ପାଇବାକୁ ଆଶା କରୁଥିବା ଲୋକମାନେ ଏଥିରେ ନିବେଶ କରୁଛନ୍ତି। ଆଉ ଉକ୍ତ ନିବେଶରେ ମହିଳାମାନେ ପଛରେ ନାହାନ୍ତି l ପୁରୁଷଙ୍କ ଭଳି ସେମାନେ ମଧ୍ୟ ନୟମିତ ଭାବେ ମ୍ୟୁଚୁଆଲ୍‌ ଫଣ୍ଡ୍‌ରେ ନିବେଶ କରୁଛନ୍ତି l ମ୍ୟୁଚୁଆଲ୍‌ ଫଣ୍ଡ୍‌ରେ ମହିଳାଙ୍କ ଅଂଶଗ୍ରହଣ ହାର ଓଡ଼ିଶାରେ ସର୍ବାଧିକ ୪୦ ପ୍ରତିଶତ ରହିଛି l

women investment in odisha
ମ୍ୟୁଚୁଆଲ୍ ଫଣ୍ଡ୍‌ରେ ଓଡ଼ିଶା ମହିଳାଙ୍କ ଦବ୍‌ଦବା; ଦେଶରେ ଏକ ନମ୍ବର, ପଛରେ ପଡ଼ିଲେ ବଡ଼ ବଡ଼ ସହର (Etv Bharat)

ଓଡ଼ିଶା ବ୍ୟତୀତ ଅପେକ୍ଷାକୃତ ଛୋଟ ରାଜ୍ୟ ମିଜୋରାମରେ ମଧ୍ୟ ସେହି ହାର 40 ପ୍ରତିଶତ ରହିଛି l ଏହା ସର୍ବଭାରତୀୟ ହାର ୨୬.୪ ପ୍ରତିଶତଠାରୁ ଯଥେଷ୍ଟ ଅଧିକ । ଆସୋସିଏସନ୍‌ ଅଫ୍‌ ମ୍ୟୁଚୁଆଲ୍‌ ଫଣ୍ଡ୍‌ ଇନ୍‌ ଇଣ୍ଡିଆ (ଏଏମ୍‌ଏଫ୍ଆଇ)-କ୍ରିସିଲ୍‌ ଫ୍ୟାକ୍ଟବୁକ୍‌ 2026 ରିପୋର୍ଟ ଅନୁସାରେ, 25 ବର୍ଷରୁ କମ୍‌ ବୟସ ବର୍ଗରେ ଓଡ଼ିଶାର ନିବେଶକମାନେ ମ୍ୟୁଚୁଆଲ୍‌ ଫଣ୍ଡ୍‌ରେ ନିବେଶ କରିବାରେ ସବୁଠୁ ଆଗରେ ରହିଛନ୍ତି l ଏହା ପଛକୁ ଚଣ୍ଡିଗଡ଼ ଓ ପଞ୍ଜାବ ରହିଛନ୍ତି l

women investment in odisha
ମ୍ୟୁଚୁଆଲ୍ ଫଣ୍ଡ୍‌ରେ ଓଡ଼ିଶା ମହିଳାଙ୍କ ଦବ୍‌ଦବା (Etv Bharat)

ଓଡ଼ିଶାରେ ୨୫-୪୪ ବୟସ ନିବେଶକଙ୍କ ଅବଦାନ ଅଧିକ

୨୦୨୬ ମାର୍ଚ୍ଚ ୩୧ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ତଥ୍ୟ ଅନୁସାରେ, ଓଡ଼ିଶାର ମ୍ୟୁଚୁଆଲ୍‌ ଫଣ୍ଡ୍‌ ପାଣ୍ଠିର ୫୮.୭ ପ୍ରତିଶତ ଇକ୍ବିଟି, ୧୩.୯ ପ୍ରତିଶତ ଡେଟ୍‌, ୧୯.୧ ପ୍ରତିଶତ ହାଇବ୍ରିଡ୍‌, ୬.୨ ପ୍ରତିଶତ ପାସିଭ୍‌ ଓ ୨.୨ ପ୍ରତିଶତ ରାଶିକୁ ଅନ୍ୟାନ୍ୟ ଫଣ୍ଡ୍‌ରେ ନିବେଶ କରାଯାଇଛି l ଓଡ଼ିଶାରେ ବିଭିନ୍ନ ବୟସ ବର୍ଗର ନିବେଶକମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ୨୫ରୁ ୪୪ ବୟସ ନିବେଶକଙ୍କ ଅବଦାନ ୩୨.୭ ପ୍ରତିଶତ ଥିବାବେଳେ ୨୫ ବର୍ଷରୁ କମ୍‌ ବୟସର ନିବେଶକଙ୍କ ଅବଦାନ ୧୨.୯ ପ୍ରତିଶତ, ୪୫-୫୮ ବର୍ଷ ବୟସର ନିବେଶକଙ୍କ ଅବଦାନ ୧୭.୬ ପ୍ରତିଶତ ଓ ୫୮ ବର୍ଷରୁ ଅଧିକ ବୟସ ବର୍ଗର ନିବେଶକଙ୍କ ଅବଦାନ ୧୪.୪ ପ୍ରତିଶତ ରହିଛି।

women investment in odisha
ମ୍ୟୁଚୁଆଲ୍ ଫଣ୍ଡ୍‌ରେ ଓଡ଼ିଶା ମହିଳାଙ୍କ ଦବ୍‌ଦବା (Etv Bharat)

ପଛରେ ପଡିଲେ ଦିଲ୍ଲୀ, ମୁମ୍ବାଇ

ରିପୋର୍ଟରୁ ଜଣାପଡ଼ିଛି, ଦିଲ୍ଲୀ, ମୁମ୍ବାଇ ଓ କର୍ଣ୍ଣାଟକ ଭଳି ସହରାଞ୍ଚଳ ଥିବା ମହିଳାଙ୍କ ଅଂଶଗ୍ରହଣ ହାର ଯଥାକ୍ରମେ ୩୬ ପ୍ରତିଶତ, ୩୭ ପ୍ରତିଶତ ଓ ୩୪ ପ୍ରତିଶତ ଭଳି ନିମ୍ନ ସ୍ତରରେ ରହିଛି। ତେବେ ମ୍ୟୁଚୁଆଲ୍‌ ଫଣ୍ଡର ପରିଚାଳନା ଅଧୀନ ସମ୍ପତ୍ତି (ଏୟୁଏମ୍‌)ରେ ଶୀର୍ଷ ପାଞ୍ଚଟି ରାଜ୍ୟ ମଧ୍ୟରେ ମହାରାଷ୍ଟ୍ର (୩୭.୦୬ ପ୍ରତିଶତ), ଦିଲ୍ଲୀ (୧୪.୨୨ ପ୍ରତିଶତ), କର୍ଣ୍ଣାଟକ (୭.୧୨ ପ୍ରତିଶତ), ଗୁଜରାଟ (୬.୮୮ ପ୍ରତିଶତ) ଓ ପଶ୍ଚିମବଙ୍ଗ (୪.୯୫ ପ୍ରତିଶତ) ରହିଛନ୍ତି l ମିଳିତ ଭାବେ ଏହି ୫ ରାଜ୍ୟରେ ମୋଟ୍‌ ଏୟୁଏମ୍‌ର ୭୦.୨୩ ଭାଗ ରହିଛି l

ଏ ସମ୍ପର୍କରେ ‘ୱାଲେଟ୍‌୪ୱେଲ୍‌ଥ’ର ପରିଚାଳନା ନିର୍ଦ୍ଦେଶକ ତ୍ରିନାଥ ଲେଙ୍କା କହିଛନ୍ତି, ‘ଓଡ଼ିଶାରେ ଆର୍ଥିକ ସାକ୍ଷରତା ଯଥେଷ୍ଟ ବଢ଼ିଛି l ନିୟମିତ ବ୍ୟବଧାନରେ ବିଭିନ୍ନ ସଂସ୍ଥା ସଚେତନତା କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ଆୟୋଜନ କରୁଛନ୍ତି l ସେଥିରେ ମହିଳାମାନଙ୍କୁ ବୁଝାଇବା ଉପରେ ବିଶେଷ ଗୁରୁତ୍ବ ଦିଆଯାଉଛି l ସେଥିପାଇଁ ମ୍ୟୁଚୁଆଲ୍‌ ଫଣ୍ଡ୍‌ ଜରିଆରେ ଷ୍ଟକ୍‌ ବଜାରରେ ରାଜ୍ୟରୁ ନିବେଶ ବୃଦ୍ଧି ପାଇଛି l ଜଣେ ମହିଳା ମ୍ୟୁଚୁଆଲ୍‌ ଫଣ୍ଡ୍‌ରେ ନିବେଶ କରି ଉପକୃତ ହେବା ପରେ ସେ ଅନ୍ୟମାନଙ୍କୁ କହୁଛନ୍ତି l ସେମାନେ ସେଥିରେ ଅନୁପ୍ରାଣିତ ହୋଇ ନିବେଶ କରିବାକୁ ଆଗେଇ ଆସୁଛନ୍ତି l ସେ ଆହୁରି କହିଛନ୍ତି, ଜଣେ ନିବେଶ କରିବାକୁ ଆଗ୍ରହ ପ୍ରକାଶ କଲେ 100 ଟଙ୍କାରୁ ଆରମ୍ଭ କରିପାରିବେ l’

ସେହିପରି କର୍ମଜୀବୀ ମହିଳା ତଥା ନିବେଶକାରୀ ନିଲମ ମହାନ୍ତି କହିଛନ୍ତି, ‘ମହିଳାମାନଙ୍କ ପାଇଁ ଇନଭେଷ୍ଟମେଣ୍ଟ ଜରୁରୀ l ମୁଁ 500 ଟଙ୍କାରୁ ଆରମ୍ଭ କରିଥିଲି । ଏବେ 10 ହଜାରରେ ଏସଆଇପି ଚାଲିଛି l ଏଥିରେ ଭଲ ରିଟର୍ଣ୍ଣ ମୋତେ ମିଳିଛି l ନିଜ ଖର୍ଚ୍ଚ ବାଦ୍ ମାସରେ କିଛି କିଛି ନିବେଶ କଲେ, ମହିଳା ମାନଙ୍କ ପାଇଁ ବହୁତ ସୁବିଧା ପାଇ ପାରିବେ ।’

ସେଇଭଳି ଅନ୍ୟଜଣେ ମହିଳା ନିବେଶକାରୀ ରାଜଲକ୍ଷ୍ମୀ କହିଛନ୍ତି, ‘ମୁଁ ଦୁଇ ବର୍ଷ ହେବ ଏସଆଇପି କରିଛି l ମୋ ଦରମାରୁ ମାସକୁ ମାସ କିଛି ସଞ୍ଚୟ କରି ଇନଭେଷ୍ଟମେଣ୍ଟ କରୁଛି l ଏହି ଦୁଇ ବର୍ଷ ଭିତରେ ଭଲ ଲାଭ ପାଇଛି l ଭବିଷ୍ୟତରେ ଆହୁରି ଭଲ ଲାଭ ମିଳିବ ବୋଲି ମୋର ଆଶା l ସବୁଠାରୁ ବଡ କଥା ହେଉଛି ଆମେ ଅଳ୍ପ ଅଳ୍ପ ଟଙ୍କା କାଟି ନିବେଶ କଲେ ଜଣା ପଡିବ ନାହିଁ । କିନ୍ତୁ ଯେତେବେଳେ ବଡ ହୋଇଯିବ, ଜଣା ପଡିବ ମୋ ଇନଭେଷ୍ଟମେଣ୍ଟ କାମ ଦେଇଛି l’

ଇଟିଭି ଭାରତ, ଭୁବନେଶ୍ୱର

ଏହା ମଧ୍ୟ ପଢନ୍ତୁ Mutual fundରୁ କିପରି ଏବଂ କେବେ ଉଠାଇବେ ଟଙ୍କା ? ଜାଣନ୍ତୁ

ଏହା ମଧ୍ୟ ପଢନ୍ତୁ ଓଡ଼ିଶାରେ ବଢୁଛି ମ୍ୟୁଚୁଆଲ ଫଣ୍ଡ ନିବେଶ; SEBI ଅଧ୍ୟକ୍ଷଙ୍କ ସୂଚନା

TAGGED:

WOMEN INVESTMENT IN ODISHA
SIP
AMFI CRISIL FACTBOOK 2026 REPORT
ମ୍ୟୁଚୁଆଲ୍ ଫଣ୍ଡ୍ ସ୍ମାର୍ଟ ନିବେଶକ
MUTUAL FUNDS

Quick Links / Policies

ସମ୍ପାଦକଙ୍କ ପସନ୍ଦ

ETV Bharat Logo

Copyright © 2026 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.