କମିଲା GST, ବଢ଼ିଲା ବିକ୍ରି: ସେପ୍ଟେମ୍ବରରେ ଓଡ଼ିଶାରେ ଟ୍ରାକ୍ଟର ବିକ୍ରିରେ ଐତିହାସିକ ରେକର୍ଡ
ଜିଏସଟି ସଂସ୍କାର ପରେ ଓଡ଼ିଶାରେ ବଢ଼ିଛି ଟ୍ରାକ୍ଟର ବିକ୍ରି । ଗତ ସେପ୍ଟେମ୍ବର ମାସରେ ରାଜ୍ୟରେ 1130 ଟ୍ରାକ୍ଟର ଟ୍ରାକ୍ଟର ବିକ୍ରି ହୋଇଛି, ଯାହାକି ସର୍ବକାଳୀନ ରେକର୍ଡ ।
Published : October 15, 2025 at 3:59 PM IST
Odisha Tractor Sales Record , ଭୁବନେଶ୍ବର: ସେପ୍ଟେମ୍ବର 2025ରେ ରାଜ୍ୟରେ ବୃଦ୍ଧି ପାଇଛି ଟ୍ରାକ୍ଟର ବିକ୍ରି । କୃଷି ଓ କୃଷକଙ୍କୁ ଉତ୍ସାହିତ କରିବା ଲାଗି ସରକାର ସବସିଡି ଏବଂ ବିଭିନ୍ନ ସାମଗ୍ରୀ ଉପରେ ଜିଏସଟି ହ୍ରାସ କରିବା ପରେ ଏହାର ପ୍ରତିଫଳନ ରାଜ୍ୟରେ ଦେଖିବାକୁ ମିଳିଛି । ସେପ୍ଟେମ୍ବର ମାସରେ ସାରା ଦେଶରେ 1.46 ଲକ୍ଷରୁ ଅଧିକ ଟ୍ରାକ୍ଟର ବିକ୍ରି ହୋଇଥିବାବେଳେ ଓଡ଼ିଶାରେ ବିକ୍ରି ହୋଇଛି 1130 ଟ୍ରାକ୍ଟର, ଯାହାକି ସର୍ବକାଳୀନ ରେକର୍ଡ । କେନ୍ଦ୍ର ସରକାରଙ୍କ ଜିଏସଟି ସଂସ୍କାରକୁ ରାଜ୍ୟରେ ଉଭୟ ଚାଷୀ ଓ ଟ୍ରାକ୍ଟର ବ୍ୟବସାୟୀ ସ୍ବାଗତ କରିଛନ୍ତି ।
ଭାରତ ସରକାର ସେପ୍ଟେମ୍ବର 22, 2025ରୁ ଟ୍ରାକ୍ଟର ଉପରେ ଜିଏସଟି ହ୍ରାସ ଘୋଷଣା କରିଥିଲେ । ଟ୍ରାକ୍ଟର ଏବଂ କୃଷି ଉପକରଣ ଉପରେ GST ହାରକୁ ସମ୍ପ୍ରତି 12%ରୁ 5%କୁ ହ୍ରାସ କରାଯିବା ଦ୍ବାରା ଭାରତରେ ଟ୍ରାକ୍ଟର ବିକ୍ରୟ ଯଥେଷ୍ଟ ବୃଦ୍ଧି ପାଇଛି । ସେହିପରି 1800 ସିସିରୁ ଅଧିକ ଇଞ୍ଜିନ କ୍ଷମତା ବିଶିଷ୍ଟ ରୋଡ୍ ଟ୍ରାକ୍ଟର ଉପରେ ଟିକସ 28%ରୁ 18%କୁ ହ୍ରାସ ପାଇଛି । ଫଳରେ 1800cc ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଟ୍ରାକ୍ଟର ଉପରେ 40,000 ଟଙ୍କାରୁ 70,000 ଟଙ୍କା ରିହାତି ମିଳୁଛି ।
ଜିଏସଟି ହ୍ରାସର ବଡ଼ ପ୍ରଭାବ
GST ହ୍ରାସ ପରେ ଚାଷୀମାନଙ୍କ ପାଇଁ ଟ୍ରାକ୍ଟରଗୁଡ଼ିକ ଅଧିକ ସୁଲଭ ହୋଇଛି । ଚାଷୀମାନେ କେବଳ ନୂତନ ଟ୍ରାକ୍ଟର ପାଇଁ ନୁହେଁ, ବରଂ ସ୍ପେୟାର ପାର୍ଟସ ଏବଂ ମରାମତି ପାଇଁ ମଧ୍ୟ କମ୍ ଅର୍ଥ ଖର୍ଚ୍ଚ କରୁଛନ୍ତି ଯାହା ଫଳରେ ସାମଗ୍ରିକ ମାଲିକାନା ଖର୍ଚ୍ଚ ହ୍ରାସ ପାଇଛି । ଏହାସହିତ ଚାଷୀମାନଙ୍କ ଉପରେ ଆର୍ଥିକ ଚାପ କମ ରହୁଛି, ସେଥିଲାଗି ବିଶେଷକରି କ୍ଷୁଦ୍ର ଏବଂ ନାମମାତ୍ର ଚାଷୀମାନେ ଆଧୁନିକ କୃଷି ଯନ୍ତ୍ରପାତି ଗ୍ରହଣ କରିବାକୁ ଉତ୍ସାହିତ ହୋଇଛନ୍ତି । ଏହାଦ୍ବାରା ଆଗାମୀ ଦିନରେ ଉତ୍ପାଦକତା ଏବଂ ଦକ୍ଷତା ବୃଦ୍ଧି ପାଇବ ବୋଲି ଆଶା କରାଯାଉଛି ।
ସେପ୍ଟେମ୍ବର 2025ରେ ବିକ୍ରି ହେଲା 1130 ଟ୍ରାକ୍ଟର
ଓଡ଼ିଶା ରାଜ୍ୟ ପରିବହନ ବିଭାଗର ତଥ୍ୟ ଅନୁଯାୟୀ, ରାଜ୍ୟରେ ଚଳିତ ବର୍ଷ ଏପ୍ରିଲରୁ ସେପ୍ଟେମ୍ବର ମଧ୍ୟରେ ଚାଷୀମାନେ ଚାଷ କ୍ଷେତ୍ରରେ ପ୍ରୟୋଗ ପାଇଁ କିଣିଛନ୍ତି 12,851 ଟ୍ରାକ୍ଟର । ସେହିପରି କେବଳ ସେପ୍ଟେମ୍ବର 2025ରେ 1130ଟି ଟ୍ରାକ୍ଟର କିଣିଛନ୍ତି । ସେହିପରି ଆର୍ଥିକ ବର୍ଷ 2024ରୁ 2025 ମଧ୍ୟରେ 20,332ଟି ଟ୍ରାକ୍ଟର ବିକ୍ରି ପାଇଁ ପଞ୍ଜିକୃତ ହୋଇଛି । 2024-2025 ଆର୍ଥିକ ବର୍ଷରେ 10 ହଜାର ଟ୍ରାକ୍ଟର ସବସିଡିରେ ବିକ୍ରି ହୋଇଥିଲା ଆଉ 8 ହଜାର ସ୍ବାଭାବିକ ସେଲ ଥିଲା । 2025 ଏପ୍ରିଲରୁ ସେପ୍ଟେମ୍ବର ମଧ୍ୟରେ 6 ହଜାର ସବସିଡିରେ ସେଲ୍ ହୋଇଛି ଆଉ 6 ହଜାର ସ୍ବାଭାବିକ ସେଲ୍ ।
ଜିଏସଟି ହ୍ରାସ ପରେ ରାଜ୍ୟରେ ଟ୍ରାକ୍ଟର ବିକ୍ରିକୁ ନେଇ ଭୁବନେଶ୍ବର କୁବୋଟା ଡିଲର ଗୌତମ ଦାଶ ମହାପାତ୍ର କହିଛନ୍ତି, "ଟ୍ରାକ୍ଟର ସେଲ୍ ଏବେ ବୁଷ୍ଟଅପ୍ ହୋଇଛି । ଆଶାତୀତ ଭାବରେ ବୃଦ୍ଧି ପାଇଛି । ଗତ ବର୍ଷ ଅପେକ୍ଷା ଚଳିତ ବର୍ଷ ଟ୍ରାକ୍ଟର ବିକ୍ରି 25 ପ୍ରତିଶତ ବୃଦ୍ଧି ପାଇଛି । ପୂର୍ବରୁ ଜିଏସଟି ଯୋଗୁଁ 12 ପ୍ରତିଶତ ଟିକସ ନେଉଥିଲେ ଏବେ ତାହା ହ୍ରାସ ପାଇ 5 ପ୍ରତିଶତ ହେଲା । ଗୋଟିଏ ଗୋଟିଏ ଟ୍ରାକ୍ଟରରେ 40 ହଜାରରୁ 80 ହଜାର ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଦର କମିଛି, ତେଣୁ ଏହାର ଫାଇଦା ଚାଷୀକୂଳ ଉଠାଇଛନ୍ତି । ଯେଉଁମାନେ ଅର୍ଥ ଅଭାବରୁ ଟ୍ରାକ୍ଟର କିଣି ପାରୁନଥିଲେ, ଦାମ କମିବା ପରେ କିଣୁଛନ୍ତି, ଯାହାଦ୍ବାରା ଟ୍ରାକ୍ଟର ବିକ୍ରି ଏବେ ସର୍ବକାଳୀନ ରେକର୍ଡ କରିଛି । ଓଡ଼ିଶା ମାର୍କେଟରେ ମଧ୍ୟ ଟ୍ରାକ୍ଟର ବିକ୍ରି ବୃଦ୍ଧି ପାଇଛି ।"
ଖୋର୍ଦ୍ଧାରୁ ଟ୍ରାକ୍ଟର କିଣିବାକୁ ଆସିଥିବା ଚାଷୀ ପ୍ରମୋଦ ବଳିଆରସିଂ କହିଛନ୍ତି, "ସରକାର ଜିଏସଟି ହ୍ରାସ କରିବା ପରେ ଏବେ ଚାଷୀକୂଳ ଖୁସି ଅଛନ୍ତି । ପାଗ ଅନୁକୂଳ ଯୋଗୁଁ ଭଲ ଫସଲ ହୋଇଛି । ସରକାରଙ୍କ ପକ୍ଷରୁ ସବସିଡି ରହିଛି । ମୋର ପୂର୍ବରୁ ଦୁଇଟି ଟ୍ରାକ୍ଟର ଅଛି, ଏବେ ଟ୍ରାକ୍ଟର ଦାମ କମିଲା ବୋଲି ଆଉ ଏକ ଟ୍ରାକ୍ଟର ବୁକିଂ କରିଛି ।"
ଓଡ଼ିଶାରେ 30ଟି ଜିଲ୍ଲାରେ ମୋଟ ଟ୍ରାକ୍ଟର ଡିଲରଙ୍କ ସଂଖ୍ୟା 150 । ରାଜ୍ୟରେ ଟ୍ରାକ୍ଟର ବିକ୍ରିର 95 ପ୍ରତିଶତ ବ୍ୟବସାୟରେ ପ୍ରମୁଖ ଭୂମିକା ଗ୍ରହଣ କରୁଥିବା ବ୍ରାଣ୍ଡଗୁଡ଼ିକ ହେଉଛି:
- ମହିନ୍ଦ୍ରା (Mahindra)
- କୁବୋଟା (Kunbota)
- ସ୍ବରାଜ (Swaraj)
- ସୋନାଲିକା (Sonalika)
- ଟାଫେ (TAFE)
- ଜନ୍ ଡିରେ (John Deere)
- ଏସକର୍ଟସ୍ (Escorts)
- ନ୍ୟୁ ହଲ୍ୟାଣ୍ଡ (New Holland)
ଭାରତରେ 1 ଲକ୍ଷ ଅତିକ୍ରମ କଲା ଟ୍ରାକ୍ଟର ସେଲ୍
ଚଳିତ ଆର୍ଥିକ ବର୍ଷର ପ୍ରଥମାର୍ଦ୍ଧରେ GST ପୁନର୍ଗଠନ ଯୋଗୁଁ ଟ୍ରାକ୍ଟର ବିକ୍ରି 1 ଲକ୍ଷ ଅତିକ୍ରମ କରି ଏକ ଐତିହାସିକ ଉଚ୍ଚତାକୁ ଛୁଇଁଛି । ଟ୍ରାକ୍ଟର ଏବଂ ଯାନ୍ତ୍ରିକିକରଣ ପ୍ରତିଷ୍ଠାନ ପକ୍ଷରୁ ତଥ୍ୟ ଅନୁଯାୟୀ ଘରୋଇ ଟ୍ରାକ୍ଟର ବିକ୍ରି ସେପ୍ଟେମ୍ବର 2025ରେ 1,46,180 ୟୁନିଟ୍ ଥିଲା, ଯାହା ସେପ୍ଟେମ୍ବର 2024ରେ ଥିବା 1,00,542 ୟୁନିଟ୍ ତୁଳନାରେ 45% ବୃଦ୍ଧି ପାଇଛି । ଅଗଷ୍ଟ 2025ରେ ଥିବା 64,322 ୟୁନିଟ୍ ତୁଳନାରେ ସେପ୍ଟେମ୍ବର ବିକ୍ରି ଦ୍ବିଗୁଣରୁ ଅଧିକ ହୋଇଛି । ତେବେ ବହୁ କାରଣରୁ ଦେଢ଼ ଲକ୍ଷରୁ ଅଧିକ ଟ୍ରାକ୍ଟରର ସେପ୍ଟେମ୍ବର ରେକର୍ଡ ବିକ୍ରି ହୋଇଛି ।
ଚଳିତ ବର୍ଷ ଭଲ ମୌସୁମୀ, ଖରିଫ ଫସଲ ଅମଳ ବୃଦ୍ଧି ଏବଂ ମୁଖ୍ୟ ଫସଲ ପାଇଁ ଅଧିକ ସର୍ବନିମ୍ନ ସହାୟକ ମୂଲ୍ୟ ଯାହାଫଳରେ ଚାଷୀଙ୍କ ଆୟ ବୃଦ୍ଧି ହୋଇଛି । ସେପ୍ଟେମ୍ବର 22ରେ କାର୍ଯ୍ୟକାରୀ ହୋଇଥିବା GST 2.0 ଯୋଗୁଁ ଟ୍ରାକ୍ଟର କିଣା ବଢିଯାଇଛି । 1,800 ccରୁ ଅଧିକ ଇଞ୍ଜିନ କ୍ଷମତା ଥିବା ଟ୍ରାକ୍ଟରଗୁଡିକ ବର୍ତ୍ତମାନ 5% GST ହାର ଅଧୀନରେ ଅଛନ୍ତି, ଯାହା ପୂର୍ବରୁ 12% ଥିଲା ଏବଂ ଅଂଶଗୁଡିକ ଉପରେ GST ହାର ମଧ୍ୟ 18%ରୁ 5%କୁ ହ୍ରାସ କରାଯାଇଛି । ଭାରତରୁ ମୋଟ ଟ୍ରାକ୍ଟର ରପ୍ତାନୀ H1FY26ରେ ପ୍ରାୟ 50,898 ୟୁନିଟକୁ ସାମାନ୍ୟ ବୃଦ୍ଧି ପାଇଛି, ଯାହା ଗତ ବର୍ଷର ସମାନ ସମୟରେ ଥିବା 49,145 ୟୁନିଟ୍ ତୁଳନାରେ ଅଧିକ ।
ଚାଷ ପ୍ରତି ବଢୁଛି ଆଗ୍ରହ
ତଥ୍ୟ ଅନୁସାରେ, ଧୀରେ ଧୀରେ ଲୋକଙ୍କର ଚାଷ ପ୍ରତି ଆଗ୍ରହ ବଢୁଛି, ଯେଉଁଥିରେ ଯାନ୍ତ୍ରିକ ଯାନର ବ୍ୟବହାର ହେଉଛି ତେଣୁ ପାରମ୍ପରିକ ପଦ୍ଧତି ଅପେକ୍ଷା ବୈଷୟିକ ଢଙ୍ଗରେ ଚାଷକୁ ଆଗକୁ ନେଉଛନ୍ତି ଚାଷୀ । ମୋଟ ଉପରେ କମ ସମୟ ଭିତରେ ଚାଷ କାର୍ଯ୍ୟ ପ୍ରତି ଲୋକଙ୍କ ଆଗ୍ରହ ବଢୁଛି । ଯୁବବର୍ଗଙ୍କୁ କୃଷି କ୍ଷେତ୍ରରେ ପୁଞ୍ଜନିବେଶ ବା କାର୍ଯ୍ୟ କରିବା ପାଇଁ ଆଗ୍ରହ ପ୍ରକାଶ ଯାହା ସରକାରଙ୍କ ସଫଳତା ବୋଲି କୁହାଯାଇପାରେ ।
ଜିଏସଟି ସଂସ୍କାର ଯୋଗୁଁ ରେକର୍ଡ କଲା ଟ୍ରାକ୍ଟର ସେଲ୍: ଅର୍ଥନୈତିକ ବିଶେଷଜ୍ଞ
ଇଟିଭି ଭାରତ ସହ କଥା ହୋଇ ଅର୍ଥନୈତିକି ବିଶେଷଜ୍ଞ ରାଜୀବ ସାହୁ କହିଛନ୍ତି, "ସମ୍ବଳ ଅଭାବ ଏବଂ ଫସଲ ଅମଳ କମୁଥିବାରୁ ଚାଷ କାର୍ଯ୍ୟରୁ ଲୋକାମାନେ ମୁଁହ ଫେରାଇ ନେଉଥିଲେ । ଅଧିକାଂଶ ଲୋକ ଚାଷରୁ ମୁଁହ ଫେରାଇ ଦାଦନ ଖଟିବାକୁ ବାହାର ରାଜ୍ୟକୁ ଯିବାକୁ ବାଧ୍ୟ ହେଉଥିଲେ । କିନ୍ତୁ ମୋଦି ସରକାରଙ୍କର ଲୋକଙ୍କ ଉପରେ ଜିଏସଟି ଛାଡ଼ କରିବା ବିଶେଷକରି କୃଷି ଏବଂ କୃଷି ସାମଗ୍ରୀ ଉତ୍ପାଦନକୁ ଅଧିକ ଲୋକାଭିମୁଖୀ କରିବା ପାଇଁ ଯେଉଁ ସବସିଡି ଦେଇଛନ୍ତି ଏହା ତାର ପ୍ରତିଫଳନ ବୋଲି କୁହାଯାଇପାରେ । ସରକାରୀ ପ୍ରୋତ୍ସାହନ, ସବସିଡି ପାଇଁ ଚାଷୀର ଉତ୍ପାଦନ ବୃଦ୍ଧି ପାଉଛି । ବ୍ୟାଙ୍କିଙ୍ଗ ସେବା ଚାଷୀ ପାଇଁ ମଧ୍ୟ ବହୁ କ୍ଷେତ୍ରରେ ସହଯୋଗ କରୁଛି ଫଳରେ ଭାରତ ଆଜି ବଳକା ଉତ୍ପାଦକ ରାଷ୍ଟ୍ର ଭାବେ ଉଭା ହୋଇଛି । ଜିଏସଟି ସ୍ଲାବରେ ପରିବର୍ତ୍ତନ ହେବାରୁ ଏହାର ପ୍ରଭାବ ସବୁ ବ୍ୟବସାୟ ଉପରେ ପଡ଼ିଛି । କୃଷି ଯନ୍ତ୍ରପାତି, ଟ୍ରାକ୍ଟର ଉପରେ ଜିଏସଟି 12 ପ୍ରତିଶତରୁ 5 ପ୍ରତିଶତକୁ ହ୍ରାସ ଯୋଗୁଁ ଟ୍ରାକ୍ଟର ବିକ୍ରି ଏକ ରେକର୍ଡ ସୃଷ୍ଟି କରିଛି ।"
ଇଟିଭି ଭାରତ, ଭୁବନେଶ୍ବର