ଦୀପାବଳିରେ UPIର ଧମାକା, ଅକ୍ଟୋବରରେ କଲା ନୂଆ ରେକର୍ଡ
NPCI ତଥ୍ୟ ଅନୁଯାୟୀ, ଅକ୍ଟୋବର ମାସରେ ଏପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ UPI ମାଧ୍ୟମରେ ପ୍ରତିଦିନ ହାରାହାରି 69.5 କୋଟି କାରବାର ହୋଇଛି । ସେପ୍ଟେମ୍ବର ତୁଳନାରେ 6 ପ୍ରତିଶତ ବୃଦ୍ଧି ।
Published : October 22, 2025 at 8:46 PM IST
ନୂଆଦିଲ୍ଲୀ: ଦୀପାବଳିରେ ଏକ ନୂଆ ରେକର୍ଡ ସ୍ଥାପନ କରିଛି ୟୁନିଫାଏଡ୍ ପେମେଣ୍ଟ୍ସ ଇଣ୍ଟରଫେସ୍ (UPI) । ନ୍ୟାସନାଲ୍ ପେମେଣ୍ଟ୍ସ କର୍ପୋରେସନ୍ ଅଫ୍ ଇଣ୍ଡିଆ (NPCI)ର ତଥ୍ୟ ଅନୁଯାୟୀ, ଅକ୍ଟୋବରରେ UPI ମାଧ୍ୟମରେ ଆଭରେଜ ଦୈନିକ କାରବାର 94,000 କୋଟି ଟଙ୍କାକୁ ବୃଦ୍ଧି ପାଇଛି । ଯାହା ସେପ୍ଟେମ୍ବର ତୁଳନାରେ 13 ପ୍ରତିଶତ ବୃଦ୍ଧି ହୋଇଛି ।
UPI ରେକର୍ଡ:
NPCI ତଥ୍ୟ ଅନୁଯାୟୀ, ଅକ୍ଟୋବର ମାସରେ ଏପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ, UPI ମାଧ୍ୟମରେ ପ୍ରତିଦିନ ହାରାହାରି 69.5 କୋଟି ଟଙ୍କା କାରବାର ହୋଇଛି । ଯାହା ସେପ୍ଟେମ୍ବର ମାସରେ 65.4 କୋଟି ଟଙ୍କା ରେକର୍ଡ ଠାରୁ 6 ପ୍ରତିଶତ ଅଧିକ । ଅକ୍ଟୋବର 20 ତାରିଖ ସୁଦ୍ଧା, UPI 6 ଥର ଦୈନିକ 1 ଲକ୍ଷ କୋଟି କାରବାର କରିବା କରିଛି, ଯାହା ଗତ ମାସରେ ରେକର୍ଡ ହୋଇଥିବା ଦିନ ସଂଖ୍ୟା ତୁଳନାରେ ଦୁଇଗୁଣ ।
ଏଥର ପାର୍ବଣ ଋତୁରେ ଡିଜିଟାଲ୍ କାରବାର ଜୋରଦାର ହୋଇଛି । ୟୁଜର୍ସମାନେ ଯାତ୍ରା, ସପିଂ ଏବଂ ଉପହାର କିଣିବାରେ ଅଧିକ ଖର୍ଚ୍ଚ କରୁଛନ୍ତି । ଏଥିପାଇଁ UPI ମାଧ୍ୟମରେ ଟ୍ରାଞ୍ଜାକ୍ସନ କରୁଛନ୍ତି । ଦୀପାବଳି ପୂର୍ବ ସନ୍ଧ୍ୟାରେ, UPI ଗୋଟିଏ ଦିନରେ ରେକର୍ଡ 74 କୋଟି ଟଙ୍କା କାରବାର କରିଛି ।
ତଥ୍ୟ ଅନୁସାରେ, ଅକ୍ଟୋବର ମାସ ଶେଷ ହେବାକୁ ଆହୁରି ଗୋଟିଏ ସପ୍ତାହ ବାକି ରହିଛି । ଦୀପାବଳି ଉତ୍ସବ ପାଇଁ ଖର୍ଚ୍ଚ ଏବଂ ଦ୍ରବ୍ୟ ଓ ସେବା କର (GST) ହାର ହ୍ରାସ ଦ୍ୱାରା UPI ନିଜର ସର୍ବୋଚ୍ଚ ମାସିକ ପ୍ରଦର୍ଶନ ରେକର୍ଡ କରିବା ଦିଗରେ ଅଗ୍ରସର ହେଉଛି । ଭାରତର ପାଖାପାଖି 85 ପ୍ରତିଶତ ଅନଲାଇନ୍ କାରବାର ପରିଚାଳନା କରୁଥିବା UPI, ଦେଶର ଫିନଟେକ୍ ଇକୋସିଷ୍ଟମର ମେରୁଦଣ୍ଡ ଭାବରେ ଏହାର ସ୍ଥିତିକୁ ମଜବୁତ କରୁଛି ।
ଅକ୍ଟୋବରରେ ନୂଆ ରେକର୍ଡ ଆଶା:
UPIର ମୋଟ ମାସିକ ମୂଲ୍ୟ 28 ଲକ୍ଷ କୋଟି ଅତିକ୍ରମ କରିବ ବୋଲି ଆଶା କରାଯାଉଛି, ଯାହା ପୂର୍ବର 25 ଲକ୍ଷ କୋଟିର ରେକର୍ଡ ଭାଙ୍ଗିବ । ଏହା ସାମ୍ପ୍ରତିକ ବର୍ଷଗୁଡ଼ିକରେ ଭାରତର ପ୍ରମୁଖ ପେମେଣ୍ଟ ପ୍ଲାଟଫର୍ମ ପାଇଁ ସବୁଠାରୁ ଦ୍ରୁତତମ ମାସିକ ଅଭିବୃଦ୍ଧି ହେବ । ସାଧାରଣତଃ, ମାସର ମଧ୍ୟଭାଗ ସୁଦ୍ଧା ଦୈନିକ କାରବାର ମୂଲ୍ୟ ପ୍ରାୟ 60,000 କୋଟିକୁ ହ୍ରାସ ପାଇଥାଏ । ତଥାପି, ଜୋରଦାର ଉତ୍ସବ କାର୍ଯ୍ୟକଳାପ ଏବଂ ରିହାତି, GST ହାରରେ ହ୍ରାସ ସହିତ, ଅକ୍ଟୋବରରେ UPI ମୂଲ୍ୟକୁ ଉଚ୍ଚ ରଖିଛି ।
ଏହା ମଧ୍ୟ ପଢ଼ନ୍ତୁ...
QR କୋଡ୍କୁ ଦେଖିଲେ ହୋଇଯିବ UPI ପେମେଣ୍ଟ; ଲେନ୍ସକାର୍ଟ ଆଣୁଛି ସ୍ମାର୍ଟ ଚଷମା
ଡିଜିଟାଲ୍ ଅର୍ଥବ୍ୟବସ୍ଥାରେ UPIର ବଢ଼ୁଥିବା ଭୂମିକା:
2016ରେ UPIର ଶୁଭାରମ୍ଭ ହୋଇଥିଲା । ଏହା ପରେ UPI ବ୍ୟାଙ୍କ ଏବଂ ଆର୍ଥିକ ପ୍ରଯୁକ୍ତିବିଦ୍ୟା ପ୍ଲାଟଫର୍ମ ମାଧ୍ୟମରେ ତୁରନ୍ତ, କମ ମୂଲ୍ୟର ଡିଜିଟାଲ୍ ଟ୍ରନ୍ସଫରକୁ ସକ୍ଷମ କରି ଭାରତର ପେମେଣ୍ଟ ମେଥଡକୁ ପରିବର୍ତ୍ତନ କରିଛି । ରାସ୍ତାରେ ବିପାରୀଙ୍କଠାରୁ ଆରମ୍ଭ କରି ବଡ଼ ଖୁଚୁରା ବ୍ୟବସାୟୀ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ, ସମସ୍ତେ UPI ବ୍ୟବହାର କରି କାରବାର କରୁଛନ୍ତି । ବର୍ତ୍ତମାନ ସମୟରେ ଏହାହା ଲକ୍ଷ ଲକ୍ଷ ଲୋକଙ୍କ ପାଇଁ ପସନ୍ଦିତ ପେମେଣ୍ଟ ବିକଳ୍ପ ପାଲଟିଛି ।
ବ୍ୟୁରୋ ରିପୋର୍ଟ, ଇଟିଭି ଭାରତ