୧୬ ବର୍ଷର ଦାୟିତ୍ୱ ପରେ ଟାଟା ଇନଭେଷ୍ଟମେଣ୍ଟ କର୍ପୋରେସନର ଅଧ୍ୟକ୍ଷ ପଦ ଛାଡ଼ିଲେ ନୋଏଲ ଟାଟା, ନୂଆ ଚେୟାରମ୍ୟାନ୍ ହେଲେ ବହରାମ ଭାକିଲ
ଆଜି ଠାରୁ ଟାଟା ଇନଭେଷ୍ଟମେଣ୍ଟ କର୍ପୋରେସନର ନୂଆ ଅଧ୍ୟକ୍ଷ ଭାବେ ଦାୟିତ୍ୱ ଗ୍ରହଣ କରିବେ ବହରାମ ଭାକିଲ; ନୋଏଲ ଟାଟାଙ୍କୁ ମିଳିଲା ଚେୟାରମ୍ୟାନ୍ ଏମେରିଟସ୍ ପଦବୀ।
Published : November 12, 2026 at 12:26 PM IST
ନୂଆଦିଲ୍ଲୀ: ଟାଟା ଇନଭେଷ୍ଟମେଣ୍ଟ କର୍ପୋରେସନର ଅଧ୍ୟକ୍ଷ ଓ ନିର୍ଦ୍ଦେଶକ ପଦରୁ ଇସ୍ତଫା ନୁହେଁ, ବରଂ ଅବସର ଗ୍ରହଣ କରିଛନ୍ତି ନୋଏଲ ଏନ୍. ଟାଟା। ଏହା ସହିତ କମ୍ପାନୀର ମୁଖ୍ୟ ଭାବେ ତାଙ୍କର ୧୬ ବର୍ଷର କାର୍ଯ୍ୟକାଳରେ ପରିସମାପ୍ତି ଘଟିଛି। ତାଙ୍କ ସ୍ଥାନରେ ବହରାମ ଭାକିଲଙ୍କୁ ଟାଟା ଇନଭେଷ୍ଟମେଣ୍ଟ କର୍ପୋରେସନର ନୂଆ ଅଧ୍ୟକ୍ଷ ଭାବେ ନିଯୁକ୍ତ କରାଯାଇଛି। ୨୦୨୬ ନଭେମ୍ବର ୧୨ରୁ, ଅର୍ଥାତ ଆଜି ଏହି ନିଯୁକ୍ତି କାର୍ଯ୍ୟକାରୀ ହେବ।
ଷ୍ଟକ୍ ଏକ୍ସଚେଞ୍ଜଗୁଡ଼ିକୁ ଦିଆଯାଇଥିବା ଏକ ନିୟାମକ ଫାଇଲିଂରେ ଟାଟା ଇନଭେଷ୍ଟମେଣ୍ଟ କର୍ପୋରେସନ ପକ୍ଷରୁ ନୋଏଲ ଏନ୍. ଟାଟାଙ୍କ ଅବସର ସମ୍ପର୍କରେ ସୂଚନା ଦିଆଯାଇଛି। ନଭେମ୍ବର ୧୧ ତାରିଖ କାର୍ଯ୍ୟଦିବସ ଶେଷ ହେବା ପରଠାରୁ ସେ ଅଧ୍ୟକ୍ଷ ଓ ନିର୍ଦ୍ଦେଶକ ପଦରେ ରହିବେ ନାହିଁ।
କମ୍ପାନୀର ବିବୃତି ଅନୁଯାୟୀ, ଟାଟା ଗ୍ରୁପ୍ର ଗଭର୍ଣ୍ଣାନ୍ସ ଗାଇଡଲାଇନ୍ସ ବା ପରିଚାଳନା ନିୟମାବଳୀ ଅନୁସାରେ ଏହି ଅବସର ନିଷ୍ପତ୍ତି ନିଆଯାଇଛି।
ନିୟାମକ ଫାଇଲିଂରେ କମ୍ପାନୀ ଉଲ୍ଲେଖ କରିଛି, "ଉପରୋକ୍ତ ନିୟମାବଳୀ ଅନୁଯାୟୀ, ନୋଏଲ ଏନ୍. ଟାଟା (DIN: 00024713) ୨୦୨୬ ନଭେମ୍ବର ୧୧ ତାରିଖ କାର୍ଯ୍ୟଦିବସ ଶେଷ ହେବା ପରଠାରୁ କମ୍ପାନୀର ଅଧ୍ୟକ୍ଷ ଓ ନିର୍ଦ୍ଦେଶକ ପଦରୁ ଅବସର ଗ୍ରହଣ କରିବେ।"
ସେହିପରି କମ୍ପାନୀ କହିଛି, "ବୋର୍ଡ ଶ୍ରୀ ବହରାମ ଭାକିଲଙ୍କୁ ୨୦୨୬ ନଭେମ୍ବର ୧୨ରୁ ଅର୍ଥାତ କମ୍ପାନୀର ଅଧ୍ୟକ୍ଷ ଭାବେ ନିଯୁକ୍ତ କରିଛି।"
ନୋଏଲ ଟାଟା ୨୦୦୪ ଜୁନ୍ ୯ ତାରିଖରେ ଟାଟା ଇନଭେଷ୍ଟମେଣ୍ଟ କର୍ପୋରେସନର ବୋର୍ଡରେ ସାମିଲ ହୋଇଥିଲେ। ପରବର୍ତ୍ତୀ ସମୟରେ ୨୦୧୦ ଜୁନ୍ ୨୪ ତାରିଖରେ ତାଙ୍କୁ ଟାଟା ଗ୍ରୁପ୍ର ଏହି କମ୍ପାନୀର ଅଧ୍ୟକ୍ଷ ଭାବେ ନିଯୁକ୍ତ କରାଯାଇଥିଲା।
କମ୍ପାନୀ ପକ୍ଷରୁ କୁହାଯାଇଛି ଯେ, ନୋଏଲ ଟାଟା ତାଙ୍କ କାର୍ଯ୍ୟକାଳ ମଧ୍ୟରେ ଉତ୍କୃଷ୍ଟ ନେତୃତ୍ୱ ଓ ରଣନୈତିକ ଦିଗଦର୍ଶନ ପ୍ରଦାନ କରିଥିଲେ। ତାଙ୍କ ନେତୃତ୍ୱରେ କମ୍ପାନୀ ଅନେକ ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ସଫଳତା ହାସଲ କରିବା ସହ ନିରନ୍ତର ଅଭିବୃଦ୍ଧି ଏବଂ ଅଂଶଧାରୀଙ୍କ ପାଇଁ ମୂଲ୍ୟ ସୃଷ୍ଟି କରିପାରିଛି।
କମ୍ପାନୀର ବିବୃତିରେ କୁହାଯାଇଛି, "ତାଙ୍କ ଦକ୍ଷ ନେତୃତ୍ୱରେ କମ୍ପାନୀ ଅନେକ ଉଲ୍ଲେଖନୀୟ ସଫଳତା ହାସଲ କରିଛି ଏବଂ ଅଂଶଧାରୀଙ୍କ ପାଇଁ ନିରନ୍ତର ଅଭିବୃଦ୍ଧି ଓ ମୂଲ୍ୟ ସୃଷ୍ଟି କରିଛି। କମ୍ପାନୀ ପାଇଁ ଗତ ୨୨ ବର୍ଷ ମଧ୍ୟରେ ତାଙ୍କର ଅମୂଲ୍ୟ ଅବଦାନ ନିମନ୍ତେ ନିର୍ଦ୍ଦେଶକ ମଣ୍ଡଳୀ ତାଙ୍କ ପ୍ରତି ଗଭୀର କୃତଜ୍ଞତା ଓ ଆନ୍ତରିକ ଧନ୍ୟବାଦ ଜ୍ଞାପନ କରୁଛି।"
ଏହାବ୍ୟତୀତ କମ୍ପାନୀ ପ୍ରତି ତାଙ୍କର ଉଲ୍ଲେଖନୀୟ ଓ ମୂଲ୍ୟବାନ ଅବଦାନକୁ ସ୍ୱୀକୃତି ଦେଇ ବୋର୍ଡ ନୋଏଲ ଏନ୍. ଟାଟାଙ୍କୁ ଚେୟାରମ୍ୟାନ୍ ଏମେରିଟସ୍ (Chairman Emeritus) ଭାବେ ନିଯୁକ୍ତ କରିଛି। ନଭେମ୍ବର ୧୨, ୨୦୨୬ରୁ ଏହି ନିଯୁକ୍ତି କାର୍ଯ୍ୟକାରୀ ହେବ।
ଅନ୍ୟପକ୍ଷରେ, ଟାଟା ଇନଭେଷ୍ଟମେଣ୍ଟ କର୍ପୋରେସନର ବରିଷ୍ଠ ପରିଚାଳନା ସ୍ତରରେ ଆଉ ଏକ ପରିବର୍ତ୍ତନ ହୋଇଛି। ବୋର୍ଡ ଅବିଜର ଶବ୍ବିର ଦିୱାନଜୀଙ୍କୁ ନଭେମ୍ବର ୧୨, ୨୦୨୬ରୁ ଅତିରିକ୍ତ ଅଣ-କାର୍ଯ୍ୟନିର୍ବାହୀ ସ୍ୱାଧୀନ ନିର୍ଦ୍ଦେଶକ (Additional Non-Executive Independent Director) ଭାବେ ନିଯୁକ୍ତ କରିଛି।
ଏହି ପଦରେ ଦିୱାନଜୀ ପାଞ୍ଚ ବର୍ଷ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ କାର୍ଯ୍ୟ କରିବେ। ଅର୍ଥାତ୍ ତାଙ୍କ କାର୍ଯ୍ୟକାଳ ୨୦୩୧ ନଭେମ୍ବର ୧୧ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ରହିବ। ତେବେ ଏଥିପାଇଁ ଅଂଶଧାରୀଙ୍କ ଅନୁମୋଦନ ଆବଶ୍ୟକ ରହିଛି।
କମ୍ପାନୀର ନିୟାମକ ଫାଇଲିଂ ଅନୁଯାୟୀ, ଦିୱାନଜୀ ନିଓଷ୍ଟ୍ରାଟ୍ ଆଡଭାଇଜର୍ସ ଏଲ୍ଏଲ୍ପି (NeoStrat Advisors LLP)ର ପ୍ରତିଷ୍ଠାତା। ଏହାପୂର୍ବରୁ ସେ ପ୍ରାୟ ୨୦ ବର୍ଷ ଧରି KPMG ଏବଂ EYରେ ଆର୍ଥିକ ସେବା କ୍ଷେତ୍ରର ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରାକ୍ଟିସ୍ର ନେତୃତ୍ୱ ନେଇଥିଲେ।