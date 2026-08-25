ଅଭାବ ନାହିଁ, ଚଳିତ ସପ୍ତାହରେ ହ୍ରାସ ପାଇବ ଚିନି ଦର: ISMAର ଉପାଧ୍ୟକ୍ଷ
ETV ଭାରତର ସୌରଭ ଶୁକ୍ଳାଙ୍କ ସହିତ ଏକ ସାକ୍ଷାତକାରରେ, ISMA ଉପାଧ୍ୟକ୍ଷ ମାଧବ ଶ୍ରୀରାମ କହିଛନ୍ତି ଚିନିର ଅଭାବ ନାହିଁ, ଲୋକେ ଭୟଭୀତ ହୋଇ କ୍ରୟ କରିବା ଯୋଗୁଁ ଏପରି ପରିସ୍ଥିତି ସୃଷ୍ଟି ହୋଇଛି।
Published : August 25, 2026 at 11:42 AM IST
ବିଗତ କିଛି ଦିନ ଧରି ଖାଉଟିଙ୍କ ମୁଣ୍ଡରେ ଚିନି ଚଡ଼କ ପଡ଼ିଛି । ଆଗକୁ ପାର୍ବଣ ଋତୁ ଆସୁଥିବାରୁ ଚିନି ଦର ବୃଦ୍ଧି ବ୍ୟବସାୟୀଙ୍କ ମୁଣ୍ଡବ୍ୟଥା ସାଜିଛି । ହେଲେ ଏପରି ସମୟରେ ଦେଶରେ ଚିନିର ଅଭାବ ରହିଥିବା ଖବରକୁ ଏଡ଼ାଇଛି ଦେଶର ଉଦ୍ୟୋଗ ସଂଘ । ଭାରତୀୟ ଚିନି ଏବଂ ଜୈବ-ଶକ୍ତି ନିର୍ମାତା ସଂଘ (Indian Sugar & Bio-Energy Manufacturers Association) ବା ISMA ଏପରି ଚିନି ଦର ବୃଦ୍ଧି ପାଇବାର କାରଣ ପଛରେ ବିଭିନ୍ନ ଆକଳନ ଓ ଗ୍ରାହକ ଭୟଭୀତ ହୋଇ ଅଧିକ ମାତ୍ରାରେ ଚିନି କ୍ରୟ କରିବା କାରଣକୁ ଦାୟୀ କରିଛନ୍ତି ।
ଇଟିଭି ଭାରତର ସହ ସ୍ବତନ୍ତ୍ର ସାକ୍ଷାତକାରରେ ISMA ଉପସଭାପତି ମାଧବ ବି ଶ୍ରୀରାମ କହିଛନ୍ତି ଆସନ୍ତା କିଛି ଦିନ ମଧ୍ୟରେ ଚିନିର ଦର ସାମାନ୍ୟ ସ୍ତରକୁ ଆସିଯିବାର ସମ୍ଭାବନା ରହିଛି । ଏହା ପରେ ତିନିର ପ୍ରତି କେଜି ମୂଲ୍ୟ 48-52ଟଙ୍କା ମଧ୍ୟରେ ରହିବାର ଆକଳନ ରହିଛି । ସେ ଆହୁରି କହିଛନ୍ତି ଦେଶରେ ଯଥେଷ୍ଟ ପରିମାଣର ଚିନିର ଷ୍ଟକ ରହିଛି । ଏହା ସହିତ ଆମଦାନୀ ହୋଇଥିବା ଚିନି ଅକ୍ଟୋବରରେ ଦେଶରେ ପହଞ୍ଚିବ ।
ଇଟିଭି ଭାରତ: ଦେଶରେ ଚିନି ଉପଲବ୍ଧତା ନେଇ ବର୍ତ୍ତମାନର ଚିନ୍ତାର ମୁଖ୍ୟ କାରଣ କ'ଣ ବୋଲି ଆପଣ ଦେଖୁଛନ୍ତି ଏବଂ ଏପରି ପରିସ୍ଥିତି କେବେ ସୁଧୁରିବ ବୋଲି ଆପଣ ଆଶା କରୁଛନ୍ତି ?
ମାଧବ ବି ଶ୍ରୀରାମ: ପ୍ରଥମତଃ ମୁଁ କହିବାକୁ ଚାହିଁବି ଦେଶରେ କୌଣସି ପ୍ରକାରର ଚିନିର ଅଭାବ ନାହିଁ । ଲୋକେ ଭୟଭୀତ ହୋଇ କ୍ରୟ କରିବା ଯୋଗୁଁ ଏପରି ଏକ ପରିସ୍ଥିତି ସୃଷ୍ଟି ହୋଇଛି । ଫଳରେ ଏହାର ଦାମ୍ ଆହୁରି ବଢିଗଲା । ବର୍ତ୍ତମାନ ଯୋଗାଣ ପାଇଁ ଉପଯୁକ୍ତ ପରିମାଣର ଚିନି ଗଚ୍ଛିତ ହୋଇରହିଛି । ନୂତନ ଋତୁ ପାଇଁ ଚିନି କାରଖାନାଗୁଡ଼ିକ କାର୍ଯ୍ୟ ଆରମ୍ଭ କରିବା ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଆବଶ୍ୟକୀୟ ଷ୍ଟକ୍ ରହିଛି । ସରକାର ମଧ୍ୟ ଏନେଇ ଆବଶ୍ୟକୀୟ ପଦକ୍ଷେପ ନେବା ଆରମ୍ଭ କରିଛି । ଖୁବଶୀଘ୍ର ଏହାର ଦରଦାମ୍ ତଳକୁ ଖସିବ ବୋଲି ଆମେ ଦେଖିବାକୁ ପାଉଛୁ ।
ଇଟିଭି ଭାରତ: ବର୍ତ୍ତମାନ ଚିନି ଷ୍ଟକ୍ ସ୍ଥିତି କ’ଣ ରହିଛି ଏବଂ ସରକାର ଚିନି ଆମଦାନୀ ପାଇଁ ମଧ୍ୟ ଅନୁମତି ଦେଇଥିବାରୁ, ଆପଣ କେବେ ଆମଦାନୀ ହୋଇଥିବା ଚିନି ଭାରତରେ ପହଞ୍ଚିବ ବୋଲି ଆଶା କରୁଛନ୍ତି ?
ମାଧବ ବି ଶ୍ରୀରାମ: ଆମଦାନୀ ହୋଇଥିବା ଚିନି ଅକ୍ଟୋବର ମାସରେ ଦେଶରେ ପହଞ୍ଚିବା ଆରମ୍ଭ କରିବ । ଏହାର ପ୍ରକ୍ରିୟାକରଣ ମଧ୍ୟ ଅକ୍ଟୋବର ମାସରେ ଆରମ୍ଭ ହେବ । ମୋର ବ୍ୟକ୍ତିଗତ ଆକଳନ ଅନୁଯାୟୀ ଆମଦାନୀ ହୋଇଥିବା 2ରୁ 3 ଲକ୍ଷ ଟନ୍ ପରିମାଣର ଚିନି ନଭେମ୍ବର ମାସରୁ ଉପଲବ୍ଧ ହେବ ।
ଇଟିଭି ଭାରତ: ଯଦି ପ୍ରକୃତରେ କୌଣସି ଅଭାବ ନାହିଁ, ତେବେ ଚିନି ଉପଲବ୍ଧତା କିମ୍ବା ଉତ୍ପାଦନର ପୂର୍ବ ଆକଳନ କାହିଁକି ଭୁଲ ହେଲା ?
ମାଧବ ବି ଶ୍ରୀରାମ: ଆଖୁ ଏକ କୃଷି ଉତ୍ପାଦିତ ଦ୍ରବ୍ୟ । ଏହାର ଉତ୍ପାଦନ ପରିବେଶ ଓ ଜଳବାୟୁ ଭଳି ଉପାଦାନ ଉପରେ ନିର୍ଭର କରେ । ଏହି ସମ୍ପର୍କରେ ଆକଳନ କରିବା ଯଥେଷ୍ଟ କଷ୍ଟ ଅଟେ । ଜଳବାୟୁ ପରିବର୍ତ୍ତନ ଓ ପାଗର ଢାଞ୍ଚାରେ ପରିବର୍ତ୍ତନ ଚାଷରୁ ଉତ୍ପାଦନ ହେଉଥିବା ଦ୍ରବ୍ୟର ପୂର୍ବାନୁମାନକୁ ଆହୁରି ଚ୍ୟାଲେଞ୍ଜିଂ କରିଦେଉଛି ।
ପୂର୍ବ ବର୍ଷ ମହାରାଷ୍ଟ୍ରରେ ଅତ୍ୟଧିକ ବୃଷ୍ଟିପାତ ସହିତ ଆଖୁରେ ମଧ୍ୟ ଖୁବ୍ଶୀଘ୍ର ଫୁଲ ଧରିଥିଲା । ଥରେ ଫୁଲ ଧରିବା ଆରମ୍ଭ କରିଲେ ଆଖୁର ବୃଦ୍ଧି ଓ ଏଥିରେ ଥିବା ସୁକ୍ରୋଜ୍ (sucrose)ର ପରିମାଣ ଏକ ସପ୍ତାହ ମଧ୍ୟରେ ହ୍ରାସ ପାଇବାକୁ ଲାଗିଥାଏ । ଏହି ସବୁ କାରକ ଗୁଡିକ କୌଣସି ବ୍ୟକ୍ତିର ନିୟନ୍ତ୍ରଣ ବାହାରେ ରହିଥାଏ । ଆଜି ମଧ୍ୟ କୃଷି କାର୍ଯ୍ୟ ସବୁଠାରୁ ବିପଦପୂର୍ଣ୍ଣ ଉଦ୍ୟୋଗ ମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟରୁ ଗୋଟିଏ । ଏଥିରେ କୌଣସି ବ୍ୟତିକ୍ରମ ଦେଖାଦେଲେ କୃଷକ ହିଁ ସର୍ବାଧିକ କ୍ଷତି ସହ୍ୟ କରିଥାଏ ।
ଇଟିଭି ଭାରତ: ଏପରି ପରିସ୍ଥିତିର ମୁକାବିଲା କରିବା ପାଇଁ ସରକାର କେଉଁ ପଦକ୍ଷେପ ଗ୍ରହଣ କରିଛନ୍ତି ?
ମାଧବ ବି ଶ୍ରୀରାମ: ଏକ ସକାରାତ୍ମକ ଦିଗ ହେଉଛି 97 ପ୍ରତିଶତ ଆଖୁର ବକେୟା ଚଳିତବର୍ଷ ପରିଶୋଧ କରାଯାଇଛି ।ଭାରତ ସରକାରଙ୍କ ପ୍ରମୁଖ ଆଭିମୁଖ୍ୟ ମଧ୍ୟ ସ୍ପଷ୍ଟ ରହିଛି । ପ୍ରଥମତଃ ଆଭିମୁଖ୍ୟରେ ଦେଶର ଖାଉଟି ରହିଛନ୍ତି । ଦ୍ବିତୀୟରେ ଇଥାନଲ୍ ପ୍ରସ୍ତୁତି ତୃତୀୟରେ ରପ୍ତାନୀ ରହିଛି । ଏନେଇ ସରକାର ଏକ ପାରିମାଣିକ ପଦ୍ଧତି ଅସୁସରଣ କରିଛନ୍ତି । ଯେବେ ଦେଶରେ ସଠିକ ପରିମାଣରେ ଆଖୁ ଉତ୍ପାଦନ ଜାରି ରହିଥିଲା, ରପ୍ତାନୀ କାର୍ଯ୍ୟ ଜାରି ରହିଥିଲା । ମାତ୍ର ଯେବେ କୃଷି ଉତ୍ପାଦନ କ୍ଷେତ୍ରରେ ଏହାର ପ୍ରତିକୂଳ ପ୍ରଭାବ ଦେଖିବାକୁ ମିଳିଲା, ବାହ୍ୟ ଦେଶକୁ ଚିନି ରପ୍ତାନୀକୁ ରୋକା ଯାଇଥିଲା । ସରକାର ସକ୍ରିୟ ଭାବେ ଚିନି ଉଦ୍ୟୋଗ ସହିତ କାର୍ଯ୍ୟ କରୁଥିବା ଏହା ପ୍ରଦର୍ଶିତ କରୁଛି । ଗତ ଦୁଇ ସପ୍ତାହ ଧରି ସରକାର ଖାଉଟିଙ୍କ ସୁରକ୍ଷା ପାଇଁ ଆବଶ୍ୟକମତେ ସମସ୍ତ ପଦକ୍ଷେପ ଗ୍ରହଣ କରିଛନ୍ତି ।
ଇଟିଭି ଭାରତ: ନିକଟରେ ଚିନିର ଦର ବହୁତ ଶୀଘ୍ର ବୃଦ୍ଧି ପାଇଛି । କେବେ ଏହାର ଦର ହ୍ରାସ ପାଇବ ବୋଲି ଆପଣ ଭାବୁଛନ୍ତି ?
ମାଧବ ବି ଶ୍ରୀରାମ: ଏହି ସପ୍ତାହରେ ଚିନିର ଦର ସ୍ବାଭାବିକ ହେବ ବୋଲି ଆଶା କରୁଛି । ଚିନି ଦର ସ୍ଥିର କରିବା ପାଇଁ ଆବଶ୍ୟକ ପଦକ୍ଷେପମାନ ନିଆଯାଇଛି । ଏହାର ପ୍ରଭାବ ଖୁବ୍ ଶୀଘ୍ର ଦେଖିବାକୁ ମିଳିବ ।
ଇଟିଭି ଭାରତ: ବର୍ତ୍ତମାନ ଦରଠାରୁ ଚିନିର ଦର କେତେ ହ୍ରାସ ପାଇପାରିବ ?
ମାଧବ ବି ଶ୍ରୀରାମ: ଚିନିର ଦର ଯେପରି ଭାବେ ବୃଦ୍ଧି ପାଇଥିଲା ମୁଁ ଆଶା କରେ ଏହାର ଦାମ୍ ସେତେ ଶୀଘ୍ର ହ୍ରାସ ପାଇବ । ମୋ ମତରେ ଚିନିର ଦର ଏହାର ଉପଯୁକ୍ତ ଦର ସ୍ତରକୁ ଖସି ଆସିବ ଆବଶ୍ୟକ ।
ଇଟିଭି ଭାରତ: ପାର୍ବଣ ଋତୁ ସମୟରେ ଚିନିର ଦର ସ୍ବାଭାବିକ ହେବ ବୋଲି ଖାଉଟି ଆଶା କରିପାରିବେ ?
ମାଧବ ବି ଶ୍ରୀରାମ: ଚିନିର ଦର ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଭାବେ ଏହାରର ମୂଳ ସ୍ତରକୁ ଫେରିଯାଇଥିବ ବୋଲି ମୁଁ ଆଶା କରୁନାହିଁ । ମାତ୍ର ଖାଇଟିଙ୍କ ପାଇଁ ବଜାରରେ ଚିନିର ଦର 48-52 ଟଙ୍କା ପ୍ରତି କେଜି ରହିବାର ଆଶା କରୁଛି ।
ଇଟିଭି ଭାରତ: ଆପଣ କ’ଣ ଚିନି ମୂଲ୍ୟ ପାଇଁ 48-52 ଟଙ୍କା ପ୍ରତି କେଜିକୁ ଏକ ନୂତନ ସାଧାରଣ ଭାବରେ ବର୍ଣ୍ଣନା କରିବେ?
ମାଧବ ବି ଶ୍ରୀରାମ: ହଁ, ଚିନିର ଦର ଏକ ନୂତନ ସ୍ତରରେ ପହଞ୍ଚିସାରିଛି । ଚିନିର ଦର ହ୍ରାସ ପାଇବା ପରେ ଏହା ଏକ ନୂତନ ସାଧାରଣ ମୂଲ୍ୟ ହୋଇଯିବ ।
ଇଟିଭି ଭାରତ: ଆମେ ୟୁପିରେ ଆଖୁରେ ରେଡ୍ ରଟ୍ ରୋଗର (red rot disease) ସମସ୍ୟା ମଧ୍ୟ ଦେଖିଛୁ । ଏହା ଆଖୁ ଏବଂ ଚିନି ଉତ୍ପାଦନକୁ କିପରି ପ୍ରଭାବିତ କରିପାରିବ ?
ମାଧବ ବି ଶ୍ରୀରାମ: ଉତ୍ତରପ୍ରଦେଶରେ ଚିନି ଉତ୍ପାଦନ ଅପେକ୍ଷାକୃତ ସ୍ଥିର ରହିଛି । ହେଲେ କିଛି ଅଞ୍ଚଳରେ ରେଡ୍ ରଟ୍ ରୋଗ ଚିନ୍ତାର କାରଣ ସାଜିଛି । ଚିନି ଶିଳ୍ପର ପ୍ରାଣକେନ୍ଦ୍ର ହେଉଛି ଆଖୁ । ତେଣୁ ଉଦ୍ୟୋଗଙ୍କ ପକ୍ଷରୁ ପ୍ରତିଷେଧକ ବ୍ୟବସ୍ଥା ଗ୍ରହଣ କରାଯାଇଛି । ଏହା ମଧ୍ୟରେ ଟ୍ରାଇକୋଡର୍ମାକୁ ବ୍ୟବହାର କରାଯାଇଛି । ଯାହା ରୋଗ ସୃଷ୍ଟିକାରୀ ଫଙ୍ଗସ୍କୁ ମୁକାବିଲା କରିବାରେ ସାହାଯ୍ୟ କରିବ ଏବଂ ଦୁର୍ବଳ ଆଖୁ କିସମଗୁଡ଼ିକୁ ବଦଳାଇବାରେ ସାହାଯ୍ୟ କରେ । ଆମେ ସରକାରଙ୍କ ସହିତ ନୂତନ କିସମର ଆଖୁ ଲଗାଇବା ପାଇଁ କାର୍ଯ୍ୟ କରୁଛୁ । ବର୍ତ୍ତମାନ ଏକ ଗୁରୁତ୍ବପୂର୍ଣ୍ଣ କିସମ ହେଉଛି CO 20016, ଏହା ପରେ ଆଉ ଏକ କିସମ co 21012 ରହିଛି ।
ଇଟିଭି ଭାରତ: ଏହି ନୂତନ କିସମ ଆଖୁକୁ ଲଗାଇବା ଦ୍ବାରା ଚଳିତବର୍ଷର ଉତ୍ପାଦନ ବଢିବାରେ ସହାୟତା ହେବ କି?
ମାଧବ ବି ଶ୍ରୀରାମ: ବର୍ତ୍ତମାନ ଋତୁରେ ଆମେ ତ୍ବରିତ୍ ପଦକ୍ଷେପ ଉପରେ ଧ୍ୟାନ ଦେଉଛୁ, ଯେପରି ମାଟିରେ ଟ୍ରାଇକୋଡର୍ମାର ପ୍ରୟୋଗ । ପଡିଆରେ ମଧ୍ୟ ଅତି ପ୍ରଭାବିତ ଅଞ୍ଚଳରେ Co 0118 କିସମର ଆଖୁ ଲଗାଯାଉଛି । ଏହି ପଦକ୍ଷେପ ଦ୍ବାରା ରୋଗର ପ୍ରଭାବ ହ୍ରାସ କରିବାରେ ସାହାଯ୍ୟ କରିବ ।