ETV Bharat / business

ଅଭାବ ନାହିଁ, ଚଳିତ ସପ୍ତାହରେ ହ୍ରାସ ପାଇବ ଚିନି ଦର: ISMAର ଉପାଧ୍ୟକ୍ଷ

ETV ଭାରତର ସୌରଭ ଶୁକ୍ଳାଙ୍କ ସହିତ ଏକ ସାକ୍ଷାତକାରରେ, ISMA ଉପାଧ୍ୟକ୍ଷ ମାଧବ ଶ୍ରୀରାମ କହିଛନ୍ତି ଚିନିର ଅଭାବ ନାହିଁ, ଲୋକେ ଭୟଭୀତ ହୋଇ କ୍ରୟ କରିବା ଯୋଗୁଁ ଏପରି ପରିସ୍ଥିତି ସୃଷ୍ଟି ହୋଇଛି।

ISMA Vice President Madhav B Shriram
ISMA ଉପାଧ୍ୟକ୍ଷ ମାଧବ ବି ଶ୍ରୀରାମ (ETV Bharat)
author img

By ETV Bharat Odisha Team

Published : August 25, 2026 at 11:42 AM IST

4 Min Read
Choose ETV Bharat

ବିଗତ କିଛି ଦିନ ଧରି ଖାଉଟିଙ୍କ ମୁଣ୍ଡରେ ଚିନି ଚଡ଼କ ପଡ଼ିଛି । ଆଗକୁ ପାର୍ବଣ ଋତୁ ଆସୁଥିବାରୁ ଚିନି ଦର ବୃଦ୍ଧି ବ୍ୟବସାୟୀଙ୍କ ମୁଣ୍ଡବ୍ୟଥା ସାଜିଛି । ହେଲେ ଏପରି ସମୟରେ ଦେଶରେ ଚିନିର ଅଭାବ ରହିଥିବା ଖବରକୁ ଏଡ଼ାଇଛି ଦେଶର ଉଦ୍ୟୋଗ ସଂଘ । ଭାରତୀୟ ଚିନି ଏବଂ ଜୈବ-ଶକ୍ତି ନିର୍ମାତା ସଂଘ (Indian Sugar & Bio-Energy Manufacturers Association) ବା ISMA ଏପରି ଚିନି ଦର ବୃଦ୍ଧି ପାଇବାର କାରଣ ପଛରେ ବିଭିନ୍ନ ଆକଳନ ଓ ଗ୍ରାହକ ଭୟଭୀତ ହୋଇ ଅଧିକ ମାତ୍ରାରେ ଚିନି କ୍ରୟ କରିବା କାରଣକୁ ଦାୟୀ କରିଛନ୍ତି ।

ଇଟିଭି ଭାରତର ସହ ସ୍ବତନ୍ତ୍ର ସାକ୍ଷାତକାରରେ ISMA ଉପସଭାପତି ମାଧବ ବି ଶ୍ରୀରାମ କହିଛନ୍ତି ଆସନ୍ତା କିଛି ଦିନ ମଧ୍ୟରେ ଚିନିର ଦର ସାମାନ୍ୟ ସ୍ତରକୁ ଆସିଯିବାର ସମ୍ଭାବନା ରହିଛି । ଏହା ପରେ ତିନିର ପ୍ରତି କେଜି ମୂଲ୍ୟ 48-52ଟଙ୍କା ମଧ୍ୟରେ ରହିବାର ଆକଳନ ରହିଛି । ସେ ଆହୁରି କହିଛନ୍ତି ଦେଶରେ ଯଥେଷ୍ଟ ପରିମାଣର ଚିନିର ଷ୍ଟକ ରହିଛି । ଏହା ସହିତ ଆମଦାନୀ ହୋଇଥିବା ଚିନି ଅକ୍ଟୋବରରେ ଦେଶରେ ପହଞ୍ଚିବ ।

ଇଟିଭି ଭାରତ: ଦେଶରେ ଚିନି ଉପଲବ୍ଧତା ନେଇ ବର୍ତ୍ତମାନର ଚିନ୍ତାର ମୁଖ୍ୟ କାରଣ କ'ଣ ବୋଲି ଆପଣ ଦେଖୁଛନ୍ତି ଏବଂ ଏପରି ପରିସ୍ଥିତି କେବେ ସୁଧୁରିବ ବୋଲି ଆପଣ ଆଶା କରୁଛନ୍ତି ?


ମାଧବ ବି ଶ୍ରୀରାମ: ପ୍ରଥମତଃ ମୁଁ କହିବାକୁ ଚାହିଁବି ଦେଶରେ କୌଣସି ପ୍ରକାରର ଚିନିର ଅଭାବ ନାହିଁ । ଲୋକେ ଭୟଭୀତ ହୋଇ କ୍ରୟ କରିବା ଯୋଗୁଁ ଏପରି ଏକ ପରିସ୍ଥିତି ସୃଷ୍ଟି ହୋଇଛି । ଫଳରେ ଏହାର ଦାମ୍ ଆହୁରି ବଢିଗଲା । ବର୍ତ୍ତମାନ ଯୋଗାଣ ପାଇଁ ଉପଯୁକ୍ତ ପରିମାଣର ଚିନି ଗଚ୍ଛିତ ହୋଇରହିଛି । ନୂତନ ଋତୁ ପାଇଁ ଚିନି କାରଖାନାଗୁଡ଼ିକ କାର୍ଯ୍ୟ ଆରମ୍ଭ କରିବା ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଆବଶ୍ୟକୀୟ ଷ୍ଟକ୍ ରହିଛି । ସରକାର ମଧ୍ୟ ଏନେଇ ଆବଶ୍ୟକୀୟ ପଦକ୍ଷେପ ନେବା ଆରମ୍ଭ କରିଛି । ଖୁବଶୀଘ୍ର ଏହାର ଦରଦାମ୍ ତଳକୁ ଖସିବ ବୋଲି ଆମେ ଦେଖିବାକୁ ପାଉଛୁ ।

ଇଟିଭି ଭାରତ: ବର୍ତ୍ତମାନ ଚିନି ଷ୍ଟକ୍ ସ୍ଥିତି କ’ଣ ରହିଛି ଏବଂ ସରକାର ଚିନି ଆମଦାନୀ ପାଇଁ ମଧ୍ୟ ଅନୁମତି ଦେଇଥିବାରୁ, ଆପଣ କେବେ ଆମଦାନୀ ହୋଇଥିବା ଚିନି ଭାରତରେ ପହଞ୍ଚିବ ବୋଲି ଆଶା କରୁଛନ୍ତି ?


ମାଧବ ବି ଶ୍ରୀରାମ: ଆମଦାନୀ ହୋଇଥିବା ଚିନି ଅକ୍ଟୋବର ମାସରେ ଦେଶରେ ପହଞ୍ଚିବା ଆରମ୍ଭ କରିବ । ଏହାର ପ୍ରକ୍ରିୟାକରଣ ମଧ୍ୟ ଅକ୍ଟୋବର ମାସରେ ଆରମ୍ଭ ହେବ । ମୋର ବ୍ୟକ୍ତିଗତ ଆକଳନ ଅନୁଯାୟୀ ଆମଦାନୀ ହୋଇଥିବା 2ରୁ 3 ଲକ୍ଷ ଟନ୍ ପରିମାଣର ଚିନି ନଭେମ୍ବର ମାସରୁ ଉପଲବ୍ଧ ହେବ ।

ଇଟିଭି ଭାରତ: ଯଦି ପ୍ରକୃତରେ କୌଣସି ଅଭାବ ନାହିଁ, ତେବେ ଚିନି ଉପଲବ୍ଧତା କିମ୍ବା ଉତ୍ପାଦନର ପୂର୍ବ ଆକଳନ କାହିଁକି ଭୁଲ ହେଲା ?


ମାଧବ ବି ଶ୍ରୀରାମ: ଆଖୁ ଏକ କୃଷି ଉତ୍ପାଦିତ ଦ୍ରବ୍ୟ । ଏହାର ଉତ୍ପାଦନ ପରିବେଶ ଓ ଜଳବାୟୁ ଭଳି ଉପାଦାନ ଉପରେ ନିର୍ଭର କରେ । ଏହି ସମ୍ପର୍କରେ ଆକଳନ କରିବା ଯଥେଷ୍ଟ କଷ୍ଟ ଅଟେ । ଜଳବାୟୁ ପରିବର୍ତ୍ତନ ଓ ପାଗର ଢାଞ୍ଚାରେ ପରିବର୍ତ୍ତନ ଚାଷରୁ ଉତ୍ପାଦନ ହେଉଥିବା ଦ୍ରବ୍ୟର ପୂର୍ବାନୁମାନକୁ ଆହୁରି ଚ୍ୟାଲେଞ୍ଜିଂ କରିଦେଉଛି ।

ପୂର୍ବ ବର୍ଷ ମହାରାଷ୍ଟ୍ରରେ ଅତ୍ୟଧିକ ବୃଷ୍ଟିପାତ ସହିତ ଆଖୁରେ ମଧ୍ୟ ଖୁବ୍‌ଶୀଘ୍ର ଫୁଲ ଧରିଥିଲା । ଥରେ ଫୁଲ ଧରିବା ଆରମ୍ଭ କରିଲେ ଆଖୁର ବୃଦ୍ଧି ଓ ଏଥିରେ ଥିବା ସୁକ୍ରୋଜ୍ (sucrose)ର ପରିମାଣ ଏକ ସପ୍ତାହ ମଧ୍ୟରେ ହ୍ରାସ ପାଇବାକୁ ଲାଗିଥାଏ । ଏହି ସବୁ କାରକ ଗୁଡିକ କୌଣସି ବ୍ୟକ୍ତିର ନିୟନ୍ତ୍ରଣ ବାହାରେ ରହିଥାଏ । ଆଜି ମଧ୍ୟ କୃଷି କାର୍ଯ୍ୟ ସବୁଠାରୁ ବିପଦପୂର୍ଣ୍ଣ ଉଦ୍ୟୋଗ ମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟରୁ ଗୋଟିଏ । ଏଥିରେ କୌଣସି ବ୍ୟତିକ୍ରମ ଦେଖାଦେଲେ କୃଷକ ହିଁ ସର୍ବାଧିକ କ୍ଷତି ସହ୍ୟ କରିଥାଏ ।

ଇଟିଭି ଭାରତ: ଏପରି ପରିସ୍ଥିତିର ମୁକାବିଲା କରିବା ପାଇଁ ସରକାର କେଉଁ ପଦକ୍ଷେପ ଗ୍ରହଣ କରିଛନ୍ତି ?


ମାଧବ ବି ଶ୍ରୀରାମ: ଏକ ସକାରାତ୍ମକ ଦିଗ ହେଉଛି 97 ପ୍ରତିଶତ ଆଖୁର ବକେୟା ଚଳିତବର୍ଷ ପରିଶୋଧ କରାଯାଇଛି ।ଭାରତ ସରକାରଙ୍କ ପ୍ରମୁଖ ଆଭିମୁଖ୍ୟ ମଧ୍ୟ ସ୍ପଷ୍ଟ ରହିଛି । ପ୍ରଥମତଃ ଆଭିମୁଖ୍ୟରେ ଦେଶର ଖାଉଟି ରହିଛନ୍ତି । ଦ୍ବିତୀୟରେ ଇଥାନଲ୍ ପ୍ରସ୍ତୁତି ତୃତୀୟରେ ରପ୍ତାନୀ ରହିଛି । ଏନେଇ ସରକାର ଏକ ପାରିମାଣିକ ପଦ୍ଧତି ଅସୁସରଣ କରିଛନ୍ତି । ଯେବେ ଦେଶରେ ସଠିକ ପରିମାଣରେ ଆଖୁ ଉତ୍ପାଦନ ଜାରି ରହିଥିଲା, ରପ୍ତାନୀ କାର୍ଯ୍ୟ ଜାରି ରହିଥିଲା । ମାତ୍ର ଯେବେ କୃଷି ଉତ୍ପାଦନ କ୍ଷେତ୍ରରେ ଏହାର ପ୍ରତିକୂଳ ପ୍ରଭାବ ଦେଖିବାକୁ ମିଳିଲା, ବାହ୍ୟ ଦେଶକୁ ଚିନି ରପ୍ତାନୀକୁ ରୋକା ଯାଇଥିଲା । ସରକାର ସକ୍ରିୟ ଭାବେ ଚିନି ଉଦ୍ୟୋଗ ସହିତ କାର୍ଯ୍ୟ କରୁଥିବା ଏହା ପ୍ରଦର୍ଶିତ କରୁଛି । ଗତ ଦୁଇ ସପ୍ତାହ ଧରି ସରକାର ଖାଉଟିଙ୍କ ସୁରକ୍ଷା ପାଇଁ ଆବଶ୍ୟକମତେ ସମସ୍ତ ପଦକ୍ଷେପ ଗ୍ରହଣ କରିଛନ୍ତି ।

ଇଟିଭି ଭାରତ: ନିକଟରେ ଚିନିର ଦର ବହୁତ ଶୀଘ୍ର ବୃଦ୍ଧି ପାଇଛି । କେବେ ଏହାର ଦର ହ୍ରାସ ପାଇବ ବୋଲି ଆପଣ ଭାବୁଛନ୍ତି ?
ମାଧବ ବି ଶ୍ରୀରାମ: ଏହି ସପ୍ତାହରେ ଚିନିର ଦର ସ୍ବାଭାବିକ ହେବ ବୋଲି ଆଶା କରୁଛି । ଚିନି ଦର ସ୍ଥିର କରିବା ପାଇଁ ଆବଶ୍ୟକ ପଦକ୍ଷେପମାନ ନିଆଯାଇଛି । ଏହାର ପ୍ରଭାବ ଖୁବ୍ ଶୀଘ୍ର ଦେଖିବାକୁ ମିଳିବ ।

ଇଟିଭି ଭାରତ: ବର୍ତ୍ତମାନ ଦରଠାରୁ ଚିନିର ଦର କେତେ ହ୍ରାସ ପାଇପାରିବ ?

ମାଧବ ବି ଶ୍ରୀରାମ: ଚିନିର ଦର ଯେପରି ଭାବେ ବୃଦ୍ଧି ପାଇଥିଲା ମୁଁ ଆଶା କରେ ଏହାର ଦାମ୍ ସେତେ ଶୀଘ୍ର ହ୍ରାସ ପାଇବ । ମୋ ମତରେ ଚିନିର ଦର ଏହାର ଉପଯୁକ୍ତ ଦର ସ୍ତରକୁ ଖସି ଆସିବ ଆବଶ୍ୟକ ।

ଇଟିଭି ଭାରତ: ପାର୍ବଣ ଋତୁ ସମୟରେ ଚିନିର ଦର ସ୍ବାଭାବିକ ହେବ ବୋଲି ଖାଉଟି ଆଶା କରିପାରିବେ ?

ମାଧବ ବି ଶ୍ରୀରାମ: ଚିନିର ଦର ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଭାବେ ଏହାରର ମୂଳ ସ୍ତରକୁ ଫେରିଯାଇଥିବ ବୋଲି ମୁଁ ଆଶା କରୁନାହିଁ । ମାତ୍ର ଖାଇଟିଙ୍କ ପାଇଁ ବଜାରରେ ଚିନିର ଦର 48-52 ଟଙ୍କା ପ୍ରତି କେଜି ରହିବାର ଆଶା କରୁଛି ।

ଇଟିଭି ଭାରତ: ଆପଣ କ’ଣ ଚିନି ମୂଲ୍ୟ ପାଇଁ 48-52 ଟଙ୍କା ପ୍ରତି କେଜିକୁ ଏକ ନୂତନ ସାଧାରଣ ଭାବରେ ବର୍ଣ୍ଣନା କରିବେ?

ମାଧବ ବି ଶ୍ରୀରାମ: ହଁ, ଚିନିର ଦର ଏକ ନୂତନ ସ୍ତରରେ ପହଞ୍ଚିସାରିଛି । ଚିନିର ଦର ହ୍ରାସ ପାଇବା ପରେ ଏହା ଏକ ନୂତନ ସାଧାରଣ ମୂଲ୍ୟ ହୋଇଯିବ ।

ଇଟିଭି ଭାରତ: ଆମେ ୟୁପିରେ ଆଖୁରେ ରେଡ୍ ରଟ୍ ରୋଗର (red rot disease) ସମସ୍ୟା ମଧ୍ୟ ଦେଖିଛୁ । ଏହା ଆଖୁ ଏବଂ ଚିନି ଉତ୍ପାଦନକୁ କିପରି ପ୍ରଭାବିତ କରିପାରିବ ?

ମାଧବ ବି ଶ୍ରୀରାମ: ଉତ୍ତରପ୍ରଦେଶରେ ଚିନି ଉତ୍ପାଦନ ଅପେକ୍ଷାକୃତ ସ୍ଥିର ରହିଛି । ହେଲେ କିଛି ଅଞ୍ଚଳରେ ରେଡ୍ ରଟ୍ ରୋଗ ଚିନ୍ତାର କାରଣ ସାଜିଛି । ଚିନି ଶିଳ୍ପର ପ୍ରାଣକେନ୍ଦ୍ର ହେଉଛି ଆଖୁ । ତେଣୁ ଉଦ୍ୟୋଗଙ୍କ ପକ୍ଷରୁ ପ୍ରତିଷେଧକ ବ୍ୟବସ୍ଥା ଗ୍ରହଣ କରାଯାଇଛି । ଏହା ମଧ୍ୟରେ ଟ୍ରାଇକୋଡର୍ମାକୁ ବ୍ୟବହାର କରାଯାଇଛି । ଯାହା ରୋଗ ସୃଷ୍ଟିକାରୀ ଫଙ୍ଗସ୍‌କୁ ମୁକାବିଲା କରିବାରେ ସାହାଯ୍ୟ କରିବ ଏବଂ ଦୁର୍ବଳ ଆଖୁ କିସମଗୁଡ଼ିକୁ ବଦଳାଇବାରେ ସାହାଯ୍ୟ କରେ । ଆମେ ସରକାରଙ୍କ ସହିତ ନୂତନ କିସମର ଆଖୁ ଲଗାଇବା ପାଇଁ କାର୍ଯ୍ୟ କରୁଛୁ । ବର୍ତ୍ତମାନ ଏକ ଗୁରୁତ୍ବପୂର୍ଣ୍ଣ କିସମ ହେଉଛି CO 20016, ଏହା ପରେ ଆଉ ଏକ କିସମ co 21012 ରହିଛି ।

ଇଟିଭି ଭାରତ: ଏହି ନୂତନ କିସମ ଆଖୁକୁ ଲଗାଇବା ଦ୍ବାରା ଚଳିତବର୍ଷର ଉତ୍ପାଦନ ବଢିବାରେ ସହାୟତା ହେବ କି?

ମାଧବ ବି ଶ୍ରୀରାମ: ବର୍ତ୍ତମାନ ଋତୁରେ ଆମେ ତ୍ବରିତ୍ ପଦକ୍ଷେପ ଉପରେ ଧ୍ୟାନ ଦେଉଛୁ, ଯେପରି ମାଟିରେ ଟ୍ରାଇକୋଡର୍ମାର ପ୍ରୟୋଗ । ପଡିଆରେ ମଧ୍ୟ ଅତି ପ୍ରଭାବିତ ଅଞ୍ଚଳରେ Co 0118 କିସମର ଆଖୁ ଲଗାଯାଉଛି । ଏହି ପଦକ୍ଷେପ ଦ୍ବାରା ରୋଗର ପ୍ରଭାବ ହ୍ରାସ କରିବାରେ ସାହାଯ୍ୟ କରିବ ।

ଏହା ମଧ୍ୟ ପଢନ୍ତୁ:

ରାକ୍ଷୀ ପୂର୍ଣ୍ଣିମା ପୂର୍ବରୁ ବଜାରରୁ ଛେନା ପନିର ଗାୟବ, ଚିନି ଦର ପାଇଁ ବଢିବ ମିଠା ଦର

ନୂଆ ଚିନି କାରଖାନା ପାଇଁ ସ୍ଥାନ ଚିହ୍ନଟ ପ୍ରକ୍ରିୟା ଆରମ୍ଭ, ନୟାଗଡ଼ରେ 3 ଜଣିଆ ପ୍ରତିନିଧି ଦଳ

ବେଲଗାମ ଅତ୍ୟାବଶ୍ୟକ ସାମଗ୍ରୀ ଦର, କେମିତି ଚଳିବ ପରିବାର ଚିନ୍ତାରେ ଖାଉଟି

TAGGED:

SUGAR PRICE RISE
ISMA VC MADHAV SHRIRAM
INDIAN SUGAR MILLS ASSOCIATION
ଚିନି
EXCLUSIVE INTERVIEW WITH ISMA VC

Quick Links / Policies

ସମ୍ପାଦକଙ୍କ ପସନ୍ଦ

ETV Bharat Logo

Copyright © 2026 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.