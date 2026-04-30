ମେ' 1 ନୂଆ ଲାଗୁ ହେବା ନୂଆ ନିୟମ, କଣ ପରିବର୍ତ୍ତନ ହେବ ? ଜାଣନ୍ତୁ...
2026 ମେ' 1ରୁ କିଛି ନିୟମରେ ପରିବର୍ତ୍ତନ ହେବାକୁ ଯାଉଛି । କ୍ରେଡିଟ୍ କାର୍ଡ, ଘରୋଇ ଗ୍ୟାସ ସିଲିଣ୍ଡର ମୂଲ୍ୟରେ ପରିବର୍ତ୍ତନ ହେବାର ସମ୍ଭାବନା ରହିଛି ।
Published : April 30, 2026 at 2:53 PM IST
ହାଇଦ୍ରାବାଦ: ମେ' ପହିଲାରୁ କିଛି ବଡ଼ ପରିବର୍ତ୍ତନ ହେବାକୁ ଯାଉଛି । ନୂଆ ମାସ ଓ ନୂଆ ତାରିଖ ସହିତ, ଦେଶରେ ଅନେକ ନୂତନ ଆର୍ଥିକ ପରିବର୍ତ୍ତନ ମଧ୍ୟ ଲାଗୁ ହେବାକୁ ଯାଉଛି । ଏହି ପରିବର୍ତ୍ତନ ଗୁଡ଼ିକ ସାଧାରଣ ଲୋକଙ୍କ ଜୀବନ ଏବଂ ପକେଟ ଉଭୟକୁ ପ୍ରଭାବିତ କରିବ । ପ୍ରାପ୍ତ ସୂଚନା ଅନୁଯାୟୀ, କାର୍ଯ୍ୟକାରୀ ହେଉଥିବା 5ଟି ନୂଆ ନିୟମ ମଧ୍ୟରେ LPG ସିଲିଣ୍ଡର ମୂଲ୍ୟ ଏବଂ କ୍ରେଡିଟ୍ କାର୍ଡ ନିୟମ ଅନ୍ତର୍ଭୁକ୍ତ ରହିଛି । ଆସନ୍ତୁ ନୂତନ ନିୟମ ଉପରେ ନଜର ପକାଇବା...
ନିୟମ 1: ନୂଆ ଏଲପିଜି ସିଲିଣ୍ଡର ଦର ଲାଗୁ ହେବ
ସରକାରୀ ତେଲ କମ୍ପାନୀଗୁଡ଼ିକ ପ୍ରତି ମାସର ପ୍ରଥମ ତାରିଖରେ ଗ୍ୟାସ ସିଲିଣ୍ଡର ମୂଲ୍ୟ ଅପଡେଟ୍ କରନ୍ତି । ଏଥର ମଧ୍ୟ, ମେ' 1 ତାରିଖରେ ତେଲ କମ୍ପାନୀଗୁଡ଼ିକ ଗ୍ୟାସ ସିଲିଣ୍ଡର ଦର ସଂଶୋଧନ କରିବେ । ଯଦି ମୂଲ୍ୟ ପରିବର୍ତ୍ତନ ହୁଏ, ତେବେ ଏହାର ପ୍ରଭାବ ଘରର ରୋଷେଇ ଘରଠାରୁ ଆରମ୍ଭ କରି ରେସ୍ତୋରାଁ ଏବଂ ହୋଟେଲ ଯାଏଁ ସବୁଠି ପଡ଼ିପାରେ । ଏପ୍ରିଲ ମାସରେ ଘରୋଇ ଏବଂ ବାଣିଜ୍ୟିକ ଗ୍ୟାସ ସିଲିଣ୍ଡରର ମୂଲ୍ୟ ବୃଦ୍ଧି କରାଯାଇଥିଲା । ରିପୋର୍ଟ ହୋଇଛି ଯେ, ସରକାର ଏବେ OTP-ଆଧାରିତ ଏଲପିଜି ସିଲିଣ୍ଡର ବିତରଣ ଲାଗୁ କରିବାକୁ ନିଷ୍ପତ୍ତି ନେଇପାରନ୍ତି ।
ନିୟମ 2: ଅନଲାଇନ୍ ଗେମ୍ ସହିତ ଜଡିତ ପରିବର୍ତ୍ତନ
ମେ' ପହିଲାରୁ ଅନଲାଇନ୍ ଗମ୍ ସହିତ ଜଡିତ ନିୟମ ମଧ୍ୟ ପରିବର୍ତ୍ତନ ହେବ । ସରକାର ଅନଲାଇନ୍ ଗମ୍ ନିୟମ 2026 (Online Gaming Rules 2026) ଲାଗୁ କରିବାକୁ ଯାଉଛନ୍ତି । ଏହି ନୂତନ ନିୟମ ଅନୁଯାୟୀ, ଭାରତୀୟ ଅନଲାଇନ୍ ଗେମିଂ ଅଥୋରିଟି ଗଠନ କରାଯିବ । ସୂଚନା ଅନୁଯାୟୀ, ଅନଲାଇନ୍ ଗମ୍ ଗୁଡ଼ିକୁ ତିନୋଟି ଭାଗରେ ବିଭକ୍ତ କରାଯିବ: ଅନଲାଇନ୍ ମନି ଗେମ୍ (Online Money Games), ଅନଲାଇନ୍ ସୋସିଆଲ ଗେମ୍ (Online Social Games) ଏବଂ ଇ-ସ୍ପୋର୍ଟସ୍ (E-Sports) । ଏଗୁଡ଼ିକ ପାଇଁ ପଞ୍ଜୀକରଣ ଆବଶ୍ୟକ ହେବ । ଯେଉଁମାନେ ଗେମ୍ ଖେଳୁଛନ୍ତି ସେମାନଙ୍କ କାରବାର ଉପରେ କଡ଼ା ନଜର ରଖାଯିବ ।
ନିୟମ 3: CNG ଓ PNG ମୂଲ୍ୟ ପରିବର୍ତ୍ତନ
LPG ସିଲିଣ୍ଡର, CNG ଏବଂ PNGର ମୂଲ୍ୟରେ ସଂଶୋଧନ ହୋଇପାରେ । ତେଲ କମ୍ପାନୀଗୁଡ଼ିକ ପ୍ରତି ମାସର ପ୍ରଥମ ଦିନରେ ନୂତନ ମୂଲ୍ୟ ପ୍ରକାଶ କରନ୍ତି । ଏପ୍ରିଲ ମାସ ଆରମ୍ଭରେ, ସେମାନଙ୍କର ମୂଲ୍ୟ ଦ୍ୱିଗୁଣିତ ହୋଇଥିଲା, କିନ୍ତୁ ପରବର୍ତ୍ତୀ ସମୟରେ ବୃଦ୍ଧିକୁ ପ୍ରତ୍ୟାହାର କରିବାକୁ ପଡିଲା । ଯଦି ମୂଲ୍ୟ ବୃଦ୍ଧି ପାଏ, ତେବେ ଏହା ଯାନବାହାନ ମାଲିକଙ୍କ ପକେଟରେ ପ୍ରଭାବ ପକାଇପାରେ ।
ନିୟମ 4: ବ୍ୟାଙ୍କ ଛୁଟିଦିନ
ଭାରତୀୟ ରିଜର୍ଭ ବ୍ୟାଙ୍କର ସରକାରୀ ୱେବସାଇଟ୍ ଅନୁଯାୟୀ, ଆଗାମୀ ମେ' ମାସରେ ଅନେକ ଛୁଟି ରହିଛି । ଦ୍ୱିତୀୟ ଏବଂ ଚତୁର୍ଥ ଶନିବାର, ପ୍ରତି ରବିବାର ଭଳି ସାପ୍ତାହିକ ଛୁଟି ସହିତ, ମେ' 1 ତାରିଖ ( ଶୁକ୍ରବାର) ଶ୍ରମିକ ଦିବସ/ମହାରାଷ୍ଟ୍ର ଦିବସ ଏବଂ ବକ୍ରିଦ ପାଇଁ ଛୁଟି ହେବ । ମାତ୍ର ଛୁଟିଗୁଡ଼ିକ ବିଭିନ୍ନ ରାଜ୍ୟରେ ଭିନ୍ନ ହୋଇପାରେ । ଯଦି ଆପଣଙ୍କୁ କୌଣସି କାମ ପାଇଁ ବ୍ୟାଙ୍କକୁ ଯିବାକୁ ପଡ଼େ, ତେବେ ପ୍ରଥମେ ୱେବସାଇଟ୍ ଯାଞ୍ଚ କରିବାକୁ ନିଶ୍ଚିତ କରନ୍ତୁ । ମାତ୍ର ସମସ୍ତ ବ୍ୟାଙ୍କର ଅନଲାଇନ୍ ସେବା 24 ଘଣ୍ଟା ଉପଲବ୍ଧ ।
ନିୟମ 5: କ୍ରେଡିଟ କାର୍ଡ
ଦେଶର ସର୍ବବୃହତ ଋଣଦାତା, ଷ୍ଟେଟ୍ ବ୍ୟାଙ୍କ ଅଫ୍ ଇଣ୍ଡିଆ (SBI), ମେ' 1ରୁ ସଂଶୋଧିତ କ୍ରେଡିଟ୍ କାର୍ଡ ନିୟମ ପ୍ରଚଳନ କରିବାକୁ ଯାଉଛି । ବ୍ୟାଙ୍କର ଅଫିସିଆଲ ୱେବସାଇଟ ଅନୁଯାୟୀ, ପରିବର୍ତ୍ତନଗୁଡ଼ିକରେ ସଂଶୋଧିତ ଲେଟ୍ ପେମେଣ୍ଟ ଫି (Late payment fees) ଏବଂ ବାର୍ଷିକ ଫି (Annual fee) ଛାଡ଼ ପାଇଁ ସର୍ତ୍ତାବଳୀ ଅନ୍ତର୍ଭୁକ୍ତ ।
100-500 ଟଙ୍କା ବକେୟା ଦେୟ ପାଇଁ, ଲେଟ୍ ପେମେଣ୍ଟ ଫି 100 ଟଙ୍କା ହେବ । 500ରୁ 1000 ଟଙ୍କା ମଧ୍ୟରେ ଦେୟ ପାଇଁ, ଲେଟ୍ ପେମେଣ୍ଟ ଫି ପ୍ରାୟ 500 ଟଙ୍କା ହେବ । ବାର୍ଷିକ ଫି ଛାଡ଼ ଢାଞ୍ଚାକୁ ମଧ୍ୟ ପରିବର୍ତ୍ତନ କରାଯାଇଛି । କିଛି କାର୍ଡ ପାଇଁ, ପୂର୍ବରୁ 50 ହଜାର ଟଙ୍କା ବାର୍ଷିକ ଖର୍ଚ୍ଚ ଉପରେ ଉପଲବ୍ଧ ଛାଡ଼ ପାଇଁ ଏବେ 1 ଲକ୍ଷ ଟଙ୍କା ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଖର୍ଚ୍ଚ କରିବାକୁ ପଡିବ ।