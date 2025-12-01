ଡିସେମ୍ବର 1ରୁ ବଦଳିଲା ଏହି ନିୟମ; କ'ଣ ଶସ୍ତା ଓ ମହଙ୍ଗା ହେଲା ? ଜାଣନ୍ତୁ
ଡିସେମ୍ବର 1 ତାରିଖ ସାଧାରଣ ଲୋକଙ୍କ ଠାରୁ ନେଇ ବ୍ୟବସାୟୀ ଏବଂ ସରକାରୀ କର୍ମଚାରୀଙ୍କୁ ମଧ୍ୟ ପ୍ରଭାବିତ କରିଛି । ଆଜିଠାରୁ କିଛି ଗୁରୁତ୍ବପୂର୍ଣ୍ଣ ପରିବବର୍ତ୍ତନ ହୋଇଛି ।
Published : December 1, 2025 at 1:22 PM IST
New Rule in December ନୂଆଦିଲ୍ଲୀ: ବର୍ଷର ଶେଷ ମାସର ପ୍ରଥମ ଦିନ ଆରମ୍ଭରୁ କିଛି ଗୁରୁତ୍ବପୂର୍ଣ୍ଣ ପରିବର୍ତ୍ତନ ଦେଖିବାକୁ ମିଳିଛି । ଡିସେମ୍ବର 1 ତାରିଖ ସାଧାରଣ ଲୋକଙ୍କ ଠାରୁ ନେଇ ବ୍ୟବସାୟୀ ଏପରିକି ସରକାରୀ କର୍ମଚାରୀଙ୍କୁ ମଧ୍ୟ ପ୍ରଭାବିତ କରିଛି । ଆଜିଠାରୁ ପରିବର୍ତ୍ତନ ହୋଇଥିବା ନିୟମ କିଛି ଲୋକଙ୍କୁ ଆଶ୍ବସ୍ତି ଦେଇଥିବା ବେଳେ ଅନେକଙ୍କୁ ଆର୍ଥିକ ଝଟକା ଦେଇଛି । ବିଶେଷ କରି ହୋଟେଲ ଏବଂ ରେଷ୍ଟୁରାଣ୍ଟ ମାଲିକ, ବିମାନ ଯାତ୍ରୀ ଏବଂ ସରକାରୀ କର୍ମଚାରୀଙ୍କୁ ଏହି ପରିବର୍ତ୍ତନ ପ୍ରଭାବିତ କରିପାରେ ।
କମର୍ସିଆଲ LPG ସିଲିଣ୍ଡର ଶସ୍ତା:
ଡିସେମ୍ବର ମାସ ଆରମ୍ଭ ହୋଟେଲ, ରେଷ୍ଟୁରାଣ୍ଟ ଏବଂ ଅନ୍ୟାନ୍ୟ ବ୍ୟବସାୟ ପାଇଁ ବଡ଼ ଆଶ୍ୱସ୍ତି ଆଣିଛି । ତୈଳ ବିପଣନ କମ୍ପାନୀଗୁଡ଼ିକ (OMCs) ଡିସେମ୍ବର 1 ତାରିଖରୁ 19 କିଲୋଗ୍ରାମ କମର୍ସିଆଲ LPG ସିଲିଣ୍ଡରର ମୂଲ୍ୟ 10 ଟଙ୍କା ହ୍ରାସ କରିଛନ୍ତି । ଏହା ବ୍ୟବସାୟୀଙ୍କ ଖର୍ଚ୍ଚ କମ୍ କରିବ । ଗତ ମାସ (ନଭେମ୍ବର)ରେ ମଧ୍ୟ ଏହି ସିଲିଣ୍ଡରର ମୂଲ୍ୟ 5 ଟଙ୍କା ହ୍ରାସ କରାଯାଇଥିଲା । ଏହି ସମୟରେ, ଘରୋଇ ବ୍ୟବହାର ପାଇଁ 14.2 କିଲୋଗ୍ରାମ LPG ସିଲିଣ୍ଡରର ମୂଲ୍ୟରେ କୌଣସି ପରିବର୍ତ୍ତନ କରାଯାଇ ନାହିଁ । ଫଳରେ ସାଧାରଣ ଲୋଙ୍କ ଉପରେ ଏହା କୌଣସି ପ୍ରଭାବ ପକାଇବ ନାହିଁ ।
ATF (ବିମାନ ଇନ୍ଧନ) ମୂଲ୍ୟ ବୃଦ୍ଧି:
ଡିସେମ୍ବର ମାସ ବିମାନ ଯାତ୍ରା କରୁଥିବା ଯାତ୍ରୀଙ୍କ ପାଇଁ ଟିକେ ମହଙ୍ଗା ହୋଇପାରେ । ଇଣ୍ଡିଆନ୍ ଅଏଲ୍ ୱେବସାଇଟ୍ ଅନୁଯାୟୀ, ଡିସେମ୍ବର 1 ତାରିଖ ଠାରୁ ATF (ବିମାନ ଇନ୍ଧନ) ମୂଲ୍ୟ ବୃଦ୍ଧି ପାଇଛି । ଦିଲ୍ଲୀରେ ଘରୋଇ ଏୟାରଲାଇନ୍ସଙ୍କ ପାଇଁ ନୂତନ ATF ମୂଲ୍ୟ ପ୍ରତି କିଲୋଲିଟର ପିଛା 99,676.77 ଟଙ୍କା ହୋଇଛି । ଯାହା ନଭେମ୍ବର ତୁଳନାରେ 5,133.75 ଟଙ୍କା ବୃଦ୍ଧି ପାଇଛି । ପ୍ରତି କିଲୋଲିଟର ପିଛା କୋଲକାତାରେ ଏହା 1,02,371.02 ଟଙ୍କା, ମୁମ୍ବାଇରେ 93,281.04 ଟଙ୍କା ଏବଂ ଚେନ୍ନାଇରେ 1,03,301.80 ଟଙ୍କା ହୋଇଛି । ATF ମୂଲ୍ୟ ବଢ଼ିବା ଫଳରେ ବିମାନ ଟିକେଟ ମୂଲ୍ୟକୁ ମଧ୍ୟ ପ୍ରଭାବିତ କରିପାରେ ।
ଡିସେମ୍ବରରେ 17 ଦିନ ବ୍ୟାଙ୍କ ଛୁଟି:
ଡିସେମ୍ବର ମାସରେ, ବ୍ୟାଙ୍କ ଗ୍ରାହକମାନଙ୍କ ପାଇଁ ବଡ଼ ଖବର ରହିଛି । ଡିସେମ୍ବର ମାସର ଦ୍ୱିତୀୟ ଏବଂ ଚତୁର୍ଥ ଶନିବାର ଏବଂ 4ଟି ରବିବାରକୁ ମିଶାଇ ମୋଟ 17 ଦିନ ବ୍ୟାଙ୍କ ବନ୍ଦ ରହିବ । ଏହି ଛୁଟିଗୁଡ଼ିକ ରାଜ୍ୟ ଅନୁସାରେ ଭିନ୍ନ ଭିନ୍ନ ରହିଛି । ଉଦାହରଣ ସ୍ୱରୂପ, ଡିସେମ୍ବର 1 ତାରିଖରେ କେବଳ ଅରୁଣାଚଳ ପ୍ରଦେଶ ଏବଂ ନାଗାଲାଣ୍ଡରେ ବ୍ୟାଙ୍କ ବନ୍ଦ ରହିବ । ସେହିପରି ଡିସେମ୍ବର 25 ତାରିଖରେ ଖ୍ରୀଷ୍ଟମାସ ବା ବଡ଼ଦିନ ପାଇଁ ସାରା ଦେଶରେ ବ୍ୟାଙ୍କ ବନ୍ଦ ରହିବ ।
ଏହା ମଧ୍ୟ ପଢ଼ନ୍ତୁ...
ଡିସେମ୍ବରରେ 18 ଦିନ ବ୍ୟାଙ୍କ ଛୁଟି; ଦେଖନ୍ତୁ Holiday ଲିଷ୍ଟ୍
ୟୁନିଫାଏଡ୍ ପେନସନ୍ ସ୍କିମ୍ (UPS)ର ଶେଷ ତାରିଖ ଶେଷ:
ଡିସେମ୍ବର 1 ତାରିଖରୁ ସରକାରୀ କର୍ମଚାରୀଙ୍କ ପାଇଁ ମଧ୍ୟ ଏକ ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ପରିବର୍ତ୍ତନ ଲାଗୁ ହେବ । UPS ଏବଂ NPS ଚୟନ କରିବାର ଶେଷ ତାରିଖ ବଢ଼ାଯାଇ ନାହିଁ । ପୂର୍ବରୁ ଏହାର ଶେଷ ତାରିଖ ସେପ୍ଟେମ୍ବର 30 ତାରିଖ ଥିଲା । ମାତ୍ର ପରେ ଏହାକୁ ନଭେମ୍ବର 30 ତାରିଖ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ବୃଦ୍ଧି କରାଯାଇଥିଲା । କିନ୍ତୁ ବର୍ତ୍ତମାନ ଏହାକୁ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ବନ୍ଦ କରିଦିଆଯାଇଛି, ଅର୍ଥାତ ସରକାରୀ କର୍ମଚାରୀମାନେ ଆଉ ଏହି ବିକଳ୍ପ ବାଛିବାର ସୁଯୋଗ ପାଇବେ ନାହିଁ ।
ବ୍ୟୁରୋ ରିପୋର୍ଟ, ଇଟିଭି ଭାରତ