ଡିସେମ୍ବର 1ରୁ ବଦଳିବ ଏସବୁ ନିୟମ
ଡିସେମ୍ବର ମାସର ପ୍ରଥମ ଦିନରୁ କିଛି ପ୍ରମୁଖ ନିୟମ ଏବଂ ରେଟ୍ରେ ପରିବର୍ତ୍ତନ ହେବାକୁ ଯାଉଛି ।
December New Rules ହାଇଦ୍ରାବାଦ: ପ୍ରତ୍ୟେକ ମାସର ପହିଲାରୁ କିଛି ନିୟମରେ ପରିବର୍ତ୍ତନ ହୋଇଥାଏ । 2025 ବର୍ଷର ଶେଷ ମାସ ଅର୍ଥାତ ଡିସେମ୍ବର ମାସର ଆରମ୍ଭ ଆପଣଙ୍କ ପକେଟ୍ ଏବଂ ବଜେଟ୍ ଉପରେ କିଛି ବିଶେଷ ପ୍ରଭାବ ପକାଇପାରେ । ଡିସେମ୍ବର ମାସର ପ୍ରଥମ ଦିନରୁ କିଛି ପ୍ରମୁଖ ନିୟମ ଏବଂ ରେଟ୍ରେ ପରିବର୍ତ୍ତନ ହେବାକୁ ଯାଉଛି । ତେଣୁ ନଭେମ୍ବର 30 ତାରିଖ ସୁଦ୍ଧା କିଛି କାର୍ଯ୍ୟ ସମାପ୍ତ କରିବା ଅତ୍ୟନ୍ତ ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ରହିଛି । ସରକାରୀ କର୍ମଚାରୀ, ଟାକ୍ସଦାତା, ପେନସନର୍ସ, LPG ଏବଂ ବିମାନ ଯାତ୍ରା ପାଇଁ ଖର୍ଚ୍ଚ କରୁଥିବା ବ୍ୟକ୍ତିଙ୍କୁ ଏହି ପରିବର୍ତ୍ତନଗୁଡ଼ିକ ପ୍ରଭାବିତ କରିପାରେ । ତେବେ ଡିସେମ୍ବର ପହିଲାରୁ କେଉଁ ନିୟମରେ କ'ଣ ପରିବର୍ତ୍ତନ ଘଟିବ ଆସନ୍ତୁ ଜାଣିବା..
UPSରେ ସ୍ଥାନାନ୍ତର ପାଇଁ ଶେଷ ତାରିଖ:
ଜାତୀୟ ପେନସନ ଯୋଜନା ବା ନ୍ୟାସନାଲ ପେନସନ୍ ସ୍କିମ (NPS)ରୁ ୟୁନିଫାଏଡ ପେନସନ୍ ସ୍କିମ ବା ଏକୀକୃତ ପେନସନ ଯୋଜନା (UPS)କୁ ସ୍ଥାନାନ୍ତର କରିବାକୁ ଚାହୁଁଥିବା କେନ୍ଦ୍ର ସରକାରୀ କର୍ମଚାରୀମାନଙ୍କ ପାଖରେ ସୀମିତ ସମୟ ଅଛି । ସେମାନଙ୍କୁ ନଭେମ୍ବର 30 ତାରିଖ ସୁଦ୍ଧା CRA ପୋର୍ଟାଲରେ ଅନଲାଇନରେ ଆବେଦନ କରିବାକୁ ପଡିବ କିମ୍ବା ସମ୍ପୃକ୍ତ ନୋଡାଲ୍ ଅଧିକାରୀଙ୍କ ନିକଟରେ ଫର୍ମ ଦାଖଲ କରିବାକୁ ପଡିବ । ଏହି ତାରିଖ ପରେ, UPSକୁ ସ୍ଥାନାନ୍ତର କରିବାର ବିକଳ୍ପ ବନ୍ଦ ହୋଇଯିବ ।
ଟାକ୍ସ ପାଇଲିଂ କରିବାର ଶେଷ ତାରିଖ:
ଟାକ୍ସପେୟରଙ୍କ ପାଇଁ ନଭେମ୍ବର 30 ତାରିଖ ମଧ୍ୟ ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ । ଅକ୍ଟୋବରରେ କଟାଯାଇଥିବା ଟିକସ ପାଇଁ TDS ବିବରଣୀ (ଧାରା 194-IA, 194-IB, 194M, ଏବଂ 194S) ଦାଖଲ କରିବା ବାଧ୍ୟତାମୂଳକ ରହିଛି । ଯେଉଁମାନଙ୍କ ଉପରେ ଟ୍ରାନ୍ସଫର ପ୍ରାଇସିଂ ରିପୋର୍ଟ (ଧାରା 92E) କରିବାର ଦାୟିତ୍ବ ରହିଛି ସେମାନେ ମଧ୍ୟ ଏହି ତାରିଖ ସୁଦ୍ଧା ସେମାନଙ୍କର ରିଟର୍ଣ୍ଣ ଦାଖଲ କରିବାକୁ ପଡିବ । ଏହା ବ୍ୟତୀତ, ଭାରତରେ କାର୍ଯ୍ୟ କରୁଥିବା ବିଦେଶୀ କମ୍ପାନୀଗୁଡ଼ିକର ସହାୟକ କମ୍ପାନୀଗୁଡ଼ିକୁ ଫର୍ମ 3CEAA ଦାଖଲ କରିବାକୁ ପଡିବ । ନିର୍ଦ୍ଧାରିତ ସମୟ ମଧ୍ୟରେ ଫାଇଲିଂ କରିବାରେ ବିଫଳ ହେଲେ ଦଣ୍ଡ ଏବଂ ନୋଟିସ୍ ହୋଇପାରେ ।
ବିମାନ ଯାତ୍ରା ଏବଂ ଇନ୍ଧନ ଦରରେ ପରିବର୍ତ୍ତନ:
ଡିସେମ୍ବର 1 ତାରିଖରୁ ବିମାନ ଟର୍ବାଇନ୍ ଇନ୍ଧନ (ATF) ଦରରେ ପରିବର୍ତ୍ତନ ହୋଇପାରେ । ଯଦି ମୂଲ୍ୟ ବୃଦ୍ଧି ପାଏ, ତେବେ ବିମାନ ଟିକେଟ୍ ମହଙ୍ଗା ହେବାର ସମ୍ଭାବନା ରହିଛି ।
ପେନସନଭୋଗୀଙ୍କ ପାଇଁ ଲାଇଫ ସାର୍ଟିଫିକେଟ:
ପେନସନ ପାଉଥିବା ପେନସନର୍ସଙ୍କୁ ନଭେମ୍ବର 30 ତାରିଖ ସୁଦ୍ଧା ଲାଇଫ ସାର୍ଟିଫିକେଟ ଦାଖଲ କରିବା ବାଧ୍ୟତାମୂଳକ ରହିଛି । ଏହି ସମୟ ମଧ୍ୟରେ ଏହା ନକଲେ ସେମାନଙ୍କର ପେନସନ ସ୍ଥଗିତ ରହିପାରେ । ଏହା ବ୍ୟାଙ୍କ, ପୋଷ୍ଟ ଅଫିସ କିମ୍ବା Jeevan Pramaan ଆପ୍ ଭଳି ଡିଜିଟାଲ୍ ପଦ୍ଧତି ମାଧ୍ୟମରେ କରାଯାଇପାରିବ ।
LPG ମୂଲ୍ୟରେ ପରିବର୍ତ୍ତନ:
ପ୍ରତି ମାସ ଆରମ୍ଭରେ LPG ଦର ଅପଡେଟ୍ କରାଯାଏ । ଗତ ମାସରେ କମର୍ସିଆଲ ସିଲିଣ୍ଡର ଶସ୍ତା ହୋଇଥିଲା । ଘରୋଇ ସିଲିଣ୍ଡରର ନୂଆ ଦର ଡିସେମ୍ବର 1ରେ ନିର୍ଣ୍ଣୟ କରାଯିବ । ଏହା ପରିବାରର ମାସିକ ବଜେଟ୍ ଉପରେ ପ୍ରଭାବ ପକାଇପାରେ । ଡିସେମ୍ବର ମାସ ଆରମ୍ଭ ଅନେକ ବଡ଼ ଆର୍ଥିକ ପରିବର୍ତ୍ତନ ଆଣିବାକୁ ଯାଉଛି । ତେଣୁ, ନଭେମ୍ବର 30 ତାରିଖ ସୁଦ୍ଧା ସମସ୍ତ ଆବଶ୍ୟକୀୟ ଫାଇଲିଂ ଏବଂ କାଗଜପତ୍ର ସମାପ୍ତ କରିବା ଏବଂ ଡିସେମ୍ବର 1ରେ ଦର ଅପଡେଟ୍ ଉପରେ ନଜର ରଖିବା ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ।
