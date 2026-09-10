ସାଲାରି, ବୋନସ୍ ଓ ଗ୍ରାଚୁଇଟି ନିୟମରେ ବଡ଼ ପରିବର୍ତ୍ତନ; ନୂଆ ଲେବର କୋଡ୍ରେ ପ୍ରାଇଭେଟ୍ କର୍ମଚାରୀଙ୍କୁ ମିଳିବ ଏସବୁ ଲାଭ
୨୧ ନଭେମ୍ବର ୨୦୨୫ରୁ ନୂଆ ଲେବର କୋଡ୍ ନିୟମ ଲାଗୁ ହୋଇସାରିଛି। ଏହି କ୍ରମରେ ଜାଣନ୍ତୁ ଦରମା, PF, ଗ୍ରାଚୁଇଟି ଓ ବୋନସ୍ ଉପରେ କ’ଣ ପଡ଼ିବ ପ୍ରଭାବ।
Published : September 10, 2026 at 5:28 PM IST
ହାଇଦ୍ରାବାଦ: ଯଦି ଆପଣ ମଧ୍ୟ କୌଣସି ଘରୋଇ କମ୍ପାନୀରେ ଚାକିରି କରୁଛନ୍ତି, ତେବେ ଏହି ଖବର ସିଧାସଳଖ ଆପଣଙ୍କ ପକେଟ୍ ଓ ଭବିଷ୍ୟତ ସହ ଜଡ଼ିତ। ସରକାର ବର୍ଷ ବର୍ଷ ଧରି ଚାଲିଆସୁଥିବା ଜଟିଳ ଶ୍ରମ ଆଇନଗୁଡ଼ିକୁ ହଟାଇ ଦେଶବ୍ୟାପୀ ଭାବେ ୪ଟି ନୂଆ ଲେବର କୋଡ୍ ଲାଗୁ କରିଛନ୍ତି। ଏହି ନୂଆ ଆଇନ କେବଳ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଭାବେ ଲାଗୁ ହୋଇନାହିଁ, ବରଂ ଏହା ଘରୋଇ କ୍ଷେତ୍ରର କୋଟି କୋଟି କର୍ମଚାରୀଙ୍କୁ ଏପରି ଅଧିକାର ଦେଇଛି, ଯାହା ସେମାନଙ୍କ ସାମାଜିକ ସୁରକ୍ଷାକୁ ଆହୁରି ମଜବୁତ କରିବ।
ଉଲ୍ଲେଖଯୋଗ୍ୟ, ନୂଆ ଲେବର କୋଡ୍ର ନିୟମ ୨୧ ନଭେମ୍ବର ୨୦୨୫ରୁ ଲାଗୁ ହୋଇଛି। ଏବେ ଆସନ୍ତୁ ଜାଣିବା, ନୂଆ ନିୟମ ଲାଗୁ ହେବା ପରେ କମ୍ପାନୀଗୁଡ଼ିକୁ ସେମାନଙ୍କ କର୍ମଚାରୀଙ୍କୁ କେଉଁ କେଉଁ ବଡ଼ ଲାଭ ଦେବାକୁ ପଡ଼ିବ।
- ଦରମାରେ ୫୦% ନିୟମ: ହାତକୁ ଆସୁଥିବା ଟଙ୍କା କମିପାରେ, କିନ୍ତୁ ଅବସର ପରେ ବଡ଼ ଫଣ୍ଡ
ନୂଆ ଲେବର କୋଡ୍ର ସବୁଠାରୁ ବଡ଼ ଓ କଡ଼ା ନିୟମ ଆପଣଙ୍କ ଦରମାର ଗଠନକୁ ନେଇ ରହିଛି। ଏବେ କୌଣସି କର୍ମଚାରୀଙ୍କ ବେସିକ୍ ସାଲାରି (Basic Pay + DA) ତାଙ୍କର ମୋଟ CTCର ଅତି କମ୍ରେ ୫୦ ପ୍ରତିଶତ ହେବା ଆଇନଗତ ଭାବେ ଅନିବାର୍ଯ୍ୟ ହେବ। ବାକି ୫୦ ପ୍ରତିଶତ ଅଂଶ ଅନ୍ୟାନ୍ୟ ଭତ୍ତାରେ ଯୋଡ଼ାଯିବ।
ଏହାର ପ୍ରଭାବ କ’ଣ ହେବ: ଏହି ନିୟମ ଯୋଗୁଁ ପ୍ରତି ମାସରେ ଆପଣଙ୍କ ବ୍ୟାଙ୍କ ଖାତାକୁ ଆସୁଥିବା ଟେକ୍-ହୋମ୍ ସାଲାରି କିଛିଟା କମିପାରେ, କାରଣ ଆପଣଙ୍କ PF ଯୋଗଦାନ ପୂର୍ବାପେକ୍ଷା ଅଧିକ ହେବ। କିନ୍ତୁ ଏହାର ସବୁଠାରୁ ବଡ଼ ଲାଭ ହେଉଛି, ଚାକିରି ଛାଡ଼ିବା ସମୟରେ କିମ୍ବା ଅବସର ନେବା ପରେ ଆପଣଙ୍କ ହାତରେ PF ଓ ଗ୍ରାଚୁଇଟିର ଅଧିକ ରାଶି ରହିବ।
- ଗ୍ରାଚୁଇଟି ନିୟମରେ ପରିବର୍ତ୍ତନ: ଏବେ ୫ ବର୍ଷର ଅପେକ୍ଷା ନାହିଁ, ୧ ବର୍ଷରେ ମିଳିବ ଗ୍ରାଚୁଇଟି
ଗ୍ରାଚୁଇଟି ନିୟମରେ ମଧ୍ୟ ସରକାର ବଡ଼ ପରିବର୍ତ୍ତନ କରିଛନ୍ତି। ଏଥିରେ ପୂର୍ବରୁ ଗ୍ରାଚୁଇଟିର ଲାଭରୁ ବଞ୍ଚିତ ଥିବା କର୍ମଚାରୀଙ୍କୁ ମଧ୍ୟ ସାମିଲ କରାଯାଇଛି। ଏହି କ୍ରମରେ ଏବେ ଫିକ୍ସଡ୍-ଟର୍ମ କିମ୍ବା କଣ୍ଟ୍ରାକ୍ଟ ଆଧାରରେ କାମ କରୁଥିବା ଅସ୍ଥାୟୀ କର୍ମଚାରୀମାନେ କେବଳ ୧ ବର୍ଷର ସେବା ପୂରଣ କଲେ ହିଁ ଗ୍ରାଚୁଇଟି ପାଇବେ। ସେମାନଙ୍କୁ ଆଉ ଗୋଟିଏ କମ୍ପାନୀରେ ୫ ବର୍ଷ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ କାମ କରିବାକୁ ଅପେକ୍ଷା କରିବାକୁ ପଡ଼ିବ ନାହିଁ।
ତେବେ ରେଗୁଲାର କିମ୍ବା ପର୍ମାନେଣ୍ଟ ପେରୋଲ୍ରେ ଥିବା କର୍ମଚାରୀଙ୍କ ପାଇଁ ଗ୍ରାଚୁଇଟିର ନିୟମ ପୂର୍ବଭଳି ରହିବ ଏବଂ ଏହାର ଲାଭ ପାଇଁ ୫ ବର୍ଷର ସେବା ପୂରଣ କରିବାକୁ ପଡ଼ିବ।
- ବାର୍ଷିକ ବୋନସ୍ ଦେବା ଅନିବାର୍ଯ୍ୟ: ଅବହେଳା କଲେ କମ୍ପାନୀ ବିରୋଧରେ ହେବ କାର୍ଯ୍ୟାନୁଷ୍ଠାନ
ପର୍ବପର୍ବାଣୀ ଓ ବାର୍ଷିକ ବୋନସ୍କୁ ନେଇ କେନ୍ଦ୍ରୀୟ ଶ୍ରମ ମନ୍ତ୍ରଣାଳୟ ଘରୋଇ କମ୍ପାନୀଗୁଡ଼ିକ ଉପରେ ମଧ୍ୟ ନିୟମ କଡ଼ା କରିଛି। ନୂଆ ନୋଟିଫିକେସନ୍ ଅନୁଯାୟୀ, ଯେଉଁ କର୍ମଚାରୀଙ୍କ ମାସିକ ଦରମା ୨୧,୦୦୦ ଟଙ୍କାରୁ କମ୍, ସେମାନଙ୍କୁ ବର୍ଷକୁ ଥରେ ବୋନସ୍ ଦେବା ପ୍ରତ୍ୟେକ କମ୍ପାନୀ ପାଇଁ ଅନିବାର୍ଯ୍ୟ ହୋଇଛି।
କେତେ ଟଙ୍କା ମିଳିବ: ଏହି ବାର୍ଷିକ ବୋନସ୍ କର୍ମଚାରୀଙ୍କ ଦରମାର ସର୍ବନିମ୍ନ ୮.୩୩ ପ୍ରତିଶତରୁ ସର୍ବାଧିକ ୨୨ ପ୍ରତିଶତ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ହୋଇପାରେ। ଯଦି କୌଣସି କମ୍ପାନୀ ବୋନସ୍ ଦେବାରେ ଅବହେଳା କରେ କିମ୍ବା ମନା କରେ, ତେବେ ତା’ ବିରୋଧରେ କଡ଼ା ଆଇନଗତ କାର୍ଯ୍ୟାନୁଷ୍ଠାନ ହୋଇପାରେ।
ଅନ୍ୟପକ୍ଷରେ, ଯେଉଁ କର୍ମଚାରୀଙ୍କ ଦରମା ୨୧,୦୦୦ ଟଙ୍କାରୁ ଅଧିକ, ସେମାନଙ୍କ ପାଇଁ ବୋନସ୍ ଦେବା କମ୍ପାନୀର ଆଭ୍ୟନ୍ତରୀଣ ନୀତି ଉପରେ ନିର୍ଭର କରିବ।
ବ୍ୟୁରୋ ରିପୋର୍ଟ, ଇଟିଭି ଭାରତ