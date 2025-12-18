ETV Bharat / business

୪ ଦିନ କାମ; ୩ ଦିନ ଆରାମ ! ଭାରତରେ ଲାଗୁ ହେବ 4-Day Working Week ?

ଆପଣ ଚାହୁଁଛନ୍ତି କି, ସପ୍ତାହରେ କେବଳ ଚାରି ଦିନ ଅଫିସ୍ ଯିବାକୁ ପଡିବ ଏବଂ ତିନି ଦିନ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ବିଶ୍ରାମ ନେବାକୁ ପଡିବ, ତେବେ ଏହି ଖବର ଆପଣଙ୍କ ପାଇଁ ।

4 Day Work Week
ଶ୍ରମ ମନ୍ତ୍ରଣାଳୟ (Canva)
author img

By ETV Bharat Odisha Team

Published : December 18, 2025 at 11:57 AM IST

2 Min Read
Four-Day Work Week ନୂଆଦିଲ୍ଲୀ: ସପ୍ତାହକୁ ମିଳିବ 3 ଦିନ ଛୁଟି ? ଭାରତରେ ଅଧିକାଂଶ ସରକାରୀ ଏବଂ ବେସରକାରୀ କାର୍ଯ୍ୟାଳୟ ବର୍ତ୍ତମାନ 5 ଓ 6 ଦିନିଆ କାର୍ଯ୍ୟ ପ୍ରଣାଳୀ ପରିଚାଳନା ହେଉଛି । ବର୍ତ୍ତମାନ ଚର୍ଚ୍ଚା ହେଉଛି ଯେ, ଏଥର ସପ୍ତାହକୁ 4 ଦିନ କାମ ଆଉ 3 ଦିନ ଛୁଟି ମିଳିବ । ଏହା ଭିତରେ ଶ୍ରମ ମନ୍ତ୍ରଣାଳୟ ସ୍ପଷ୍ଟ କରିଛି ଯେ, କିଛି ସର୍ତ୍ତ ସହିତ ନୂଆ ଶ୍ରମ ସଂହିତା (New Labour Codes) ଅନୁଯାୟୀ, ଏହା ସମ୍ଭବ ହୋଇପାରିବ । ମାତ୍ର ସପ୍ତାହର ମୋଟ କାର୍ଯ୍ୟ ସମୟ ସଂଖ୍ୟା ହ୍ରାସ କରାଯାଇ ନାହିଁ । ଏହାକୁ ଭିନ୍ନ ଭାବରେ ବିଭକ୍ତ କରିଯିବାର ବିକଳ୍ପ ପ୍ରଦାନ ଦିଆଯାଇଛି ।

ସପ୍ତାହକୁ 4 ଦିନ କିପରି କାର୍ଯ୍ୟ ହେବ :

ଶ୍ରମ ମନ୍ତ୍ରଣାଳୟ ଏକ ସୋସିଆଲ ମିଡିଆ ପୋଷ୍ଟ ମାଧ୍ୟମରେ କହିଛି ଯେ, ନୂଆ ଲେବର କୋଡ୍‌ ଅନୁଯାୟୀ, ସପ୍ତାହରେ ମୋଟ କାର୍ଯ୍ୟ ଘଣ୍ଟା (ସମଯ) ସଂଖ୍ୟା ପରିବର୍ତ୍ତନ କରାଯିବ ନାହିଁ । ସପ୍ତାହରେ ମୋଟ 48 ଘଣ୍ଟାର କାର୍ଯ୍ୟ ସମୟ ରହିବ । 4 ଦିନ କାମ କରିବା ଏବଂ 3 ଦିନ ଛୁଟି ନେବା ସମ୍ଭବ, କିନ୍ତୁ ପ୍ରତ୍ୟେକ କାର୍ଯ୍ୟ ଦିବସରେ 12 ଘଣ୍ଟା କାମ କରିବାକୁ ପଡିବ ।

ମନ୍ତ୍ରଣାଳୟ କହିବା ଅନୁଯାୟୀ, "4 ଦିନ ପାଇଁ 12 ଘଣ୍ଟାର ବିକଳ୍ପ ଅଛି, ବାକି 3 ଦିନ ପେଡ୍‌ ହଲିଡେ (paid holidays) ହେବ । ଯଦି ଜଣେ କର୍ମଚାରୀ ଦିନକୁ 12 ଘଣ୍ଟାରୁ ଅଧିକ ସମୟ କାମ କରନ୍ତି, ତେବେ ଏହାକୁ ଓଭରଟାଇମ୍ ଭାବରେ ବିବେଚନା କରାଯିବ ଏବଂ ତାଙ୍କୁ ଦୁଇଗୁଣ ଦରମା ମିଳିବ । ସପ୍ତାହକୁ ୪୮ ଘଣ୍ଟାରୁ ଅଧିକ କାମ କରିବାକୁ କାହାକୁ ବାଧ୍ୟ କରାଯାଇପାରିବ ନାହିଁ ।"

ଲଗାତାର 12 ଘଣ୍ଟା କାମ କରିବାର କୌଣସି ବାଧ୍ୟତା ନାହିଁ । କାର୍ଯ୍ୟ ଘଣ୍ଟା ଦିନକୁ 12 ଘଣ୍ଟା ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ରହିପାରେ । ଲଞ୍ଚ୍‌ ବ୍ରେକ (ମଧ୍ୟାହ୍ନ ଭୋଜନ ବିରତି), ରେଷ୍ଟ ଟାଇମ (ବିଶ୍ରାମ ସମୟ), କିମ୍ବା ସିଫ୍ଟ ମଧ୍ୟରେ ବ୍ୟବଧାନକୁ ମଧ୍ୟ କାର୍ଯ୍ୟ ସମୟରେ ଅନ୍ତର୍ଭୁକ୍ତ କରାଯିବ, ଯାହା ଦ୍ଵାରା କର୍ମଚାରୀମାନେ ପର୍ଯ୍ୟାପ୍ତ ବିଶ୍ରାମ ସମୟ ପାଇପାରିବେ ।

ନୂତନ ଶ୍ରମ ସଂହିତାରେ ପରିବର୍ତ୍ତନ:

21 ନଭେମ୍ବରରେ, ସରକାର ପୁରୁଣା 29ଟି ଶ୍ରମ ଆଇନକୁ ବଦଳାଇ 4ଟି ନୂଆ କୋଡ୍‌ ଲାଗୁ କରିଛନ୍ତି । ସେଗୁଡ଼ିକ ହେଉଛି:-

  • ମଜୁରୀ କୋଡ୍ 2019 (Wage Code)
  • ଶିଳ୍ପ ସମ୍ପର୍କ ସଂହିତା 2020 (Industrial Relations Code, 2020)
  • ସାମାଜିକ ସୁରକ୍ଷା ସଂହିତା 2020 (Social Security Code, 2020)
  • ଏବଂ ବୃତ୍ତିଗତ ସୁରକ୍ଷା, ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ଏବଂ କାର୍ଯ୍ୟ ପରିସ୍ଥିତି ସଂହିତା 2020 (Occupational Safety, Health and Working Conditions Code, 2020)।

ଏହାର ଲକ୍ଷ୍ୟ ହେଉଛି ନିୟମାବଳୀକୁ ସରଳ କରିବା ଏବଂ ସାରା ଦେଶରେ କାର୍ଯ୍ୟ ସମୟ, ସୁରକ୍ଷା ଏବଂ ସାମାଜିକ ସୁରକ୍ଷାକୁ ଉନ୍ନତ କରିବା । ପ୍ରଥମ ଥର ପାଇଁ, ନୂତନ କୋଡରେ ଗିଗ୍ ୱାର୍କର୍ସ (Gig workers), ପ୍ଲାଟଫର୍ମ ୱାର୍କର୍ସ ଏବଂ ଏଗ୍ରିଗେଟର ୱାର୍କର୍ସଙ୍କୁ ଅନ୍ତର୍ଭୁକ୍ତ କରାଯାଇଛି । ଆଧାର ସହିତ ଲିଙ୍କ୍ ହୋଇଥିବା ଏକ ୟୁନିଭର୍ସାଲ୍ ଆକାଉଣ୍ଟ୍ ନମ୍ବର ମାଧ୍ୟମରେ ସେମାନଙ୍କର ୱେଲଫେୟାର ଫଣ୍ଡ୍‌କୁ ପୋର୍ଟେବଲ୍ କରାଯାଇଛି।

ଏକ୍ସପର୍ଟମାନଙ୍କ କହିବା ଅନୁସାରେ, ପ୍ରତ୍ୟେକ କ୍ଷେତ୍ରରେ ଫୋର ଡେ ୱାର୍କ ୱିକ୍‌ (four-day work week) କାର୍ଯ୍ୟକାରୀ ହେବ ନାହିଁ । କିଛି ସେକ୍ଟର ଏହାକୁ ଶୀଘ୍ର ଆପଣାଇବେ, ମାତ୍ର ଅନ୍ୟମାନେ ପୁରୁଣା ବ୍ୟବସ୍ଥା ସହିତ ଜାରି ରହିବେ । ଏହା କର୍ମଚାରୀ ଏବଂ କମ୍ପାନୀ ମଧ୍ୟରେ ଚୁକ୍ତି ଉପରେ ନିର୍ଭର କରିବ । ସାମଗ୍ରିକ ଭାବରେ, ନୂତନ ଶ୍ରମ ସଂହିତା କାର୍ଯ୍ୟ ସମୟ ହ୍ରାସ କରେ ନାହିଁ, ବରଂ କାର୍ଯ୍ୟ କରିବାର ସମୟର ବିକଳ୍ପ ପ୍ରଦାନ କରୁଛି ।

ବ୍ୟୁରୋ ରିପୋର୍ଟ, ଇଟିଭି ଭାରତ

ସମ୍ପାଦକଙ୍କ ପସନ୍ଦ

