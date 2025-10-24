ETV Bharat / business

ନଭେମ୍ବର 1ରୁ ବ୍ୟାଙ୍କ ନିୟମରେ ଏହିସବୁ ପରିବର୍ତ୍ତନ

ବ୍ୟାଙ୍କ ନିୟମାବଳୀରେ ହେବାକୁ ଯାଉଛି ବଡ଼ ପରିବର୍ତ୍ତନ । ଆକାଉଣ୍ଟଧାରୀଙ୍କ ଉପରେ ପଡ଼ିପାରେ ପ୍ରଭାବ ।

New Banking rule from November 1
New Banking rule from November 1 (Etv Bharat GFX)
By ETV Bharat Odisha Team

Published : October 24, 2025 at 5:46 PM IST

2 Min Read
ହାଇଦ୍ରାବାଦ: ନଭେମ୍ବର 1 ତାରିଖରୁ ବ୍ୟାଙ୍କ ନିୟମାବଳୀରେ ହେବାକୁ ଯାଉଛି ବଡ଼ ପରିବର୍ତ୍ତନ । ଯାହାର ପ୍ରଭାବ ଆକାଉଣ୍ଟଧାରୀଙ୍କ ଉପରେ ପଡ଼ିବାକୁ ଯାଉଛି । ତେବେ କ'ଣ ସବୁ ଏହି ନୂଆ ନିୟମ ଆସନ୍ତୁ ଜାଣିବା ।

ନଭେମ୍ବର 1ରୁ ଏହି ନିୟମରେ ପରିବର୍ତ୍ତନ:

ବ୍ୟାଙ୍କିଂ ଆଇନ (ସଂଶୋଧନ) ଆଇନ, 2025 ଅଧୀନରେ ନାମାଙ୍କନ ସମ୍ପର୍କିତ ପ୍ରମୁଖ ବ୍ୟବସ୍ଥା ଚଳିତ ବର୍ଷ ନଭେମ୍ବର 1ରୁ କାର୍ଯ୍ୟକାରୀ ହେବ ବୋଲି ଅର୍ଥ ମନ୍ତ୍ରଣାଳୟ ଗୁରୁବାର ଘୋଷଣା କରିଛି। ଆସନ୍ତା ମାସରୁ ଲାଗୁ ହେବାକୁ ଥିବା ବ୍ୟବସ୍ଥାଗୁଡ଼ିକ ଜମା ଆକାଉଣ୍ଟ, ସୁରକ୍ଷିତ ହେପାଜତରେ ରଖାଯାଇଥିବା ଜିନିଷ ଏବଂ ବ୍ୟାଙ୍କଗୁଡ଼ିକରେ ରଖାଯାଉଥିବା ସୁରକ୍ଷା ଲକରର ବିଷୟବସ୍ତୁ ସମ୍ପର୍କରେ ନାମାଙ୍କନ ସୁବିଧା ସହିତ ଜଡ଼ିତ ।

ବ୍ୟାଙ୍କିଂ ଆଇନ (ସଂଶୋଧନ) ଅଧିନିୟମ, 2025 ଅଧୀନରେ ଥିବା ପ୍ରମୁଖ ବ୍ୟବସ୍ଥାଗୁଡ଼ିକ ଚଳିତ ବର୍ଷ ନଭେମ୍ବର 1 ତାରିଖରୁ କାର୍ଯ୍ୟକାରୀ ହେବ ବୋଲି ଅର୍ଥ ମନ୍ତ୍ରାଳୟ ଗୁରୁବାର ଘୋଷଣା କରିଛି । ଆସନ୍ତମାସରୁ ଲାଗୁ ହେବାକୁ ଥିବା ନିୟମଗୁଡ଼ିକ ଜମା ଆକାଉଣ୍ଟ, ବ୍ୟାଙ୍କରେ ଜିନିଷ ରଖିବା ଓ ଲକର ସମ୍ପର୍କିତ ନିୟମ ସହ ଜଡ଼ିତ । 15 ଏପ୍ରିଲ 2025ରେ ଅଧିସୂଚିତ ହୋଇଥିବା 5ଟି ଆଇନ, ଯଥା ଭାରତୀୟ ରିଜର୍ଭ ବ୍ୟାଙ୍କ ଆଇନ 1934, ବ୍ୟାଙ୍କିଂ ନିୟନ୍ତ୍ରଣ ଆଇନ 1949, ଷ୍ଟେଟ୍ ବ୍ୟାଙ୍କ ଅଫ୍ ଇଣ୍ଡିଆ ଆଇନ, 1955, ବ୍ୟାଙ୍କିଂ କମ୍ପାନିସ (ଆକ୍ୱିଜିସନ ଆଣ୍ଡ୍ ଟ୍ରାନ୍ସଫର ଅଫ୍ ଅଣ୍ଡର ଟେକିଂ) 1970 ଓ 1980ରେ ମୋଟ 19ଟି ସଂଶୋଧନ ଅଣାଯାଇଛି ।

ନୋମିନି ନିୟମରେ ପରିବର୍ତ୍ତନ:

ନଭେମ୍ବର 1 ତାରିଖରୁ କାର୍ଯ୍ୟକାରୀ ହେବାକୁ ଥିବା ନିୟମ ମଧ୍ୟରେ ବେଶ ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ନିୟମ ହେଉଛି, ଏଥର ଆକାଉଣ୍ଟଧାରୀମାନେ ନିଜ ନୋମିନି ଭାବେ 4 ଜଣଙ୍କୁ ରଖିପାରିବେ। ପୂର୍ବରୁ ଏହା 2ରେ ସୀମିତ ଥିଲା । ଏବେ 4 ଜଣ ନୋମିନି ରହିପାରିବେ । ଏହି 4 ଜଣ ବ୍ୟକ୍ତି ଆକାଉଣ୍ଟଧାରୀଙ୍କ ଟଙ୍କା ଓ ସମ୍ପତ୍ତି ଉପରେ ଅଧିକାର ପାଇବେ । ସମ୍ପତ୍ତି ଓ ଟଙ୍କା ନେଣଦେଣ ପ୍ରକ୍ରିୟାକୁ ଅଧିକ ସ୍ୱଚ୍ଛ, ସରଳ କରିବା ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟରେ ଏହି ନିୟମ ପ୍ରଣୟନ କରାଯାଇଛି ।

ମୋବାଇଲ ନମ୍ବର ଓ ଇମେଲ ଆଇଡି ପଞ୍ଜୀକରଣ ବାଧ୍ୟତାମୂଳକ:

ନୂଆ ନିୟମ ଅନୁଯାୟୀ, ବ୍ୟାଙ୍କଗୁଡିକରେ ଆକାଉଣ୍ଟଧାରୀମାନେ ମୋବାଇଲ ନମ୍ବର ଓ ଇ-ମେଲ ଆଇଡି ପଞ୍ଜୀକରଣ କରିବା ବାଧ୍ୟତାମୂଳକ ହୋଇଛି । ଏହି ପରିବର୍ତ୍ତନ ଦ୍ୱାରା ଯେକୌଣସି ଜରୁରୀକାଳୀନ ସ୍ଥିତିରେ ବ୍ୟାଙ୍କ୍ ଆପଣଙ୍କୁ ଶୀଘ୍ର ସୂଚିତ କରିପାରିବ । କିମ୍ବା ସମସ୍ୟାର ତୁରନ୍ତ ସମାଧାନ କରିପାରିବ ।

ଆରବିଆଇ ନିର୍ଦ୍ଦେଶାବଳୀ:

ବ୍ୟାଙ୍କିଂ ଆଇନ (ସଂଶୋଧନ) ଅଧିନିୟମ, 2025 ଅନୁଯାୟୀ, ବ୍ୟାଙ୍କଗୁଡିକ ଏବେ ଗୋଟିଏ ଆକାଉଣ୍ଟରେ 4 ଜଣଙ୍କୁ ନୋମିନି ରଖିପାରିବେ । ଏହା ବ୍ୟତୀତ ସେମାନଙ୍କର ଇ-ମେଲ, ମୋବାଇଲ ନମ୍ବର ସହ ସେମାନଙ୍କର ଠିକଣା ରଖିବା ବାଧ୍ୟତାମୂଳକ । ଏହି ନିୟମଗୁଡ଼ିକୁ 2025 ଶେଷ ହେବା ପୂର୍ବରୁ ପାଳନ କରିବାକୁ ଆରବିଆଇ ନିର୍ଦ୍ଦେଶ ଦେଇଛି ।

ବ୍ୟାଙ୍କ ଖାତାଧାରୀମାନେ ଏବେ ନିଜ ପରିବାର ବ୍ୟତୀତ ବନ୍ଧୁ କିମ୍ବା ଯେକୌଣସି ବ୍ୟକ୍ତିଙ୍କୁ ନିଜ ଜମାଟଙ୍କା ଦେଇପାରିବେ । ନଭେମ୍ବର 1 ତାରିଖରୁ କାର୍ଯ୍ୟକାରୀ ହେବାକୁ ଥିବା ଏହି ନିୟମଗୁଡିକ ବ୍ୟାଙ୍କିଂ କ୍ଷେତ୍ରରେ ଅଧିକ ସ୍ୱଚ୍ଛ ଓ ସୁରକ୍ଷା ସୁନିଶ୍ଚିତ କରିବାକୁ ଲକ୍ଷ୍ୟ ରଖିଛି ।

କ'ଣ କହୁଛି ଅର୍ଥ ମନ୍ତ୍ରାଳୟ:

ଅର୍ଥ ମନ୍ତ୍ରାଳୟ ପକ୍ଷରୁ ଜାରି କରାଯାଇଥିବା ଏକ ବିବୃତ୍ତିରେ କୁହାଯାଇଛି ଯେ, ଏହି ନୂତନ ପରିବର୍ତ୍ତନଗୁଡିକ ବ୍ୟାଙ୍କିଂ ବ୍ୟବସ୍ଥାକୁ ଆହୁରୀ ସ୍ୱଚ୍ଛ ଓ ସରଳ କରିବ । ଏହା ବ୍ୟତୀତ ଜମାକାରୀମାନଙ୍କର ସେମାନଙ୍କର ଜମା ପୁଞ୍ଜି ଉପରେ ଅଧିକ ନିୟନ୍ତ୍ରଣ ରହିବ ।

ବ୍ୟୁରୋ ରିପୋର୍ଟ, ଇଟିଭି ଭାରତ

