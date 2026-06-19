ETV Bharat / business

ଏଜେଣ୍ଟଙ୍କ ସାହାଯ୍ୟରେ ଟ୍ରେନ ଟିକେଟ୍ ବୁକ୍ କରୁଛନ୍ତି କି ? ସାବଧାନ ...

ଏଜେଣ୍ଟଙ୍କ ସାହାଯ୍ୟରେ ଟ୍ରେନ୍ ଟିକେଟ୍ ବୁକ୍ କରିବା ସମୟରେ ଏହି ଭୁଲ କରନ୍ତୁ ନାହିଁ ।ଏଜେଣ୍ଟଙ୍କୁ ନିଜ ମୋବାଇଲ ନମ୍ବର ଦେବାକୁ ଜମାରୁ ଭୁଲନ୍ତୁ ନାହିଁ । ନଚେତ ଏସବୁ ସୁବିଧାରୁ ବଞ୍ଚିତ ହୋଇପାରନ୍ତି।

RAILWAY BOOKING MOBILE REGISTRATION
ଆପଣ ଏଜେଣ୍ଟଙ୍କ ସାହାଯ୍ୟରେ ଟ୍ରେନ ଟିକେଟ୍ ବୁକ୍ କରୁଛନ୍ତି କି ? ଆପଣଙ୍କ ମୋବାଇଲ ନମ୍ବର ନିଶ୍ଚିତ ଦିଅନ୍ତୁ ... (ETV Bharat)
author img

By ETV Bharat Odisha Team

Published : June 19, 2026 at 2:35 PM IST

2 Min Read
Choose ETV Bharat

ହାଇଦ୍ରାବାଦ: ଆଜିକାଲି ଅନେକ ଟ୍ରେନରେ ଯାତ୍ରା କରିବାକୁ ପସନ୍ଦ କରନ୍ତି । ହେଲେ ପର୍ବପର୍ବାଣୀ, ବିବାହ ଉତ୍ସବ କିମ୍ବା ଗ୍ରୀଷ୍ମ ଛୁଟି ସମୟରେ ଏକ ନିଶ୍ଚିତ ଟ୍ରେନ୍ ଟିକେଟ୍ ପାଇବା କଷ୍ଟକର ହୋଇପଡ଼େ । ତେଣୁ ଅନେକ ଲୋକ ନିଜେ ଟିକେଟ୍ ବୁକ୍ କରିବା ପରିବର୍ତ୍ତେ ଟ୍ରାଭେଲ୍ ଏଜେଣ୍ଟଙ୍କ ସାହାଯ୍ୟ ନିଅନ୍ତି । ଯଦି ଆପଣ ମଧ୍ୟ ଏଜେଣ୍ଟଙ୍କ ମାଧ୍ୟମରେ ଟ୍ରେନ ଟିକେଟ୍ ବୁକିଂ କରନ୍ତି, ତେବେ ରେଳବାଇର ଏହି ନୂଆ ନିୟମ ସମ୍ପର୍କରେ ଜାଣିବା ଅତ୍ୟନ୍ତ ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ । ଯଦି ଟ୍ରେନ୍ ବାଲିତ ହୁଏ, ଆପଣଙ୍କ ଗୋଟିଏ ଛୋଟ ଭୁଲ୍ ପୂରା ଟଙ୍କା ଫେରି ପାଇବାରୁ ବଞ୍ଚିତ ହୋଇପାରନ୍ତି ।

ଟ୍ରେନ୍ ଟିକେଟ୍ ବୁକିଂ ବେଳେ ଏହି ଭୁଲ କରନ୍ତୁ ନାହିଁ :

ଯାତ୍ରୀମାନେ ଟ୍ରେନ ଟିକେଟ୍ ବୁକ୍ କରିବା ପାଇଁ ଏଜେଣ୍ଟଙ୍କ ପାଖକୁ ଯିବା ସମୟରେ ସେମାନଙ୍କର ମୋବାଇଲ୍ ନମ୍ବର ଦେବାକୁ ଭୁଲି ଯାଆନ୍ତି । ଏଜେଣ୍ଟ ପ୍ରାୟତଃ ଆପଣଙ୍କ ନମ୍ବର ବଦଳରେ ଟିକେଟରେ ନିଜର ମୋବାଇଲ୍ ନମ୍ବର ଦିଅନ୍ତି । ରେଳ ନିୟମ ଅନୁଯାୟୀ, ଏହା ଏକ ବଡ଼ ଭୁଲ ପ୍ରମାଣିତ ହୋଇପାରେ । ଯଦି ଆପଣଙ୍କ ନମ୍ବର ଟିକେଟରେ ନାହିଁ, ତେବେ ଆପଣ କୌଣସି ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ରେଳ ସୂଚନା ପାଇପାରିବେ ନାହିଁ ।

ମୋବାଇଲ୍ ନମ୍ବର ପଞ୍ଜିକରଣ କରିବା କାହିଁକି ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ?

ଯାତ୍ରୀମାନଙ୍କ ସୁରକ୍ଷା ଏବଂ ସୁବିଧା ପାଇଁ IRCTC ଏକ ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର ପରାମର୍ଶ ଜାରି କରିଛି । ଟିକେଟ୍ ବୁକ୍ କରିବା ସମୟରେ ଆପଣଙ୍କ ମୋବାଇଲ୍ ନମ୍ବର ପ୍ରଦାନ କରିବାର ଅନେକ ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ଲାଭ ଅଛି ।

ସୁରକ୍ଷିତ ରିଫଣ୍ଡ ଏବଂ OTP:

ଯଦି କୌଣସି କାରଣରୁ ଆପଣଙ୍କ ଟିକେଟ୍ ବାତିଲ ହୁଏ, କିମ୍ବା ରେଳବାଇ ଦ୍ୱାରା ଟ୍ରେନଟି ବାତିଲ୍ କରାଯାଏ, ତେବେ ରିଫଣ୍ଡ ପ୍ରକ୍ରିୟା ସମାପ୍ତ କରିବା ପାଇଁ ୱାନ୍-ଟାଇମ୍ ପାସୱାର୍ଡ (OTP) ପଠାଯାଏ । ଏହି OTP ଟିକେଟରେ ତାଲିକାଭୁକ୍ତ ନମ୍ବରକୁ ପଠାଯିବ । ଯଦି ଉକ୍ତ ନମ୍ବରଟି ଜଣେ ଏଜେଣ୍ଟଙ୍କ ହୋଇଥିବ ତାହାଲେ ଆପଣ ରିଫଣ୍ଡ ପାଇବାରୁ ବଞ୍ଚିତ ହୋଇପାରନ୍ତି ।

ଟ୍ରେନ୍ ସମୟ ସୂଚୀ ଏବଂ ସ୍ଥିତି:

ଯଦି ଟ୍ରେନ୍ ସମୟସୂଚୀରେ ପରିବର୍ତ୍ତନ, ବିଳମ୍ବ କିମ୍ବା ରୁଟ୍ ପରିବର୍ତ୍ତନ ହୁଏ, ତେବେ ରେଳବାଇ ତୁରନ୍ତ ଏକ SMS ପଠାଏ । ଆପଣଙ୍କର ନିଜସ୍ୱ ନମ୍ବର ରଖିବା ଦ୍ୱାରା, ଆପଣ ସମୟାନୁସାରେ ଏହି ଅପଡେଟ୍ ପାଇବେ, ଯାହା ଆପଣଙ୍କୁ ଷ୍ଟେସନରେ ଅସୁବିଧାରୁ ରକ୍ଷା କରିବ ।

ଠକେଇରୁ ସୁରକ୍ଷା:

ଆପଣଙ୍କ ନମ୍ବର ପଞ୍ଜିକରଣ କରିବା ଦ୍ୱାରା, ଆପଣଙ୍କର ଇ-ରିଜର୍ଭେସନ୍ ସ୍ଲିପ୍ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ସୁରକ୍ଷିତ ରହିଥାଏ । ଏଜେଣ୍ଟ ଆପଣଙ୍କ ଅଜାଣତରେ ହେରଫେର କିମ୍ବା ଠକେଇ କରିପାରିବେ ନାହିଁ।

ଯାତ୍ରୀମାନଙ୍କୁ ରେଳବାଇ ପକ୍ଷରୁ ପରାମର୍ଶ:

ଭାରତୀୟ ରେଳବାଇ ସ୍ପଷ୍ଟ ଭାବରେ କହିଛି ଯେ, ଆପଣ କାଉଣ୍ଟରରୁ ଟିକେଟ୍ କିଣନ୍ତୁ, ନିଜେ ଅନଲାଇନରେ ବୁକ୍ କରନ୍ତୁ, କିମ୍ବା ଏଜେଣ୍ଟଙ୍କ ମାଧ୍ୟମରେ ବୁକ୍ କରନ୍ତୁ, ସର୍ବଦା ଆପଣଙ୍କର ନିଜର ସକ୍ରିୟ ମୋବାଇଲ୍ ନମ୍ବର ପଞ୍ଜିକରଣ କରନ୍ତୁ । ଏକ ସୁରକ୍ଷିତ ଏବଂ ଚାପମୁକ୍ତ ଯାତ୍ରା ସୁନିଶ୍ଚିତ କରିବା ପାଇଁ, ସର୍ବଦା ଜଣେ IRCTC ଅଧିକାରପ୍ରାପ୍ତ ଏଜେଣ୍ଟ ବାଛନ୍ତୁ ଏବଂ ସବୁବେଳେ ଟିକେଟରେ ମୋଟ ଭଡ଼ା ଯାଞ୍ଚ କରନ୍ତୁ ।

ଏହା ମଧ୍ୟ ପଢନ୍ତୁ.... ଆସିବ 'ଜିରୋ' ବିଦ୍ୟୁତ୍ ବିଲ୍ ! 78,000 ଟଙ୍କା ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ସବସିଡି ଦେବେ ସରକାର, ଏହି ଯୋଜନାରେ କରନ୍ତୁ ଆବେଦନ

ଏହା ମଧ୍ୟ ପଢନ୍ତୁ.... Paytmର ନୂଆ ପକେଟ୍ ମନି ଫିଚର, ବିନା ବ୍ୟାଙ୍କ ଆକାଉଣ୍ଟରେ UPI କରିପାରିବେ ନାବାଳକ

TAGGED:

TRAIN TICKET OTP REFUND AGENT
TRAIN TICKET BOOKING ALERT IRCTC
ଟ୍ରେନ ଟିକେଟ ଆଇଆରସିଟିସି
IRCTC
TRAIN TICKET BOOKING

Quick Links / Policies

ସମ୍ପାଦକଙ୍କ ପସନ୍ଦ

ETV Bharat Logo

Copyright © 2026 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.