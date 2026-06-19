ଏଜେଣ୍ଟଙ୍କ ସାହାଯ୍ୟରେ ଟ୍ରେନ ଟିକେଟ୍ ବୁକ୍ କରୁଛନ୍ତି କି ? ସାବଧାନ ...
ଏଜେଣ୍ଟଙ୍କ ସାହାଯ୍ୟରେ ଟ୍ରେନ୍ ଟିକେଟ୍ ବୁକ୍ କରିବା ସମୟରେ ଏହି ଭୁଲ କରନ୍ତୁ ନାହିଁ ।ଏଜେଣ୍ଟଙ୍କୁ ନିଜ ମୋବାଇଲ ନମ୍ବର ଦେବାକୁ ଜମାରୁ ଭୁଲନ୍ତୁ ନାହିଁ । ନଚେତ ଏସବୁ ସୁବିଧାରୁ ବଞ୍ଚିତ ହୋଇପାରନ୍ତି।
Published : June 19, 2026 at 2:35 PM IST
ହାଇଦ୍ରାବାଦ: ଆଜିକାଲି ଅନେକ ଟ୍ରେନରେ ଯାତ୍ରା କରିବାକୁ ପସନ୍ଦ କରନ୍ତି । ହେଲେ ପର୍ବପର୍ବାଣୀ, ବିବାହ ଉତ୍ସବ କିମ୍ବା ଗ୍ରୀଷ୍ମ ଛୁଟି ସମୟରେ ଏକ ନିଶ୍ଚିତ ଟ୍ରେନ୍ ଟିକେଟ୍ ପାଇବା କଷ୍ଟକର ହୋଇପଡ଼େ । ତେଣୁ ଅନେକ ଲୋକ ନିଜେ ଟିକେଟ୍ ବୁକ୍ କରିବା ପରିବର୍ତ୍ତେ ଟ୍ରାଭେଲ୍ ଏଜେଣ୍ଟଙ୍କ ସାହାଯ୍ୟ ନିଅନ୍ତି । ଯଦି ଆପଣ ମଧ୍ୟ ଏଜେଣ୍ଟଙ୍କ ମାଧ୍ୟମରେ ଟ୍ରେନ ଟିକେଟ୍ ବୁକିଂ କରନ୍ତି, ତେବେ ରେଳବାଇର ଏହି ନୂଆ ନିୟମ ସମ୍ପର୍କରେ ଜାଣିବା ଅତ୍ୟନ୍ତ ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ । ଯଦି ଟ୍ରେନ୍ ବାଲିତ ହୁଏ, ଆପଣଙ୍କ ଗୋଟିଏ ଛୋଟ ଭୁଲ୍ ପୂରା ଟଙ୍କା ଫେରି ପାଇବାରୁ ବଞ୍ଚିତ ହୋଇପାରନ୍ତି ।
ଟ୍ରେନ୍ ଟିକେଟ୍ ବୁକିଂ ବେଳେ ଏହି ଭୁଲ କରନ୍ତୁ ନାହିଁ :
ଯାତ୍ରୀମାନେ ଟ୍ରେନ ଟିକେଟ୍ ବୁକ୍ କରିବା ପାଇଁ ଏଜେଣ୍ଟଙ୍କ ପାଖକୁ ଯିବା ସମୟରେ ସେମାନଙ୍କର ମୋବାଇଲ୍ ନମ୍ବର ଦେବାକୁ ଭୁଲି ଯାଆନ୍ତି । ଏଜେଣ୍ଟ ପ୍ରାୟତଃ ଆପଣଙ୍କ ନମ୍ବର ବଦଳରେ ଟିକେଟରେ ନିଜର ମୋବାଇଲ୍ ନମ୍ବର ଦିଅନ୍ତି । ରେଳ ନିୟମ ଅନୁଯାୟୀ, ଏହା ଏକ ବଡ଼ ଭୁଲ ପ୍ରମାଣିତ ହୋଇପାରେ । ଯଦି ଆପଣଙ୍କ ନମ୍ବର ଟିକେଟରେ ନାହିଁ, ତେବେ ଆପଣ କୌଣସି ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ରେଳ ସୂଚନା ପାଇପାରିବେ ନାହିଁ ।
Passengers booking tickets through an IRCTC Authorized Agent are advised to ensure that their own mobile number is entered at the time of booking.— IRCTC (@IRCTCofficial) May 18, 2026
Here is why it is essential:
* Real-Time Updates: Receive instant SMS alerts for ticket status changes, coach upgrades, and train… pic.twitter.com/BmAzhUXxbB
ମୋବାଇଲ୍ ନମ୍ବର ପଞ୍ଜିକରଣ କରିବା କାହିଁକି ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ?
ଯାତ୍ରୀମାନଙ୍କ ସୁରକ୍ଷା ଏବଂ ସୁବିଧା ପାଇଁ IRCTC ଏକ ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର ପରାମର୍ଶ ଜାରି କରିଛି । ଟିକେଟ୍ ବୁକ୍ କରିବା ସମୟରେ ଆପଣଙ୍କ ମୋବାଇଲ୍ ନମ୍ବର ପ୍ରଦାନ କରିବାର ଅନେକ ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ଲାଭ ଅଛି ।
ସୁରକ୍ଷିତ ରିଫଣ୍ଡ ଏବଂ OTP:
ଯଦି କୌଣସି କାରଣରୁ ଆପଣଙ୍କ ଟିକେଟ୍ ବାତିଲ ହୁଏ, କିମ୍ବା ରେଳବାଇ ଦ୍ୱାରା ଟ୍ରେନଟି ବାତିଲ୍ କରାଯାଏ, ତେବେ ରିଫଣ୍ଡ ପ୍ରକ୍ରିୟା ସମାପ୍ତ କରିବା ପାଇଁ ୱାନ୍-ଟାଇମ୍ ପାସୱାର୍ଡ (OTP) ପଠାଯାଏ । ଏହି OTP ଟିକେଟରେ ତାଲିକାଭୁକ୍ତ ନମ୍ବରକୁ ପଠାଯିବ । ଯଦି ଉକ୍ତ ନମ୍ବରଟି ଜଣେ ଏଜେଣ୍ଟଙ୍କ ହୋଇଥିବ ତାହାଲେ ଆପଣ ରିଫଣ୍ଡ ପାଇବାରୁ ବଞ୍ଚିତ ହୋଇପାରନ୍ତି ।
ଟ୍ରେନ୍ ସମୟ ସୂଚୀ ଏବଂ ସ୍ଥିତି:
ଯଦି ଟ୍ରେନ୍ ସମୟସୂଚୀରେ ପରିବର୍ତ୍ତନ, ବିଳମ୍ବ କିମ୍ବା ରୁଟ୍ ପରିବର୍ତ୍ତନ ହୁଏ, ତେବେ ରେଳବାଇ ତୁରନ୍ତ ଏକ SMS ପଠାଏ । ଆପଣଙ୍କର ନିଜସ୍ୱ ନମ୍ବର ରଖିବା ଦ୍ୱାରା, ଆପଣ ସମୟାନୁସାରେ ଏହି ଅପଡେଟ୍ ପାଇବେ, ଯାହା ଆପଣଙ୍କୁ ଷ୍ଟେସନରେ ଅସୁବିଧାରୁ ରକ୍ଷା କରିବ ।
ଠକେଇରୁ ସୁରକ୍ଷା:
ଆପଣଙ୍କ ନମ୍ବର ପଞ୍ଜିକରଣ କରିବା ଦ୍ୱାରା, ଆପଣଙ୍କର ଇ-ରିଜର୍ଭେସନ୍ ସ୍ଲିପ୍ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ସୁରକ୍ଷିତ ରହିଥାଏ । ଏଜେଣ୍ଟ ଆପଣଙ୍କ ଅଜାଣତରେ ହେରଫେର କିମ୍ବା ଠକେଇ କରିପାରିବେ ନାହିଁ।
ଯାତ୍ରୀମାନଙ୍କୁ ରେଳବାଇ ପକ୍ଷରୁ ପରାମର୍ଶ:
ଭାରତୀୟ ରେଳବାଇ ସ୍ପଷ୍ଟ ଭାବରେ କହିଛି ଯେ, ଆପଣ କାଉଣ୍ଟରରୁ ଟିକେଟ୍ କିଣନ୍ତୁ, ନିଜେ ଅନଲାଇନରେ ବୁକ୍ କରନ୍ତୁ, କିମ୍ବା ଏଜେଣ୍ଟଙ୍କ ମାଧ୍ୟମରେ ବୁକ୍ କରନ୍ତୁ, ସର୍ବଦା ଆପଣଙ୍କର ନିଜର ସକ୍ରିୟ ମୋବାଇଲ୍ ନମ୍ବର ପଞ୍ଜିକରଣ କରନ୍ତୁ । ଏକ ସୁରକ୍ଷିତ ଏବଂ ଚାପମୁକ୍ତ ଯାତ୍ରା ସୁନିଶ୍ଚିତ କରିବା ପାଇଁ, ସର୍ବଦା ଜଣେ IRCTC ଅଧିକାରପ୍ରାପ୍ତ ଏଜେଣ୍ଟ ବାଛନ୍ତୁ ଏବଂ ସବୁବେଳେ ଟିକେଟରେ ମୋଟ ଭଡ଼ା ଯାଞ୍ଚ କରନ୍ତୁ ।