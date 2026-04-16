ସରକାରୀ ଚାକିରିଆଙ୍କ ଲାଗିବ ଲଟେରୀ; 18,000 ଟଙ୍କା ଦରମାଧାରୀଙ୍କୁ ମିଳିବ କି 69,000 ଟଙ୍କା ?
ବାର୍ଷିକ ୬% ବୃଦ୍ଧି ସହିତ ୩.୮୩ ଫିଟମେଣ୍ଟ ଫ୍ୟାକ୍ଟର ସହିତ ସର୍ବନିମ୍ନ ଦରମା ୬୯,୦୦୦ ଟଙ୍କା କରିବା ପାଇଁ ଅଷ୍ଟମ ବେତନ କମିଶନକୁ ସୁପାରିଶ କରାଯାଇଛି ।
Published : April 16, 2026 at 9:29 PM IST
ନୂଆଦିଲ୍ଲୀ: ସରକାରୀ ଚାକିରି କରୁଥିବା କର୍ମଚାରୀଙ୍କ ପାଇଁ ଖୁସି ଖବର । ସରକାରୀ କର୍ମଚାରୀଙ୍କ ପାଇଁ ସବୁଠାରୁ ବଡ଼ ସଂସ୍ଥା ନ୍ୟାଲନାଲ କାଉନ୍ସିଲ ଅଫ୍ ଜଏଣ୍ଟ କନ୍ସଲ୍ଟେଟିଭ୍ ମିଶନାରୀ (NC-JCM) 8ମ ବେତନ ଆୟୋଗ ସାମ୍ନାରେ ନିଜର କିଛି ଦାବି ରଖିଛନ୍ତି । ଏହି ଦାବି ମଧ୍ୟରେ କର୍ମଚାରୀଙ୍କ ମାସିକ ଦରମା ବୃଦ୍ଧି ପାଇଁ ସୁପାରିସ୍ କରାଯାଇଛି ।
NC-JCM ସରକାରଙ୍କୁ 3.833 ପ୍ରତିଶତ ଫିଟ୍ମେଣ୍ଟ ଫ୍ୟାକ୍ଟର ପାଇଁ ଦାବି ରଖିଛି । ଏହି ଫିଟ୍ମେଣ୍ଟ ଫ୍ୟାକ୍ଟର ଦ୍ବାରା କର୍ମଚାରୀଙ୍କ ବେସିକ୍ ଦରମା ଧାର୍ଯ୍ୟ କରାଯାଇଥାଏ । ଯଦି ସରକାର ଏହି ଦାବିକୁ ମଞ୍ଜୁରୀ ଦେଇ ଦିଅନ୍ତି ତେବେ ଯେଉଁ କର୍ମଚାରୀଙ୍କ ନ୍ୟୁନତମ ବେସିକ୍ ଦରମା 18,000 ଟଙ୍କା ରହିଛି ତାହା ବୃଦ୍ଧି ପାଇ 69,000 ଟଙ୍କାରେ ପହଞ୍ଚିବ । ଅର୍ଥାତ୍ ଦରମାରେ ସିଧାସଳଖ 3.8 ଗୁଣା ବୃଦ୍ଧି ।
ପରିବାରରେ 5 ଜଣ ସଦସ୍ୟଙ୍କ ହିସାବରେ ବେତନ ନିର୍ଦ୍ଧାରଣ:
ସରକାରୀ କର୍ମଚାରୀଙ୍କ ବେତନ ବଢାଇବା ପଛରେ ସଂଘ ଏକବ୍ୟବହାରିକ ତର୍କ ଉପସ୍ଥାପନ କରିଛି । ସରକାର କର୍ମଚାରୀଙ୍କ ବେତନ ପରିବାରରେ 3 ସଦସ୍ୟଙ୍କ (ସ୍ବାମୀ, ସ୍ତ୍ରୀ ଓ ସନ୍ତାନ) ହିସାବରେ ନିର୍ଣ୍ଣୟ କରିଥାଏ । ମାତ୍ର ବର୍ତ୍ତମାନ NC-JCM 5 ଜଣ ପରିବାର ସଦସ୍ୟଙ୍କୁ (ସ୍ବାମୀ, ସ୍ତ୍ରୀ ଓ ସନ୍ତାନ, ବୃଦ୍ଧ ପିତା, ମାତା) ନେଇ ଏହି ପ୍ରସ୍ତାବ ଦେଇଛି । ଆଜିକାଲି ବଢୁଥିବା ମହଙ୍ଗାଦର ହିସାବରେ ପିଲାଙ୍କ ପାଠପଢା, ପତ୍ନୀ ଓ ବୃଦ୍ଧ ପିତାମାତାଙ୍କ ସ୍ବାସ୍ଥ୍ୟ ପାଇଁ ନ୍ୟୁନତମ 69,000ଟଙ୍କା ବେତନ ଜରୁରୀ ହୋଇପଡିଛି ।
ପ୍ରତିବର୍ଷ ବୃଦ୍ଧି ଓ ଅନ୍ୟ ଫାଇଦା:
- ପ୍ରତିବର୍ଷ ବୃଦ୍ଧି: ପ୍ରତିବର୍ଷ 3% ହିସାବରେ ଦରମା ବୃଦ୍ଧି ହୋଇଥାଏ, ଏହାକୁ ବଢାଇ 6% ବୃଦ୍ଧି କରିବା ପାଇଁ ଦାବି କରାଯାଇଛି ।
- ପ୍ରମୋସନ ଉପରେ ଲାଭ: ପ୍ରମୋଶନ ମିଳିବ ପରେ କର୍ମଚାରୀଙ୍କୁ ବେତନରେ ନ୍ୟୁନତମ ଭାବେ 10,000 ଟଙ୍କା ବୃଦ୍ଧି କରିବାର ପ୍ରସ୍ତାବ ଦିଆଯାଇଛି ।
- ରିଟାର୍ମେଣ୍ଟ ପରେ ଗ୍ରାଚ୍ୟୁଇଟି: ଅବସର ପରେ ଗ୍ରାଚ୍ୟୁଇଟିର ମାତ୍ରା ବୃଦ୍ଧି କରିବା ପାଇଁ ଦାବି କରାଯାଇଛି ।
କିଏ ପାଇବେ ଏହାର ଫାଇଦା:
ଏହି ପରିବର୍ତ୍ତନର ସିଧାସଳଖ ପ୍ରଭାବ ଦେଶର 50 ଲକ୍ଷ କର୍ମଚାରୀ ଓ ପ୍ରାୟ 65 ଲକ୍ଷ ପେନ୍ସନ୍ ଭୋଗୀଙ୍କ ଉପରେ ପଡିବ । 8ମ ବେତନ ଆୟୋଗ ଗତବର୍ଷ ନଭେମ୍ବର ମାସରେ ଗଠିତ ହୋଇଛି ଏହା ନିଜର ରିପୋର୍ଟ ଦାଖଲ କରିବା ପାଇଁ ପ୍ରାୟ 18 ମାସର ସମୟ ମାଗିଛି । ମାତ୍ର ନୂତନ ବେତନ 1 ଜାନୁଆରୀ 2026 ମସିହାରୁ ଲାଗୁ କରାଯିବାର ସମ୍ଭାବନା ରହିଛି । ଯଦି ଏହା ଲାଗୁ କରାଯିବାରେ ବିଳମ୍ବ ହୁଏ ତେବେ କର୍ମଚାରୀଙ୍କୁ ଏରିୟରର ସୁବିଧା ପ୍ରଦାନ କରାଯିବ । ତେବେ ଏହା କେବଳ ବର୍ତ୍ତମାନ ପାଇଁ ଏକ ଦାବି ହୋଇ ରହିଛି । ଅନ୍ତିମ ନିଷ୍ପତ୍ତି ସରକାରଙ୍କ ଉପରେ ନ୍ୟସ୍ତ ରହିଛି ।