ଏସବୁ ବ୍ୟାଙ୍କରେ ଆକାଉଣ୍ଟ ଅଛି କି ? ଶୀଘ୍ର ସାରନ୍ତୁ ଜରୁରୀ କାମ, ଲଗାତାର 5 ଦିନ ବନ୍ଦ ରହିବ ବ୍ୟାଙ୍କ !
SBI ଗ୍ରାହକମାନଙ୍କୁ ସେପ୍ଟେମ୍ବର 28ରୁ 30 ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ UFBU ଦ୍ୱାରା ଡାକରା ଦିଆଯାଇଥିବା ଦେଶବ୍ୟାପୀ ବ୍ୟାଙ୍କ ଧର୍ମଘଟ ପାଇଁ ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ବ୍ୟାଙ୍କ କାରବାର ସାରିବାକୁ ଅନୁରୋଧ କରିଛି ।
Published : September 22, 2026 at 1:44 PM IST
ନୂଆଦିଲ୍ଲୀ: ସେପ୍ଟେମ୍ବର ମାସ ଶେଷ ବେଳକୁ 5 ଦିନ ବନ୍ଦ ରହିବ ବ୍ୟାଙ୍କ । ଯଦି ଷ୍ଟେଟ୍ ବ୍ୟାଙ୍କ ଅଫ୍ ଇଣ୍ଡିଆ (SBI) କିମ୍ବା ଅନ୍ୟ କୌଣସି ସରକାରୀ ବ୍ୟାଙ୍କରେ ଆପଣଙ୍କର କୌଣସି ଜରୁରୀ କାମ ବାକି ରହିଯାଇଛି, ତେବେ ଏହି ଖବର ଆପଣଙ୍କ ପାଇଁ ଅତ୍ୟନ୍ତ ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ । ଆଗାମୀ ଦିନରେ ଦେଶରେ ବ୍ୟାଙ୍କିଂ କାର୍ଯ୍ୟ ଗୁରୁତର ଭାବରେ ପ୍ରଭାବିତ ହେବାକୁ ଯାଉଛି । ଅନେକ ସ୍ଥାନରେ ବ୍ୟାଙ୍କ ଗୁଡ଼ିକ ସେପ୍ଟେମ୍ବର 26ରୁ ସେପ୍ଟେମ୍ବର 30 ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଲଗାତାର 5 ଦିନ ପାଇଁ ବନ୍ଦ ରହିପାରେ ।
ବ୍ୟାଙ୍କ ବନ୍ଦ ରହିବା ଫଳରେ ବ୍ଯାଙ୍କିଂ ସେବାରେ ବଡ଼ ବାଧାକୁ ଦୃଷ୍ଟିରେ ରଖି, ଦେଶର ସର୍ବବୃହତ ସରକାରୀ ବ୍ୟାଙ୍କ, SBI, ଏହାର ଲକ୍ଷ ଲକ୍ଷ ଗ୍ରାହକଙ୍କ ପାଇଁ ଏକ ଆଡ୍ଭାଇଜରୀ ଜାରି କରିଛି । ବ୍ୟାଙ୍କ ସହ ଜଡ଼ିତ କୌଣସି ଅସୁବିଧାକୁ ଏଡାଇବା ପାଇଁ ଗ୍ରାହକମାନଙ୍କୁ ସେମାନଙ୍କର ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ଆର୍ଥିକ କାରବାର ସଠିକ୍ ସମୟ ମଧ୍ୟରେ ଶେଷ କରିବାକୁ SBI ସ୍ପଷ୍ଟ ଭାବରେ କହିଛି ।
ବ୍ୟାଙ୍କ ଗୁଡ଼ିକ କାହିଁକି ବନ୍ଦ ହେବାକୁ ଯାଉଛି ?
ବ୍ୟାଙ୍କ ଗୁଡ଼ିକ ବନ୍ଦ ହେବାର କାରଣ ହେଉଛି ୟୁନାଇଟେଡ୍ ଫୋରମ୍ ଅଫ୍ ବ୍ୟାଙ୍କ ୟୁନିଅନ୍ (UFBU) ଦ୍ୱାରା ଡାକରା ଦିଆଯାଇଥିବା ତିନି ଦିନିଆ ଦେଶବ୍ୟାପୀ ଧର୍ମଘଟ । ବିଭିନ୍ନ ଦାବି ପାଇଁ UFBU ସେପ୍ଟେମ୍ବର 28ରୁ ସେପ୍ଟେମ୍ବର 30 ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ତିନି ଦିନିଆ ଦେଶବ୍ୟାପୀ ଧର୍ମଘଟ ଡାକରା ଦେଇଛି ।
ଏହି ଧର୍ମଘଟ ପୂର୍ବରୁ ଦୁଇଟି ସାପ୍ତାହିକ ଛୁଟି ରହିଛି । ସେପ୍ଟେମ୍ବର 26 ତାରିଖ ହେଉଛି ମାସର ଚତୁର୍ଥ ଶନିବାର ଏବଂ ସେପ୍ଟେମ୍ବର 27 ତାରିଖ ହେଉଛି ରବିବାର, ତେଣୁ ବ୍ୟାଙ୍କ ଏହି 2 ଦିନ ବନ୍ଦ ରହିବ । ଏହା ପରେ, ସେପ୍ଟେମ୍ବର 28 ତାରିଖ (ସୋମବାର)ରୁ ତିନି ଦିନିଆ ଧର୍ମଘଟ ଆରମ୍ଭ ହେବ । ବୁଧବାର (ସେପ୍ଟେମ୍ବର 30) ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଧର୍ମଘଟ ଜାରି ରହିବ । ଏହିପରି, ଶନିବାରରୁ ବୁଧବାର ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ମୋଟ 5 ଦିନ ପାଇଁ ବ୍ୟାଙ୍କ ଗୁଡ଼ିକ ବନ୍ଦ ରହିପାରିବ ।
ଜରୁରୀ ପରାମର୍ଶ ଜାରି କରିଛି SBI:
ଷ୍ଟେଟ ବ୍ୟାଙ୍କ ଅଫ୍ ଇଣ୍ଡିଆ, ତାର ଗ୍ରାହକମାନଙ୍କୁ କହିଛି ଯେ, ଧର୍ମଘଟ ସମୟରେ ଅତ୍ୟାବଶ୍ୟକ ବ୍ୟାଙ୍କିଂ ସେବାର ସ୍ୱାଭାବିକ ପରିଚାଳନା ସୁନିଶ୍ଚିତ କରିବା ପାଇଁ ବ୍ୟାଙ୍କ ଯଥାସମ୍ଭବ ପ୍ରୟାସ କରୁଛି । ଚେକ୍ କ୍ଲିୟରାନ୍ସ, ପାସବୁକ୍ ଅପଡେଟ୍, ଡ୍ରାଫ୍ଟ, ଋଣ ଡକ୍ୟୁମେଣ୍ଟେସନ୍ ଏବଂ ଲକର୍ କାରବାର ସହିତ ଜଡିତ ସମସ୍ତ ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ କାର୍ଯ୍ୟ 25 ସେପ୍ଟେମ୍ବର ସୁଦ୍ଧା ସମାପ୍ତ କରିବାକୁ ଗ୍ରାହହଙ୍କୁ SBI ପରାମର୍ଶ ଦେଇଛି ।
ବ୍ୟାଙ୍କ ଶାଖା ବନ୍ଦ ରହିବା ସତ୍ତ୍ୱେ, ଗ୍ରାହକମାନଙ୍କୁ ଅଧିକ ଚିନ୍ତା କରିବାର ଆବଶ୍ୟକତା ନାହିଁ । SBI ସ୍ପଷ୍ଟ କରିଛି ଯେ, ଏହି ସମୟ ମଧ୍ୟରେ ବ୍ୟାଙ୍କର ସମସ୍ତ ଡିଜିଟାଲ୍ ଏବଂ ବିକଳ୍ପ ଚ୍ୟାନେଲ (Alternative Channels) ଗୁଡ଼ିକ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ସକ୍ରିୟ ରହିବ ।
କ୍ୟାସ ପାଇଁ ATM: ଗ୍ରାହକମାନେ କ୍ଯାସ ଉଠାଇବା ପାଇଁ ସେମାନଙ୍କର ନିକଟତମ ATM କିମ୍ବା ଅଟୋମାଟିକ ଡିପୋଜିଟ୍ କମ୍ ୱିଥଡ୍ରାଲ ମେସିନ୍ (ADWM)ର ସାହାଯ୍ୟ ନେଇପାରିବେ ।
ଡିଜିଟାଲ୍ ବ୍ୟାଙ୍କିଂ: ଟଙ୍କା ଟ୍ରାନ୍ସଫର୍ମ କିମ୍ବା ବିଲ୍ ପେମେଣ୍ଟ ପାଇଁ ଇଣ୍ଟରନେଟ୍ ବ୍ୟାଙ୍କିଂ, YONO ଆପ୍, ମୋବାଇଲ୍ ବ୍ୟାଙ୍କିଂ ଏବଂ UPI ସେବା 24x7 କାର୍ଯ୍ୟକ୍ଷମ ରହିବ ।
ଗ୍ରାହକ ସେବା କେନ୍ଦ୍ର: ଗ୍ରାମୀଣ ଓ ସେମି-ଅର୍ବାନ ଅଞ୍ଚଳର ଗ୍ରାହକମାନେ ସେମାନଙ୍କର ବ୍ୟାଙ୍କିଂ କାର୍ଯ୍ୟ ପାଇଁ SBI ଅନୁମୋଦିତ ଗ୍ରାହକ ସେବା କେନ୍ଦ୍ର (CSP)ର ସାହାଯ୍ୟ ନେଇପାରିବେ ।