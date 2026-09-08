ଅନୁଗୁଳ ସ୍ମେଲ୍ଟର ସମ୍ପ୍ରସାରଣ ପାଇଁ EGA ସହ NALCOର ପ୍ରଯୁକ୍ତି ସହଭାଗିତା
ଚୁକ୍ତି ଅନୁଯାୟୀ, EGA ପକ୍ଷରୁ NALCOକୁ DX+ Ultra ପ୍ରଯୁକ୍ତିର ଲାଇସେନ୍ସ, ଆବଶ୍ୟକୀୟ ଜ୍ଞାନକୌଶଳ, ଡିଜାଇନ୍ ଓ ବୈଷୟିକ ତଥ୍ୟ ପ୍ରଦାନ କରାଯିବ।
Published : September 8, 2026 at 7:51 AM IST
ଭୁବନେଶ୍ୱର: ଓଡ଼ିଶାର ଅନୁଗୁଳସ୍ଥିତ ପ୍ରସ୍ତାବିତ ବ୍ରାଉନଫିଲ୍ଡ ଆଲୁମିନିୟମ୍ ସ୍ମେଲ୍ଟର ସମ୍ପ୍ରସାରଣ ପ୍ରକଳ୍ପ ପାଇଁ UAEର Emirates Global Aluminium (EGA) ସହ ପ୍ରଯୁକ୍ତି ଲାଇସେନ୍ସିଂ ଚୁକ୍ତି ସ୍ୱାକ୍ଷର କରିଛି National Aluminium Company Limited (NALCO)। ଏହି ଚୁକ୍ତି ଅନୁସାରେ ଅନୁଗୁଳ ପ୍ରକଳ୍ପରେ EGA ବିକଶିତ DX+ Ultra ଆଲୁମିନିୟମ୍ ସ୍ମେଲ୍ଟିଂ ପ୍ରଯୁକ୍ତି ବ୍ୟବହାର କରାଯିବ।
ନାଲକୋର UAE କମ୍ପାନୀ ସହ ଚୁକ୍ତି
ଦୁବାଇରେ ହୋଇଥିବା ଏହି ଚୁକ୍ତି ସ୍ୱାକ୍ଷର ସମାରୋହରେ NALCOର ଅଧ୍ୟକ୍ଷ ତଥା ପରିଚାଳନା ନିର୍ଦ୍ଦେଶକ (CMD) ବୃଜେନ୍ଦ୍ର ପ୍ରତାପ ସିଂହ ଏବଂ EGAର ମୁଖ୍ୟ କାର୍ଯ୍ୟନିର୍ବାହୀ ଅଧିକାରୀ (CEO) ଅବଦୁଲନ୍ନାସର ବିନ୍ କାଲବାନ୍ ଉପସ୍ଥିତ ଥିଲେ। NALCOର ନିର୍ଦ୍ଦେଶକ (ପ୍ରକଳ୍ପ ଓ ବୈଷୟିକ) ଜଗଦୀଶ ଆରୋରା ଏବଂ ନିର୍ଦ୍ଦେଶକ (ଅର୍ଥ) ଅଭୟ କୁମାର ବେହୁରିଆ ମଧ୍ୟ ସମାରୋହରେ ଯୋଗ ଦେଇଥିଲେ।
ଚୁକ୍ତି ଅନୁଯାୟୀ, EGA ପକ୍ଷରୁ NALCOକୁ DX+ Ultra ପ୍ରଯୁକ୍ତିର ଲାଇସେନ୍ସ, ଆବଶ୍ୟକୀୟ ଜ୍ଞାନକୌଶଳ, ଡିଜାଇନ୍ ଓ ବୈଷୟିକ ତଥ୍ୟ ପ୍ରଦାନ କରାଯିବ। ପ୍ରକଳ୍ପ କାର୍ଯ୍ୟାନ୍ୱୟନର ବିଭିନ୍ନ ପର୍ଯ୍ୟାୟରେ EGA ପକ୍ଷରୁ ବୈଷୟିକ ସହାୟତା ମଧ୍ୟ ଯୋଗାଇ ଦିଆଯିବ।
DX+ Ultra ଏକ ଉଚ୍ଚ-ଆମ୍ପିୟରେଜ୍ ଓ ଦକ୍ଷ ଆଲୁମିନିୟମ୍ ସ୍ମେଲ୍ଟିଂ ପ୍ରଯୁକ୍ତି। ଏହା ଅଧିକ ଉତ୍ପାଦନ ଏବଂ ଉନ୍ନତ ଶକ୍ତି ଦକ୍ଷତାକୁ ସମର୍ଥନ କରିବା ସହ ସ୍ମେଲ୍ଟରର ପୁଞ୍ଜି ଓ ପରିଚାଳନା ଖର୍ଚ୍ଚକୁ ଅପ୍ଟିମାଇଜ୍ କରିବାରେ ସହାୟକ ହେବ। ଅନୁଗୁଳରେ ପ୍ରସ୍ତାବିତ ଏହି ବ୍ରାଉନଫିଲ୍ଡ ସମ୍ପ୍ରସାରଣ ଦ୍ୱାରା NALCOର ଆଲୁମିନିୟମ୍ ଉତ୍ପାଦନ କ୍ଷମତାରେ ପ୍ରାୟ ୫ ଲକ୍ଷ ଟନ୍ ପ୍ରତିବର୍ଷ (୦.୫ MTPA) ବୃଦ୍ଧି ହେବ। ବର୍ତ୍ତମାନର କ୍ଷମତା ସହ ଏହାକୁ ମିଶାଇ କମ୍ପାନୀର ମୋଟ ଆଲୁମିନିୟମ୍ ଉତ୍ପାଦନ କ୍ଷମତା ପ୍ରାୟ ୧୦ ଲକ୍ଷ ଟନ୍ ପ୍ରତିବର୍ଷରେ ପହଞ୍ଚିବ।
ବିକଶିତ ଭାରତ ଲକ୍ଷ୍ୟକୁ ମିଳିବ ବଳ
ଏହି ଅବସରରେ NALCO CMD ବୃଜେନ୍ଦ୍ର ପ୍ରତାପ ସିଂହ କହିଛନ୍ତି, “EGAର DX+ Ultra ପ୍ରଯୁକ୍ତି ସହ ଆମେ ଆଶାବାଦୀ ଯେ, ଅନୁଗୁଳ ସ୍ମେଲ୍ଟର ସମ୍ପ୍ରସାରଣ ପ୍ରକଳ୍ପ ଭାରତର ଅନ୍ୟତମ ସର୍ବାଧିକ ଦକ୍ଷ ଆଲୁମିନିୟମ୍ ସ୍ମେଲ୍ଟର ଭାବେ ଉଭା ହେବ।”
ସେ କହିଛନ୍ତି ଯେ, ଉନ୍ନତ ଓ ଦକ୍ଷ ପ୍ରଯୁକ୍ତିର ବ୍ୟବହାର NALCOର ବିକାଶ ଓ ସମ୍ପ୍ରସାରଣ ଯୋଜନାକୁ ସୁଦୃଢ଼ କରିବା ସହ ଦେଶର ଆଲୁମିନିୟମ୍ ଇକୋସିଷ୍ଟମକୁ ମଜବୁତ କରିବ। ଏହି ସମ୍ପ୍ରସାରଣ ଭାରତର ଆର୍ଥିକ ବିକାଶ ସହ ପରିବେଶଗତ ଦକ୍ଷତା ବୃଦ୍ଧି ଏବଂ ‘ବିକଶିତ ଭାରତ’ ଲକ୍ଷ୍ୟକୁ ସମର୍ଥନ କରିବ।
ଏହା ମଧ୍ୟ ପଢନ୍ତୁ ନାଲକୋ ଏବଂ ଆଦାନୀ ପ୍ରକଳ୍ପର ଅଗ୍ରଗତି ସମୀକ୍ଷା; ଜମି, ଭିତ୍ତିଭୂମି ଓ ଆନୁଷଙ୍ଗିକ ପ୍ରସଙ୍ଗର ଶୀଘ୍ର ସମାଧାନ ଉପରେ ସିଏସଙ୍କ ଗୁରୁତ୍ୱ
ଏହା ମଧ୍ୟ ପଢନ୍ତୁ 'ସ୍ଥାୟୀ ନିଯୁକ୍ତି ଦିଅ, ନଚେତ ଆଦୌ ଜମି ଛାଡ଼ିବୁ ନାହିଁ' ନାଲକୋ ସମ୍ପ୍ରସାରଣ ଜନଶୁଣାଣି ବେଳେ ରୋକଠୋକ୍ ଶୁଣାଇଲେ ଗ୍ରାମବାସୀ
ଇଟିଭି ଭାରତ, ଭୁବନେଶ୍ବର