ପିଲାଙ୍କ ପାସପୋର୍ଟ ନିୟମରେ ବଡ଼ ପରିବର୍ତ୍ତନ, ବଢ଼ିଲା ଫି
ପାସପୋର୍ଟ ହେଲା ମହଙ୍ଗା । ପିଲାଙ୍କ ପାସପୋର୍ଟର ବୈଧତା 5 ବର୍ଷ । ସେପଟେ ଅବେଦନ ଫି ବୃଦ୍ଧି କଲେ କେନ୍ଦ୍ର ସରକାର ।
Published : September 18, 2026 at 1:11 PM IST
ନୂଆଦିଲ୍ଲୀ: ପାସପୋର୍ଟ ନିୟମରେ ବଡ଼ ପରିବର୍ତ୍ତନ । ଯଦି ଆପଣ ନିଜ ପିଲାଙ୍କ ପାଇଁ ନୂଆ ପାସପୋର୍ଟ କିମ୍ବା ନବୀକରଣ କରିବାକୁ ଚାହୁଁଛନ୍ତି, ତେବେ ଏହି ଖବରଟି ଆପଣଙ୍କ ପାଇଁ ଜରୁରୀ । କେନ୍ଦ୍ର ସରକାର ପାସପୋର୍ଟ ନିୟମ ଏବଂ ଫିରେ ପରିବର୍ତ୍ତନ କରିଛନ୍ତି । ବୈଦେଶିକ ବ୍ୟାପାର ମନ୍ତ୍ରଣାଳୟ (MEA) ପକ୍ଷରୁ ଜାରି 'ପାସପୋର୍ଟ ସଂଶୋଧନ ନିୟମ 2026' ଅନୁଯାୟୀ ଅନେକ ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ପରିବର୍ତ୍ତନ ନିୟମ କାର୍ଯ୍ୟକାରୀ ହେଉଛି ।
ନୂଆ ନିୟମରେ କଣ ବଦଳିଛି ?
ନୂଆ ନିୟମ ଅନୁସାରେ, 15 ବର୍ଷରୁ କମ୍ ବୟସର ପିଲାଙ୍କୁ ଦିଆଯାଉଥିବା 36 ପୃଷ୍ଠାର ସାଧାରଣ ପାସପୋର୍ଟର ବୈଧତା 5 ବର୍ଷ କିମ୍ବା 18 ବର୍ଷରେ ପହଞ୍ଚିବା ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ରହିବ । ଯେଉଁ ସମୟ ପ୍ରଥମେ ଆସିବ, ସେ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ପାସପୋର୍ଟର ବୈଧତା ରହିବ । ସେହିପରି ପାସପୋର୍ଟ ଫି’ରେ ମଧ୍ୟ ବୃଦ୍ଧି କରାଯାଇଛି । 18 ବର୍ଷରୁ କମ୍ ପିଲାଙ୍କ ପାଇଁ 36 ପୃଷ୍ଠାର ସାଧାରଣ ପାସପୋର୍ଟ ପାଇଁ ପୂର୍ବରୁ 1000 ଟଙ୍କା ଦେବାକୁ ପଡୁଥିଲା, କିନ୍ତୁ ଏବେ ତାହା 1750 ଟଙ୍କାକୁ ବୃଦ୍ଧି ହୋଇଛି । ସେହିପରି ତତ୍କାଳ 36 ପୃଷ୍ଠା ପାସପୋର୍ଟ ପାଇଁ ପୂର୍ବରୁ 3000 ଟଙ୍କା ଦେବାକୁ ପଡ଼ୁଥିବା ବେଳେ ତାହା ଏବେ 4250 ଟଙ୍କାକୁ ବୃଦ୍ଧି ହୋଇଛି ।
ଫି ବୃଦ୍ଧି...
ବୟସ୍କଙ୍କ ପାଇଁ ରହିଥିବା ୩୬ ପୃଷ୍ଠାର ସାଧାରଣ ପାସପୋର୍ଟ ପାଇଁ ପୂର୍ବରୁ 1500 ଦିଆଯାଉଥିଲା କିନ୍ତୁ ତାହା ଏବେ 2500 ଟଙ୍କାକୁ ବୃଦ୍ଧି ହୋଇଛି । ସେହିପରି 60 ପୃଷ୍ଠାର ପାସପୋର୍ଟ ପାଇଁ ଏବେ 2,000 ବଦଳରେ 3,500 ଟଙ୍କା ଦେବାକୁ ପଡ଼ିବ । ଏହାସହ 36 ପୃଷ୍ଠା ତତ୍କାଳ ପାସପୋର୍ଟ 5000 ଏବଂ 60 ପୃଷ୍ଠା ପାଇଁ 6,000 ଟଙ୍କା ଦେବାକୁ ପଡ଼ିବ । ପାସପୋର୍ଟ ହଜିବା କିମ୍ବା ନଷ୍ଟ ହେବା କ୍ଷେତ୍ରରେ ତତ୍କାଳ 60 ପୃଷ୍ଠା ଡୁପ୍ଲିକେଟ୍ ପାସପୋର୍ଟ ଫି 5500ରୁ 8500କୁ ବୃଦ୍ଧି କରାଯାଇଛି ।
ତେବେ ଏହା ମଧ୍ୟରେ କିଛି ବର୍ଗଙ୍କୁ ରିହାତି ଜାରି କରିଛନ୍ତି ସରକାର । 8 ବର୍ଷରୁ କମ୍ ପିଲା ଏବଂ 60 ବର୍ଷରୁ ଅଧିକ ବୟସର ବରିଷ୍ଠ ନାଗରିକଙ୍କୁ ନୂଆ ପାସପୋର୍ଟ ଆବେଦନରେ 10 ପ୍ରତିଶତ ରିହାତି ମିଳିବ । କିନ୍ତୁ ପାସପୋର୍ଟ ପୁନଃ ବାହାର କରିବା ସମୟରେ ଏହି ରିହାତି ଲାଗୁ ହେବ ନାହିଁ ।