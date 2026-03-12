ରୋଷେଇ ଘରେ ମଧ୍ୟପ୍ରାଚ୍ୟ ଯୁଦ୍ଧର ପ୍ରଭାବ; ଚିନ୍ତା ବଢ଼ାଇଛି ଗ୍ୟାସ ସିଲିଣ୍ଡର ସଂକଟ, ବିକଳ୍ପ ସାଜିଛି ଇଣ୍ଡକ୍ସନ ଚୁଲା
ଗ୍ୟାସ ସିଲିଣ୍ଡର ଦର ବଢିବାରୁ ଚିନ୍ତା ବଢ଼ିଛି । ରୋଷେଇ ଗ୍ୟାସ ମୂଲ୍ୟ ଦ୍ରୁତ ଗତିରେ ବୃଦ୍ଧି ପାଇବା ସହିତ ଗ୍ରାହକମାନେ ବୈଦ୍ୟୁତିକ ବିକଳ୍ପ ଆଡକୁ ମୁହାଁଇଛନ୍ତି ।
Published : March 12, 2026 at 4:54 PM IST
ରିପୋର୍ଟ: ସତ୍ୟଜିତ ରାଉତ
Induction Stoves Demands Hike ଭୁବନେଶ୍ୱର: ମଧ୍ୟପ୍ରାଚ୍ୟରେ ଚାଲିଥିବା ଉତ୍ତେଜନା, ସିଧାସଳଖ ଭାରତୀୟଙ୍କ ରୋଷେଇ ଘର ଉପରେ ପ୍ରଭାବ ପକାଇଛି । ଯୁଦ୍ଧ ଭୟାବହତା ଭିତରେ ରନ୍ଧନ ଗ୍ୟାସର ମୂଲ୍ୟ ବୃଦ୍ଧି ପାଇଛି । ଏଭଳି ସ୍ଥିତିରେ ଗ୍ରାହକମାନେ ବୈଦ୍ୟୁତିକ ବିକଳ୍ପ ଆଡକୁ ମୁହାଁଇଛନ୍ତି । ଇ-କମର୍ସ ପ୍ଲାଟଫର୍ମ ସହ ଇଲେକ୍ଟ୍ରୋନିକ୍ସ ଦୋକାନରେ ଇଣ୍ଟକ୍ସନ୍ର ଚାହିଦା ଅହେତୁକ ଭାବରେ ବଢ଼ିବାର ଲାଗିଛି ।
ଗ୍ରାମାଞ୍ଚଳରେ କାଠ, ନଡା ଆଦିରେ ଲୋକେ ରୋଷେଇ କରୁଥିବାବେଳେ ସହରାଞ୍ଚଳରେ ସେଭଳି ସବୁଧା ନାହିଁ । ଫଳରେ ସହରରେ ଲୋକମାନେ ଇଣ୍ଡକ୍ସନ ଚୁଲା ଆଡ଼କୁ ମନ ବଳାଇଛନ୍ତି । ବିଭିନ୍ନ ସହରରେ ହଠାତ୍ ଇଣ୍ଡକ୍ସନ୍ର ଚାହିଦା ବଢିଯାଇଛି । ଏପରିକି ଗ୍ରାମାଞ୍ଚଳରେ ଲୋକେ ମଧ୍ୟ ଇଣ୍ଡକ୍ସନ ଚୁଲା କିଣୁଥିବା ଦେଖିବାକୁ ମିଳୁଛି । ଏଥିପାଇଁ ଅନଲାଇନ ବଜାରରେ ଇଣ୍ଡକ୍ସନ୍ ଚାହିଦା ମଧ୍ୟ ବଢ଼ିବାରେ ଲାଗିଛି । ଇଲେକ୍ଟ୍ରୋନିକ୍ସ ଷ୍ଟୋର ଗୁଡିକରେ ପୂର୍ବରୁ ଅଳ୍ପ ସଂଖ୍ୟାରେ ଇଣ୍ଡକ୍ସନ୍ ବିକ୍ରି ହେଉଥିବା ବେଳେ ଏବେ ଏହି ସଂଖ୍ୟା ବୃଦ୍ଧିପାଇଛି । ଇଣ୍ଡକ୍ସନ୍ ଚୁଲା କିଣିବାକୁ ଦୋକାନରେ ଲୋକଙ୍କ ପ୍ରବଳ ଗହଳି ହେଉଥିବା ଦେଖିବାକୁ ମିଳୁଛି ।
"ଆଗକୁ ଷ୍ଟକ୍ ମିଳିନପାରେ"
ଭୁବନେଶ୍ୱର ବାପୁଜୀ ନଗରସ୍ଥିତ ଏକ ଇଲେକ୍ଟ୍ରୋନିକ୍ସ ଦୋକାନ ମାଲିକ ସତ୍ୟରଞ୍ଜନ ଦାସ କହିଛନ୍ତି, "ଗ୍ୟାସ ଦରଦାମ ବୃଦ୍ଧି ହେତୁ ଏବେ ଇଣ୍ଡକ୍ସନ୍ ଚାହିଦା ବଢ଼ିଯାଇଛି । ଏବେ ଦିନକୁ ୫ରୁ ୬ଟି ଇଣ୍ଡକ୍ସନ ବିକ୍ରି ହେଉଛି । ଲୋକମାନେ ଷ୍ଟୋରକୁ ଆସି ଇଣ୍ଡକ୍ସନ୍ ଖୋଜିବା ସହ ବିଭିନ୍ନ ଦିଗକୁ ନେଇ ପଚାରି ବୁଝୁଛନ୍ତି । ଆମ ପାଖରେ ବିଭିନ୍ନ କମ୍ପାନୀର ଇଣ୍ଡକ୍ସନ ଚୁଲା ଅଛି । ୧୪୦୦ରୁ ୨୦୦୦ ୱାଟ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଅଛି । ଇଣ୍ଡକ୍ସନ ଚୁଲା ମୂଲ୍ୟ ୨ ହଜାର ଟଙ୍କାରୁ ୪ ହଜାର ଟଙ୍କା ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ରହୁଛି । ଏବେ ଷ୍ଟକ୍ ଅଛି । ଆଗକୁ ବିକ୍ରି ଅଧିକ ବଢିବା ସହ ଷ୍ଟକ୍ ନ ମିଳିପାରେ ।"
"ଷ୍ଟକ୍ ନ ଥିବାରୁ କାଲି ଫେରୁଛନ୍ତି ଗ୍ରାହକ"
ବାପୁଜୀ ନଗରସ୍ଥିତ ଏକ ଇଲେକ୍ଟ୍ରୋନିକ୍ସ ଦୋକାନରେ ସେଲ୍ସମ୍ୟାନ ମହମ୍ମଦ ଇବାଦତ୍ କହିଛନ୍ତି, "ଗ୍ୟାସ ଦର ବଢିଯିବାରୁ ଲୋକମାନେ ଇଣ୍ଡକ୍ସନ୍ ଚୁଲା କିଣିବାକୁ ଆସୁଛନ୍ତି । ସହରୀ ଲୋକମାନଙ୍କ ପାଇଁ ଇଣ୍ଡକ୍ସନ ଚୁଲା ହିଁ ବିକଳ୍ପ ସାଜିଛି । ଗତ 2 ଦିନ ହେବ ଗ୍ରାହକଙ୍କ ସଂଖ୍ୟା ଅଧିକ ରହୁଛି । ଦୁଇ ଦିନ ମଧ୍ୟରେ ଆମେ ୩୦ରୁ ୪୦ଟି ଇଣ୍ଡକ୍ସନ୍ ବିକ୍ରି କରିଛୁ । ଏବେ କମ୍ପାନୀ ପାଖରେ ମଧ୍ୟ ଷ୍ଟକ୍ ସରିଯାଉଛି । ଷ୍ଟକ୍ ଶେଷ ହୋଇଯାଇଥିବାରୁ ଆମେ କିଛି ଗ୍ରାହକଙ୍କୁ ଫେରାଇ ଦେଇଛୁ ।"
ଏବେ ଇଣ୍ଡକ୍ସନ୍ ଚୁଲା ଅତି ଆବଶ୍ୟକ:
ଇଲେକ୍ଟ୍ରୋନିକ୍ସ ଷ୍ଟୋରକୁ ଇଣ୍ଡକ୍ସନ୍ ଚୁଲା କିଣିବାକୁ ଆସିଥିବା ଜୟଦେବ ବିହାରର ଦେବାଶିଷ ଭୁୟାଁ କହିଛନ୍ତି, "ଏବେ ଗ୍ୟାସ୍ ମିଳିବା କଷ୍ଟକର ହୋଇପଡିଛି । ଏଲପିଜି ସିଲିଣ୍ଡର ପାଇଁ ଅନଲାଇନ୍ ବୁକିଂ କରିବାରୁ ସମସ୍ୟା ଉପୁଜୁଛି । ତେଣୁ ଇଣ୍ଡକ୍ସନ୍ ଚୁଲା ବାବଦରେ ବୁଝିବାରୁ ଆସିଥିଲି । ବର୍ତ୍ତମାନ ଇଣ୍ଡକ୍ସନ୍ ଚୁଲା ଅତି ଆବଶ୍ୟକ ହୋଇପଡିଛି ।"
