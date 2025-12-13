ବଦଳିଲା MGNREGA ଯୋଜନା ନାଁ, ଗ୍ୟାରେଣ୍ଟି କାର୍ଯ୍ୟ ଦିବସ ୧୨୫ ଦିନକୁ ବୃଦ୍ଧି

ବଦଳିଲା MGNREGA ଯୋଜନା ନାଁ, ଗ୍ୟାରେଣ୍ଟି କାର୍ଯ୍ୟ ଦିବସ ୧୨୫ ଦିନକୁ ବୃଦ୍ଧି
ମହାତ୍ମା ଗାନ୍ଧୀ ଗ୍ରାମୀଣ ନିଶ୍ଚିତ କର୍ମନିଯୁକ୍ତି ଯୋଜନାର ନାମ ପରିବର୍ତ୍ତନ କରି "ପୂଜ୍ୟ ବାପୁ ଗ୍ରାମୀଣ ରୋଜଗାର ଯୋଜନା" କରିବାକୁ ଅନୁମୋଦନ କରିଛନ୍ତି କେନ୍ଦ୍ର ସରକାର ।
MGNREGA to PBGRY ନୂଆଦିଲ୍ଲୀ: ମନରେଗା (MGNREGA) ନାମ ପରିବର୍ତ୍ତନ କରିଛନ୍ତି ମୋଦି ସରକାର । କେନ୍ଦ୍ର ସରକାର ଏକ ଗୁରୁତ୍ବପୂର୍ଣ୍ଣ ନିଷ୍ପତ୍ତି ନେଇ 'ମହାତ୍ମା ଗାନ୍ଧୀ ଗ୍ରାମୀଣ ନିଶ୍ଚିତ କର୍ମନିଯୁକ୍ତି ଯୋଜନା'ର ନାମ ପରିବର୍ତ୍ତନ କରି "ପୂଜ୍ୟ ବାପୁ ଗ୍ରାମୀଣ ରୋଜଗାର ଯୋଜନା" କରିବାକୁ ଅନୁମୋଦନ କରିଛନ୍ତି । ଏହା ଭାରତର ସର୍ବବୃହତ ଗ୍ରାମୀଣ ନିଯୁକ୍ତି ଯୋଜନା, ଯାହା ଗ୍ରାମୀଣ ଗରିବ ଲୋକଙ୍କୁ କାମର ଗ୍ୟାରେଣ୍ଟି ଦେଇ ସେମାନଙ୍କ ଜୀବନଧାରଣ ମାନକୁ ଉନ୍ନତ କରିବା ଲକ୍ଷ୍ୟ ରଖିଛି ।
କାର୍ଯ୍ୟ ଦିବସ ବୃଦ୍ଧି:
ସରକାର ଏହି ଯୋଜନାରେ ଦୁଇଟି ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ପରିବର୍ତ୍ତନ କରିଛନ୍ତି । ପ୍ରଥମତଃ, ସର୍ବନିମ୍ନ ଗ୍ୟାରେଣ୍ଟି କାର୍ଯ୍ୟ ଦିବସ ସଂଖ୍ୟା 100ରୁ 125କୁ ବୃଦ୍ଧି କରିଛନ୍ତି । ଦ୍ୱିତୀୟତଃ, ସର୍ବନିମ୍ନ ଦୈନିକ ମଜୁରୀ 240 ଟଙ୍କାକୁ ବୃଦ୍ଧି କରାଯାଇଛି । ଏହି ପରିବର୍ତ୍ତନଗୁଡ଼ିକ ଲକ୍ଷ ଲକ୍ଷ ଗ୍ରାମୀଣ ପରିବାରକୁ ଆର୍ଥିକ ଆଶ୍ୱସ୍ତି ପ୍ରଦାନ କରିବ ବୋଲି ଆଶା କରାଯାଉଛି ।
କେବେ ଆରମ୍ଭ ହୋଇଥିଲା ମନରେଗା:
ଏହି ଯୋଜନା 2005 ମସିହାରେ ପୂର୍ବତନ ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ମନମୋହନ ସିଂହଙ୍କ ନେତୃତ୍ବରେ ଜାତୀୟ ଗ୍ରାମୀଣ ନିଶ୍ଚିତ କର୍ମନିଯୁକ୍ତି ନିୟମ 2005 (NREGA) ଭାବରେ ଆରମ୍ଭ ହୋଇଥିଲା । ପରେ, ଏହାକୁ ମହାତ୍ମା ଗାନ୍ଧୀଙ୍କ ନାମରେ ନାମିତ କରାଯାଇ MGNREGA କରାଯାଇଥିଲା । ପ୍ରାରମ୍ଭିକ ପର୍ଯ୍ୟାୟରେ ପ୍ରତି ଗରିବ ପରିବାରର ସଦସ୍ୟଙ୍କୁ ବର୍ଷକୁ ନିଶ୍ଚିତ 100 ଦିନର କାମ ଦେବା ଲକ୍ଷ୍ୟ ନେଇ ଏହି ଯୋଜନା ଆରମ୍ଭ ହୋଇଥିଲା । ଗ୍ରାମୀଣ ବିକାଶ ଏବଂ ନିଯୁକ୍ତି ସୃଷ୍ଟି କରିବା ଲକ୍ଷ୍ୟକୁ ଏକ ନୂତନ ପରିଚୟ ଦେବା ପାଇଁ ବର୍ତ୍ତମାନର ସରକାର ଏବେ ଏହି ଯୋଜନାକୁ "ପୂଜ୍ୟ ବାପୁ ଗ୍ରାମୀଣ ରୋଜଗାର ଯୋଜନା" ନାମରେ ନାମିତ କରିଛନ୍ତି ।
ଏହି ଆଇନ ଭାରତରେ "କାମ କରିବାର ଅଧିକାର" ଧାରଣାକୁ ସୁଦୃଢ଼ କରିଥାଏ । ଏହାର ପ୍ରାଥମିକ ଲକ୍ଷ୍ୟ ହେଉଛି ଗ୍ରାମାଞ୍ଚଳରେ ରହୁଥିବା ଅଣକୁଶଳୀ ଶ୍ରମିକମାନଙ୍କୁ ନିଯୁକ୍ତି ସୁରକ୍ଷା ପ୍ରଦାନ କରିବା । ଏହି ଯୋଜନାର ଲକ୍ଷ୍ୟ ହେଉଛି ଗ୍ରାମାଞ୍ଚଳ ପରିବାରର ପ୍ରତ୍ୟେକ ଇଚ୍ଛୁକ ବୟସ୍କ ସଦସ୍ୟଙ୍କୁ ନିଯୁକ୍ତି ପ୍ରଦାନ କରିବା । ପୂର୍ବରୁ ଏହି ଯୋଜନାରେ 100 ଦିନର ମଜୁରୀ ସୁନିଶ୍ଚିତ କରାଯାଉଥିଲା, କିନ୍ତୁ ବର୍ତ୍ତମାନ ଏହାକୁ 125 ଦିନକୁ ବୃଦ୍ଧି କରାଯାଇଛି, ଯାହା ଗ୍ରାମୀଣ ପରିବାରଗୁଡ଼ିକୁ ଅତିରିକ୍ତ ଆୟ ସୃଷ୍ଟି କରିବାର ସୁଯୋଗ ପ୍ରଦାନ କରିବ । ବର୍ଦ୍ଧିତ ମଜୁରୀ ସିଧାସଳଖ ଶ୍ରମିକଙ୍କ ଆୟରେ ଉନ୍ନତି ଆଣିବ, ଯାହା ଗ୍ରାମୀଣ ଅର୍ଥନୀତି ଉପରେ ସକାରାତ୍ମକ ପ୍ରଭାବ ପକାଇପାରେ ।
ଏହି ଯୋଜନା କେବଳ ନିଯୁକ୍ତି ପ୍ରଦାନ କରେ ନାହିଁ ବରଂ ଜଳ ସଂରକ୍ଷଣ, ରାସ୍ତା ନିର୍ମାଣ, କେନାଲ ନିର୍ମାଣ, ବୃକ୍ଷରୋପଣ ଏବଂ ଅନ୍ୟାନ୍ୟ ବିକାଶ କାର୍ଯ୍ୟ ମାଧ୍ୟମରେ ଗ୍ରାମଗୁଡ଼ିକରେ ଭିତ୍ତିଭୂମିକୁ ମଧ୍ୟ ସୁଦୃଢ଼ କରିଥାଏ । ଏହି ସରକାରୀ ନିଷ୍ପତ୍ତିକୁ ଗ୍ରାମୀଣ ବିକାଶ ଦିଗରେ ଏକ ପ୍ରମୁଖ ପଦକ୍ଷେପ ଭାବରେ ବିବେଚନା କରାଯାଉଛି । ଏକ ନୂତନ ନାମ ଏବଂ ସଂଶୋଧନ ସହିତ, ଏହି ଯୋଜନା ଭବିଷ୍ୟତରେ ଗ୍ରାମୀଣ ଭାରତର ଆର୍ଥିକ ଅବସ୍ଥାକୁ ଉନ୍ନତ କରିବାରେ ଆହୁରି ପ୍ରଭାବଶାଳୀ ପ୍ରମାଣିତ ହୋଇପାରେ ।
ବ୍ୟୁରୋ ରିପୋର୍ଟ, ଇଟିଭି ଭାରତ